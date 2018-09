DHA YURT BÜLTENİ 5

DOSYA 10 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI Sahte belgeler ve usulsüz olarak kapatılan 'utanç dosyası' 10 yıl sonra yeniden açıldı. FETÖ izi çıkan dosya ile ilgili yeniden derin bir soruşturma başlatan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüzlükleri tek tek ortaya çıkardı. Başlatılan soruşturmada 28 Kasım 2014'te ölen Seyfullah Gülen (72) için takipsizlik kararı verilirken, firari olan oğulları Ammar Gülen (36) ile Selahaddin Gülen'in (27) de aralarında bulunduğu A.K., A.S., E.Y., M.K., N.A., M.E., R.T., S.E., V.A. ve Z.S. hakkında, Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıkların 'çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30-42 yıl kadar, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 4,5 yıldan 15 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. İddianamede, S.K.'nin Samanyolu TV ana haber spikeri olan 'Kemal' olarak tanınan Kevser Gülen'in kardeşleri olan Ammar ve Selahaddin Gülen'in anal yoldan ilişkiye girdiği yönündeki ifadesine yer verildi.

'Ben cani anne değilim'

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da çocuğunu icra memurlarına teslim etmediği için tutuklanan Tugay D.'nin (29) suçladığı boşanma aşamasındaki eşi Sedanur D. (23) konuştu. Sedanur D., "Ben cani bir anne değilim, asla cani bir anne olmadım. Oğlumun psikolojisi alt üst olmuş durumda. 2 senedir göremiyorum. Mahkeme kararına rağmen oğlumu kaçırıyorlar. Tugay, cezaevinden dahi tehdit ediyor. Ses kayıtlarını savcılığa sunduk, şikayetçi olduk" dedi.

Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Güzelova Mahallesi'nde yaşayan Tugay D., 2013 yılında Sedanur D. ile evlendi ve bir çocukları oldu. Geçimsizlik nedeniyle Sedanur D., mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi'nde süren boşanma davasında çocuğun velayeti, gecici olarak anne Sedanur D.'ye verildi. 4 yaşındaki çocukları Muhammed Mert D. teslim edilmeyince, anne Sedanur D., icra memurlarını göndererek oğlunu almak istedi. Eve gelen icra memurları, aileyi evde bulamayınca Tugay D. hakkında 2'nci İcra Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tugay D. savcılığa başvurarak kız kardeşinin çektiği videoları delil olarak sunup, eşi Sedanur D.'nin oğlunu dövdüğünü iddia ederek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine Sedanur D. hakkında soruşturma başlatıldı. Çekilen video görüntüleri üzerine Sedanur D.'nin Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'altsoya ve çocuğa karşı eziyet' suçundan dava açıldı. Hukuk ve ceza davaları sürerken, Tugay D., 2'nci İcra Ceza Mahkemesi tarafından 'çocuk teslimine muhalefet' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tugay D., geçen 31 Ağustos'ta tutuklanarak Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumu'na kondu. Tugay D.'nin ayrıca 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan da 1 yıla kadar hapsi istendi.

'CEZAEVİNDEN BENİ VE AİLEMİ TEHDİT EDİYOR'

Çocuğunu icra memurlarına teslim etmediği için tutuklanan baba Tugay D. ile ilgili haberlerin yazılı ve görsel medyada yayınlanması üzerine Sedanur D. de konuştu. Tugay D.'den defalarca şiddet gördüğünü iddia eden Sedanur D., şunları anlattı:

"Ben cani bir anne değilim, asla cani bir anne olmadım. Çocuğumu benden kaçırdılar, asla ben bırakıp gitmedim. Evliliğim boyunca dayak yedim, aç, susuz kaldım ama çocuğum babasız kalmasın diye bu kahırları çektim. Çocuğumun her ihtiyacını benim babam üstlenmişti. Doğum yaptığımda oğlum kuvözde kaldı, kimse yanımda yoktu. 15 gün boyunca annem benimle ilgilendi. Buna rağmen çocuğum babasıyla yaşasın diye katlandım. Cani göstermek için haber yaptırdılar, ben çocuğumun psikolojisini düşündüğüm için bu röportajı veriyorum. Çocuğumun psikolojisi alt üst olmuş durumda. 2 senedir çocuğumu görmüyorum, sesini duymuyorum. İcra memurlarıyla gittiğim halde benim oğlumu bulamadılar. Her seferinde icrayla, jandarmayla gitmek zorunda değilim. Şu an bu nedenle hapis yattığı ortada. Video çekildiğinden haberi yoktu, benim çocuğum babasına ağlıyor ikaz etmek için parmağımı sallıyorum, çocuğuma kızıyorum, şiddet yok orada. Diğer görüntü ise hızlandırılmış bir video, ben orada çocuğumu bana küfürlü söz söylediği, saçımı çektiği için uyarıyorum. Çocuğum kahvelerde büyüdü, bana yakın olmasın diye. Buralara götürülmesine karşı çıktığım için şiddet gördüm. Çocuğuma bana karşı söylenmesi için ağza alınmayacak kötü küfürler öğretildi. Anne olarak çocuğumu terbiye etme amaçlı hareketleri özel hayatıma kastederek beni ifşa etmişler. Tutuklandıktan sonra Tugay aradı. Tehdit ediyor. Gemlik'te suç duyurusunda bulunduk."

'DARP ROPARLARINI MAHKEME SUNDUK'

Kızının yaşananlar nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirten Sedanur D.'nin babası K.A. ise torunu Mert'i almak için tüm hukuki savaşı vereceklerini bildirdi. Aldıkları tehditlere rağmen hukuk yoluyla Tugay D. ve ailesi ile mücadele edeceklerini belirten baba K.A., "Kızımı dövdüğüne dair darp raporlarını mahkemeye sunduk. Kızım beni arayıp 'Baba kurtar beni' diye yalvardı. Kızım bir ateşe düşmüştü. İki yıldır çocuğunun yüzünü göstermiyorlar. Torunumla annesinin eğlenceli videoları da var. Nasıl baktığı, yedirdiği, içirdiği bunları mahkemeye sunduk" dedi.