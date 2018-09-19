DHA YURT BÜLTENİ 5

Halep'in batısında rejim güçleri ile muhalifler arasında karşılıklı atışlar SURİYE, (DHA)- SURİYE rejim güçleri, Halep'in batısındaki bazı bölgeleri topçu ateşiyle vurdu. Bölgede bulunan muhalifler de rejim birliklerine ağır silahlarla karşılık verdi.

İdlib'deki gelişmeler nedeniyle gözlerin çevrili olduğu Suriye'de, bu kez Halep'in batısında gece boyu patlama sesleri duyuldu. Suriye rejim birlikleri, kentin batısında muhaliflerin denetimindeki Raşidin ve Mansura köyleri ile Bilimsel Araştırmalar Merkezi'ni tank ve havan atışlarıyla ateş altına aldı. Gece geç saatlerden sabahın ilk ışıklarına kadar ateş altına alınan bölgedeki muhalifler de rejim güçlerine roketatar ve ağır silahlarla karşılık verdi. Öte yandan, muhaliflerin Halep kent merkezindeki 2 mahalledeki rejim güçlerine de roketatarla misilleme yaptığı öğrenildi. HAMA KIRSALINA DA TOP ATIŞI

Türkiye ile Rusya arasında yapılan görüşmeler ve imzalanan mutabakat zaptının ardından son iki gündür suskunluğun olduğu Hama'nın kuzeyindeki sessizlik, bu sabah rejim güçlerinin Latamania kasabasına yönelik topçu ateşiyle bozuldu. Topçu birliklerinin ateş altına aldığı kasabada bazı yerleşim alanlarının yıkıldığı ve yaralananların olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

- Çatışma sesleri

- Aydınlamalar Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ, Uğur CAN, Nuri PİR-SURİYE (DHA)

113 MB ====================================== Hacizli araçları satın alıp parçalayan 3 kişi tutuklandı BARTIN, (DHA)-BARTIN’da, hacizli ve rehinli araçları senetle satın alarak parçalayıp satan 3 kişi yakalandı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, borcunu ödeyemeyen hacizli, rehinli araç sahiplerine ulaşarak, az miktarda para vererek geri kalanı ise senet düzenleyerek satın alan 3 kişiyi takibe aldı. 3 kişinin aldıkları araçları parçalayarak, sattıkları ve geri kalan borçlarını ise ödemedikleri tespit edildi. Yaklaşık 50 aracı parçalayarak sattıkları belirlenen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen S.K., T.A. ve H.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

-Güvenlik kamera görüntüleri Süre: 1.10 Boyut: 131 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) ====================================== Turhal Kalesi'nin sur ve burçları yeniden yapılacak

TOKAT'ın Turhal ilçesinde bulunan ve tarihi Sümer uygarlığına kadar uzanan kalede restorasyon çalışması yapılacak. Restorasyon ile kalenin burç ve surları yeniden inşa edilecek.

Turhal ilçesindeki tarihi Turhal Kalesinde belediyenin girişimleriyle Kültür Bakanlığı restorasyon çalışması başlattı. Bugün sadece 2'si ayakta kalan sur ve burçların yenilenmesi ve kale üzerinde bulunan ve zamanla kapanan gizli geçitlerin açılması için hazırlanan proje doğrultusunda ihale gerçekleştirildi. İhale süreci kısa süre önce tamamlandı. Üzerindeki iki kitabe sebebiyle, tarihinin Sümer uygarlığına kadar uzandığı iddia edilen kalede bulunan burç ve surlar yeniden inşa edilecek. Kaleden 350 basamakla inilen su sarnıcı ile Kesikbaş Camisi'nin altında yer alıp ve ucu kaleye kadar ilerlediği düşünülen geçitte de araştırma yapılacak.

