DHA YURT BÜLTENİ-5

1)BAHÇELİ: ORTAK ADAY ÇIKAN HER YERDE CUMHUR İTTİFAKI'NIN GEREĞİ NEYSE ONU YAPACAĞIZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyükşehir başkan adayı göstermeyeceklerini hatırlatarak, "Bu illerde Adalet ve Kalkınma Partisi kimi isterse, kimi dilerse aday çıkarabilir. Biz ön şartsız destekleyeceğiz. Zillet ittifakı bu büyükşehirler dışında ortak aday çıkardığı her yerde de Cumhur İttifakı'nın gereği her neyse onu yapacağız, onun yanında olacağız" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki kampta, 81 il başkanı ve 130 belediye başkanıyla bir araya geldi. Dün başlayan kamp, Devlet Bahçeli'nin kapanış konuşmasıyla sona erdi. Devlet Bahçeli, önlem alınmazsa, milli fedakarlık yapılmazsa 31 Mart'ta ülkeyi siyasi kara kış beklediğini kaydetti. Bahçeli, "Önümüzdeki muhtemel sıkıntıları görmek lazım. Biz 31 Mart'ta ne kazanır, ne kaybederiz gözüyle bakmıyoruz. 31 Mart'a şu kadar belediye benim olsun, bu kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bulunsun diye yaklaşmıyoruz. 31 Mart'ı Türkiye'nin bekası, mücadelesi açısından dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Ülke gitmişken, çarşı karışmışken, yeni hükümet sistemine hain bir sefer düzenlenirken, belediyelerin hepsi bizde olsa ne olacak, olmazsa ne çıkacak. Cumhur İttifakı'nda ara sorun çıkaran gelgitleri kenara bıraktık, yanlış anlamaları, maksadını aşan söz ve değerlendirmeleri milli beka için yok saydık. İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir başkan adaylarımızı göstermeyeceğiz. Bu illerde Adalet ve Kalkınma Partisi kimi isterse, kimi dilerse aday çıkarabilir. Biz ön şartsız destekleyeceğiz. Zillet ittifakı bu büyük şehirler dışında ortak aday çıkardığı her yerde de cumhur ittifakının gereği her neyse onu yapacağız, onun yanında olacağız. MHP milleti için vardır, üstüne düşeni yapacaktır" diye konuştu.