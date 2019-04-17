DHA YURT BÜLTENİ -5

Malkara'da iki ayrı kaza: 1 ölü, 5 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece yarısı meydana gelen iki ayrı trafik kazasında Turgay Çezik(36), öldü 5 kişi de yaralandı.

İlk kaza, Malkara - Hayrabolu karayolunun Gürgen Bayırı mevkisinde meydana geldi. Turgay Çezik yönetimindeki 22 AB 188 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Selçuk Karaca'nın (33) kullandığı 34 PN 1692 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan ve sıkıştığı araç içerisinden kaza kırım ekipleri tarafından çıkarılan Turgay Çezik ile diğer araçta yaralanan sürücü Selçuk Karaca ile yanındaki Esat Günsever (27) ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Evli ve 2 çocuk babası Turgay Çezik, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan Esat Günsever, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada ölen Çezik'in yakınları geldikleri hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Malkara'daki ikinci kaza ise Malkara - Keşan karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Keşan'dan Malkara istikametine giden

Doğukan Doğan (25) yönetimindeki 59 AAU 135 plakalı, aynı istikamette seyreden Nihat İşcan (52) yönetimindeki 59 LG 197 plakalı otomobile arkadan çarparak takla attı. Kazada karayolu üzerine takla atarak ters dönen otomobil sürücüsü Doğukan Doğan ile yoldan çıkıp ağaca vurarak durabilen diğer araç sürücüsü Nihat İşcan ile yanındaki Zeki Dinçer (69) yaralandı. Yaralılar, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durum ağır olan Doğukan Doğan, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Her iki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kazalarda yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Kazalarda ambulansın gelişi ve yaralıları hastaneye sevki

-Yaralılardan detay

-Kazaya karışan otomobiller

-Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışması

-Kapanan yoldan ve araç trafiğinden detay

-Ölen Turgay Çezik'in vesikalığı Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- ===================== Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor (Özel haber) Ordu'nun Fatsa ilçesinde 300 metre yükseklikteki Delinin Dağı'nın Yalıköy Mahallesi'nin güneş ışınları kesmesi üzerine 30 yıl önce harekete geçildi, dağın tıraşlanmasına karar verildi. Yıllardır süren çalışma ile dağın zirvesi sadece 10 metre tıraşlanabildi, çıkan toprak da ilçede yol yapımında alt yapı malzemesi olarak kullanıldı. Güneşi eskiye oranla daha çok görmeye başlayan mahallede vatandaşlar, dağın 25 metre daha tıraşlanması halinde güneşin daha uzun süre görülebileceğini belirterek çalışmanın hızlandırılmasını istiyor.

Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi'nde yaklaşık 300 metre yükseklikteki 'Delinin Dağı' adı verilen tepenin, güneş ışınları kesmesi üzerine 30 yıl önce harekete geçildi, dağın tıraşlanmasına karar verildi. İlk etapta tepede bulunan ağaçlar kesilerek, gölge ortadan kaldırıldı. Ancak buda güneş ışınlarının mahalleye almasına yeterli olmadı. 1993 yılında dönemin Yalıköy Belediye Başkanı Yusuf Ziya Şen'in girişimleriyle tepede tıraşlama çalışması devam etti. Tepenin 50 metre traşlanması planlandı ancak, maddi imkansızlıklar nedeniyle dağın zirvesi sadece 10 metre tıraşlanabildi, çıkan toprak da ilçede yol yapımında alt yapı malzemesi olarak kullanıldı. Geçen sürede alt yapı malzeme alınması ile dağın tıraşlanmasına devam edildi. Mahallede, güneşi eskiye oranla daha çok görmeye başlayan vatandaşlar, dağın 25 metre daha tıraşlanması halinde güneşin daha uzun süre görülebileceğini belirterek çalışmanın hızlandırılmasını istiyor.

'GÜNEŞİ GÖRÜNCE KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM'

GMahalle sakinlerinden 101 yaşındaki Şahinde Ünlü, tepedeki ağaçların kesilmesi ve hafriyat malzeme çıkarılmasıyla daha fazla güneş aşığından faydalandıklarını belirterek, "Yıllar önce bu tepenin kesilip, daha çok güneş görmesi için fikir ortaya atıldı. Eski belediye başkanları peyder pey bunu yaptı. Önce tepedeki ağaçlar kesildi, ardından orada malzeme çıkarıldı. Yol yapımında kullanılması için hafriyat alınmasıyla tepe tıraşlanırken azda olsa evimize güneş fayda etti. Evimiz tepenin gölgesinde kalıyor. Şimdi balkona çıkıp güneşleniyorum. Artık eskisi gibi dinç değilim, yaşlandım. Güneşi görünce kendimi iyi hissediyorum. Biraz daha dağı keserlerse daha çok güneş gelir, bundan herkes daha çok faydalanır" dedi.

