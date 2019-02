DHA YURT BÜLTENİ-5

ADANA’da Aklı Selim İnsanlar Derneği Başkanı Savaş Yükselyalçın, inşaat sektöründe kriz olmadığını belirterek, "Müteahhitlerin doğru projeleri yapmaları halinde bartıra girmemeleri, banka faizi ve temelden satıştan uzak durmaları, projelerini tamamen öz kaynaklarıyla yapmalarını ve projeyi temelden değil, inşaatı bitirdikten sonra satmalarını tavsiye ediyorum" dedi. Uluslararası bir inşaat şirketinin Türkiye temsilciliğini de yürüten Aklı Selim İnsanlar Derneği Başkanı Savaş Yükselyalçın, inşaat sektöründeki daralmaya rağmen Adana’da ilk kez tüketicinin ihtiyacı olan tüm mobilya ve dijital donanımlara sahip konutlar üreterek yüksek kar ettiklerini dile getirdi. Yükselyalçın, inşaat sektöründeki daralmanın bir kriz olduğu anlamına gelmediğine dikkat çekerek, "Türkiye’deki daralmayla paralel Adana’da da bir daralma var ama bunun yanlış hamleler sonucu doğan yüksek maliyetler ve projelerin hepsinin birbirine benzemesinden kaynaklandığını düşünüyorum" diye konuştu. Sektördeki sıkıntıların en önemli sebebinin yanlış projelendirme olduğuna vurgu yapan Savaş Yükselyalçın, "Projelerde gereksiz ve ihtiyaç olmayan hiçbir kaleme yer verilmemeli. Yüksek kar ettiğimiz projede tüketici konutunda her şeyi hazır buluyor, sadece bavulunu alıp geliyor. Adana’da şu an bir ilk ama diğer müteahhitler de bu modele geçmek istiyor. Evin içerisindeki perdeler, aydınlatma ve elektronik cihazlar sesli komutla yönlendirilirken, merkezi çöp ve elektrikli süpürge sistemi işleri kolaylaştırıyor. Doğal gaz ile aynı maliyetli yerden ısıtma sistemiyle ayda 50-60 TL’ye bütün evi ısıtabiliyorsunuz" dedi. 'OLMAYAN PARAYLA BİNA YAPIYORLAR' Aklı Selim İnsanlar Derneği Başkanı Yükselyalçın, müteahhitlere şu önerilerde bulundu: "Müteahhitlerin doğru projeleri yapmaları halinde bartıra girmemeleri, banka faizi ve temelden satıştan uzak durmaları, projelerini tamamen öz kaynaklarıyla yapmalarını ve projeyi temelden değil, bitirdikten sonra satmalarını tavsiye ediyorum. Bartır yaptığınız zaman zaten kalitesiz ve kötü işçilikle karşılaşıyorsunuz. Piyasadaki iflasların sebebi de çok sayıda müteahhitin aslında olmayan parayla ticaret yapmaları. Örneğin 3 arkadaş bir araya geliyor. Biri 200 bin TL, diğeri 50 bin TL, öteki 150 bin TL para ortaya koyuyor. 400 bin TL ile 10 milyon TL’lik proje yapmak istiyorlar. Tabii ki bunun sonu kaçınılmaz oluyor. OImayan parayla bina yapıyorlar. Ayağını yorganına göre uzattığında, doğru proje yaptığında inşaat sektöründe kriz yok. Normalde 10 TL olan malzemeyi 1-2 yıl vadeyle 15-20 TL’ye alarak inşaat maliyetleri gereksiz yükseliyor."

6)KANSER HASTASI OLDU, KÖPEKLERİNDEN VAZGEÇMEDİ

ANTALYA'nın Finike ilçesinde emekli makine mühendisi Şevket Güney (69), 2 yıldır kanser hastası olmasına rağmen köpeklerini bırakmadı. Doktorların 'uzak dur' demesine aldırış etmeyen ve hastanedeki tedavisini devam ettirmeyen Şevket Güney, hayatını hayvanlarına adadı.

