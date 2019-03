DHA YURT BÜLTENİ -5

Görüntü Dökümü

Kaya tehdidi altındaki kent, çelik ağlarla örülüyor

Gümüşhane'de, sarp kayalıklar ve engebeli arazi şartları nedeniyle kaya düşmesi ve heyelanlara karşı çelik ağlarla örülen yamaçlarda, önlem alınıyor. Karayolları, AFAD ve Gümüşhane Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalarla, kent merkezinde kaya düşmesi yaşanan yamaçlar, çelik ağlarla örüldü. İl genelinde ise 28 bin metrekarelik yamaçta, 15 milyon lira maliyetli örtüleme bariyeri yerleştirildi.

Gümüşhane’de, sarp kayalıklar ve engebeli arazi şartları nedeniyle yaşanan ve can ve mal kaybına neden olan kaya düşmeleri ve heyelanlara karşı çalışma yürütülüyor. Karayolları, AFAD ve Gümüşhane Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalarla, kaya düşmesi ve heyelanlara karşı çelik ağlarla örülen yamaçlarda, önlem alınıyor. Kentte, Bağlarbaşı, Alemdar Yolu, Sağırkaya mevkii, Eskibağlar Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi ve ilçelerde kaya düşmesi ve heyelan riski bulunan 28 bin metrekarelik yamaca, enerji sönümlü bariyer ve örtüleme bariyeri yerleştirildi. 15 milyon liraya mal olan proje, riskli alanlarda kaya ıslah çalışmaları ile sürdürülüyor.

'‘HİÇBİR ŞEY CANDAN DAHA DEĞERLİ DEĞİL'

Vatandaşlar, önceki yıllarda kaya düşmesi sonucu büyük tehlikelerin yaşandığı yamaçlarda, alınan önlemler için yetkililere teşekkür etti. Kaya düşmesine karşı alınan önlemlerin çok önemli olduğunu söyleyen Hikmet Ağaç, “Daha önce devlet, öncelikli işleri bile yaptıramıyordu ama şimdi dağlardaki taşları bile emniyete alabiliyor. Daha fazla yatırım gerekiyorsa yapılmalı, hiçbir şey bir candan daha değerli değil. Yapanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Öğrenci Utku Korkmaz ise, Gümüşhane’ye gelmeden önce heyelan tehlikesi ve kaya düşmesi risklerinin olduğunu bildiğini belirterek "Gümüşhane’de üniversite öğrencisiyim, Gümüşhane’nin bir heyelan bölgesi olduğunu biliyorum. Geldiğimde de zaten bir öğrencinin taş düşmesi sonucu öldüğünü öğrendim. Yapılan iş doğru, fakat daha fazla yatırım yapılması gerekiyorö ifadelerini kullandı.

'50 YILLIK BİR SORUNU ÇÖZDÜK'

Kentin coğrafi açıdan kaya düşmesi ve heyelan risklerine açık olduğunu söyleyen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de çalışmaların 2019 yılı içerisinde de devam edeceğini belirterek, riskleri en aza indireceklerini söyledi. Çimen, “Şehrimiz coğrafi açıdan dağlık bir arazi ve bu noktada heyelan, kaya düşmesi gibi olaylar her an gerçekleşebilecek durumda. Biz de bunu önlemek adına tespitlerimizi gerçekleştirdik. Gümüşhane’nin doğusunda Sağırkaya olarak adlandırılan bölgedeki 50 yıllık bir sorunu çözdük, heyelan olan bölgeyi temizledik. Şehir merkezinde bulunan dağlık alana yaklaşık bin metrelik tel örgü ve yukarıdan taş düşmesini engelleyecek önlemler aldık. Hem vatandaşlarımızın hem de şehirlerarası yolumuzun emniyetini sağladık. Bu gibi riskleri ortadan kaldırmak için çalışmalarımız sürecekö diye konuştu.

KENTTE YAŞANAN KAYA DÜŞMESİ OLAYLARI

Sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle heyelan ve kaya düşmesi riski bulunan Gümüşhane’de, 7 Nisan 2016'da, yamaçtan kopan kaya parçaları büyük bir gürültüyle, yol kenarında park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Vatandaşlar olay anında büyük panik yaşarken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

21 Şubat 2017'de Oltanbey Mahallesi’nde yer alan Aydınlıkevler Sitesi’nin istinat duvarı, etkili olan yağışın ardından zeminin yumuşaması nedeniyle kayarak, site içerisine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, site sakinleri büyük panik yaşadı.

13 Haziran 2017'de ise okuldan çıktıktan sonra yurda gitmek üzere yola çıkan Gümüşhane Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü öğrencisi Abdullah Atakan Öztürkmenoğlu, yamaçtan düşen kaya parçalarının başına isabet etmesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

11 Ocak 2019'da Torul ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçasının üzerine düştüğü hafif ticari aracın sürücüsü Adem Temel (42), hastanede 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

3 Ocak 2019'da kent merkezinde, dağ yamacından kopan kayalar, 10 katlı apartmanın üzerine düştü. Şans eseri kimsenin yara almadan kurtulduğu olayda, binada ise hasar oluştu.