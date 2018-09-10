DHA YURT BÜLTENİ 5

Uzaklaştırma kararı olan kocasının kurbanı oldu Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan 67 yaşındaki Sait Parlakyıldız evi basıp eşi 45 yaşındaki Elif Parlakyıldız'ın üzerine kurşun yağdırdı. Elif Parlakyıldız tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirirken, Sait Parlakyıldız eşini bir kişi ile ilişkisi olduğu için öldürdüğünü iddia etti. Olay gece saatlerinde, Darıca Cami Mahallesi Öğretmen Zatiye Çelemen Sokak'ta meydana geldi. Eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen Sait Parlakyıldız, eve geldi. Sait Palakyıldız evin kapısını yumruklayarak eşinden kapıyı açmasını istedi. Elif Parlakyıldız kapıyı açmayınca, Sait Parlakyıldız tabancasını çıkartarak kapının kilidine ardı ardına ateş etti. Kapı kilinin bulunduğu yerin kırılmasıyla içeri giren Sait Parlakyıldız eşinin üzerine 4 el ateş etti. Elif Parlakyıldız başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Sait Parlakyıldız olayın ardından kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Parlakyıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis, olayın ardından kaçan Sait Parlakyıldız'ı evden 200 metre uzaklıkta bir parkta yakaladı. Sait Parlakyıldız'ın olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Polis olay yerinde incelemelerde bulunurken, evin kapısının kilidinin kurşunlarla parçalandığı görüldü. Gemilerde çalışan Sait Parlakyıldız ifadesinde eşinin bir kişi ile ilişkisi olduğunu, bu nedenle eşini öldürdüğünü iddia etti. Soruşturma devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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olay yeri

evin içinden görüntü

detaylar GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================================== Sürat teknesinde 9 kaçak yakalandı MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden sürat teknesiyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye hazırlanan 9 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmayla, bir grup kaçağın tekneyle, yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. Harekete geçen TCSG-1 Bot Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Çelebi Adası açıklarındaki sürat teknesine, bu sabaha doğru operasyon düzenlendi. Operasyonda Somali, Suriye ve Irak uyruklu 9 kaçak yakalandı. Kaçaklar, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yapılan işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Kaçakların sahil güvenlik botuna alınması Haber: Cavit AKGÜN Kamera: MUĞLA, (DHA) ====================================== Kınık Hasat Festivali'nde Fırat Tanır konseri İZMİR'in Kınık ilçesinde bu yıl 2'ncisi yapılan hasat festivalinde; besteci, söz yazarı ve yorumcu Fırat Tanır sahne aldı. Kınık Hasat Festivali'nde ilk olarak Kınık Avcılar Derneği tarafından trap atışı düzenlendi. Daha sonra Kınık Belediye Başkanı AK Partili Sadık Doğruer, Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün ve diğer protokol üyeleri, saat 18.30'da, Kınık Belediyesi tarafından restore ettirilen tarihi Kınık Hamamı'nda, ilçenin eski fotoğraflarının sergilendiği 'Kınık Albümü' adlı serginin açılışını yaptı. Saat 21.00'de ise protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla, Kınık Hükümet Konağı'ndan başlayan kortej yürüyüşü gerçekleşti. Cumhuriyet Meydanında son bulan yürüyüş sonrası halk oyunları gösterisi sunuldu. Konuşma yapan Başkan Doğruer, festivale katılanlara iyi eğlenceler diledi. Ardından 'Canım Türkiye'm' şarkısıyla ünlenen Kınıklı şarkıcı Fırat Tanır, sahne alarak 'İzmir Marşı', 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Ben Yoruldum Hayat Gelme Üstüme' gibi sevilen şarkılar ve bazı marşları seslendirdi. Konser sonunda Başkan Doğruer, sahneye çıktı. Doğruer, "Ben Fırat kardeşimize plaket takdimini yapmak için babası Zeki Tanır'ı sahneye davet ediyorum" dedi. Sahneye gelen Zeki Tanır, oğlu Fırat Tanır'a plaket verdi. Başkan Doğuer, Fırat Tanır'a çiçek ve Kınık kilimi hediye etti. Konser sonunda protokol üyelerini tamamı sahneye çıkarak, 'Canım Türkiye'm şarkısını hep birlikte söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Protokol üyeleriyle kortej yürüyüşü

