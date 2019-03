DHA YURT BÜLTENİ -5

Portekez'in Albufeira şehrinde Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nın 4 bin 270 metrelik yarışın 3 bin 500'ünü tek ayakkabı ile koşarak şampiyon olan Emine Akbingöl (19), Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili olan Erkan Kaçmaz'ı makamında ziyaret etti. Muş'un Varto ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki 150 hane, 2000 nüfuslu Haksever köyünden Hanımşah- Cemil Akbingöl çiftinin 11 çocuğundan biri olan Emine Akbingöl köyünün gururu oldu. Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nde okuyan Emine Akbingöl almış olduğu madalyanın sevincini köylüleri ve ilçe kaymakamı ile birlikte yaşadı. Koşu esnasında yaşadığı talihsizlikle ilgili olarak bilgi veren Emine Akbingöl, "Koşarken gurup kalabalıktı. Rakiplerimden biri yanlışlıkla ayakkabıma bastı ve ayağımdan çıktı. İçerisinde cip bulunan ayakkabı ile bitirmek zorundaydım ve diğerini elime alıp koşuya devam ettim. Bu şekilde koşmak zor oldu ama şampiyon oldum. Mutluyum. Benim için güzel bir anı oldu. Takımım birinci oldu. Altın madalya aldım. Şimdiki hedefim temmuz ayındaki Avrupa şampiyonası. İnşallah orada da kürsüye çıkacağım. Kaymakam beyde bana bir çeyrek atın hediye etti. Otizmli kardeşime sahip çıkacağını ve bundan sonra bana destek sağlayacağını söyledi. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu. Ailesi ile birlikte ziyaretine gelen Akbingöl'ü tebrik eden Kaymakam Erkan Kaçmaz, "Türk Bayrağını dünya da dalgalandıran şampiyon kızımıza bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum. Kendisine elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız. Son yarışmadaki azmi, gayreti, ayakkabısı çıkmış olsa bile o ayakkabı ile birinci olması ayrı bir heyecan. Takdire şayan bir olay. O yüzden bizim şüphemiz yok. İşine odaklansın, Allahın izni ile başarır. Hem bizleri, hem aileni hem de ülkemizi gururlandırdı" dedi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde adli bir suçtan 7,5 yıl hapis cezası alan Abdurrahim Kaya (37), cezaevinde 5 yıl yattıktan sonra denetimli serbestlik uygulaması kapsamında geçen yıl tahliye olup, İŞKUR tarafından verilen 'Engelli ve eski hükümlü iş yeri açma hibe kredisi'ne başvurdu. Projesi kabul edilen Kaya, aldığı destekle 6 inek alarak hayvancılık yapıp, ailesinin geçimini sağlamaya başladı. Cizre ilçesi Oymak köyünde yaşayan evli ve 1 kız çocuğu babası Abdurrahim Kaya, 2013 yılında adli bir suç nedeniyle yargılandığı davada, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kaya, cezaevinde 5 yıl yattıktan sonra denetimli serbestlik uygulaması kapsamında geçen yıl tahliye edildi. Kaya, 7 ay önce İŞKUR tarafından verilen 'Engelli ve eski hükümlü iş yeri açma hibe kredisi'ne başvurdu. Kaya, İŞKUR'dan aldığı 30 bin liralık destekle 6 inek satın aldı. İneklerden 3'ü doğum yaparken, 3'ünün de önümüzdeki günlerde yavrulaması bekleniyor. Kaya, proje sayesinde kurduğu işle aimesinin geçimini sağlıyor. 'HEDEFİM İŞLETMEMİ BÜYÜTMEK' Yaşadığı sıkıntılı yılların ardından kendi işinin patronu olmanın mutluluğunu yaşayan Kaya, işletmesini büyüterek yanında işçi çalıştırmayı hedeflediğini söyledi. Kaya, "Benim burada hedefim hayvan işletmemi biraz daha büyütmek ve yanımda birilerini çalıştırmak. Hayvan yetiştiriciliği yaparken hem süt, hem et üzerine olacak. Hükümlü olunca hiç iş bulamıyorsun. Zorluklar çekiyorsun. İŞKUR ailesi bu projem için bana 30 bin TL hibe etti. Benim gibi eski hükümlülerin imkanları varsa, yerleri elverişliyse bu tür desteklemelere projelerine başvursunlar" diye konuştu. 'BİZ 6 İNEK VERDİK, AMA BU YIL 12 İNEK OLACAK' Cizre İŞKUR Hizmet Merkezi Müdür Mustafa Orhan, hükümlü ve engellilere yönelik proje kapsamında destekledikleri Abdurrahim Kaya'yı Oymak köyünde ziyaret ederek, başarılar diledi. Eski hükümlülere ve engellilere yönelik projeleri desteklediklerini ifade eden Orhan, "Abdurrahim Kaya, bize büyükbaş hayvancılık projesi ile başvuru yaptı. Kaya'nın projesini Ankara'ya gönderdik, komisyon projesini kabul etti. Biz de kendisine hayvanlarını almak için araştırma yapmasını söyledik. Araştırmalar sonucunda kendisine 6 inek aldı. Bize gerekli evrakları ibraz ettikten sonra biz de kendisine aldıkları hayvanlara ilişkin 30 bin lira nakit para ödedik. Şu anda 3 tanesi doğum yapmış. 3 tanesi de gebe, doğurmak üzere. Biz altı tane verdik. Ama bu yıl için 12 tane hayvanı olmuş olacak. Bu şekilde Abdurrahim Kaya projesi ile hem et, hem süt, hem de yoğurt yapma üzerine işletmesini büyütmeye çalışacak. Bu arada İŞKUR, işletmesini desteklemeye devam edecek" dedi.

