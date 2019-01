DHA YURT BÜLTENİ -5

Bir çöp konteynerinin yanında bacaklarından yaralı halde bulduğu pitbull cinsi köpekten çok etkilenip Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde barınak açan Mehmet Özdemir (26), trafik kazalarında yaralanarak ya da insan eliyle sakat kalan, felç olan, psikolojik ve kalıtsal hastalıklardan dolayı bakıma muhtaç hale gelen 200 hayvana şefkatle bakıyor. At, eşek, koyun, kedi, köpek gibi çeşitli hayvanların bulunduğu barınağın giderleri ise gönüllüler tarafından karşılanıyor. 7 yıl önce Tekirdağ’a yaptığı bir seyahat sırasında çöp konteynerinin yanında bacaklarından yaralanmış halde bulduğu pitbull cinsi köpekten etkilenen Mehmet Özdemir, o günden sonra hayatını yardıma muhtaç sokak hayvanlarına adadı. O andan itibaren ülkenin çeşitli yerlerine gidip yardıma muhtaç hayvanlara yardım eden Özdemir, 4 yıl önce Bursa'nın Mudanya ilçesinin Tirilye Mahallesi'nde barınak açtı. Mehmet Özdemir; trafik kazalarında yaralanarak ya da insan eliyle sakat kalan, felç olan, psikolojik ve kalıtsal hastalıklardan dolayı bakıma muhtaç hale gelen hayvanlara bu barınakta şefkatle bakıyor. Köpek, kedi, at, koyun, eşek gibi çeşitli hayvanların bulunduğu barınağın giderleri ise gönüllüler tarafından karşılanıyor. Esas mesleğinin aşçılık olduğunu ama muhtaç hayvanlara bakabilmek için tüm zamanını onlara ayırdığı için mesleğini yapmadığını söyleyen Özdemir, “Tekirdağ'a gezmeye gitmiştim. Orada çöplerin yanında bacakları baltayla kesilmiş bir köpeğe rastladım. O köpeği veterinere götürüp ilk müdahalesini yaptırdıktan sonra belediye ile orada bir barınak açılması için temaslarda bulundum, ama barınak açılmadı. Ben de mesleğimi bırakıp, Tekirdağ'a yerleşip barınak açma kararı verdim. Orada bir barınak açıp 3 yıl boyunca orada engelli, felçli, yaralı ve mağdur hayvanlara baktım. Daha sonra özel sebeplerden Bursa'ya geldim ve Bursa'da da insanların hayvanlara karşı duyarlı olmadığını fark ettim. Yolda bulduğum felçli bir köpeği evime almıştım. Yine aynı şekilde o köpekten yola çıkarak bu barınağı açtım. 4 yıldır bu barınakta Türkiye'nin en ağır vakalarına bakıyorum. Buradaki hayvanların neredeyse tamamı fiziksel engelli. İçlerinde epilepsi hastası, kalp hastası, felçli hayvanlar var. Kesimden kurtardığımız at, koyun, eşek gibi hayvanlar var. Toplamda 200 civarında hayvan yaşıyorö dedi. BARINAK GÖNÜLLÜLER SAYESİNDE AYAKTA DURUYOR Barınak açmak için arazi kiralamak istendiğinde kimsenin arazisini barınak için vermek istemediğini belirten Özdemir, “Ben de şehir dışındaki bu araziyi bulabildim. Şimdilerde düzenimiz oturdu. Bursa'da bir barınak tedavilerimizi karşılıyor. Gönüllü arkadaşlarımız ise mama, talaş, battaniye, kafes gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Bu barınak gönüllü destekleriyle ayakta duruyor. Kendi geçimimi iseurtdışında çalışan ailemin maddi desteğile sürdürüyorumö dedi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde oturan doğuştan görme engelli Elif Öztürk (21) hiç okula gitmedi. Babasının karton kutulardan kestiği harflerle okuma yazmayı öğrenen Elif Öztürk, resim çizmeye, şiir ve şarkı sözleri yazmaya başladı. Ailesine her işte yardım eden Elif Öztürk, "Bir gün meşhur olmak istiyorum. Bunun nedeni de tüm zorlukların aşılabileceğini herkese göstermek" dedi.

Yalvaç'a bağlı Yukarıkaşıkara köyünde 3 çocuklu çiftçi ailenin ortanca çocuğu olan Elif Öztürk, anne karnında yüksek göz tansiyonu nedeniyle görme engelli şekilde doğdu. Elif Öztürk için ailesi çeşitli doktorlara başvurdu ancak tıbbi müdahaleyle iyileşmesi mümkün olmadı. Elif Öztürk, tamamen görme engelli bir yaşama boyun eğmek zorunda kaldı.