- Halk oyunlarından gösteriler

- Fırat Tanır Konserinden görüntüler Haber- Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA) ====================================== Zeytin sineğine karşı incir ağacı önerisi

ULUSAL Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) üyesi ve Türkiye Zeytin Dostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Bozkurt, zeytin sineği ile mücadele için zeytinliklere incir ağacı dikilmesini önerdi. Bozkurt, yüzyıllar önce bu uygulama ile sineklerle mücadele edildiğini söyledi. Zeytin bahçelerinde önemli verim kayıplarına yol açan zeytin sineği zararlısından korunmak için bahçelere eskiden olduğu gibi incir ağacı dikilmesi önerildi. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Üyesi ve Türkiye Zeytin Dostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Bozkurt yaptığı açıklamada, zeytin sineğinin zeytin üretimi açısından önemli bir sorun olduğunu belirtti. Zeytin sineği ile kimyasal ilaçlama yapıldığını ancak bu zararlıyla biyolojik yoldan mücadele etmenin de mümkün olduğunu ifade eden Bozkurt, bunun için eskiden olduğu gibi zeytinliklere birkaç incir ağacı dikilebileceğini anlattı.

‘İNCİR AĞAÇLARI SİNEKLERİ ZEHİRLİYOR’ Bozkurt, bölgede zeytin sineği zararının artmasının da bahçelerdeki eskiden kalma incir ağaçlarının son dönemde kesilerek atılmasıyla bağlantılı olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Zeytin ağacıyla incir ağacı aynı dönemde meyve verir. Zeytin sineğinin, zeytin ağaçları ve zeytin meyvesine zarar vereceği dönemlerde, iyice olgunlaşan incir ağaçlarının meyveleri bal dökmeye başlar. İncirin balı, zeytin sineğine cazip gelir ve zeytin yerine incir meyvesini tercih eder. Zeytin alanlardaki incir ağaçları tıpkı bir paratoner gibi zeytin sineklerini üzerine çeker. Olgun incir meyvesinin balını yiyen zeytin sinekleri de bir süre sonra zehirlenerek ölür." Eskiden her zeytin bahçesinde 3-4 incir ağacı bulunmasının nedeninin bu olduğunu ama sonraki nesillerin bu gerçeği bilmediği için sinek topluyor diye incir ağaçlarını kestiğini anlatan Bozkurt, bu biyolojik mücadele yöntemiyle ilgili üniversitelerin de çalışma yapması gerektiğini söyledi. ‘ESKİDEN ZEYTİNLİKLERDE İNCİR AĞAÇLARI BULUNUYORDU’

Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Kıtay da zeytin ağaçlarının atalarından kendilerine miras olduğunu hatırlatarak, "Yıllar öncesinde hemen hemen her zeytinlik alanda bol miktarda incir ağaçları bulunuyordu. Bunlardan zamanla vazgeçildi. Oysa incir ağacı, zeytin ağaçlarını bu zararlılardan koruyordu. Son dönemlerde ise çiftçimizde bu konuda bilinçlenme olduğunu gözlemliyoruz. Birçok çiftçimiz zeytinliklerine yeniden incir ağaçları dikmeye başladı. Biz de Ayvalık Ziraat Odası olarak bu yönde bir proje hazırlıyoruz. Geçtiğimiz yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile küçük çapta bir projeyi hayata geçirmiş ve belirli miktarda incir ağacı fidesini üreticilerimize dağıtmıştık. Önümüzdeki dönemde bu projeyi genişleterek sürdürmeyi planlıyoruz" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Zeytin bahçelerinden görüntüler. Zeytin bahçelerindeki incir ağaçlarından görüntü. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Üyesi ve Türkiye Zeytin Dostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Bozkurt açıklaması. Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Kıtay açıklaması.

