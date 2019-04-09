DHA YURT BÜLTENİ-5

GAZİANTEP'te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye ait otobüsün, işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Karacaahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Küçükler yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait 27 ADK 21 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak önündeki 27 S4203 plakalı servis minibüsüne çarptı. Otobüs daha sonra sinyalizasyon ışıklarına çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs şoförü ve 18 yolcu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde toplu arı ölümleri üreticilerde tedirginliğe yol açtı. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, arı ölümlerinin sebebinin bilinçsiz ilaçlama olduğunu söyledi. İlçeye bağlı Kulaca Mahallesi'nde toplu arı ölümleri yaşanmaya başlandı. Kovanların önünde yüzlerce arı telef olurken, vatandaşlar ve üreticiler tedirgin oldu. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, toplu arı ölümlerinin bilinçsiz ilaçlamadan kaynaklandığını belirtti. Arıların ekolojik dengeyi sağlayan hayvanlar olduğunu aktaran Çelik, "Eğer arılar olmazsa bitkiler olmaz. İlaçlama yaparken dikkat etmek gerekir. Uzmanlar, ilaçlamaların akşam yapılmasıyla arı ölümlerinin yok denecek kadar azalacağını söylüyor. Bu çok hassas bir konu, arı Kur’an-ı Kerim'de adı geçen bir hayvan. Gelişmiş ülkelerde çiftçiler, meyve bahçelerinde arı bakıyor. Çiftçilerimize uyarılarda bulunuyorum, arılarımızı koruyalım. Dikkat etmezsek arıların kökünü kurutacağız" dedi. Kulaca Mahallesi’nde arıcılık yapan emekli öğretmen Şükrü Meral ise, "İlaçlanan armut, zeytin, incir ve şeftali gibi meyvelerin polenlerinden toplayan arılar, bu zehri kovanlara getiriyor. Bu ilaçlı polenleri yavrular yediğinde kovandaki arılar zehirleniyor. Bahçede 10 kovan arım vardı, 2 kovan arı maalesef telef oldu' diye konuştu.

TOKAT'ın Niksar ilçesine bağlı Yazıcık beldesinde 35 yıldır belediye başkanlığı yapan Tuncer Uzunoğlu (63), mahalli ve idareler seçimlerinde üst üste 8'inci kez seçildi. Niksar ilçesine bağlı, 2 bin 200 nüfuslu Yazıcık beldesinde ilk olarak 1984 yılında başkan seçilen evli ve 2 çocuk babası Tuncer Uzunoğlu, beldeye 6 dönem bağımsız hizmet ettikten sonra 2014 yılında CHP'den adayı oldu ve yine kazandı. 31 Mart seçimlerinde ise 3 aday ile yarışan CHP'li Uzunoğlu, bin 793 oyun 731'ini alarak güven tazeledi. 1984 yerel seçimlerinde vatandaşların istekleri doğrultusunda bağımsız aday olduğunu belirten Uzunoğlu, "6 dönem bağımsız olarak belediye başkanı seçildim. Daha sonra 7'nci dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday gösterildim ve seçildim. Bu dönem de CHP'den aday gösterildim ve kazandım. Mazbatamı aldım, 8'nci dönemde başkanlık görevim devam ediyor. Göreve başlarken amacımız hizmet etmekti. 12 Eylül'den yeni çıkmış bir Türkiye vardı. Siyasi partiler henüz daha kimliklerini kanıtlayamamıştı. Belirsizlikler söz konusuydu. Bürokraside ve iktidarda ön yargılar taşımamak adına bağımsız olmayı tercih ettim. Bu şekilde de siyasal iktidarlardan dayanışma içerisinde halkımız ile birlikte güzel hizmetler aldık. Bağımsız olduğunuz zaman biraz daha devlet kademesinde, bürokraside ön yargısız yaklaşıyorlar. Herkes sizi kazanmak için taleplerinizi yerine getirmeye çalışıyor. Bu da bizim için mutluluk. Bizim amacımız hizmet etmek" dedi.

'RAKİPLER VARDI AMA HALKIN TERCİHİ BEN OLDUM'

8 dönemdir belediye başkanlığına seçilmesindeki sırrın halkın özgüvenini kazanmak olduğunu ifade eden Başkan Uzunoğlu, "Halkın sevgisine layık olmak, bunun karşılığında da onlara hizmet verebilmek önemli. Ben bu hizmetleri verdiğimi düşünüyorum. Halkımız da bunları biliyor olmalı ki, bizi her dönemde desteklemişlerdir. Sadece bir dönemin dışında diğer seçimlerin hepsinde rakip adaylar vardı karşımda. Onlar ile demokratik oluşumlar içerisinde gayet güzel yarıştık. Ama vatandaşımızın en son tercihi ben oldum" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ İLÇE OLMAK'

35 yıllık Belediye Başkanlığı döneminde bir çok hizmetlere imza attıklarını söyleyen Başkan Uzunoğlu, "Benim ve halkımın en büyük arzusu çevre köylerimiz ile birleşerek, kısa veya uzun vadede, siyasetin olumlu yönlerinden faydalanarak beldemizi ilçe yapmak. Bizim iki tane çok güzel yaylamız var. Bu yaylalarımızı tanıtıp, turizme kazandırarak halkımıza ekonomik anlamda katma değer kazandırmak" dedi.

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