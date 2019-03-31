DHA YURT BÜLTENİ-5

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GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 10:31 | Son Güncelleme

  Millet İttifakı adayı Tunç Soyer oyunu kullandı Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Tunç Soyer, oyunu kullandı.

Millet İttifakı adayı Tunç Soyer oyunu kullandı

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Tunç Soyer, oyunu kullandı. Seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olmasını dileyen Soyer, "Fragman bitti, film başlıyor" dedi.
Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Tunç Soyer, oyunu kullanmak için Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde bulunan 80. Yıl İlkokulu'na eşi Neptün ve kızı Duygu Soyer ile birlikte geldi. Okul bahçesinde vatandaşlarla selamlaşan Soyer, oy kullanmak için sıraya girdi. Sıranın kendisine gelmesinin ardından sandık görevlilerine iyi çalışmalar diledi. Soyer oyunu 1083 numaralı sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra seçime yönelik değerlendirmede bulunan Soyer, "Güzel bir maratondu. Tatlı bir telaştı. Fragman bitti, film asıl şimdi başlıyor. Bundan sonrası daha yoğun olacak. Her seçim aslında demokrasi sınavıdır. Ben bugün de herkesin bu sınavdan başarılı bir şekilde geçeceğini umuyorum. Milletimizin başarılı bir sınav vereceğine inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Soyer’den sonra eşi Neptün ve kızı Duygu Soyer de aynı sandıkta oy kullandı. Soyer’in kızı zarfı öptükten sonra oy zarfını sandığa attı. Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanlığı'na gitmek için okuldan ayrıldı.

Görüntü Dökümü
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- Tunç Soyer’in okula gelişi
- Vatandaşlarla selamlaşması
- Sırada beklemesi
- Oyunu Kullanması
- Açıklaması
- Eşi ve kızının oy kullanması

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN

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