Cep telefonuyla konuşmak için tepeye çıkıyorlar

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Aktepe köyü sakinleri, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle telefon görüşmelerini yapmak için kendi aralarında 'depocell' diye adlandırdıkları tepeye çıkıyor. İletişim sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen köylüler, bölgeye verici kurulmasını istiyor.

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı 100 haneli Aktepe köyünde kış aylarında 250 kişi yaşarken, yaz aylarında bu sayı 500'e çıkıyor. Aktepe köyü sakinleri yıllardır GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Ayrıca Aktepe köyüne yakın olan Taşlı köyü ve Harmandalı mezrasında da GSM hatlarının olmamasından dolayı sıkıntı yaşayan köylüler, bölgeye GSM operatörlerinin vericilerinin yerleştirilmesini istiyor. Akrabaları ile görüşemeyen ve ihtiyaç duydukları zaman telefonları çekmediği için kimseye ulaşamayan köy sakinleri, yakınlarda bulunan ve tüm GSM operatörlerinin çektiği yaklaşık 500 metre yükseklikteki tepeye ve tepe üzerindeki su deposuna çıkarak iletişim sağlıyor. Köylüler özellikle kış aylarında tepeye çıkmanın zor ve zahmetli olduğunu belirterek, artık evlerinde oturarak telefonla konuşmak istiyor. Tüm GSM operatörlerine imza toplayarak başvuruda bulunan köy sakinleri olumlu yanıt alamadıklarını söyledi. Telefonlar çekmediği için yazın köye kimsenin gelmek istemediğini belirten köylüler, bir an önce bölgeye verici kurulmasını istiyor.

'KONUŞMAK İÇİN KÖYÜN EN YÜKSEK TEPESİNE ÇIKIYORUZ'

Köyde yaşayan Fatih Işık (26) köydeyken telefon nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek, "Köye geldiğimizde iletişimimiz kopuyor. Çağımız artık internet üzerine kurulmuş. İnternetin olmadığı her şey yok sayılıyor. Bununla ilgili ben GSM operatörlerine dilekçe olarak hepsine ilettim. Bununla alakalı imza da toplanmıştı. Hiçbir dönüş alamadık. Olumlu dönüş alamıyoruz. Sonuçta çağımız teknoloji çağı, teknoloji bu kadar ilerlemişken cep telefonsuz bir hayat yaşayamıyor insanlar. Konuşmak için köyün en yüksek tepesine çıkıyoruz. Sıkıntı çekiyoruz. Köylüler olarak da buraya 2 isim verdik. Biri 'Depocell' diğeri de 'Tepecell" dedi.

'YILLARDIR BU SIKINTIYI YAŞIYORUZ'

Nurettin Özpolat ise defalarca başvuru yapmalarına rağmen sonuç alamadıklarını belirterek, "Biz birçok kez bildirdik. Bize 'geleceğiz' dediler 3 aydır gelmediler. Daha önce de köylülerimiz bildirdiler, dilekçe verdiler, numara toplayıp gönderdiler ama kimse gelmedi. Telefonla konuşmak için buraya geliyoruz. Burada kar kış perişanız" diye konuştu. Harmandalı mezrası sakinlerinden Barış Şahbaz ise "Yıllardır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. 3 GSM firmasının yetkililerine buradan sesleniyoruz halimizi ve sesimizi duysunlar. Sivas'ta belki toplasan 5 köy vardır telefonun çekmediği 3 köy burası. 4 sene Hakkari'de yaşadım ben orada bu sıkıntıları görmedim. Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Aktepe, Taşlı köyü ve Harmandalı mezrasında ben bu sıkıntıyı gördüm. Yetkililere buradan sesleniyorum. Bir an önce bizim bu sıkıntımızı giderirlerse kendilerine minnettar kalırız" dedi.