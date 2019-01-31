DHA YURT BÜLTENİ -5

Anamur'da hortum muz ve çilek seralarını vurdu Mersin’in Anamur ilçesinde meydana gelen hortum ve şiddetli rüzgar, seraları vurdu.

Güleç Mahallesi’nde meydana gelen hortum, tarım alanlarına zarar verdi. Hortumun oluştuğu sırada serasında çalışan İbrahim Bulut (37), ölümden son anda kurtulduğunu belirterek, "Ben seranın diğer kısmında çalışıyordum. O esnada bir gürültü koptu, saniyeler içinde seranın öbür bölümünü parçaladı geçti. Allah'tan benim çalıştığım tarafa gelmedi" dedi. Yaklaşık 60 bin TL zararı olduğunu söyleyen Bulut, kendisine bir şey olmamasına sevinirken serasını eski haline nasıl getireceğini de kara kara düşünüyor.

Bu arada aynı bölgede bulunan birçok muz serası da hortumda zarar gördü. Kaymakamlık tarafından oluşturulan hasar tespit komisyonu çalışmalara başladı.

Aynı bölgede yaklaşık bir ay öncede hortum meydana gelmiş, seralarla birlikte çilek eğmeleri ve elektrik hatları zarar görmüştü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hortum bölgesinden genel

-Parçalanan seralardan genel ve detay görüntüler

-Bölgenin genel görüntüsü

-İbrahim Bulut ile röp.

-Seranın içinden görüntü

(Süre: 4 Dk) (Boyut.120 MB) Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA) ================== Köylülerin 'ıhlamur ağacı' isyanı Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerindeki ormanlık alanda çok sayıda ıhlamur ağacının kökünden kesildiği belirlenirken, topladıkları ıhlamurları satarak geçimini sağlayan köylüler bu duruma isyan etti. Işıklar Köyü Selanikliler Derneği Başkanı Olcay Ceylan, "Biz gelip burada ıhlamur toplamasın demiyoruz, toplasınlar ama ağaçları kökten kesmesinler" dedi.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa ve Şarköy ilçesi arasında kalan Ganos Dağı eteklerindeki ormanlık alanda, kimliği belirsiz kişilerce özellikle ıhlamur ağaçları kökünden kesilerek katledildiği belirlendi. Topladıkları ıhlamurları satarak geçimlerini sağlayan Işıklar Mahallesi sakinleri, son yıllarda artan ağaç katliamına isyan etti. Işıklar Mahallesi Selanikliler Derneği Başkanı Olcay Ceylan, il dışından gelen kimliği belirsiz kişilerin ağaçları kesip yere yatırdıktan sonra tüm ıhlamuru topladıklarını öne sürdü. Gelen kişilerin ıhlamur toplamasına bir itirazı olmadığını anlatan Ceylan, sadece kesmelerine ve ağaç katliamına karşı durduklarını savundu.

Ağaç kesmelerin 2012 yılından bu yana artarak devam ettiğini ifade eden Ceylan, "Ihlamur katliamı 2012 yılında başladı bu katliamlar son dönemlerde müthiş derecede arttı. Babamla birlikte ıhlamur toplamaya gittiğimizde ağaç kesenleri uyardık ve silahla korkutmak için ateş açıldı. Burada gördüm kesmeyen de var ama çoğunluğu kesiyor. Sezonda ıhlamur toplamaya gitmeye çekinir olduk. Babam bu işin 20 yıla yakın tüccarlığını yaptı. Mahallede herkes ıhlamur toplayarak geçimini sağlıyor. Kilosu 70 liradan sezonda mahalleye 1.5 milyon gelir sağlıyorduk. Şuanda bu artık 400 bin liraya kadar düştü. Biz gelip burada ıhlamur toplamasın demiyoruz, toplasınlar ama ağaçları kökten kesmesinler" dedi.

AYGUN KATLİAMI MECLİSE TAŞIYACAK

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Işıklar Mahallesi'ni ziyaret ederek ıhlamur ağaçları ile ilgili bilgi aldı. Aygun, ağaç katliamını engellemek için konuyu meclis gündemine taşıyacağını söyledi.

ÇEVRECİLER GÖRÜNTÜLEDİ

Ağaç katliamı çevreciler tarafından tespit edilerek görüntülendi. Video ve fotoğraflarda ormanlık alandaki bir çok ağacın yarısından yada kökünden kesildiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dağ köylerinden detaylar

-Milletvekili Aygun ile röportaj

-Dernek başkanı Ceylan ile röportaj

-Kahvede toplanan köylüler

-Kesilen ağaçlar

-Detaylar Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- ================= Otomobil, bariyeri yıkıp, iş yerine çarptı: 2 yaralı Adana'da kontrolden çıkıp, bariyerleri yıktıktan sonra bir iş yerinin kepengine çarpan otomobildeki Gökçe Nur T. (18) ile Gülseren Ç. (30), ağır yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Gülseren Ç. yönetimindeki 33 BPN 90 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaldırımdaki demir bariyere yıkarak, bir iş yerinin kepengine çarptı. Kazada, sürücü Gülseren Ç. ve yanındaki Gökçe Nur T. ağır yaralandı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Görüntü Dökümü

