DHA YURT BÜLTENİ -5

Bolu Dağı'nda nisan karı Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolunun Bakacak ve Seymenler mevkiinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yol kenarındaki yeşil alanlar beyaza büründü. Karayolları ekipleri güzergahta tuzlama çalışması yaptı. Bölgede ayrıca sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları yönünde uyarıldı. Trafik ekipleri de sürücüleri, yakın takip ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyarıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışından görüntüler

-Karayolları ekipleri

-Yoldan geçen araçlar

-Detaylar Süre: 01.19- Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) =================== 'İcradan ucuza araç alacağız' diyerek dolandırmışlar Antalya'da, kendilerini 'icra dairelerinde memur' olarak tanıtıp, icradan düşük fiyata araç alacakları yalanını söyleyerek, dolandırıcılık yapan S.F.O. ve R.Ö., polis ekiplerince yakalandı.

Polisi harekete geçiren dolandırıcılık olayı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarla ortaya çıktı. Kendileri 'icra dairelerinde memur' olarak tanıtan S.F.O. ve R.Ö., Muğla'da görev yapan askeri personelden, icradan ucuza araç alabilecekleri yalanını söyleyerek, 25 bin lira aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan askeri personel, polise şikayette bulundu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla bağlantı kurdukları S.F.O. ve R.Ö.'ye düşük fiyatlı araç almak istediklerini belirterek, görüşmek istedi. Polisin kendilerini takip ettiğinden habersiz şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan S.F.O. ve R.Ö., adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, benzer suçlardan kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER En çok onlara yakışıyormuş! Bolu Dağı'nda nisan karı Akaryakıt istasyonuna baskın girişimi şüphelilerini özel ekip yakaladı

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların asayisten çıkış görüntüsü

- Zanlıların arabaya bindirilmiş görüntüsü

- Asayiş dış plan detay 90MB- 0.50" Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) =================== 5 yaşındaki Halil İbrahim 5'inci kattan düşüp yaralandı Konya'da 5'inci kattaki evlerinde oynarken belirlenemeyen nedenle odasının camından düşen Halil İbrahim Başkan (5) ağır yaralandı. Çocuğun düşme anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Mehmet ve Sebahat Başkan çiftinin çocukları Halil İbrahim, odasında oynadığı sırada belirlenemeyen nedenle açık olan pencereden düştü. Beton zemine düşen çocuk ağır yaralandı. Odaya girdiğinde çocuğunu bulamayan anne, pencereden baktığında çocuğunu kanlar içerisinde gördü. Annenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Küçük çocuğun düşme anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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-Olay yerinden detay

- Düşme anı güvenlik kamerası Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)) ================ Estonya'dan gelen ilk uçak 'su takı'yla karşılandı Antalya'nın Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na Estonya'dan gelen ilk uçak, itfaiye araçlarının 'su takı' töreniyle karşılandı. Uçaktan inen turistlere karanfil verildi, pilot ve uçak personeli için pasta kesildi.

Estonya'dan ilk kez turist kafilesi getiren yolcu uçağı, Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na saat 00.30'da iniş yaptı. Estonya'dan gelen 189 turist için karşılama töreni düzenlendi. Uçağın pist başına gelişiyle itfaiye araçları tarafından su takıyla karşılama yapıldı. Uçaktan inen turistlere karanfil verildi. Karşılamaya Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Adem Kaya, Gazipaşa Alanya Havalimanı TAV İşletme Müdürü Cengiz Aşıklı, havalimanı görevlileri katıldı. Başkan yardımcısı Kaya ve Aşıklı, uçaktan inen turistlere karanfil verdi. Yolcu uçağının pilot ve personeli içinse pasta kesildi. Havalimanı TAV İşletme Müdürü Aşıklı, pastayı pilot ve personele ikram etti.