KJ: Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) 1 Dakika 54 Saniye, Boyutu: 182 MB. ====================================== İşadamı, çevreci öğrenci ve okulunu ödüllendirdi MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali etkinlikleri sırasında konser alanında yere atılan meşrubat kutularını toplayıp, çöp kutusuna atan Alaşehir Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Kübra Çoban'ı, eğitim gönüllüsü, holding sahibi işadamı Sezgin Baran Korkmaz, kendisine bilgisayar alması ve okul ihtiyaçlarını karşılaması için bir zarf içinde bir miktar para vererek ödüllendirdi. Korkmaz, Kübra'nın okuduğu okula onun adına bilgisayar ve teknoloji sınıfı yaptırıp, öğretmenler odasını da yenileme sözü verdi. Alaşehir 1. Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali etkinliklerinin son günü olan geçen 5 Eylül'de Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda Ece Seçkin konseri düzenlendi. Binlerce Alaşehirli'nin izlediği konser sırasında Alaşehir Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Kübra Çoban'ın yere atılan meşrubat kutularını ve çöpleri tek tek toplayıp, çöp kovasına atması, konseri izleyenler arasında bulunan eğitim gönüllüsü, işadamı Sezgin Baran Korkmaz'ın dikkatini çekti. Korkmaz, Çoban'ın bu örnek davranışından çok etkilendi. Korkmaz, yanındaki ablası Tuğba Çoban'dan adını öğrendiği Kübra Çoban'ı sahneye çağırdı. Kendisine bilgisayar alması ve okul ihtiyaçlarını karşılaması için Çoban'a bir zarf içinde bir miktar para vererek ödüllendiren işadamı Korkmaz, Kübra'nın okuduğu okula da onun adını taşıyacak bilgisayar ve teknoloji sınıfı yaptırıp, bu denli mükemmel bir öğrenci yetiştirdikleri için öğretmenler odasını da yenileme sözü verdi.

KÜBRANIN AİLESİ VE ÖĞRETMENLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ İşadamı Korkmaz, Kübra Coşkun'un herkese örnek olması gerektiğini belirtip, "Küçük kardeşimi, çok uzaktan seyrettim. Herkesin yere attığı meşrubat kutularını alıp, uzakta olmasına rağmen, bıkmadan usanmadan çöp kutusuna götürüp, atıyordu. Alaşehir Belediye Başkanımız Ali Uçak'dan öğretmenler odasını yenilemek ve küçük kızın adına okuluna bir bilgisayar ve teknoloji sınıfı yaptırmak için okulunu öğrenmesini rica ettim. Böyle bir öğrenci yetiştirdikleri için öğretmenleri ve ailesine teşekkür ediyorum" dedi. ASGARİ ÜCRETLİ AİLENİN KIZI Alaşehir Belediyesi'nden bir ekip de Kübra Çoban'ın ailesini evinde ziyaret etti. Alaşehir Belediyesi'nde taşeron firmaya bağlı, asgari ücretli kaynak işçisi olarak çalışan baba Hasan Çoban ile bir süre sohbet etti. Hasan Çoban, kızının bu davranışının kendilerini gururlandırdığını belirtip, kızına ödül veren işadamı Korkmaz'a da teşekkür etti. Kübra Çoban ise yine olsa aynı davranışı göstereceğini belirtip, "Beni ödüllendiren işadamı Sezgin Baran Korkmaz amacaya da teşekkür ederim. Okulama benim adıma bilgisayar ve teknoloji sınıfı yaptıracak olması nedeniyle çok sevindim" dedi. Ardından Belediyeden gelen ekip, Kübra'nın öğrenim gördüğü Alaşehir Ortaokulu Müdürü Tuncay Yayla ile de görüşüp, okulun ihtiyaç listesini aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kübra Çoban ile röp.

-Baba Hasan Çoban ile röp.

-Eğitim gönüllüsü, SBK Holding'in sahibi, işadamı Sezgin Baran Korkmaz'ın sahneye Kübra çoban'ı çağırıp, ödüllendirmesi.

-Kübra çoban'ın okulunun bahçesinde çöp toplarken görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) ====================================== Bal ve çilek diyarında festival coşkusu ADANA’nın Pozantı İlçesi Karakışlakçı Mahallesi'nde Geleneksel 9’uncu Bal ve Çilek Festivali yapıldı. Festivale Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Pozantı kaymakamlığına vekaleten Aladağ Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Ak Parti İl Başkanı Fikret Yeni, İl Tarım temsilcileri, belediye meclis üyeleri, çevre mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri yanı sıra çok sayıda davetli ve yöre halkı katıldı. Köy meydanında düzenlenen ve renkli sahnelerin yaşandığı festivalde Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay türkü söylerken, en iyi bal ve çilek üretenlere de çeşitli ödüller verildi.

