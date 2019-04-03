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DHA YURT BÜLTENİ -5

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 12:32 | Son Güncelleme

  2 bin yıllık fiyat listesi Muğla'nın Yatağan ilçesindeki bulunan 2 bin yıllık meclis duvarlarında, Roma Dönemi'nde satılan tüm ürünler ile verilen hizmetlerinin karşılığının yazdığı ortaya çıktı.

2 bin yıllık fiyat listesi

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki bulunan 2 bin yıllık meclis duvarlarında, Roma Dönemi'nde satılan tüm ürünler ile verilen hizmetlerinin karşılığının yazdığı ortaya çıktı. 19 yıl önce bulunan duvardaki yazılar arkeologlar tarafından yeni çözülünce üstünde 2 bin yıllık fiyat listesi olduğu anlaşıldı.
Gladyatörler şehri olarak bilinen 3 bin 500 yılık Stratonikeia Antik Kenti, Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma İmparatorluğu, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ev sahipliği yaptı. Bu özelliğiyle dünyadaki nadir yerleşim yerlerinden biri olan antik kentteki 2 bin yıllık meclis duvarında 200'den fazla ürünün isimleri ve fiyatları yazıyor.
2 BİN YIL ÖNCE ÜRÜNLERE TAVAN FİYATI BELİRLENMİŞ
Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, 23 metrekarelik duvardaki yazıların anlamını ilk kez DHA'ya açıkladı ve şunları söyledi:
"Roma döneminde burada satılan tüm ürünlerle verilen hizmetlerin karşılığı var. Burada antik dönemdeki insanların yedikleri ve sattıkları ürünlerin hepsi bulunuyor. Zeytinin bile dört ya da beş çeşidi var. Birinci kalite zeytin o dönem için 45 denaryus (Roma parası). Enflasyonun yükselmemesi amacıyla bir üst taban fiyatı belirlenmiş. Onun yukarısına satma şansınız da yok. Destekleme sistemi de var. Agora'ya gelen herhangi bir ürün kaç paraysa bir zengin gelip 2 lirasını karşılıyor. Üreticiden 5 liraya alıyorlar, tüketiciye burada 3 liraya satıyorlar. Zengin aradaki farkı karşılıyor. Tüketici ve üretici doğrudan desteklenmiş oluyor."

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-

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Kozan'da traktörle otomobil çarpıştı: 2 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza Kozan- Kadirli yolu Kayhan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Özkozanoğlu (51) yönetimindeki 59LD897 plakalı traktörle Nizamettin Karatekin yönetimindeki 01SH328 plakalı otomobil kontrollü kavşakta aynı yönde giderken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi. Traktör şoförü ve yanında bulunan Beyza Özkozanoğlu(43) yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçlarla Kozan devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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- Kaza yapan traktör ve otomobilden görüntüler
- Olay yerindeki kalabalık

SÜRE:32" BOYUT:59 mb

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana), (DHA)

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Muhammet, okuluna anne babasının kucağında gidebiliyor

Yedi aylıkken geçirdiği havale nedeniyle yürüyemeyen 8 yaşındaki Muhammet Nurdoğan, okula anne babasının kucağında gidip geliyor. Güvenlik korucusu olan baba Mirza Mehmet Nurdoğan, oğlunu maddi gücü yetmediği için tedavi ettiremediğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.
İçmeli Köyü'nde yaşayan Muhammet Nurdoğan, 7 aylıkken geçirdiği havale nedeniyle yürüme engelli oldu. 3'üncü sınıf öğrencisi olan Nurdoğan, okula anne babası tarafından kucakta götürülüp getiriliyor.
7 çocuk babası Mirza Mehmet Nurdoğan, "Oğlumu maddi imkansızlıklara rağmen önce çevre illerdeki hastanelere ardından da Ankara'ya götürerek tedavi ettirmek istedim. Ancak ekonomik nedenlerle geri dönmek zorunda kaldım. İmkan sağlanması halinde oğlumu büyük kentlerdeki hastanelere götürerek, tedavi ettirmek istiyorum. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.
Küçük Muhammet de yürümek istediğini ve okula arkadaşları gibi koşarak gitmek istediğini söyledi.

Görüntü Dökümü
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-Muhammed'in okuldaki arkadaşları ile görüntüleri
-Baba Mirza Mehmet Nurdoğan'ın Muhammed'i kucağında okula getirmesi
-Muhammet'in evinden detaylar
-Muhammed'in evinde babası ve annesi ile detayları
-Muhammet'in kitap okumasından detaylar
-Muhammet ile röportaj
-Baba Mirza Mehmet Nurdoğan ile röportaj
-Muhammet'in gözyaşlardan detay
-Annesi ile detay görüntüleri

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)-

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FETÖ operasyonunda 4'ü muvazzaf, 5 askere gözaltı

Kayseri'deki FETÖ/PDY soruşturmasında, örgüt adına düzenlenen sohbetlere katıldıkları iddia edilen 4'ü muvazzaf, 5 asker gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt mensuplarının düzenlediği sohbetlere katıldıkları iddia edilen 1 emekli ve 4 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliler Ş.B., A.K., E.C., A.D. ve A.C.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

KAYSERİ, (DHA)-

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AK Parti Van'da 5 ilçenin seçim sonuçlarına itiraz etti

AK Parti, Van'da resmi olmayan sonuçlara göre HDP adaylarının kazandığı Erciş, İpekyolu, Edremit, Çaldıran ve Tuşba ilçelerine itiraz etti.
AK Parti İl Başkanlığı resmi olmayan sonuçlara göre HDP'nin belediye başkanlığını kazandığı Erciş, İpekyolu, Edremit, Çaldıran ve Tuşba ilçelerine itiraz etti. Parti binasında basın toplantısı düzenleyen AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, gerekli itirazların yapıldığını ve süreci yakından takip ettiklerini söyledi. AK Parti'nin Van genelinde oylarını arttırarak, daha önce 2 olan belediye sayısını 4'e çıkardığını anlatan Türkmenoğlu, "Cumhur İttifakı yerel seçiminde Van ili genelinde AK Parti oylarını artırmış, diğer partiler ise oylarını düşürmüştür. Özellikle kırsal alanda ve sınır ilçelerimizde oyların önemli oranda artışı, ideoloji siyasetinin yitirildiğinin göstergesidir. Teşkilatımız, Van'da girdiği 31 Mart 2019 yerel seçiminden de güçlenerek çıkmıştır. Bahçesaray, Çatak, Gevaş ve Gürpınar ilçelerimiz AK Parti belediyeciliği ile hizmet anlayışını tercih ederek belediye başkanlığını kazanmıştır. Diğer ilçelerimizde seçim sonuç tutanaklarına tarafımızdan gerekli itirazlar yapılmış ve süreç takip edilmektedir. Tutanakların yasaya aykırı bir şekilde düzenlendiği, tutanakların birçoğunda kullanılan zarf ve oy pusulalarının oy sayısının birbiriyle uyuşmadığı ve geçersiz sayılan oyların geçersizlik sebebinin tutanağa yansıtılmadığı gibi itirazlarımız oldu. Oyların yeniden sayılmasıyla birlikte sonuçları yeniden sizlerle paylaşacağız" dedi.

Haber: Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-

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