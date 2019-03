DHA YURT BÜLTENİ -5

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma töreninde, şehitlik şeref defterini yazıp, imzaladı. Soylu, yazısında "Mücadelenizin neticesinde dünyadaki zulme verdiğimiz cevap, bugün hala birilerinin kulağına küpedir" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin seçim çalışmalarına katılmak ve bazı ziyaretlerde bulunmak için geldiği Antalya'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Konyaaltı ilçesindeki Uncalı Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine katıldı. Şehit mezarlarını ziyaret eden Soylu, şehitlik anıtına çelenk bıraktı. Bakan Soylu'ya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 3'üncü Piyade ve Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Antalya milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehit yakınları eşlik etti. Tören alayı tarafından 3 kez saygı atışının gerçekleştirildiği anmada Bakan Soylu, şehitlik şeref defterini yazıp, imzaladı. 'Aziz Şehitlerimiz' diye başladığı notunda Türk milletinin birer ferdi olmaktan gurur duyduğunu belirten Bakan Soylu, şunları kaydetti: "Mücadelenizin neticesinde dünyadaki zulme verdiğimiz cevap, bugün hala birilerinin kulağına küpedir. Sizlerden sonra kurduğumuz güzel Cumhuriyetimiz, bugün dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi olarak mazlumun duasındadır. Bu duaların en büyük pay sahiplerinden birisi de hiç şüphesiz ki sizlersiniz. Ülkemize yönelik tehditler, tacizler elbette ki bitmiş değildir. Ancak gururla ifade etmek isterim ki sizin torunlarınız, sizlerden aldıkları ilhamla aynı ruhu ortaya koymuşlar, şehadet sancağını asla indirmemişler ve Çanakkale ruhu ile vatanın her karış toprağını müdafaa etmişlerdir. Şimdi onlar da şehitliklerde yatmakta ve kendilerinden sonra geleceklere ilham vermektedirler." Bakan Soylu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerin önünde saygıyla eğildiğini belirtti. Törenin ardından şehit yakınları ve gaziler ile bir süre sohbet eden Bakan Soylu, şehit annelerinin ve babalarının elini öptü. Şehit amcası Çetin Çakmak'ın mezarı başında asker kıyafetiyle bekleyen 3,5 yaşındaki Enver Çakmak'ı da öpüp, başını okşayan Soylu, ilçe ziyaretleri için şehitlikten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

- Garnizon şehitliği dış plan görüntü

- Şehitlik görüntüsü

- Bakan Süleyman Soylu ve protokol üyeleri çocuklarla sohbet ederken

- Bakan Soylu şehitliğe çelenk koyması

- Bakan Süleyman Soylu şeref defterini imzalaması ve okuması

- Bakan Süleyman Soylu ve protokol üyelerinin şehitlik ziyaretleri

416 MB /// 03.45

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

=================

Vicdan azabına dayanamadı, 5 yıl sonra teslim oldu

Azerbaycan'da 6 kişinin öldüğü kazanın ardından kaçıp Türkiye'ye gelen TIR şoförü Yakup Yazıcı (38), tali kusurlu olduğu gerekçesiyle gıyabında yargılandığı davada 10,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çektiği vicdan azabına dayanamayarak kazadan 5 yıl sonra teslim olan Yazıcı'nın ailesi, TIR'a çarpan otomobil sürücüsünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirtti, oğullarının geri kalan cezasını, Türkiye'de çekmesini istedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2011 yılında içerisinde 8 kişinin bulunduğu otomobil, uluslararası bir taşımacılık şirketinde çalışan Yakup Yazıcı'nın kullandığı TIR'a çarptı. Kazada, 6 kişi öldü. Ölenlerin yakınlarının aracına saldırdığı TIR şoförü Yazıcı, şoka girip, kaçtı. Yazıcı, Gürcistan üzerinden Türkiye'ye geldi.

Azerbaycan adli makamlarının kazayla ilgili yürüttüğü soruşturmada, alkollü ve ehliyetsiz olan otomobil sürücüsünün 'asli kusurlu' olduğunu belirledi. Tali kusurlu olduğu saptanan Yakup Yazıcı, gıyabında yargılandığı davada 10,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yazıcı hakkında İnterpol aracılığı ile kırmızı bülten çıkarıldı.

5 YIL SONRA TESLİM OLDU

Kazanın ardından Artvin'in Hopa ilçesindeki evine gelen Yazıcı'nın psikolojisi bozuldu, kabuslar görmeye başladı. Geceleri uyuyamayan Yazıcı, çektiği vicdan azabına daha fazla dayanamayarak, 5 yıl sonra teslim olmaya karar verdi. Ailesinden habersiz Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçen Yazıcı, 28 Aralık 2016'da gözaltına alındı. Gürcistan'da 9 ay cezaevinde tutulduktan sonra Azerbaycan'a iade edilen Yazıcı, Bakü'de cezaevine konuldu.

'3 YILDIR AĞLIYORUZ'

Zülkif (83) ve Meryem Yazıcı (78) çifti, oğullarının kalan cezasını çekmek üzere Türkiye'ye iade edilmesini istedi. Evlat acısı çektiklerini belirten Zülkif Yazıcı, "Oğlum kazadan sonra can korkusuyla Türkiye'ye geldi. 5 yıl burada azap çekti. Bizden habersiz gidip teslim oldu. Evlat acısı çekiyoruz. Bu acıya dayanamıyoruz. Oğlumun Türkiye'ye iade edilmesini istiyoruz. 3 yıldır ağlıyoruz. Birisi ölür, ağlarız, sonra umudumuzu keseriz. Ama biz her gün ağlıyoruz. Oğlum çalışıyordu, biz geçiniyorduk. Zor durumda kaldık. Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz. O bizim durumumuzu bilse yardımcı olur" dedi.

Gözü yaşlı oğlunun yolunu gözleyen Meryem Yazıcı da, "Benim fazla ömrüm kalmadı. Oğlumu görmek istiyorum. Bize yardımcı olsunlar, oğlumu Türkiye'ye getirsinler" diye konuştu.

'VİCDAN AZABINDAN TESLİM OLDU'

Ağabeyimin karıştığı kazada karşı taraftaki sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğunun belirlendiğini ifade eden Yunus Yazıcı ise, "Kazadan sonra ölenlerin yakınları TIR'a saldırmış. Ağabeyimde can korkusuyla Türkiye'ye geldi. 5 yıl evde ansızın yatağından kalkıyordu. Sürekli olayı sayıklıyordu. Bir süre psikolojisi düzelsin diye İstanbul'a gitti. Sonra döndü, geldi. Bir sabah kalktı, vicdan azabından dolayı gidip teslim oldu. Bize sürekli 'teslim olacağım' diyordu. Dediğini de yaptı. Suçu olmamasına rağmen kaza psikolojisini atlatamadı. Biz de yardımcı olmaya çalıştık ama başaramadık. Karşı sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenmişti. Ağabeyim suçsuz. Devlet büyüklerimizden iadesi için yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.