Finike'de yalnız yaşayan Şevket Güney'e yaklaşık 2 yıl önce mide kanseri teşhisi konuldu. Hayvanları çok seven ve 4 köpeği bulunan Şevket Güney, hayvanlarını kimseye emanet edemediği için, tedavi için de hastaneye gidemedi. Hayatını köpeklerine adayan Güney, tedavi olmak yerine, hayvanlarına bakmayı tercih etti. Doktorların 'uzak duracaksın enfeksiyon kaparsın' demesine aldırış etmeden gününü hayvanlarıyla geçiren Şevket Güney, ölene kadar hayvanlarını bırakmayacağını söyledi.

'HAYVANLARDAN ŞU ANA KADAR HİÇ ZARAR GÖRMEDİM'

Şevket Güney, hayvanları çok sevdiğini ve kimseye güvenip emanet edemediğini belirterek, "Hayvanların hepsini çok seviyorum. İkisi golden cinsi 4 köpeğim var. Golden cinsi olan iki siyah köpeği sokakta buldum. Biri çok kötü durumdaydı. İyileştirdim. Şimdi çok sağlıklı. Her şeyleriyle ilgileniyorum. Hiç kimseye zararları yok. İkisi de insancıl. Zaten hayvanlardan zarar gelmez kimseye. 'Köpekler saldırıyor' diyorlar. Bana da eziyet yaparsanız ben de saldırırım. Karşılık gördükleri zaman kendilerini korumak istiyorlar. Ben hayvanlardan şu ana kadar hiç zarar görmedim. İnsanlardan gördüm, hayvanlardan görmedim" dedi.

'İKİ YILDIR KANSER HASTASIYIM'

Mide kanseri olduğunu ve doktorların enfeksiyon ihtimaline karşı köpeklerinden uzak durması gerektiğini söylediğini, ancak bunu yapmadığını anlatan Şevket Güney, "Ben 2 senedir mide kanseriyim. Hastaneye yatmam gerekiyor ama onları bırakıp yatamadım. '4-6 ay yaşarsın' demişlerdi 1.5 sene oldu. Daha çok iyileşmeye bakıyorum. İyileşiyorum da öyle tahmin ediyorum. Köpeklerimi bırakabileceğim kimse de yok. Kimseye de güvenmiyorum. 'Bakarız' diyorlar ertesi günü sokağa bırakıyorlar. Köpeklerimi bırakamadım. Bırakmam da zaten ne kadar ömrüm olursa olsun. Bana bir zararları yok. Doktorlar 'uzak duracaksın enfeksiyon kaparsın' diyor ama ben yine de yaklaşıyorum. Mikrop kapacağıma inanmıyorum. Bana faydaları bile var. Stres atıyorum. Eğleniyorum. Hasta olduğumu anlıyorlar ve benimle daha çok ilgileniyorlar. Bana da çok bağlılar. Yanımdan ayrılmıyorlar. Her dediğimi yapıyorlar. İnsan kendi çocuğuna o kadar güvenemez. Bunlar öyle bir hayvan" diye konuştu.

'KÖPEKLER DENİZDE AVLANMAYA ÇIKIYOR'

Golden cinsi köpeklerinin suyu çok sevdiğini ve yaz kış bütün gün denize girdiklerini de belirten Güney, balık avladıklarını ama pek yemediklerini söyledi. Daha çok balıklarla oynaşmayı sevdiklerini anlatan Güney, şöyle dedi:

"Her gün denize giriyorlar. Balık avlıyorlar. İnsanlar da onları izlemeyi seviyor. Telefonla çekim yapıyorlar. Yaklaşık 2 yıldır suya giriyorlar. Akşama kadar denizdeler. Yaz- kış fark etmiyor. Denizde oynaşıyorlar. Avlanıyorlar ama pek yemiyorlar. Çiğ yemek yemiyorlar. Alıştılar pişmiş yemeye. Balığı avlıyor, oynuyor ve bırakıyor. Balık da pek zarar görmüyor."