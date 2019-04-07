DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI BOLU'da, alkollü olarak otomobil kullanan Hamza Balta (26), önünde giden Hakan Esen'in (32) otomobiline çarptı. Esen'in direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, taklalar atıp, ters dönerek, alev aldı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 05.00 sıralarında, D-100 yolu Beşkavaklar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hakan Esen yönetimindeki otomobil, arkasından gelen ve 0.50 promil alkollü olduğu öğrenilen Hamza Balta'nın kullandığı 14 ER 920 plakalı otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıktı. Esen'in direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, taklalar atarak, ters döndü. Kazada sürücüler ile takla atan otomobilde bulunan Tolunay Özdemir (23) yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla otomobillerdeki yaralılar çıkarıldı. Yaralılar çıkarıldıktan sonra ters dönen otomobil alev aldı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapatırken, sağlık görevlileri de yaralılara müdahale etti. İtfaiye ekibi ise otomobilden yükselen alevleri söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Hamza Balta hakkında, 'alkollü olarak araç kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan araç

-Kazaya karışan araçlar

-Yaralıların ambulansa taşınması Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ============================================= 2)İNŞAATTAN İSKELE ÇALARKEN YAKALANDI, 'BAŞLIK PARASI İÇİN YAPTIK' DEDİ KONYA'da inşaattan demir iskele çalan Sümbül G. (35), oğlu H.G. (17), oğlunun kaçırdığı Eşe Fatma B. (20) ve Mehmet Ç. (18), polis tarafından suçüstü yakalandı. H.G.'nin ifadesinde, kaçırdığı Eşe Fatma B.'nin ailesine vereceği başlık parasını toplamak için hırsızlık yaptıklarını söylediği öğrenildi. Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Büşra Sokak'ta bulunan inşaatta meydana geldi. Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada inşaatın demir iskelesini çalmaya çalışan 2'si kadın 4 kişinin olduğunu gördü. Polisleri gören 4 kişi, minibüsleriyle kaçmaya başladı. Yaklaşık 30 kilometre süren kovalamaca sonucu minibüs durduruldu. Sümbül G., oğlu H.G., oğlunun kaçırıp dini nikahla evlendiğini ileri sürdüğü Eşe Fatma B. ile Mehmet Ç., gözaltına alındı. Şüphelilerden H.G.'nin ilk ifadesinde kaçırıp evlendiği Eşe Fatma B.'nin ailesine vereceği başlık parasını toplamak için hırsızlık yaptıklarını ileri sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA) ================================================== 3)UÇURUMA DÜŞÜP, MAHSUR KALAN KÖPEĞİ AKUT KURTARDI DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde düştüğü uçurumda mahsur kalan sokak köpeği, AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı. Babadağ ilçesi Mollaahmet Mahallesi'nde bulunan dağlık arazide bir sokak köpeğinin uçurumdan aşağı düştüğü ve burada mahsur kaldığı bilgisini alan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, dün (cumartesi) saat 17.00 sıralarında harekete geçti. Köpeğin düştüğü bölgeye gelen AKUT ekipleri, halatlar yardımıyla yaklaşık 50 metrelik uçuruma indi. Ekipler, köpeği mahsur kaldığı yerden yine halatlar yardımıyla yukarı çekerek kurtardı. Kurtarılan sevimli köpek, gerekli bakım ve tedavi için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Görüntü Dökümü

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-Uçurumdan görüntü

-Ekiplerin halatla uçuruma inip, köpeği kurtarması

-Genel ve detay görüntüler