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***GÜVENLİK KAMERASI***

- Otomobilin iş yerine çarpması

- CANKUR ve sağlık görevlilerinin olay yerinde görüntüsü

- Yaralının araçtan çıkarılması

- Sedyeye alınması

- Ambulansa taşınması

SÜRE:01'01" BOYUT:113 mb Haber:Gökhan KESKİNCİ-Kamera: ADANA, (DHA) =================== Bitlis'te kar yığınları kamyonlarla kent dışına taşınıyor Bitlis'te kar yağışının durmasıya birlikte belediye karla mücadele ekipleri tarafından kentin belirli noktalarında toplanan kar kütleleri, kamyonlara yüklenip il dışına taşınıyor. Bugüne kadar 950 kamyon kar taşındığı, çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bitlis'te bir süredir aralıklarla yağan yoğun kar yağışının ardından kent merkezindeki caddelerde biriken kar kütleleri hayatı olumsuz etkiledi, yaya ve araç trafiğinde aksamalara neden oldu. Yağışın durmasıyla birlikte Bitlis Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, ev ve iş yeri sahiplerini uyararak çatılardaki kar yığınlarını ve buzları temizletti. Ekipler ardından cadde ve sokaklardaki karları temizleme çalışması başlattı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı kentteki karla mücadele çalışmaları 27 iş makinesi ve yaklaşık 70 personelle yürütülüyor. Çalışmalarda kentin belirli noktalarına toplanan kar kütleleri kamyonlara yüklenip il dışına taşınıyor. Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, kar yağışının durmasıyla birlikte soğuk nedeniyle cadde ve sokaklarda erimeyen kar kütlelerini belirli noktalara toplanıp kamyonlara yüklenerek il dışına taşındığını belirtti. Aras, şöyle dedi:

"Yaptığımız çalışmalarda şu ana kadar 950 kamyon kar taşındı. Bu yıl geçen yılın aksine daha çok kar yağdı. Bu da belediyemize ciddi anlamda maddi külfet getirmektedir. Kar yağışı ile birlikte başta toplu taşıma araçlarının güzergahları olmak üzere, okul güzergahları ve ana artelleri öncelikli olarak açıyoruz. Daha sonra yol genişletme çalışmaları ve tuzlama araçlarımızla buzlanmaların önüne geçmeye çalışıyoruz. Kar yağışının durması ile birlikte kenarlara yığdığımız karları kepçe ve kamyonlar marifetiyle düz arazilere boşaltıyoruz. 27 iş makinesi ve 70'e yakın personelle 24 saat esasına göre çalışmalarımızı yürütüyoruz. Halkımızın bu kar yağışından en az şekilde etkilenmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar kütleleri arasında çalışma yapan iş makineleri

-Karla mücadeleden detaylar

-Kar kütlelerinin kamyonlara yüklenmesi

-Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras ile röportaj

-Detaylar Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- ================= Çocuğuna oyuncak yaparak başladı, maket evlerden mahalle kurdu Erzincan'da 8 yaşındaki kızının oynaması için ahşap malzemelerden ev yapan Birkan Söyleyici (40), bu uğraşını hobiye dönüştürdü. Söyleyici, evinin bodrumunda kurduğu atölyesinde yaptığı evlerden adeta bir mahalle kurdu.

Merkeze bağlı Demirkent beldesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Birkan Söyleyici, kızı Nureyşan'ın evde oynaması için ahşap malzemelerden maket ev yaptı. Zamanla bunu hobiye dönüştüren Söyleyici 10 yıldır evinin bodrum katında kurduğu atölyede rengarenk maket evler yapıyor. Bir evi yaklaşık 3- 4 ayda tamamlayan Birkan Söyleyici, hobisini daha da geliştirerek, sergi açmayı planlıyor. Maket evleri tamamen atık malzemeden yaptığını söyleyen Birkan Söyleyici, "Marangoz, perdeci, duşa kabinci arkadaşlarımın verdiği atık malzemeleri değerlendirip bu evleri yapıyorum. Her gün 3- 4 saat uğraşıyorum. Bazen kendim bile bunu ben mi yaptım gibisinden şaşırıyorum. Ama yaptıkça insanın eli biraz daha yatkınlaşıyor. Malzeme eksik, daha profesyonel olabilir ama zamanla daha güzel evler yapmayı planlıyorum" diye konuştu.

Bugüne kadar 15 ev yaptığını, bunlardan 5'ini hediye olarak verdiğini ifade eden Söyleyici, "Bunlar tamamen hayal ürünü. Yani planlı, projeli değil. O günkü psikolojim, ruh halimle şuraya şunu, buraya bunu yapayım, her gün farklı bir şeyini kendi hür irademle yapıyorum. Evlerin sayısını biraz daha çoğaltıp, sergi açmayı düşünüyorum" dedi.