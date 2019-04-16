DHA YURT BÜLTENİ-5

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, master futbol takımı sporcularını taşıyan midibüsün kaygan yolda devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.30 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Çubukbeli mevkiinde meydana geldi. İstanbul Çengelköy Masterler Futbol Takımı sporcularını taşıyan Göktuğ Aldıkaçtı yönetimindeki 34 AFA 785 plakalı midibüs, Antalya- Burdur Karayolunun 40'ıncı kilometresinde yağış nedeniyle kayarak kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yan yatarak sürüklendi. Önce yol kenarındaki 'Antalya' tabelasına çarpıp deviren araç, ardından kayalıklara çarparak durdu. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, aralarında sürücü Göktuğ Aldıkaçtı'nın da bulunduğu 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis yol güvenliği alırken, araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahaleden sonra ambulanslarla Antalya'da çeşitli hastanelere sevk edildi. KİMLİKLERİ TESPİT EDİLMEDİ Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri de incelemeden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Ölenlerin üzerinden kimlik çıkmadığı için henüz kimlikleri belirlenemedi. Kaza sonrasında sporcuların etrafa saçılan eşyaları polis ve itfaiye ekiplerince toplanırken, yan yatan midibüs ise vinç yardımıyla yoldan kaldırılarak otoparka çekildi. Midibüsteki yolcuların, Üsküdar Belediyesi'nin tahsis ettiği araçla, özel organizasyon kapsamında futbol maçı oynamak için Manavgat ilçesine gittiği kaydedildi.

TRABZON'un Araklı ilçesinde adı nedeniyle alay konusu olduğu iddiasıyla Dul Mahallesi sakinleri, mahallenin adının değiştirilmesi için belediyeye başvuruda bulundu. Mahallede az sayıda kişi ise adının Dulkadiroğulları Beyliği'nden geldiğini belirttiği mahalle adının değişikliğine karşı çıktı. Ancak çoğunluğun isteği üzerine 3 ay önce belediye meclis kararı ile mahallenin adı 'Çamlıca' olarak değiştirildi. Mahalle sakini kadınlar, "Herkes köydeki kadınları dul sanıyordu, dul adından kurtulduğumuz için mutluyuz" diyor. Araklı ilçesine bağlı 340 haneli 1200 nüfuslu Dul Mahallesi, adı nedeniyle alay konusu oldu. Özellikle kadınların eşlerinin vefat ettiği ya da ayrıldığı sanılan Dul Mahallesi'nde vatandaşlar mahallenin adının değiştirilmesi için imza kampanyası başlattı. Mahallenin adının değiştirilmesini isteyen 932 kişinin imzalı dilekçesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne sunuldu. Mahallede az sayıda kişi ise adının Dulkadiroğulları Beyliği'nden geldiğini belirttiği mahalle adının değişikliğine karşı çıktı. Ancak çoğunluğun isteği üzerine 3 ay önce belediye meclis kararı ile mahallenin adı 'Çamlıca' olarak değiştirildi. Mahalleye giden yol üzerindeki yön tabelalarında isim değişikliğini bilmeyenler için Çamlıca Mahallesi ibaresi altında 'eski Dul' ibarelerine yer verildi. MUHTAR: KADINLAR DULMUŞ GİBİ ALGILANIYORDU Çamlıca Mahallesi Muhtarı Selahattin Hacıalioğlu mahallenin adından dolayı kadınlar dulmuş gibi yanlış algılamalar olduğunu belirterek, bu yanlış algılamalara son vermek için isim değişikliğine gidildiğini söyledi. Hacıalioğlu, "Dul kadının oğlu, dulun oğlu derken mahallenin adı 'dul' kaldı. Şimdi sorulduğunda Çamlıca Mahallesi diyoruz. Bilmeyenler yine soruyor, bu defa anlamaları için eski Dul Mahallesi demek zorunda kalıyoruz. Zamanla isim değişikliği de insanların kafasında yer edecektir. Kadınlar üzerindeki bu dul algısı da isim değişikliği olunca ortadan kalkmış oldu" dedi. 'DUL DEĞİLİZ, MAHALLEMİZİN ADI DUL' Her yerde dul olmadıklarını mahallelerinin adının 'Dul' olduğunu ifade etmek zorunda kaldıkları anlatan Safiye Kara, "Eskiden burada çok fazla dul kadın var diye mahallemizin adının 'Dul' olduğu söyleniyor. Biz de bu isimden rahatsızlık duyduk. İnsanlar bizi dul zannediyordu. Eşimizden ayrıldığımızı ya da eşimizin bizi terk ettiğini söylüyorlardı. Biz de bütün kadınlarla bu durumdan rahatsızlık duyuyorduk. Herhangi bir yerde nüfus kağıdımıza baktıklarında doğum yeri kısmında 'dul' yazınca medeni hali yazan yerle karıştırıp bizi 'dul' zannediyorlardı. Sürekli sıkıntılar yaşıyor ve açıklama yapmak zorunda kalıyorduk. İsminin değiştirilmesini istedik ve adını sonunda 'Çamlıca' koyabildik. Şimdi çok mutluyuz" diye konuştu. 'DUL İSMİYLE MAHALLE Mİ OLUR?' Evlilik yaşına gelmiş mahallede yaşayan genç kızların dul zannedildiğini söyleyen Esma Ay da, "Dul ismiyle mahalle mi olur? İnsanlar burayı dulların yaşadığı bir yer sanıyor. Çocuklarımız mahallenin isminden utanıyor. Bu zamana kadar bunu niye değiştirmediler? Evlilik çağına gelmiş genç kızlarımızı dul zannedip almıyorlardı. Herkese açıklama yapmak zorunda kalıyorduk. Sakıncalı bir isimdi. Şimdi adı değişti ve dul olmaktan kurtulduk" ifadelerini kullandı. 'DUL ADINDAN KURTULDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ' Firdevs Ay ise, "İİnsanlar alay ediyorlardı. 'Siz dul musunuz' diyorlardı. Adını sonunda değiştirdik 'Çamlıca' oldu. Bazı insanlar Çamlıca ismini duymadıkları için hala 'Dul Mahallesi'ndeniz' diyoruz ama biz dul adından kurtulduğumuz için mutluyuz. Herkes köydeki kadınları dul sanıyordu. Bundan çok rahatsızdık" diye konuştu. Hasan Aygün ise "Bazı insanlar Çamlıca ismini hala duymadıkları için mahalleyi tanımıyorlar. Bu defa onlara eski adı olan 'Dul Mahallesi' diyoruz. Mahallenin tanıtımı için kötü oldu. Bence 'Dul' ismi daha uygundu" dedi.

