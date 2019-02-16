DHA YURT BÜLTENİ -5

Ozan Arif'in cenazesi evine getirilip, helallik alındı Samsun’da 3 gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ozan Arif olarak tanınan halk ozanı ve bestekar Arif Şirin’in (69), cenazesi son kez evine getirildi. Burada dua edilip yakınlarından helallik alındı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören halk ozanı ve bestekar Ali Şirin, 3 gün önce saat 05.00 sıralarında hayatını kaybetti. Şirin’in cenazesi bugün Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi’ndeki evinden uğurlandı. Şirin’in evine Türk bayrağı asılırken tabutunun üzeri de Türk bayrağı ile kaplandı. Evinin önünde Kuran-ı Kerim okunup dua edildi, yakınlarından ve sevenlerinden helallik alındı. Bu sırada sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Cenazesi daha sonra cenaze aracına taşınarak törenin düzenleneceği Büyük Cami'ye götürüldü.

Ozan Arif, Giresun'un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen, eski adı ile Hapu köyünde 1949'da doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu Samsun da bitirdi. 1970'de başladığı öğretmenlik mesleğinde Samsun'un Devgeriş köyünde 5 yıl öğretmenlik, 4 yıl ise okul müdürlüğü görevi olmak üzere 9 yıl hizmet verdi. 24 Eylül 1980 ve 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Almanya'da yaşadı. Güzel sanatlara yeteneği, şiire ilgisi ve özellikle şairliğe olan kabiliyetinden dolayı okul çağlarında şiir ve resim dallarında birincilikler ve ödüller almaya başlayan Ozan Arif in başarıları, hayatının ileriki yıllarında yöresel sınırları aşıp Türkiye genelinde de devam etti. Birçok şiir ve halk edebiyatı yarışmalarında üstün başarı gösteren Ozan Arif in Türk Halk Edebiyatı nın şiir, atışma, muamma, irticalen şiir söyleme, lebdeğmez (dudakdeğmez), güzelleme ve diğer dallarında çeşitli tarihlerde aldığı Türkiye birincilikleri, sertifikalar ve ödüller vardır. Bunların yanında Konya da Türkiye Aşıklar Bayramı nda değişik yıllarda, değişik dallarda birincilikler elde eden Ozan Arif, yine Konya Aşıklar Bayramı`nda 1976, 1977 ve 1978 yıllarında her dalda altın madalya kazanmıştır.

Görüntü Dökümü:

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-Helallik alınması

-Dua edilmesi

-Tabutun taşınması

-Detaylar Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY-Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) ================== Van merkezli 8 ilde terör operasyonu: 10 tutuklama Van merkezli 8 ilde jandarma ekiplerinin düzenlediği PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 kişi serbest bırakılırken, 4 şupheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığı'nca 14 Şubat 2019 günü, PKK/KCK terör örgütünün işbirlikçisi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Van merkezli Manisa, Bitlis, Siirt, Iğdır, Mardin, İzmir ve Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerini ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin adliye getirilişi

-Adliye çevresi

-Zırhlı araçlar ve güvenlik önlemleri

-Jandarma kontrolunde şüphelilerin binaya alınmaları VAN, (DHA)- ================== 2 ay sonra baraj gölünde cansız bedeni bulundu Adana'da 2 ay önce otomobili Çatalan Köprüsü üzerinden terk edilmiş olarak bulunan Osman Alaçkaya'nın (62), baraj gölünde cesedi bulundu.

Olay, geçen yıl 18 Aralık günü Seyhan ilçesinde meydaya geldi. Sağlık sorunları olduğu belirtilen Osman Alaçkaya eve gelmeyince, yakınları polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Gece geç saatlere kadar Alaçkaya'ya cep telefonundan ulaşamayan kardeşleri, ağabeylerinin hayatından endişe ederek kendi imkanlarıyla aramaya başladı. Erkem ve Ramazan Alaçkaya, Seyhan Baraj Gölü üzerindeki Çatalan Köprüsü üzerinde ağabeylerinin otomobilini terk edilmiş buldu. Otomobilde kontak anahtarını ve ağabeylerinin cüzdan ve telefonlarını gören kardeşler, polise haber verdi.

ARAMA ÇALIŞMALARINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEMİŞTİ

Gelen polis, 6 çocuk babası Alaçkaya'nın suya atlayarak intihar etme ihtimali üzerine su altı ekiplerine haber verdi. Ağabeyinden haber alamayan Ekrem Alaçkaya ise, köprünün demir parmaklıklarına sarılarak arama çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Sulatı ekipleri, uzun süre gölde arama yaptı, ancak Alaçkaya'nın izine rastlanmadı. Ekipler arama çalışmasını sonlandırdı.

Dün bölgede bulunan kişiler, su yüzeyinde sürüklenen ceset görünce, polise haber verdi. Baraj gölüne sevk edilen su altı polisleri, erkek cesedini kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin, 2 ay önce kaybolan Osman Alaçkaya'ya ait olduğu tespit edildi. Alaçkaya'nın cenazesi, otopsisi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesi teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Nehirde arama çalışmalarının arşiv görüntüsü

- Köprü üzerindeki yakınlarından arşiv görüntü

- Cesedin sualtı polisleri tarafından çıkarılması

- Cesedin taşınması

- Genel görüntüler SÜRE:02'51" BOYUT:316 mb Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ================= Sahte hesaplarla dolandırmışlar Mersin’de, internet üzerinden vatandaşları dolandıran bir çete çökertildi. Oluşturdukları sahte banka siteleri ve çalıntı facebook profilleri üzerinden çağrı merkezlerinin 0850 ile başlayan numaralardan arayarak banka vatandaşları dolandıran 5 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, açtıkları sahte hesaplarla vatandaşları internet üzerinden dolandırdıkları belirlenen kişilerin olduğu istihbaratını aldı. Şüphelilerin, Adana, Mersin ve Tarsus ilçesinde elde ettikleri banka hesaplarını ofis olarak kullandıkları bir evde topladıklarını ve faaliyetlerini de buradan yönettiğini belirleyen polis, Özel Hareket Şubesi ekiplerinin desteğinde operasyon düzenledi. Ev yapılan baskın sırasında F.G., D.Y., İ.K., S.K. ve M.U. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 3 hafıza kartı, bir adet 'call center' olarak kullanılan mikrofonlu kulaklık ile çok sayıda banka ve sim kartı ele geçirildi.

Sanıkların Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgulamasında şüphelilerden M.U.'nun hem cezaevi firarisi hem de 13 suçtan arandığı belirlendi. . M.U.’nun daha öncede Türkiye genelinde 'oltalama' yöntemi ile birçok kişinin hesabındaki parayı kendi hesabına aktardığı ortaya çıktı.

'Nitelikli dolandırıcılık ve bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla hırsızlık" iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden yaşı küçük olan 1 kişi ifadesi alındıktan sonra, 2 kişi adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. M.U. ve D.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi de aranıyor.