DHA YURT BÜLTENİ-5

UMUDA YOLCULUK, İZMİR'DE FACİAYLA SONUÇLANDI: 19 ÖLÜ, 26 YARALI (EK)

1)KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İzmir'de, kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu ikisi bebek ikisi çocuk 19 kişinin öldüğü kazada yaralı sayısı 26'ya yükseldi. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu yaralıların birçoğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Can pazarının yaşandığı katliam gibi kaza sonrasında acı görüntüler ortaya çıktı. Ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle daha iyi bir yaşam için yola çıkan göçmenlerden geriye eşyaları ve yasadışı yollardan geçiş yaparken kullandıkları lastik botlar kaldı. Kazanın yaşandığı yerde çok sayıda lastik bot olduğu görüldü. Öte yandan kaza sonrasında İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kazada yaralanan tüm yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar çevredeki hastanelere sevk edilirken, kamyonun altında kalan ve çevreye savrulan göçmenlerin cesetleri savcının inlemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacak. Kazanın yaşandığı karayolunun düz olması ve kazaya neden olacak olumsuz bir hava etkeninin bulunmaması nedeniyle ekipler, kazanın nedenini belirlemek için başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ: ÖNÜME BEYAZ BİR ARAÇ ÇIKTI

İzmir'de, kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçtuğu kazada 2'si bebek 2'si çocuk biri hamile olan 19 kişi öldü. Aracın sürücüsü Mustafa Yılmaz (35) yaralı olarak kurtuldu. Sürücü Yılmaz, hastane polisine verdiği ilk ifadede '09' Aydın plakalı kampyonu ile saat 03.00'te Söke'den yola çıktığını, Sazlıköy'ü geçtikten sonra mültecileri kamyona aldığını ve yakıtı olmadığı için Selçuk Otobanı'na girdiğini, kazanın olduğu Kısıkköy bÖlgesinde önüne beyaz bir aracın çıktığını ve ona çarpmamak için ani hareket yaptığını, kavşakta kontrolü kaybederek dereye uçtuklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

Haber: Mehmet CANDAN