MUHTAR TEŞEKKÜR ETTİ Karakışlakçı Mahalle Muhtarı Harun Yetkin, yaptığı açılış konuşmasında emeği geçen, destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Yetkin, “Değerli konuklar, bal ve çilek diyarı Karakışlakçı’da bu yıl 9’uncusunu düzenlediğimiz festivalimize hoş geldiniz. Mahallemizde yaklaşık 45 hanemiz arıcılıkla uğraşmaktadır. 13 bin kovanımızla yılda yaklaşık 135 ton bal üreterek ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaktayız. Ayrıca 1913 yılında 5 bayan çiftçimizle başladığımız çilek üretiminde de büyük başarı kaydererek, bugün 27 çiftçimizle 280 dönümlük bir arazide organik çilek üretimi yapmaktayız. Adana Büyükşehir Belediyesi her yıl çiftçilerimize çilek fidesi desteği vererek üreticilerimizin ekonomik olarak daha iyi duruma gelmesine yardımcı olmuştur. Üreticilerimiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü'ye çok teşekkür ederimö dedi. TOROSLAR'A MODEL Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise yaptığı konuşmada 'kırsalda yerinde kalkınmanın refah toplumunun inşasında büyük önem taşıdığını' vurguladı. Karakışlaçı’nın kalkınmada Toroslara rol model olacağını söyleyen Başkan Sözlü, “Pozantı’ya verdiğimiz 1 milyon çilek fidesinin 800 bin adedi Karakışlakçı’da dağıtıldı. Adana Büyükşehir Belediyesinin, Adana çalışanlarının emeği helal hoş olsun, feda olsun. Ama buradaki başarının asıl mimarı Karakışlakçı halkıdır. Özellikle eli öpülesi çalışkan kadınlarıdır. Bu proje daha önce Türkiye'de başlatılmış olabilir. Kayseri'de de uçak üretiyorduk ama uçağı şimdi nasıl üretiriz diye çalışıyoruz. Daha önce ki dönemlerde de denenmiş olabilir ama Karakışlakçı'nın çilek projesinin sahibi, lokomotifi, yeniden dirilticisi Adana Büyükşehir belediyesi ve Karakışlakçı'nın çalışkan insanlarıdırö dedi. Konuşmaların ardından Pozantı Belediye Başkanı Mustafa türkü söyledi, davetlilere de bal ve çilek ikramı yapıldı.

Görüntü Dökümü

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- Arılardan detay

- Festivale katılan vatandaşlardan görüntüler

- Muhtarın konuşması

- Detay görüntüler

- Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın türkü söylemesi

- Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün konuşması SÜRE: 03'08" BOYUT: 346 mb

Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER-Onur Can BULAT/POZANTI, (Adana), (DHA) ====================================== Zonguldak'ta yağmur yağışı etkili oldu ZONGULDAK(DHA) - ZONGULDAK'ta, yağmur yağışı etkili olurken, yollar sularla kaplandı. Araçlar sularla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Zonguldak kent merkezinde etkili olan yağmur yağışı yaşamı etkiledi. Zonguldak ve Kozlu sahil yolunda etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Kozlu sahil yolu tamamen sularla kapandı. İstanbul istikametinde ilerleyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Belediye ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yoldaki su tahliye edildi ve yol ulaşıma açıldı. Kent merkezinde ise sularla kaplanan caddelerde araçlar güçlükle ilerledi. Karadeniz'de kömür rezervi araştırması yapan milli sismik arama gemisi Oruç Reis, olumsuz hava koşulları nedeniyle limana yanaştı.

Görüntü Dökümü

Yağmur nedeniyle kapanan sahil yolundan detaylar

Yağmurun şiddetinden detaylar

Araçların su birikintisi arasında kalması

Belediye ekiplerinin çalışması

Limana yanaşan Oruç Reis Gemisi’nden detaylar

Süre: (3:34) Boyut: (399 MB)

HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)