Sur ve burçların restore edilmesi için proje hazırlayıp Kültür Bakanlığına sunduklarını ifade eden Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler “Her şehrin bir kalesi vardır. Ve o kale o şehrin siluetini oluşturur. Turhal Kalesi de yerleşim yerlerinin tam ortasında kalmaktadır. Biz 2014 yılında göreve geldiğimizde, kalemizin üzerinde şu anda mevcut olmayan burçların ve surların yeniden yapılması için bir proje hazırladık. Kültür Bakanlığımıza kalemizin yapımı için başvurduk ve ihalesi yapıldı. Kalemizin surları ve burçları yeniden yapılacak. Kalemizin üzerinde milattan önceki tarihlerde yapılmış burçlar var. Burçlardan şu anda sadece 2 tanesi görünür durumda. Biz burayı tekrar yaşatmak istiyoruz" dedi

GİZLİ GEÇİTTE ARAŞTIRMA YAPILACAK

İlçedeki Kesikbaş Camisi'nin altında bulunan gizli geçitle, kalede 350 basamakla inilen su sarnıcında da sonraki aşamada araştırma yapılacağını belirten Başkan Bekler "Kalemizin üzerinde bir de mağaramız var. Mağara 350 merdiven aşağıya iniyor. Sonradan burası taş ile dolmuş. Eskilerin anlatmış olduklarına göre; aşağıdan su alabilmek için yapılan bu merdivenler ırmak kenarında bir yere çıkıyormuş. Ayıca Kesikbaş Camimizin de altında bir geçit var. O geçit de kaleye doğu uzamakta ve onun da ucu kapalıdır. Bundan sonraki çalışmalarımızda bu geçitlerin kale ile bağlantıları olup olmadığı araştırılacak" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

-Kalenin drone görüntüleri

-Kale kalıntılarından görüntüler

-Gizli geçidin görüntüleri

-Belediye Başkanının açıklamaları Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TURHAL(Tokat),(DHA)

(662 mb) ====================================== Tekirdağ'ın meşhur üzümleri heykellere yansıyor TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu'na 8 ülkeden katılan sanatçılar yaptıkları heykellere yansıtıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi bu yıl 4'ncüsünü düzenlediği 'Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu'nun teması bu yıl teması üzüm ve insan oldu. Tekirdağ sahilindeki dolgu sahasında 8 ülkeden, 8 sanatçının mermerleri yontarak başladıkları çalışmada, Tekirdağ'ın tarihten bu yana meşhur olan üzümün insan ile olan birlikteliği anlatılıyor. Türkiye'nin yanı Macaristan, İtalya, Ukrayna, İran, Bulgaristan, İspanya ve Rusya'dan gelen 8 heykeltıraş 'Baküs'ten mitolojide asma ağaçlarından sorumlu rahip 'Bacchant'a kadar canlandırmalara yer veriyor. Heykeltıraşların tamamlayacağı heykeller ilçenin çeşitli noktalarına konulup, kenti süsleyecek.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, sanatçıların büyük bir özveri ile heykelleri yaptığını belirterek, "Bizim taş heykel sempozyumumuz uluslararası akredite bir sempozyum. Dünyanın 8 ayrı ülkesinden 8 ayrı sanatçı bizimle beraberler. Marmara Denizi kıyısında Marmara Adası'nın mermerlerini kütle halinden heykel haline getirecekler. Heykel önemli bir sanat, ama maalesef bizim ülkemizde 1 milyon nüfusa 1 heykeltıraş bile düşmüyor. Bizim amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin daha fazla sanatla haşır neşir olması. Heykel sanatına yeni sanatçılarda katmaya çalışıyoruz. Bu sene ilavede yaptık, heykel eğitimi alan öğrencilere yarışmada yaptık. Kapanışta dereceye girenlere ödül vereceğiz. Bu yıl 4'üncüsünüde yaptığımız çalıştaylarda her sene ayrı tema olarak yaptığımız çalışmalarda kentte 40 yakın heykel yapıldı. Ve heykel yapılmaya devam edecek" dedi. 'ÜZÜMÜN İNSANLA OLAN BİRLİKTELİĞİNİ ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Bu yıl ki sempozyumda üzüm ve insanın birlikteliğini anlatmaya çalıştıklarını heykeltıraş Nermin Sözel, "Temamız üzüm ve insan fakat daha henüz çalışmalar tamamlanmadığından ortaya çıkmış değil. Ya insan figürleri ya da insana dair materyallerle insanı anımsatan, tarih boyunca insanla olan birlikteliğini yansıtmaya çalışıyoruz. Bağ Bozumu Festivali olmasına denk gelmesi bizim içinde güzel oldu. Her şeyin bir arada oluşu gayet güzel. Burada sanatçılarımızın dışında genç sanatçılarımız var. Trakya Üniversitesi'nden 2 öğrencimiz, Anadolu Üniversitesi'nden 3, Hacettepe Üniversitesi'nden 2 öğrencimiz var. Onlarla birlikte bu sempozyumu götürüyoruz. Onlar içinde bu sempozyumun faydası oldu öğrenmeleri için staj süresi oluyor. Farklı sanatçılarla farklı deneyimleri oluyor. Okullarına döndüklerinde her biri taş heykeltıraşlarına dönmüş oluyor. Sempozyum 26 Eylül'de kapanış töreniyle sona erecek. 27-28 tarihleri arasında bitmiş olan heykelleri belirlemiş olduğumuz yerlere yerleştirmiş olacağız. Sanatçılar buradayken bunları koymayı düşünüyoruz."