Cengiz Aşıklı, "Bugün Estonya Tallinn'den 189 yolcu ile gelen ilk sefer. Bu yaz boyunca şimdilik 30 sefer programlandı. Temennimiz bunun artarak devam etmesi. Şu anda Gazipaşa'ya 12 ülkeden, 18 havayolu şirketi tarafından uçuş gerçekleştiriliyor. Geçen yıl 1 milyon 215 bin yolcu vardı. Bu yıl ise yüzde 15-20 artışla, 1,5 milyona yaklaşacağımızı tahmin ediyorum" dedi.

Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Adem Kaya, "Büyümesine devam eden havalimanında bu yıl Estonya'dan ilk yeni misafirleri kabul ettik. Bu gün 189 yolcusuyla ilk inişini gerçekleştiren uçağı karşıladık. Umarım havalimanımız ilerleyen yıllarda kapasitesini artırarak hem ilçemize hem ilimize büyük faydalar sağlıyacaktır" dedi.

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- Uçağın havalimanına inişi

- Su takı töreniyle karşılanışı

- Uçaktan inen turistler

- Protokolün uçaktan inen turistlere karanfil verişi

- Havalimanı personelince yolcu uçağının pilot ve personeline çiçekler verilmesi pasta kesimi.

Röp 1 Gazipaşa belediye Başkan yardımcısı Adem Kaya

Röp 2 Havalimanı TAV İşletme Müdürü Cengiz Aşıklı Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - =================== Kocaeli’de, FETÖ'nün TSK yapılanmasında 8 kişi adliyede Kocaeli'de, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 1 üsteğmen, 7 astsubay ve 7 askeri eski öğrenci olmak üzere 15 kişi için gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1'i meslekten ihraç edilen, 7'si görevde olan 8 asker ile 7 askeri eski öğrenciyi gözaltın almak için Salı günü Kocaeli, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Burdur, Ankara, Balıkesir, Bursa ve Denizli'de operasyon düzenledi. 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 kişi bugün Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliye binasından detaylar Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) =================== Bu köyü kadınlar yönetiyor Uzun yıllar yaşadığı yurt dışından döndüğü memleketi Rize'nin İkizdere ilçesi Çağrankaya köyünde aday olduğu muhtarlığı rakibine karşı 2 oy farkla kazanan Endam Biber'in (56) 4 azası da kadınlardan oluşuyor. Seçimi kadınların gücüyle kazandığını belirten Biber, "İlki başardık, değişim yaptık. 'Köy için güzel şeyler yapabilirim' diyerek, yola çıktım. Kadınların gücü, kendisini gösterdi" dedi.

Hollanda ile Japonya'da uzun yıllar yaşayan ve bir dönem özel okullarda İngilizce öğretmenliği yapan Endam Biber, 6 yıl önce memleketi Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya köyüne döndü. 'Modern Japon savaş sanatı' aikido da yapan Biber, köyünde aday olduğu muhtarlık seçimini rakibine karşı 2 oy farkla kazandı. 4 azası da kadınlardan oluşan muhtar Biber, köyde kadınlara bağ ve bahçe işlerinde yardımcı olmasının yanı sıra öğrencilere de İngilizce eğitimi vermeye hazırlanıyor. Azaları ile birlikte köyün altyapı sorunlarını çözmek için kolları sıvayan muhtar Biber, köye servis imkanı sağlayıp, cami ve mezarlıkların bakımı için de çalışma başlattı. Arapça, İngilizce, Felemenkçe, Japonca ve Almanca da bilen muhtar Biber, kadın azalarla birlikte köyde sosyal projeler hazırlığına başladı.

'KADINLARIN GÜCÜ KENDİNİ GÖSTERDİ'

Endam Biber, 6 yıl önce döndüğü köyde hiçbir şeyin değişmediğini görünce muhtar adayı olmaya karar verdiğini anlatarak, "Köyde, eğitiminden iş yapma hevesine kadar her şey geri gitmiş. Eskiden insanımız daha bir çalışkandı. Köy için güzel şeyler yapabilirim, diyerek, yola çıktım. Ailemizden aday var, diye bazı karşı duruşlar oldu; ama kadınlar beni destekledi. Kadınların gücü kendini burada gösterdi. Erkekler söz verdi mi bazılarında cayma oluyor ama kadınlar sonuna kadar benimle oldu. Bu seçimi kadınlarla beraber aldım. Ailemden sanatçı olan Altay da günübirlik oyunu kullanmak için geldi ve döndü. Onun da desteğini arkama aldım. Herkese teşekkür ediyorum. Benim kişisel bir çıkarım yok. Onlara hizmet etmek için bu göreve talip oldum" diye konuştu.

