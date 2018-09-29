DHA YURT BÜLTENİ 5

PKK teröristler tarafından kaçırılan Erol Tekin'in öldürüldüğü iddiası HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 10 gün önce PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan esnaf Erol Tekin'in (27) öldürüldüğü iddia edildi. Tekin için Altınsu köyünde taziye evi kuruldu.

Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Altınsu köyü Dereboyu mezrasında yaşayan, ilçe merkezinde esnaflık yapan Erol Tekin, 10 gün önce Şemdinli-Yüksekova karayolunda aracıyla giderken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı. Güvenlik güçleri, Tekin'in bulunması, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlattı.

Operasyonlar sürerken, örgüte yakın internet siteleri Tekin'in öldürüldüğü duyuruldu. Yakınları büyük üzüntü yaşarken, Tekin için yaşadığı mezrada taziye evi kuruldu. Cenazenin ise PKK'lı teröristlerin elinde olduğu öne sürüldü. BİLGİ İÇİN ================== Tunceli, Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası'na hazırlanıyor TUNCELİ, 6-7 Ekim'de düzenlenecek Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Şampiyonanın hazırlıkları ise aralıksız devam ediyor.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Tunceli'de ilk kez, 'Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası' düzenleme kararı aldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in kentin doğa, su ve hava sporlarında markalaşması amacıyla yürüttüğü çalışmalar neticesinde 23-27 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Rafting şampiyonasının düzenlendiği Tunceli'de, şimdide Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonasına hazırlanıyor. 'TUNCELİ ARTIK ŞAMPİYONLARLA ANILIR OLDU'

6-7 Ekim 2018'de yapılması planlanan şampiyona öncesinde yamaç paraşütçüleri deneme uçuşlarına başladı. Sporcuların yaptıkları deneme uçuşları ve akrobasi gösterileri, renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası ile Tunceli'de bir ilkin daha yaşanacağını anlatan Vali Tuncay Sonel, "23-27 Mayıs 2018’de Tunceli’de ilk kez yaptığımız Rafting Türkiye Şampiyonası’ndan sonra bu defa da 6-7 Ekim tarihlerinde Tunceli’de ilk kez Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası yapılacaktır. İlimiz açısından önemli bir gelişmedir. Tunceli artık şampiyonlarla anılır oldu. Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonasının ilimizde düzenlenmesini, ilimizin tanıtımı açısından çok önemsiyoruz. Tunceli’nin su sporları, doğa sporları ve hava sporları branşlarında da markalaştırmak için çalışıyoruz. Eminim ki rafting de olduğu gibi yamaç paraşütü şampiyonasıyla da kentimiz adıyla ön plana çıkacak. Türkiye genelinden birçok sporcu gelecek ve 2 gün süreyle burada yarışacaklar, Tunceli'nin, Munzur'un güzelliklerini görecekler. Desteklerinden dolayı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na şükranlarımızı sunarız" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Yamaç paraşütü etkinliğinden görüntü

-Go pro ile çekilen görüntüler

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamara: TUNCELİ, (DHA) ====================== Sigorta şirketleri, kuraklık nedeniyle verim alamayan çiftçiyi kandırdı iddiası MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kuraklık nedeniyle tarladaki ekini toplayamayan çiftçi, tarlasına yaptırdığı sigortanın bir maddesinde, 'Kuraklıktan ilçe bazlı' ibaresinin mağduru oldu. Çitfçiler, bu madde nedeniyle sigorta şirketinden zararını tanzim edemiyor. Nusaybin Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Doğru, 400 bin dekar ekili alanda ekim yapan çiftçilerin bazılarının sigorta yaptırmadığını yaptıranların ise sigorta firmaları tarafından kandırıldığını söyledi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle Nusaybin ilçesinde 400 bin dekar ekili alanda üretim yapan çiftçilerin bir kısmı tarladaki ürününü toplayamadı. Bazı çiftçiler, bu nedenle tarlasını sigortaladı, ancak sigorta firmaları, sözleşmeye koydukları ve küçük yazılarla sözleşmede yeralan "Kuraklıkta ilçe bazlı" cümlesinden dolayı çiftçinin zararını karşılamaya yanaşmıyor.