'GÜNEŞTEN DAHA ÇOK FAYDALANIYORUZ'

Dağın traşlanması ile Yalıköy'ün eskiye göre daha fazla güneş gördüğünü, bu çalışmanın devam ettirilmesini isteyen Ayşe Şen ise "Belediye ekipleri burayı kesti, imkanlar az olduğu için çalışma çok olmadı. Kepçeyle burada tıraşlama yaptılar. Allah razı olsun güneşten daha çok faydalanıyoruz. Dağ biraz daha kesilirse güneşten daha çok faydalanırız. İmkan varken dağın kesilmesi hızlandırılmalı" şeklinde konuştu.

Dağ tepesinin traşlanması ile ortaya çıkacak düzlüğün halı saha ve sosyal tesis gibi değerlendirilmesi içinde yeni çalışma planlandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Mahalle sakinleriyle röportaj

-Şahinde Ünlü balkonda güneşlenirken görüntüsü

-Tepeden görüntü (drone)

-Mahalleden görüntü (drone)

-Güneş ve diğer detaylar (drone) Süre: 3.59 DK Boyut: 593 MB Haber-Kamera: Nedim KOVAN / ORDU,(DHA) ===================== Meyve bahçelerinde çiçek şöleni Antalya'da, 'Toros Dağları'nın ardı' olarak adlandırılan, Türkiye'nin meyve üretiminin yapıldığı önemli yayla bölgelerinde 'çiçek şöleni' yaşanıyor. Doğa yürüyüşçüleri, çiçeklenen ve bölgenin coğrafi işaret tescili alan karyağdı armudu ile badem, kayısı, şeftali, armut, kiraz ve elma bahçelerine rotayı çevirdi.

Antalya, turizmin yanı sıra doğal güzellikleriyle de ilgi çekiyor. Toroslar'ın dik kayalıkları yerli- yabancı dağcıların odağı haline dönüşürken, antik Likya ve St. Paul yolları ile yüzlerce yıllık Yörüklerin göç yolları başta olmak üzere, kentin birçok dağlık ve ormanlık alanı doğa yürüyüşlerine ilgiyi artırdı. Yerli ve yabancı turistin yanı sıra kentte yaşayanlar, hafta sonlarını 10- 20 kilometrelik bu parkurlarda yürüyüş yaparak geçiriyor.

KARYAĞDI ARMUDU ÇİÇEKLERİ

'Patika Doğa' adlı yürüyüş grubu, geçen yıl başlattığı meyve bahçelerinin çiçeklenme dönemi yürüyüşlerini, bu yıl da baharın gelmesiyle tekrarladı. Korkuteli bölgesine giden grup üyeleri, Antalya Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret tescili alınan karyağdı armudu bahçeleri başta olmak üzere, bölgedeki meyve bahçelerinde yürüyüş gerçekleştirdi. Grup üyeleri, karyağdı armudu, badem, erik, şeftali ve armut bahçelerinde 13 kilometre yürüdü.

'TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL BÖLGESİ'

'Patika Doğa' grubu kurucusu Nusret Yakışıklı, Türkiye'de meyve üretimi açısından 'Toros ardı' olarak adlandırılan ve Fethiye'den başlayıp, Elmalı, Korkuteli, Burdur, Isparta, Eğirdir ve Beyşehir göllerinin etrafı ile Ereğli, Karaman, Niğde'ye kadar olan bölgenin en güzel yerler olduğunu söyledi. Bu bölgelerdeki meyve bahçelerinde çiçeklenme dönemlerinin yükseklik, tür ve iklim farklılıklarına göre, mart ayında başlayıp, mayıs sonuna kadar sürdüğünü anlatan Yakışıklı, "İlk önce bademler çiçek açar. Ardından sırasıyla armut, erik, kayısı, şeftali, armut, kiraz ve en son da elmalar çiçek açar. Bu coğrafyada uçsuz bucaksız meyve bahçeleri de var" dedi.

ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİDİ

Japonya'da sakura denilen kiraz bahçelerinin çiçek açma döneminin ciddi bir turizm potansiyeli oluşturduğuna dikkat çeken Yakışıklı, Torosların ardı denen bu bölgelerde de alternatif turizm çeşitliliği açısından meyve bahçelerinin çiçeklenme döneminin üzerinde durulması gerektiğine işaret etti. Turizmcilerin doğa gruplarına rakip muamelesi yaptığını kaydeden Yakışıklı, tam tersi işbirliği ve diyalog içerisinde olunması gerektiğini, bu tür alternatif turizm çeşitlerinin doğa grupları sayesinde keşfedildiğini, turizmcilere aslında alternatif turizm alanında yeni alanlar oluşturduklarını vurguladı.

UZAKDOĞULU TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKER

Doğa yürüyüşlerinin sportif ve sağlıklı yaşam amaçlı olduğunu da belirten Yakışıklı, Antalya'nın alternatif turizm çeşitlerini geliştirmeye çalıştığına dikkat çekerek, mart ile mayıs ayları arasındaki 3 aylık sürecin alternatif turizm çeşidi olarak ele alınması gerektiğini, özellikle Uzakdoğulu turistlerin ilgisinin çekilebileceğini vurguladı. Bu tür etkinliklere uygun görsel şölen sunan meyve bahçeleri olduğunu belirten Yakışıklı, bahçelerin budama döneminde tomurcuklu kısımların çiçekçilik sektöründe de pazarlanabileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Bahçelerden detay görüntüler

- Açan çiçeklerin detay görüntüsü

- Bahçelerin DRONE görüntüleri

- Röp: Nusret Yakışıklı

- Detaylar 536 MB // 5.43 Haber:Mehmet ÇINAR- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA-(DHA) =================== Çukurcalı çiftçi, evinde istiridye mantarı yetiştiriyor Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde yaşayan 1 çocuk babası Mevlan Erol, evinde hobi olarak başladığı istiridye mantarı işini geliştirip, ticarete dönüştürdü. Hasat almaya başlayan Erol, bundan sonra hedefinin Hakkâri’nin mantar ihtiyacını karşılamak olduğunu söyledi.

Bir zamanlar terörle anılan ancak son iki yıldır güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu, huzur ortamının sağlandığı Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde yaşayan Mevlan Erol, ev ortamında istiridye mantarı üretmeye başladı. İlçe Kaymakamı Temel Ayca'nın ilçede özellikle organik tarıma yönelik proje çalışmaları ile ilçe ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Erol, bundan cesaret alan ilçe halkının yeni fikirler ile yola çıktığını anlattı.

HEDEF: HAKKARİ VE İLÇELERİNİN MANTAR İHTİYACINI KARŞILAMAK

Evindeki kavak ağacı kütüklerinde istiridye mantarı yetiştirdiğini belirten Erol, "Bu işe 2 kavak ağacı kütüğü ile başladım. Daha sonra geliştirip kavak ağacı kütük sayısını 60'a çıkardım. Şu an 60 kavak ağacı kütüğünde istiridye mantarı yetiştiriyorum. Bunu daha fazla büyütüp bir proje haline getirmek istiyorum. Antalya Korkuteli'nde kardeş projesi kapsamında aldığım eğitim ile bundan yararlandım. Burada aldığım verimli eğitim ile böyle bir üretim yapmayı düşündüm. Kavak ağaçları kütüklerinden yetiştirdiğim bu sayıyı 100'e, daha sonra da bin adede kadar çıkarmayı hedefliyorum. Hedefim, Hakkari merkez ve ilçelerin mantar ihtiyacını karşılamak. Bu konuda tarımla ilgili projelere büyük önem veren Çukurca Kaymakamı Temel Ayca'dan destek bekliyorum" dedi.

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-İstiridye mantarının yetiştirildiği Mevlan Erol'un toprak damlı evi

-Mantarlara bakan Mevlan Erol

-Kavak ağıçları kütüklerinde yetişen mantarlardan genel ve detaylar

-Erol ile röporntaj

-Genel ve detaylar Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN- Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- =================== Betonarmelerin arasında tarihi güzellik İzmit'te, Osmanlı döneminden kalan konaklar, evler, hamam ve camiler yapılan restorasyonlarla yeniden hayat buldu. Ahşap binalar kentleşmeyle birlikte betonarme binaların arasında sıkışıp kalırken, mimari güzellikleriyle de ilgi çekiyor.