OKULA GİTMEDEN OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ

Kendisinden 1 yaş küçük erkek kardeşi okula başlayınca Elif Öztürk de okula gitmek istedi ancak bu çeşitli nedenlerle mümkün olmadı. Okula gitme isteğini gerçekleştiremeyen Elif Öztürk, babası Mehmet Öztürk sayesinde hayallerine yelken açtı. Önceleri kalemle babasından harflerin yazılışını öğrenen Elif Öztürk, daha sonra babasının karton kutuları keserek yaptığı harflere dokunarak okuma yazma öğrenmeyi başardı. Doğduğunda tamamen karanlık bir dünyaya gözlerini açan ve 1 gün bile okula gitmeyen Elif Öztürk, babasının ve ailesinin desteğiyle 21 yaşında hayalleri olan bir genç kıza dönüştü.

ŞİİR KİTABI ÇIKARACAK

Şimdi her istediğini yazabilen, resim çizebilen Elif Öztürk, 15 Temmuz darbe girişiminden etkilenerek şiir yazmaya yöneldi. Bugüne kadar 28 şiir yazan Elif Öztürk, şiir kitabı çıkarmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

'KARDEŞİM OKULA BAŞLAYINCA ÖZENDİM'

Kardeşi okula başladığı dönemde kendisinin de okumaya özendiğini söyleyen Elif Öztürk, "Kardeşim okula başladığı gün 'ben de okula gideceğim' diye tutturdum. Bu mümkün olmayınca babam bana yazı yazma konusunda yardımcı olmaya başladı. Pastel boyalarla elimden tutarak harflerin yazılışını gösteriyordu. Daha sonra makasla mukavvalardan harflerin kalıplarını çıkardı ve harfleri öğrendim" dedi.

'BİR GÜN MEŞHUR OLMAK İSTİYORUM'

Yazmayı iyice öğrendiğini, 15 Temmuz darbe girişiminden etkilenerek ilk şiirini kaleme aldığını anlatan Elif Öztürk, 28. şiirini tamamladığını ve bir gün mutlaka şiir kitabını bastıracağını aktardı. Şiirin yanı sıra şarkı sözleri yazdığını da kaydeden Elif Öztürk, bunların tüm Türkiye'ye yayılmasını istediğini belirtti. Yazdığı şiirler ve şarkı sözlerini engelliler için verilen konuşan cep telefonu sayesinde bir sosyal medya platformunda paylaştığını anlatan Elif Öztürk, "Bir gün meşhur olmak istiyorum. Bunun nedeni de tüm zorlukların aşılabileceğini herkese göstermek" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TANIŞMAK İSTİYOR

Isparta'da üye olduğu bir engelli derneği vasıtasıyla kendisine konuşan cep telefonu ulaştırıldığını da kaydeden Elif Öztürk, "Cumhurbaşkanımız engellilere yönelik bu telefonu hediye ettiği günden bu yana çok işimi kendi yapmaya başladım. Kendisini çok seviyorum ve tanışmak istiyorum. 2-3 kez mektup yazdım" dedi.

'ONUN KALP GÖZÜ AÇIK'

Baba Mehmet Öztürk (48), kızının çok iyi kalpli olduğunu ve öğrenmeye istekli olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Kızım kardeşi okula başlayınca merak duygusu uyandı ve yazı yazmak istedi. Ben de kendisine 'şöyle yap, böyle yap' diye göstermeye başladım. Kartonlardan harf kesip, onları farklı renklere boyayıp öğretmeye başladım. Çok çabuk öğrendi. Gözleri görmüyor ama onun kalp gözü açık. Her konuda kızıma sonuna kadar destek olacağım."

EV İŞLERİNE YARDIM EDİYOR

Anne Sultan Öztürk, kızının hiçbir engel tanımadığını anlatırken, kendisine ev işlerinde yardımcı olduğunu söyledi. Anne Öztürk, "Elif evde temizlik yapar, toz alır, dışarıdan odun getirip, sobayı bile yakabilir. Hatta yemek yapmayı çok sever. Makarna ve patates yemeği en iyi yaptığı yemeklerdir" dedi.

MUHTAR ARACI OLACAK

Köy Muhtarı Veysel Bıçaklı da Elif'in azmi karşısında çok duygulandıklarını belirterek, "Elif kardeşimizi Sayın Cumhurbaşkanımızla mutlaka tanıştıracağız. İl Genel Meclisi üyelerimiz vasıtasıyla seçimlerden sonra kendisine ulaşıp, randevu isteyeceğiz. Elif için biz de elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırız" diye konuştu.