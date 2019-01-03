DHA YURT BÜLTENİ -5 Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor Şanlıurfa ve Hatay'dan çıkış yapan askeri araçlar, Suriye sınırındaki Mardin ve Şırnak'a sevk edildi.

Bu sabah erken saatlerde 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan zırhlı muharebe ve istikam araçlarıyla iş makinelerinden oluşan 20 araçlık konvoy çıkış yaptı. Trafik polislerinin eşlik ettiği askeri konvoy, Suriye sınırındaki Mardin ve Şırnak illerindeki birliklere gitti.

Öte yandan, Hatay'dan yola çıkan askeri konvoy da Gaziantep- Şanlıurfa otoyolundan Mardin'e doğru sevk edildi. Askeri konvoyların geçişlerinin aralıklarla sürdüğü belirtildi. Görüntü Dökümü

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- Tugaydan çıkan askeri konvoy

- Yolda ilerleyen askeri konvoy

- Trafik polislerinin eskortluk yaptığı askeri konvoy

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 559-218MB Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) ================ İzmir'de sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle hava ulaşımı saat 08.00 ile 11.00 arasında yapılamadı. Sisin dağılmasının ardından uçuşlar normale döndü.

İzmir'de sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 08.00 ile 11.00 arasında uçaklar iniş yapamadı. Havadaki uçaklar, başka havalimanına yönlendirildi. Özellikle sabah saatlerinde piste görüşün 50 metreye kadar düştüğü belirtildi. Havalimanından uçaklar gecikmeli olarak kalkarken, yolcular da salonlarda sisin dağılmasını bekledi. Görüş açısının uçuşa elverişli hale gelmesinin ardından saat 11.00'de uçuşların normale döndüğü açıklandı.

Öte yandan kent merkezi ve özelilikle Gaziemir ilçesinde etkili olan sis hava trafiğinin yanı sıra karayolunda da ulaşımı etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler, hızlarını azaltarak yaşanabilecek kazalara karşı önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sisten görüntü

- Havalimanından görüntü

- Aprondan görüntü

- Yollardan görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) ================= Üniversiteli Asrın, kazada öldü (YENİDEN) İzmir'in Balçova ilçesinde, kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpan otomobildeki üniversite ikinci sınıf öğrencisi Asrın Velioğlu (21) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında, Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Balçova’dan Konak yönüne giden A.A. (23) yönetimindeki 10 AL 927 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, arka koltukta oturan Asrın Velioğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü ikinci sınıf öğrencisi olduğu belirtilen Velioğlu’nun, emniyet kemerini takmadığı ve çarpışmanın etkisiyle boynunun kırıldığı öğrenildi. AKS ekiplerinin çalışmasıyla araçtan yaralı olarak çıkarılan, aynı üniversitede Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde okuyan Berksu Solmaz ile sürücü A.A., ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren talihsiz genç kızın cesedi, savcının kaza yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Otomobilden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler Haber - Davut CAN, Halil İbrahim KARABIYIK - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) ================== Suriyeli çift, yanan evde kimlik ve altın aradı Isparta'da 9 kişilik Suriyeli ailenin yaşadığı ev, çıkan yangında tamamen yanarak, küle döndü. 7 çocuklarıyla yangından kurtulmayı başaran Suriyeli çift, alevlerin söndürülmesinin ardından küllerin arasında kimlikleri ile sakladıkları çeyrek altını aradı.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Çünür Mahallesi 5424 Sokak'ta Suriyeli Abdülselam el Muhammed (32) ve eşi Halime (27) ile 7 çocuğunun kiracı olarak yaşadığı 2 katlı evde çıktı. Bacanın tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Suriyeli çift hemen çocuklarını uyandırıp evden çıkardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Isparta Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, 4 araçla yaptığı müdahale ile alevleri, kısa sürede söndürmeyi başardı. Ancak ev tamamen yandı.

Yangını üzgün gözlerle izleyen Suriyeli çift, alevlerin söndürülmesinin ardından küle dönen eve girerek, kimlikleri ile sakladıkları bir adet çeyrek altını aradı. İtfaiye erlerinin yardımıyla kısmen yanmış kimlikleri bulan Abdülselam ve Halime el Muhammed çifti, altını ise bulamadı. Yoğun duman nedeniyle altını aramaya ara veren çifti, aynı mahallede oturan Suriyeli aileler teselli etti.

Suriyeli ailenin, harabe durumdaki eve bir kaç ay önce yerleştiği öğrenildi.

'ALLAH'A ŞÜKÜR AİLEMİZ İYİ'

7 çocuğu ve eşiyle oturduğu evi yanan Suriyeli Abdülselam el Muhammed, "Saat 07.00'de kalktım. Ateşler vardı. Allah'a şükür, aile beraberiz. 4 yıl önce Türkiye'ye geldik. 6 aydır burada oturuyoruz. Kimlikleri bulduk. Çocuklar, ailemiz; Allah'a şükür iyi" dedi.

Kaybolan altının önemli olmadığını da dile getiren Abdülselam el Muhammed, ailesinin durumunun iyi olduğuna şükrettiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan evin önündeki itfaiye araçları

- Evin dış plan görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Abdülselam el Muhammed'in kimlikleri araması

- Karı- kocanın altın araması

- İtfaiye erinin kül içinde fenerle arama yapması

- Abdülselam el Muhammed röportaj 230 MB /// 02.06" HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) ============== Yaya geçidindeki kaza güvenlik kamerasına yansıdı Bursa’da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaşlı adamın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Olay merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi’nde meydana geldi. Çocuklarını ziyaret etmek için Trabzon’dan Bursa’ya gelen Salih Akyüz (63), Lefkoşe Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan yaşlı adamın hızla gelen bir otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklendiği görüldü. Metrelerce yükseğe çıkıp yere çakılan yaşlı adama ilk müdahaleyi civardaki vatandaşlar yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken yaşlı adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.