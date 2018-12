DHA YURT BÜLTENİ-5

Görüntü Dökümü

6)DOWN SENDROMLU MUSTAFA, ENGELLİLER İÇİN SİYASETE ATILDI

ANTALYA'da down sendromlu Mustafa Gizli (32), Muratpaşa Belediyesi Meclisi'ne Ak Parti'den aday adayı oldu. İki dönem CHP'den belediye başkanlığı yapan babasından etkilenerek siyasete merak saran Mustafa Gizli, bütün engellileri sahiplenmek istediğini belirterek, "Onlar için projeler üretmeye çalışacağım" dedi. Yusuf ve Gönül Gizli çiftinin ikinci çocukları Mustafa, 1986 yılında down sendromlu dünyaya geldi. Aile, oğullarına 3 yaşından itibaren özel eğitim aldırmaya başladı. 9 yıl özel eğitim alan Mustafa Gizli, birçok kursa da katıldı. Yüzme dalında Türkiye dereceleri bulunan, otomobil kullanmayı ve saz çalmayı seven Gizli, 10 yıldır da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor.

SİYASETE ATILDI

Babası Yusuf Gizli'nin iki dönem CHP'den, Serik ilçesinde kapanan Abdurrahmanlar Belde Belediye Başkanlığı yapması, kendisinin de belediyede çalışması nedeniyle siyasete merak saran Mustafa Gizli, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde siyasete adım atmak istedi. Gizli, Türkiye'nin en büyük ilçeleri arasında yer alan Muratpaşa'da belediye meclis üyesi olabilmek için Ak Parti'den aday adayı oldu.

'HERKESİ MUHABBETLE SELAMLIYORUM'

Mustafa Gizli, ailesinin her zaman elinden tuttuğu için onlara teşekkür etti. Ailesine, özellikle ağabeyi Serkan'a yönelik sevgisini anlatırken gözyaşlarını tutamayan Gizli, "Belediyedeki amirlerime çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e bana verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Siyasete Antalyamız ve Muratpaşamız için atıldım. Güzel kentimizde güzel işlere imza atmak istiyorum. Gece gündüz demeden birlik ve beraberlik içinde olacağım. Herkesi muhabbetle selamlıyorum. Antalya'ya güzel hizmetler vermek için yola çıktım. Bütün engellileri sahiplenmek, onlar için projeler üretmeye çalışacağım" dedi.