DHA YURT BÜLTENİ -5

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobilin yol kenarında park halinde duran kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Kazada ölen Furkan Baykan ile yaralanan sürücü Enis Karadağ'ın, bedelli askerlikten faydalanarak vatani görevini yapmak için İstanbul'dan Manisa'ya geldiği öğrenildi. Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında, Yeniköy Mahallesinde meydana geldi. Akhisar'dan İzmir yönüne giden Enis Karadağ (29) yönetimindeki 34 HL 4829 plakalı otomobil, yolun sağ tarafında park halinde bulunan 45 KA 799 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü Karadağ, yanında bulunan Furkan Baykan (31), İbrahim Tüfekli (29) ve Gamze Telcan (31) araçta sıkışarak kanlar içinde kaldı. Kazayı görenler sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Furkan Baykan ile İbrahim Tüfekli'nin öldüğü belirlendi. İtfiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Gamze Telcan ile Enis Karadağ ise ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralanının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazada ölen Furkan Baykan ile yaralanan sürücü Enis Karadağ'ın, bedelli askerlikten faydalanarak vatani görevini yapmak için İstanbul'dan Manisa'ya geldiği öğrenildi. Ölenlerin cenazeleri, kaza yerinde yapılan inceleme sonrası itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp, cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)

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Van'da minibüste 50 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 50 kilo 930 gram eroin bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu Caddesi üzerinde ilerleyen minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Minibüste narkotik köpeği 'Alfa' ile arama yapıldı. Aramada, şoför mahallinin yanındaki yolcu koltuğunun altı ile kapı arasına gizlenmiş 100 paket içinde 50 kilo 930 gram eroin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı. Polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Minibüste arama yapılırken

-Dedektör köpeğin aramaları

-Eroin paketlerinin çıkartılması

-Eroin paketleri ve detaylar

VAN,(DHA) -

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Sosyal medyada tanışıp iş ortağı oldular, siparişlere yetiştiremiyorlar

Rizeli Şefaat Topaloğlu (37) ile Adanalı Mine Damaksız (39) sosyal medyada tanışarak arkadaş oldu. İkili, ilerlettiği arkadaşlıklarını iş ortaklığına dönüştürmeye karar verdi. Adana'dan Rize'ye gelen Mine Damaksız ortağı ile evde mantı ve içli köfte yapıp satmaya başladı. Kısa sürede işi ilerleten ve 6 kişinin çalıştığı işyeri açan ikili, gelen siparişlere yetişemiyor.

Rizeli Şefaat Topaloğlu ile Adanalı Mine Damaksız, 7 yıl önce sosyal medya üzerinden tanışarak arkadaş oldu. Topaloğlu ve Damaksız telefonla, ardından ailece karşılıklı buluşarak görüşmeyi sürdürdü. İkili, ilerlettiği arkadaşlıklarını iş ortaklığına dönüştürmeye karar verdi. 4.5 yıl önce Adana'dan Rize'ye gelen Mine Damaksız ortağı ile evde mantı ve içli köfte yapıp satmaya başladı. Artan siparişlere evde yetişemeyen ikili Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kurslarına katıldı, aldıkları hibe destekleri ile 1.5 yıl önce iş yeri açtı. Kısa sürede işi ilerleten ve 6 kişinin çalıştığı işyeri açan ikili, gelen siparişlere yetişemiyor.

'EVDE BAŞLAYAN TİCARETİ İŞLETMEYE ÇEVİRDİK

Evde başladıkları ticareti açtıkları işyerinde sürdürdüklerini ifade eden Şefaat Topaloğlu, daha büyük bir yerde lokantacılık sektörüne geçmek istediklerini söyledi. Topaloğlu, "Sosyal medya üzerinden tanışıp dost olduğumuz Mine hanımla güzel bir ortaklığa girdik. Onun yemek konusundaki yeteneklerini görünce işe koyulduk. 3 yıl kadar evde mantı ve içli köfte yaptık. İyi bir pazar oluşturduk ve zamanla siparişlere yetişemez hale geldik. 1,5 yıl önce de bu işletmeyi kurduk. Biz çalışırız diye düşünüyorduk ama burada da ünümüz hızla yayılınca siparişler arttı ve şimdi 6 kişi çalışıyoruz. Hedefimiz lokantacılık sektörüne geçmekö dedi.

'HAYATIM DEĞİŞTİ'

Şefaat Topaloğlu ile tanışınca hayatının değiştiğini anlatan Mine Damaksız da "Önce Rize'ye taşındım. Sonra beni desteklemesi sayesinde yemek konusundaki yeteneklerimi ortaya çıkardım. İlk, sipariş aldık yemekleri evde hazırladık. Şefaat hanım satış konusunda yardımcı oldu. Sonra siparişler giderek arttı. 3 yıl evde sürdürdüğümüz üretimi 1,5 yıl önce açtığımız işletmeye taşıdık ve şimdi bu işletmede bize küçük gelmeye başladı. 2 kişiyle çıktığımız yolda şu an 6 kişiyiz ve siparişlere yetişemiyoruzö diye konuştu.

Adana yöresi lezzetlerini Rize'ye taşıdıklarını söyleyen Mine Damaksız "Mantı, içli köfte, su böreği, sıkma, gözleme tarzı şeyler yapıyoruz. Ayrıca siparişe göre yemek yapıyoruz, Ramazan ayında güveç işlerimiz oluyor, tatlı yapıyoruz. Bundan sonrası içinde güzel hedeflerimiz var. Burayı sadece üretim yeri olarak kullanmayı düşünüyoruz. Yörük çadırı aömak istiyoruz" ifadelerini kullandı.