DHA YURT BÜLTENİ -5

Bırakıldığı teneşirde ölen bebek, 'ÇP 51' koduyla toprağa verildi Antalya'da, bırakıldığı cami bahçesindeki teneşirde soğuktan yaşamını yitiren erkek bebeği, 3 belediye görevlisi kimsesizler mezarlığında toprağa verdi. 5 aylık olduğu değerlendirilen bebeğin mezarı başına dikilen tahtaya, 'ÇP 51' kodu yazıldı.

Konyaaltı ilçesindeki Arapsuyu Merkez Cami'nin müezzini, 9 Şubat Cumartesi günü sabah namazı sonrası, üzerinde ölünün yıkandığı tahta olan teneşirdeki örtüyü fark etti. Örtünün altında bebek olduğunu gören müezzin, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, 5 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağzından kan geldiği görülen bebeğin, yaklaşık 6 saat önce öldüğü tespit edildi. Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için caminin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bebeğin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Yapılan ön otopside, bebeğin, teneşire bırakıldığında yaşadığı ve soğuktan hayatını kaybettiği saptandı.

MEZAR TAHTASINA 'ÇP 51 BEBEK' KODU

Adli morgda 15 gündür bekletilen bebeğin cenazesi, yasal sürenin dolmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekiplerince alınarak, Aksu ilçesindeki Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. Bebeğin cenazesi, mezarlıktaki kimsesi olmayanların defnedildiği bölümde açılan mezarda, 3 belediye görevlisi tarafından toprağa verildi. Bebeğin mezarı başına dikilen tahtaya ise kimliği bilinmediği ve 'çocuk parseli'nde olduğu için 'ÇP 51 BEBEK' kodu yazıldı.

Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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Cami Dış plan görüntü

sağlık ve polis ekiplerinin görüntüsü

Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasından görüntü

Mezarlık görevlisinin cesedi morga götürürken görüntüsü

Adli tıp morg dış plan görüntü

Cenaze aracının görüntüsü

Görevlinin bebek cesedini cenaze aracında tabuta koymaları

Cenaze aracının mezarlığa gidişi

Görevlilerin bebek cenazesini gömmeleri

Mezar başına dikilen ÇP-51 kodlu tahtanın görüntüsü 249 MB -- 02.15 /// HD Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN-Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) =================== Alanya'da suç örgütü şüphelisi 17 kişi adliyede Antalya'nın Alanya İlçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda, suç amaçlı örgüt kurma, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti şüphesiyle gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'uyuşturucu madde imalatı' suçlarına karıştığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Operasyon kapsamında, 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere 24 Şubat'ta sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenleyen jandarma ekipleri,

T.S., B.S., Ö.B., B.A., H.U., H.G., O.O., F.K., M.D., M.S, K.A., Z.G., Ç.O., İ.S., M.E., K.B. ve U.K.'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 700 gram esrar, 30 gram eroin, 15 gram skunk, 2 gram kenevir tohumu, 754 uyuşturucu hap, hassas terazi, esrar öğütme aparatı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün sabah saatlerine adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Adliye görüntüsü

-Şüphelilerin adliyeye sevkinden görüntü Haber- Kamera: Engin ANAK/ANTALYA-DHA) ================== FETÖ'nün TSK yapılanmasında 11 kişi adliyede Kocaeli'de, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri salı günü İstanbul, İzmir, Balıkesir, Muğla, Aydın, Bursa ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1 binbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen ve 7 astsubay olmak üzere 10 askeri personel ve askerlerden sorumlu 1 mahrem abi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 11 kişi adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü

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Adliyeye sevk edilmeleri ve detaylar Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) ================= Sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaretten tutuklandı

Kayseri'de Kadir Gökçek (26), sosyal medya hesabı üzerinden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Kayseri Kocasinan ilçesinde yaşayan Kadir Göçek, sosyal medya hesabı üzerinden, iddiaya göre Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretler içeren yorum ve paylaşımlarda bulundu. Yapılan paylaşımları görenler, durumu polise bildirdi. Yapılan paylaşımları inceleyen polis ekipleri, Kadir Gökçek'i evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gökçek, cezaevine götürüldüğü sırada, "Ben vatanımı seviyorum. Şahsi bir kinim yok. Sadece bireysel olarak bir paylaşım yaptım. Özür dilerim" dedi. Görüntü Dökümü

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- Zanlının adliyeden çıkarılıp polis otosuna bindirilmesi

-Göçek'in muhabirin sorusuna verdiği cevap

-Genel detay Süre: 2.16 Boyut: 166 MB Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ, DHA ================== Kimsesizler mezarlığına defnedildi Antalya'da vücudunun üst tarafı olmayan erkek cesedi, 15 günlük yasal sürenin sona ermesi üzerine kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Antalya'nın Kemer ilçe merkezindeki Ayışığı Plajı'nda 9 Şubat günü saat 08.30 sıralarında kıyıya vurmuş ceset gören işletme çalışanları durumu 112'ye bildirdi. Cesedin 24 Ocak'ta hortum faciasında denize sürüklediği araçta kaybolan Kader Buse Acar'a ait olabileceği ihtimali üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve il jandarma komutanlığına bağlı su altı timi ekipleri geldi. Yapılan incelemede bir erkeğe ait cesedin, vücudunun üst tarafının olmadığı belirlendi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yaklaşık 15 gündür bekletilen ceset, bir yakınının çıkmaması üzerine Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından morgdan alınarak, Aksu İlçesi Kurşunlu Mezarlığı'ndaki kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Adli tıp morgu dış plan görüntü

Cesedin morgdan çıkışı

Cenaze aracına konması

Cenaze aracının mezarlığa gidişi

Mezarlık görevlilerinin defin işlemini yapması

Detaylar 166 MB -- 01.30 /// HD Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Bülent TATOĞULLARI-Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) =================== İHH’dan Afrin’deki 2 bin aileye yardım İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı’nca Afrin ilçe merkezi ile beldelerinde yaşayan engelli ve ihtiyaç sahibi sivillere yönelik organize edilen Zeytin Dalı Yardım Konvoyu kapsamında 2 bin aileye insani yardım malzemesi ulaştırılacağı belirtildi.

Suriye’nin kuzeyinde Zeytin Dalı Harekatı ile huzurun sağlandığı Afrin ilçe merkezi ile 6 beldesinde yaşayan engelli ve ihtiyaç sahibi sivillere destek olmak amacıyla İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 12 araçtan oluşan bir yardım konvoyu organize edildi. Yardım nedeniyle düzenlenen törende konuşan İHH Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Mehmet Şuayip Altun, Zeytin Dalı Yardım Konvoyu kapsamında Afrin ilçe merkezi ve 6 beldesindeki engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştıraracaklarını söyledi. Altun, yardım konvoyunun düzenlenmesinde destek olan bağışçılara teşekkür etti. Zeytin Dalı Yardım Konvoyu’ndaki 12 araçta bulunan gıda kolisi, hijyen paketi, bebek kiti, kömür, halı, yatak ve battaniye gibi yardım malzemelerinin Afrin ilçe merkezi ile birlikte Cinderes, Racu, Bülbül, Şarran, Mabatlı ve Şeyh Hadid beldelerinde bulunan engelli ve ihtiyaç sahibi 2 bin aileye dağıtılması planlanıyor. Ayrıca Afrin’de yaşayan 11 bedensel engelliye de taşımacılık yaparak geçimlerini sağlayabilmeleri için kasalı motosiklet teslim edildi. İHH, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında huzurun tesis edildiği Afrin’de gıda, sağlık, barınma ve eğitim alanında yardım çalışması yürütüyor.