VAN'da markette silahla soygun girişiminde bulunup, çalışanların ve müşterilerin müdahalesi ile kaçan maskeli zanlı, polis tarafından yakalandı. Zanlı Zeki Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Merkez İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi 2 Nisan Caddesi üzerinde bulunan markette meydana geldi. Yüzü maskeli ve elinde silahla markete giren soyguncu, elinde bulunan poşeti kasiyere uzatarak, kasada bulunan paraları poşete koymasını, aksi takdirde ateş edeceğini söyledi. Bu esnada içeride bulunan çalışan ve müşteriler soyguncunun üzerine yürüdü. Soyguncu elindeki silahla havaya bir el ateş ettikten sonra koşarak dışarı çıktı. Market dışında da bir el ateş ederek kaçan soyguncunun yakalanması için polise haber verildi. Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince oluşturulan özel ekip, şüphelinin kimlik tespiti ve yakalanması için marketin giriş, çıkış ve çevre güzergahlar üzerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Geniş çaplı araştırma sonucu şüphelinin Zeki Aslan olduğu tespit edildi. Aslan, polisin düzenlediği operasyonla olay öncesi yanında bulunan M.E. ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan Aslan, parası olmadığı için kurusıkı tabanca ile soygun yapmak istediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aslan tutuklanırken, olay öncesi yanında bulunan M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin işyerinden bisiklet çalması

- Şüphelilerin park halindeki bisikleti çalması

- Şüphelilerin bisikletle uzaklaşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP -DHA

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(ÖZEL)