İzmit Belediyesi'nin 'Tarih Koridoru Projesi' kapsamında pek çok tarihi konak, camiler ve hamamlar yeniden hayat buldu. Özellikle Kapanca Sokak başta olmak üzere betonarme binalar içersine sıkışıp kalan bir çok tarihi yapı restore edildi. Kapanca Sokak'ta bulunan Selim Sırrıpaşa Paşa Konağı, Yeşil Konak, tarihi binada bulunan Basın Müzesi, otel olarak hizmet veren konak, restore edilerek kafe ve sergi salonu olarak hizmet veren Süleyman Paşa Hamamı, Tarih Koridoru'nda bulunan Gazi Süleyman Paşa Cami ve Av Kasrı,İzmit'te geziye çıkanların ilgisini çekiyor.

YÜZYILDAN KALMA YAPILAR VAR

İzmit Tarih Koridoru Derneği Başkanı Nükhet Özcan, "Kapanca Sokak, İzmit'in en önemli turistik lokasyonlarından biri. İzmit'in tarih turizminde var olması için planlandı ve restore edildi. Bu sokak üzerinde 16. yüzyıldan kalma Süleyman Paşa Hamamı'nı, 14. yüzyıldan kalma Yeni Hamamı'nı ve bir çok tarihi yapı bulunuyor. İzmit Tarih Koridoru Derneği olarak biz buradaki taşınmazların daha aktif olarak kullanılmasında ve daha fazla yerli yabancı turist çekmesinde etkin rol oynamak istiyoruz. Burada bulunan bütün tarihi yapılara geleneksel Türk motifleriyle hizmet veren, geleneksel mutfaklarıyla hizmet veren fonksiyonel alanlar haline getirmek bizim amacımız. Tarih turizmine katkı vermek için burada çalışmalar yapıyoruz." dedi.

'RESTORASYONDAN SONRA ÇOK ŞIK OLDU'

Tarihi Kapanca Sokakta büyüdüğünü söyleyen Gaye Soyay, " Burada bulunan yapılar çok eski ve çok el değiştirmiş yapılar, bizler bu mahallenin doğma büyüme insanıyız. Selanik'ten gelmişiz ve bu evlerin soluğunu hissede hissede büyümüşüz. Ben böyle bir evde doğdum büyüdüm. Restorasyondan sonra çok şık oldu. Çünkü eskiden terk edilmişti, o zihniyet vardı. Bir çivi bile çakamazsın zihniyeti vardı, bu yapılar o eski kaybolma, yakılma yıkılma devrini bitirerek tertemiz bir şekilde insanların görüşlerine sunuldu." diye konuştu. Görüntü Dökümü

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-Drone ile tarihi yapıların görüntüsü

-Röpler

-Yapıların yakın plan çekimleri Haber: Ergün AYAZ - Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) ================== Aydın Büyükşehir Meclisi kadınlara emanet Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra dün (salı) ilk kez toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun başkanlık ettiği Meclis Divanı'nın diğer 5 üyesi, yapılan oylamayla kadınlardan oluştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun başkanlık ettiği Büyükşehir Belediye Meclisi'nde; başkanla birlikte 33 CHP'li, 12 İYİ Partili, 24 AK Partili ve 13 MHP'li üye yer aldı. Aydın Büyükşehir Meclisi'nde görev yapan kadınlar ise CHP'den Özlem Çerçioğlu, Ayşe Özdemir, Hatice Kurban ve Yasemin Gürsoy, AK Parti'den Neşe Menderes ve Hatice Uzel Çakar, İYİ Parti'den Semra Yücel ile Fatma Tabak ve MHP'den Eda Yücel İlhan oldu. 9 kadın ve 73 erkek üyenin yer aldığı meclise başkanlık yapan Başkan Çerçioğlu, seçimlerin geride kaldığını belirterek, "Göreve yeni seçilen belediye başkanlarımızı ve meclis üyelerimizi tebrik ediyorum. Aydın'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçimler bitti artık hepimiz birlikte Aydın için çalışacağız" dedi.

DİVAN ÜYELERİ KADINLARDAN OLUŞTU

Konuşmanın ardından başkanlık divanı seçimine gidildi. Mecliste başkanlık divanı asil ve yedek üyeleri, gizli oy yöntemiyle belirlendi. Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Millet İttifakı üyeleri, divanın tamamının kadınlardan oluşması için önerge verdi. Yapılan oylamanın sonucu tamamı kadınlardan oluşan Başkanlık Divanı'na CHP'den Ayşe Özdemir, Hatice Kurban ve Yasemin Gürsoy, İYİ Parti'den Semra Yücel ve Fatma Tabak seçilirken, Meclis 1'inci başkanvekilliğine CHP'li Evrim Karakoz ve 2'nci başkan vekilliğine CHP'li Cihan Demirel, encümen üyeliğine ise CHP'den Malik Ercan, İYİ Parti'den Kadir Mutlu, Hayati Atlı, Semra Yücel ve AK Parti'den Mehmet Güler seçildi. Encümen üyelerinin belirlenmesinin ardından meclis ihtisas komisyonlarına CHP'den 3, AK Parti'den 2, MHP'den 1 ve İYİ Parti'den de 1'er isim oybirliğiyle seçildi.