'İLKİ BAŞARDIK, DEĞİŞİM YAPTIK'

Önceki dönemlerde muhtarlık yapanların kadın azaları olmadığını da kaydeden Endam Biber, "Ben de bir tepki olarak hepsini kadın olarak seçtim. Bir ilki başardık, bir değişim yaptık. Göreve gelir gelmez en büyük vaadim, servis koymaktı; bunu yaptık. Cami ve mezarların temizliği ile devam edeceğiz. Yollarımızda sorunlar var, onları yapacağız. Elektrik direklerimiz eksik, bazı yerlerde hiç yok. Bunlarla ilgileneceğiz. Hafta sonları köyümüzdeki öğrenmek isteyenlere İngilizce dersi vereceğim. Köyümün insanları, her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.

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Köyden detaylar

Muhtar Endam Biber detayları

Muhtar Biber ile röp.

Köyde kadınlara yardım etmesi

Çevre düzenlemesi yapması Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA ================== Akdamar Adası'nda bahar güzelliği Van'ın Gevaş ilçesindeki, kentin önemli turistik değerlerinden biri olan Akdamar Adası, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte pembe ve beyaza büründü. Turkuaz mavisi Van Gölü'nün ortasında, çevredeki karlı dağlar ve çiçek açan badem ağaçları, adaya gelen ziyaretçilere doyumsuz bir manzara sunuyor.

Kentin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret eden turistler, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası’nı ve üzerindeki kiliseyi görmeden dönmüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında restorasyon çalışması başlatılan Akdamar Kilisesi, 2007 yılında uluslararası törenle ‘Anıt Müze’ olarak açıldı. Yılda bir gün ayin izni verilen kilisede, 95 yıl sonra 19 Eylül 2010'da ilk ayin yapıldı.

Akdamar Kilisesi'ni görmek için yurt içinden ve yurt dışından yüzlerce turisti ağırlayan ada, yılın her mevsiminde turistlerin ilgi odağı oluyor. İlkbaharın gelişiyle birlikte özellikle fotoğraf sanatçılarının akınına uğrayan Akdamar Adası, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Ada, karlı dağlar ve turkuaz mavisi göl manzarası ile ziyaretçilerine doyumsuz bir güzellik sunuyor.

İstanbul'dan gezmek için ilk defa Van'a geldiğini belirten Zuhal Yalıç, Akdamar Adası'nı çok beğendiklerini söyledi. Yalıç, "Akdamar Adası gerçekten tarihi güzelliği, coğrafi konumu ile çok muhteşem bir yer. Mutlaka gezilmesi, görülmesi gerektiğini düşündüğüm bir yer. Van çok güzel bir şehir. Tarihi zenginliğin, coğrafi konumu, gerçekten hayret edilecek kadar muhteşem. Mutlaka herkesin görmesini dilerim. Bu tarihi, bu doğa güzelliği, badem ağaçlarının nefis görüntüsü muhteşem bir şey" diye konuştu.

Adayı görmeyi gelen Sema Zandalı ise Akdamar Adası'nı çok beğendiklerini belirterek, "Buranın güzelliği için tarif edilecek kelime bile bulamıyorum. Herkesin gelip görmesini isterim. Bizim ülkemizde her yer çok güzel. Yeter ki bunun kıymetini bilelim. Buraya tekrar gelmeyi düşünüyorum. Bütün aileme ve yakınlarıma burayı görmeyi tavsiye edeceğim" şeklinde konuştu.