6)200 BİN KELİMELİK YAZILIMI TÜRKÇEYE ÇEVİRDİ

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde telefon satışı ve tamiri yapan Hasan Arzakçı (41), İngilizce olan ve bu dili bilmeyenlerin uyarıları anlamadığı için düşürmesine neden olduğu drone'larla ilgili çözüm buldu. Arzakçı, yaklaşık 200 bin İngilizce kelime içeren uyarı konuşmalarını Türkçeye çevirerek kullanıcılara büyük kolaylık sağladı. Arzakçı, isteyen kullanıcılara Türkçeleştirdiği yazılımı ücretsiz sunuyor.Cep telefonu tamircisi ve satıcısı Hasan Arzakçı, İngilizce olan drone'ları yaptığı yazılımla Türkçeleştirdi. 200 bin İngilizce kelime içeren yazılımı ve konuşmaları Türkçe'ye çevirerek kullanıcılara büyük kolaylık sağlayan Arzakçı, isteyen kullanıcılara Türkçeleştirdiği yazılımı ücretsiz sunuyor. Arzakçı, drone firmasıyla da irtibata geçerek, yazılımı hiç bir karşılık talep etmeden sunabileceğini aktardı.

İngilizce bilmeyenlerin uyarıları anlamadığı için drone düşürdüğünü belirten Arzakçı, bunun önüne geçebilmek amacıyla 4 ayda Türkçe yazılım hazırladığını söyledi. Uyarı seslerini de Türkçeye çevirdiğini anlatan Arzakçı, "İngilizce uçuş terimleri nedeniyle birçok drone kazası yaşanıyor. Biz bu uygulamayı Türkçeye çevirmek istedik. Drone severlerin dört gözle beklediği bir yazılımdı. 3-4 aylık bir çalışmayla tamamını Türkçeye çevirdik ve testlere tabi tuttuk. Yüzde yüz başarılı olarak uçuşlarımızı gerçekleştirdik. Türkçe çeviri ve elektronik sistemler üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmaları ücretsiz olarak insanların beğenisine sunuyoruz" dedi.

9 BİN 529 SİSTEMDE YAKLAŞIK 200 BİN KELİME

Çalışmanın detaylarını amlatan Arzakçı, şunları söyledi: "Drone kullandığımız zaman ekranda belki 300-500 kelime görürsünüz. Bunlar menüde görülen şeyler ancak yaklaşık 200 bin kelime görülmeyen uyarılar var. Uçuş esnasında bu uyarılar önümüze çıktığında ne yapacağımızı bilmiyoruz. 3-5 saniye içerisinde çıkan bu uyarılara cevap vermemiz gerekiyor. Cevap vermediğimiz zaman drone ya düşüyor ya da kayboluyor. Böyle olduğu zaman insanlar ciddi derecede mağdur oluyor. Bu uygulamayla bunların önüne geçilebiliyor. Sistemin içine girmeden önce basit zannettim. İçine girdikten sonra 9 bin 529 sistemde yaklaşık 200 bin kelime civarı çevrilmesi gereken İngilizce terimlerin olduğunu gördüm. Bunların tamamını Türkçe'ye çevirdim."

'ÜCRET TALEP ETMİYORUZ'

Arzakçı, uygulamayı herkese ücretsiz sunacağını da belirterek, şunları söyledi:

"Bunu kişisel olarak ticarete dökmeyi düşünmüyorum. Çünkü insanlar bu konuda çok mağdur oluyor. Buna karşı ciddi bir talep varken bunu satmak veya ticarete dökmek benim mantığıma göre yanlış bir şeydir. Bize gelen veya drone'lerini gönderen herkese ücretsiz yüklüyoruz. Ayrıca sosyal medyada da insanların ücretsiz kullanması için paylaşım yapıyoruz. İsteyen herkes dilediği gibi yükleyebilir. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Bunun gibi başka çalışmalarımız da var. Benzer firmaların ürünlerine ait uygulamalarına Türkçe çeviri yaptım. İhtiyaç halinde onları da paylaşacağım. Drone sever arkadaşları bu uygulamanın kullanılmasına teşvik ediyoruz. İnşallah güzel bir şekilde bu uygulamayı kullanırlar. Bize de bir hayır duası yapar diye düşünüyoruz. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim."

Görüntü Dökümü

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- Arzakçı'nın işyerinde yazılımla ilgili çalışması

- Yazılımın Türkçe hali

- Test uçuşu için hazırlanış

- Türkçe yazılımla drone uçurulması

- Droneun indirilmesi

-Hasan Arzakçı'nın konuşması

- Drone ile çekilen röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.15 GB