Görüntü Dökümü

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- Belediye Meclisi ve kadınlardan oluşan divandan görüntü

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) ===================== Cinayet sonucu kapatılan tarihi hamam, restorasyona alındı Tokat'ta 9 yıl önce işlenen bir cinayet sonrası kullanıma kapatılan 720 yıllık Sultan Hamamı restorasyona alındı. Çalışmalar sırasında hamamın batısında Danişmentliler döneminde yapıldığı tahmin edilen yeni bir hamam kalıntısı daha ortaya çıktı. Yeni hamam kalıntısı da diğeriyle birlikte restore edilerek turizme kazandırılacak.

Tokat kent merkezinde bulunan 14'üncü yüzyılda yapıldığı bilinen ve yakın tarihe kadar kullanılan 720 yıllık Sultan Hamamı 2011 yılında cinayete sahne oldu. Tarihi hamamı işleten Hüseyin Taşkıran(51) ve ağabeyi Recep Taşkıran(55) arasında devir konusunda kavga çıktı. Kavga sonucu Recep Taşkıran'ın oğlu Arif, tabanca ile amcası Hüseyin Taşkıran'ı öldürdü. Yaşanan bu olayın ardından hamam işletmecileri tarafından Vakıflar Bölge Müdürlüğüne devredildi. Olayın ardından 9 yıldır kapalı halde bulunan hamam için Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü restorasyon projesi hazırladı. Yapılan ihale ile hamamın restore edilerek yeniden açılması için çalışma başlatıldı.

'CİDDİ RESTORASYON HATALARI YAPILMIŞ'

Kuzey-güney doğrultusunda, dikdörtgen alan üzerine kurulan, erkekler için 4 eyvanlı, kadınlar içinse 3 eyvanlı bölümleri bulunan Sultan Hamamı'nın 14'üncü yüzyılda yapıldığını ifade eden Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, "Ancak kitabesi bulmadığından dolayı yapan ve yaptıran hakkında genel bir bilgimiz bulunmamaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak biz 2002 yılından bu tarafa Tokat ilinde ciddi yatırımlarda bulunuyoruz. Bu yatırımlarımız kesintisiz devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de Sultan Hamamı. Bu hamam 1970'li yıllarda tadilat görmüş. Bu tadilatta ciddi restorasyon hataları var. Kubbeler çimento kaplanmış, soyunma kabinlerin üzerine beton döşemeler atılmış. Biz eseri ilk haline getirmek için bunların hepsini kaldırdık. Şu andaki proje revizyon çalışmamız devam ediyor" dedi.

'DANİŞMENTLİLER DÖNEMİNE AİT HAMAM BULUNDU'

Sultan Hamamı'nın çevre düzenlemesi esnasında, hamamın batı yönünde bir kalıntıya rastladıklarını belirten Kılınç, "Koruma kurulundan izin alarak müze denetiminde kazılara başladık. Kazının bir kısmını tamamladık. Bu kazıdan sonra büyük ihtimalle Danişmedliler'den kaldığı anlaşılan bir hamam kalıntısına denk geldik. Müze denetiminde kazı çalışmalarımız devam ediyor. Kazılar sonuçlandığında burayı halkımızın ziyaretine açacağız. Üst tarafını camla kaplayacağız. Bu eserimizi de toplumumuza kazandıracağız. Çünkü bu eserler çok önemli. Bu bizim kültürel mührümüz. Bunları mutlaka toplumumuzun gelecek nesillere aktarılması gereken eserler olarak görüyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak da Bölge Müdürlüğümüzce de çalışmalarımız devam ediyor. Hamamın etrafını açacağız. Doğusunda kalan evlerin tamamını kamulaştırdık. 1 ay içerisinde bunları yıkacağız ve hamamın restorasyonuna sağlıklı bir şekilde devam edeceğiz. Hamamın etrafı açılmış olacak" ifadelerini kullandı.