'TÜRKİYE'DE 14 HEYKELİ VAR'

'Üzüm kucaklayan çocuk' heykelini yapan ve Türkiye'de 14 heykeli bulunan Macaristanlı sanatçı Beata Rostas, "Kendi ülkemde üzümü çok seviyoruz. Burada bu heykelleri yapmak çok güzel. Daha öncede yaptığım 14 tane Türkiye'de heykelim var. Ankara'da, Ordu'da, İzmir ve Antalya olmak üzere 14 heykelim var. Burada bu çalışmada olmak çok güzel" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yukardan sahil ve heykel çalışması

Detay görüntüler

Çalışmadan genel detay

Muhabir Ali Can Zeray anons

Beata Rostas ile röp.

Calaskal ile heykellerin taşınması

Nermin Sözel ile röp.

Heykel sanatçılarından detay

Ekrem Eşkinat ile röp

Genel detay görüntüler Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Ruhan YALÇIN,(TEKİRDAĞ),(DHA) ====================================== Alaşehir Devlet Hastanesi'ni artık güneş enerjisi aydınlatılacak MANİSA'nın Alaşehir ilçesi Devlet Hastanesi'nin Zafer Kalkınma Ajansı'nın hibe desteğiyle güneş enerjisi ile aydınlatılması için çatısına 50 güneş paneli yerleştirildi, mevcut aydınlatma elemanları led teknolojiye dönüştürüldü. Güneş enerjisiyle aydınlanma sistemi ile hastanenin elektrik aydınlatma giderlerinde yaklaşık yüzde 50 oranında tasarruf sağlanacağı bildirildi.

Alaşehir Devlet Hastanesi'nin güneş enerjisi ile aydınlatılması için bir süre önce proje çalışması başlatıldı. Bu kapsamda, Zafer Kalkınma Ajansı'nın sürdürülebilir Çevre Alt Yapı Mali Destek Programı çerçevesinde, Alaşehir Devlet Hastanesi işbirliğiyle 'Gelenekselden Geleceğe Dönüşen Hastane Projesi' hazırlandı. Projenin 539 bin 343 lira olan bedelinin yüzde 70'lik bölümü olan 412 bin 540 lirası Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hibe olarak karşılandı. Çatıya yerleştirilen 50 güneş paneli ile hastane aydınlatıldı. Hastanede elektrik enerjisi verimliliği kavramını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla, hastanede kullanılan mevcut aydınlatma elemanları led teknolojiye dönüştürüldü. Hastane bahçesinde bulunan aydınlatma lambaları fotovoltaik park lambaları ile değiştirildi. Böylece güneş enerjisinden yararlanılarak, hastanenin elektrik tüketiminde yıllık yaklaşık 200 bin Türk lirası tasarruf sağlandı. Bu rakamında aydınlatma giderlerinin yaklaşık yüzde 50'si kadar olduğuna dikkat çekildi.

Güneş enerjisiyle aydınlanma sisteminin hizmete girmesi nedeniyle tören düzenlendi. Törene Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Kesgin, Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Gülistan Güngör, Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Orhan Kırmalı, Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman, Selendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Tülay Tolga ve hastane çalışanları katıldı.