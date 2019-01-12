DHA YURT BÜLTENİ -5

İzmir'de etkili olarak sağanak yağmur hayatı felç etti İZMİR'de iki gündür yağan sağanak yağmurdan dolayı rögarlar taştı, yollar ve alt geçitler su altında kaldı. Bu alanlarda uzun kuyruklar oluşturan araçlar, yolda kaldı, trafik kilitlendi. Belediye ekipleri ise yağmur sularının tahliyesi için aralıksız görev yaptı. Bu arada Meteoroloji yetkililerinin verdiği bilgiye göre, yarın İzmir'i terk edecek olan yağışlar, önümüzdeki hafta rüzgar yönünün değişmesiyle soğuk havayla birlikte dönecek.

İzmir'de hafta içinde soğuk havanın ardından başlayan ve iki gündür sağanak şeklinde devam eden yağışlar, kent genelende etkili oldu. Yağışlardan dolayı birçok bölgede vatandaşlar büyük güçlükler yaşadı. Aşırı yağıştan rögarlar taştı, yollar ve alt geçitler su altında kaldı. Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan 2844 Sokak'taki Yunuslar Alt Geçidi yağmur nedeniyle ulaşıma kapandı. Alt geçidin kapandığını fark etmeyen bir sürücü, su birikintisinde kalan otomobilini bırakıp gitti. Bunun üzerine ekipler, buraya araç geçişini iş makinası ve şeritlerle kapattı, bir yandan da su tahliye çalışması yaptı.

ARAÇLAR YOLLARDA KALDI, TRAFİK FELÇ OLDU

Yağışlardan sürücüler de olumsuz etkilendi. Pınarbaşı Kemalpaşa Caddesi başta olmak üzere cadde ve sokaklardaki su seviyesinin yükselmesi üzerine bazı araçlar yollarda kaldı. Bu nedenle uzun kuyruklar oluştu, trafik adeta felç oldu. Araçların sudan kurtarılması için çalışan çekiciler, zaman zaman yetersiz kaldı. Bunun yanı sıra Karşıyaka Nebil Susup Sokak'ta ise çam ağacı park halindeki üç otomobilin üzerlerine devrilip, hasara neden oldu. Ağaç, itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve İZSU ekipleri de su tahliye çalışmalarını sürdürdü.

KENT GENELİNE REKOR YAĞIŞLAR DÜŞTÜ

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre kent genelinde iki günde rekor düzeyde yağış düştü. Buna göre iki günde metrekareye Buca'da 182, Kemalpaşa'da 197.2, Konak'ta 153.2, Narlıdere 150.9 kilogram yağmur yağdı. Yetkililer, yağışlı havanın bugün akşama kadar devam edeceğini, yarın kentin yağışsız bir gün geçireceğini, ancak gelecek hafta rüzgar yönünün değişmesiyle yağışların soğuk havayla birlikte döneceğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Su basan yollardan görüntü.

- Su basan alt geçidin görüntüsü.

- Araçların görüntüsü.

- Anons Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA) ================= Ardahan buz tuttu Ardahan’da etkili olan soğuk hava nedeniyle kent buz kesti.

Hava sıcaklığının dün gece sıfırın altında 27 dereceye kadar düştüğü kentte, akarsular, dereler, çeşmeler buz tuttu. Dondurucu soğuklar nedeniyle vatandaşlar sabah araçlarını çalıştıramadı. Oto tamirciler araçlardaki buzları çözmeye çalıştı. Sürücüler, kar yağışının durduğunu, ancak dondurucu soğukların geldiğini belirtti. Bu arada, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan güvercinler için esnaf yem bırakıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Donan otomobiller

-Donan nehirler

-Buz tutan çeşme

-Cadde ortasında beslenen güvercinler Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA) ================= Keşan'da kar yağışı Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Trakya Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağış bugün Keşan'da yerini kar yağışına bıraktı. Keşan'da hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıkarken, trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Kar yağışı altında pazarda alışveriş yapanlar

-Kar yağışında yolda yürüyenler

-Trafikte ilerleyen araçlar

-Aracını temizleyenler

-Araçların üzerindeki kar

-Karla kaplanan ağaçlar

-Detaylar Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- ================ Kardan adamı tekme ve yumrukla yıktılar Konya'nın Selçuklu ilçesinde yanlarında çocuk bulunan kadın ve erkeğin, kardan adamı yumruk ve tekme darbeleriyle parçalaması güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntüler, 9 Ocak tarihinde saat 21.30 sıralarında Selçuklu'nun Nişantaşı Mahallesi'nde bulunan elektrikçi dükkanının önünde kaydedildi. Kent merkezinde son günlerde etkili olan kar yağışının ardından mahalle sakinleri bir araya gelerek iş yerinin önünde kardan adam yaptı. Sabah uyandıklarında kardan adamın parçalandığını gören mahalle sakinleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, kadın ve erkeğin yanlarında çocukla kardan adamın yanına geldiği görüldü. Ardından, kadının yumruk atıp kardan adamın kafasını parçaladığı, erkeğin ise ilk tekmede yıkamadığı kardan adamı, ikinci darbeyle devirdiği belirlendi. Daha sonra da kadın ve erkeğin çocukla birlikte hızla uzaklaştığı tespit edildi.

Görüntü dökümü:

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- Kadın ve adamın tekme ve yumrukla kardan adamı yıkması Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)) ============== 2 bin 328 tarihi eseri satmaya çalışırken yakalandılar Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği bir operasyonda 3 şüpheliyi, 2 bin 328 adet tarihi eseri satmaya çalışırken, suçüstü yakaladı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda Bismil ilçesinde, 3 şüphelinin tarihi eser satmak için alıcı aradığını belirledi. Hemen harekete geçen jandarma şüphelileri tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan karar doğrultusunda 11 Ocak günü de operasyonu başlattı. 3 şüpheli, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada yakalandı. Operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Şahısların üzerlerinde ve ikamet ettikleri adreslerde yapılan aramalarda, 2 bin 263 sikke, 21 bronz ve gümüş yüzük, 20 obje, 7 bileklik, 5 bronz heykel, 4 hac, 1 bakır kap, 1 bakır kapak, 5 ok ucu, 1 ceylan simgeli mühür olmak üzere toplam 2 bin 328 tarihi eser ele geçirilmiştir. Tarihi eserler muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 3 şüpheli de gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.