DHA YURT BÜLTENİ -5

Askere uğurlanırken kazada ölen genç, üniversite öğrenimini dondurmuş

KAZADAN HEMEN ÖNCE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU Adana'da kendisini askere uğurlayanlarla birlikte bulunduğu midibüsün ters yönden gelen iş makinesiyle çarpışması sonucu yaşamını yitiren Haydar Ateş'in (20), vatani görevini yapmak için üniversite öğrenimini dondurduğu ortaya çıktı. Kazadan birkaç dakika önce, midibüsün içinde Haydar Ateş'in şarkı söylerken çekilen görüntüleri yürek burktu.

Kaza, dün saat 19.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Karataş Yolu'nda meydana geldi. Karataş ilçesinde askere gidecek Haydar Ateş ve onu yolcu etmek isteyen yakınları Karataş Belediyesi'nin tahsis ettiği midibüsle, il merkezine gitmek için yola çıktı. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen minibüs Yüreğir'e geldiğinde, iddiaya göre, ters yönden gelen İbrahim Ç. yönetimindeki iş makinesiyle çarpışıp, devrildi. Kazada, bekar olduğu öğrenilen ve Erzincan'daki birliğine teslim olmak için yola çıkan Haydar Ateş ile babaannesi Elzem Ateş ve arkadaşı Murat Kazım Aydın yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENİMİNİ DONDURMUŞ

Kazada yaşamını yitiren Haydar Ateş'in vatani görevini yapmak için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü'ndeki öğrenimini dondurduğu ortaya çıktı. Murat Kazım Aydın'ın cenazesi Adana'da toprağa verilirken, Haydar ile Elzem Ateş'in cenazelerinin, Almanya'dan akrabalarının gelecek olması nedeniyle yarın Karataş ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER

Bu arada, kazadan birkaç dakika önce, midibüsün içinde Haydar Ateş'in şarkı söylediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Ateş'in şarkı söylediği, yakınlarının da ona alkışlarla eşlik ettiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Haydar Ateş'in marşlar söyleyip eğlenmesi

- Haydar Ateş'in asker tıraşı olması SÜRE:15" BOYUT:676 kb

SÜRE: 15" boyut:28 mb Haber:Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI- Malik Sefa ÜNAL-Kamera: ADANA,(DHA) ================== Dikili'de denizde hortum İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında dün akşam saatlerinde denizin üzerinde hortum meydana geldi.

Dün (perşembe) saat 18.00 sıralarında, sağanak yağmur ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu Dikili açıklarında hortum oluştu. Denizin üzerinde meydana gelen ve 5 dakika kadar süren hortum, karaya ulaşabileceği endişesi nedeniyle kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Can ve mal kaybına neden olmayan hortum, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Denizde oluşan hortumun cep telefonu görüntüsü Haber: Oben ULU / DİKİLİ (İzmir), (DHA) ================ 241 parça tarihi eser satmak isteyen şüpheli tutuklandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Hitit, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 241 parça tarihi eseri 500 bin euro karşılığında satmaya çalışırken gözaltına alınan 2 şüpheliden Ali Ceylan tutuklandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nca bazı şüphelilerin Side'de tatil yapan yerli- yabancı turistlere tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisi üzerine araştırma başlatıldı. Araştırma sonucu Ali Ceylan ve B.A.'nın, Side turizm merkezinde tarihi eser satmaya çalıştığı belirlendi. Teknik ve fiziki takip başlatan jandarma timleri, şüphelilerin kullandığı otomobili 29 Ocak Salı günü Antalya- Manavgat D- 400 yolu Taşağıl Mahallesi mevkisinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada; Hitit, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 70 bronz heykel, 14 heykel parçası, 1 bronz bileklik, gümüş ve bronz 42 sikke, 30 tarihi obje, 84 metal yüzük olmak üzere 241 parça tarihi eser ele geçirildi.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü. Side'de satmaya çalıştıkları tarihi eserler için alıcılarla 500 bin euroya pazarlık yaptığı belirlenen şüphelilerden Ali Ceylan, eserlerin kendisine ait olduğunu ve Muğla'da adını bilmediği kişilerden aldığını söyledi. B.A. ise tarihi eserlerle ilgisinin olmadığını, sadece Ali Ceylan'ı Fethiye'de otomobiline aldığını, birlikte Side'ye gelmek için yola çıktıklarını anlattı. İşlemelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Ali Ceylan tutuklanırken, B.A tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Manavgat adliyesinden genel ve detay görüntü

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Ele geçirilen tarihi eserlerden genel görüntü

Tarihi eserlerden yakın plan görüntü 01:46- 196 MB Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ================= Market soyan çift, pazarda yakalandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir karı koca, cam kırıp market soydu. Karı kocanın hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olay, İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren marketler zincirinin bir şubesinde gece yarısı yaşandı. Merve O. ve eşi Şükrettin O., marketin camını taşla kırıp, içeri girdi. Çift yazar kasayı alıp, kaçtı. Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah çalışanların iş yerine gelmesiyle ortaya çıkan hırsızlığın ardından araştırma başlatan polis, yaklaşık 1 saat sonra çifti, pazarda yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü dökümü;

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

Süre: 53 saniye, Boyut: 11 MB Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) =============== 500 gram esrarla yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi Kocaeli'nin Derince ilçesinde jandarmanın operasyonu ile 500 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Dün öğle saatlerinde Derince Yörükler mevkiinde devriye gezen jandarma ekipleri yol kenarında park halinde bulunan bir otomobili fark etti. Otomobilde arama yapan jandarma ekipleri, 100 gram halinde paketlenmiş toplam 500 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet sentetik hap ele geçirdi. Otomobilde bulunan R.B. ve N.Ç. ile kız arkadaşları S.Ç. ve B.N. gözaltına alınırken, devam eden soruşturma kapsamında E.D. de gözaltına alındı. 5 kişi karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Detaylar Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) =============== Siirt'te termal su aranırken, petrole rastlandı Siirt Özel İdare Müdürlüğü tarafından kent merkezine 10 kilometre mesafede termal su arama çalışmaları sırasında petrole rastlandı.

Ilısu Barajı'nda su altında kalacak olan Siirt’teki Billoris Kaplıcası'nın yeni yerleşim alanına taşınması için İl Özel İdaresi tarafından çalışmalar sürüyor. Kaplıcanın bulunduğu alanda termal suyun temin edilmesi için Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nde 2 yıla aşkın süredir sondaj çalışması sürüyor. Önceki gün yapılan çalışmalar sırasında ekipler, petrol bulgusuna rastladı. Bunun üzerine ekipler, çalışmalara ara verdi.

715 METREDE BULUNDU

Siirt İl Özel İdare Müdürü Hifzullah Canpolat, “Tarihi Billoris kaplıcamız suyun altında kalacağından, bizler bu kaplıcayı daha modern bir yere taşıyoruz. Kaplıca suyunu bulmak için müdürlüğümüz bünyesinde özel bir sondaj firmasına verildi ve bu firma sıcak su araması yapmaya başladı. Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nin arka kısmında çalışan ekipler sıcak su ararken, 715 metrede petrol bulduğunu bizlere bildirdi. Bulunan petrolü ölçeğinin yapılması için biz de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na gönderdik. Orada çıkacak sonuca göre petrol arama çalışmalarına karar verilecek" dedi.