DHA YURT BÜLTENİ-5

1)VAN'DA MİNİKLERİN KADIN KOMUTAN İLGİSİ VAN'ın Özalp ilçesine bağlı Sugeçer Mahallesi'ne gelen Van İl Jandarma Komutanlığı'nın kadın komutanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilkokul öğrencilerini ziyaret ederek onlara oyuncak ve kırtasiye malzemesi hediye etti. Büyük mutluluk yaşayan minikler, kendilerini ziyaret eden kadın komutanlara sevgi gösterisinde bulundu. Minikler, ilk defa kadın komutan gördüklerini söyledi.Van İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kadın-Çocuk Kısmı Amirliği'nden Jandarma Astsubay Üstçavuş Hülya Güner ile Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsren Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Van'ın Özalp İlçesi'ne bağlı Sugeçer Mahallesi'nin 5 derslikli, 94 öğrencisi bulunan Sugeçer İlkokulunu ziyaret etti. Okula girer girmez öğrenciler tarafından büyük sevinçle karşılanan kadın komutanlar, öğrencilerle bol bol sarılıp onlarla sohbet etti. Okuldaki öğrencilere beraberlerinde getirdikleri oyuncak, kırtasiye malzemeleri ve bayrakları dağıtan kadın komutanlara minik öğrencilerde yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

ÖĞRENCİLER BU 23 NİSAN'I HİÇ UNUTMAYACAK

Okul öğretmenlerinden Elif Pekşen, bugün öğrencilerinin hayatlarında unutamayacakları bir gün geçirdiklerini söyledi. Çocukların mutluluğunun gözlerinden okunduğunu belirten Öğretmen Pekşen, "Birçoğu ilk defa kadın asker görüyor. Belki de birçoğu ilk defa askerlerle iletişime geçiyor. Çok mutluydular. O yüzlerindeki tebessüm, o oyuncakları gördükleri o an, hediyeleri açık kabul edişleri çok masumdu ve çok mutluydular. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur aslında. Unutamayacakları biran yaşadılar ki bizim içinde öyle oldu. Çok güzel bir anı olarak kalacak çocukların hafızalarında. Eminim ki bu yılki 23 Nisan'ı hiç unutmayacaklar" diye konuştu.

İLK DEFA GÖRDÜK

Kendilerini ziyaret eden kadın komutanların ellerini bırakmak istemeyen öğrenciler, hayatlarında ilk defa kadın komutan gördüklerini söyledi. Sınıfları tek tek gezen ve öğrencilerle sohbet eden kadın komutanları öğrenciler kapıya kadar uğurladı. Öğrenciler, "Biz bugün kadın askerleri görünce çok mutlu olduk. Bize hediye getirmişler. Biz hayatımızda ilk defa kadın komutan gördük. İnşallah her zaman gelip bizi ziyaret ederler" diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Tayt seçerken dikkat edilmesi gerekenler ‘İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri’ sahiplerini buldu Vali Yerlikaya koltuğunu ilkokul öğrencisi Zeynep Yiğit'e devretti

Görüntü Dökümü

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-Askerlerin okula gelişi

-Askerlerin ellerinde hediye poşetleriyle okula girişi

-Öğrencilerin sınıfta ders görmesi

-Askerlerin ellerindeki hediye poşetleriyle sınıfa girmesi

-Öğrencilere hediye verilmesi

-Kadın askerlerin öğrencilerle zaman geçirmesi ve sohbet etmesi

-Öğrencilerle röportaj

-Sınıf öğretmeni Elif Pekşen ile röportaj

-Öğrencilerden detaylar

-Kadın askerlerin öğrencilere zırhlı aracı göstermesi

-Öğrencilerin zırhlı araca bakmaları

-Detaylar SÜRE: 4 DAKİKA 39 SANİYE

BOYUT: 899 MB 2)GÜMÜŞHANE'DE TARİHİ MAHALLEYE KAYAK TESİSİ GÜMÜŞHANE'nin eski yerleşim yerlerinden biri olan Süleymaniye Mahallesi'nde kurulacak olan 'kayak köyü' projesiyle, kentin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, projeyle ilk etapta 300 bin turist hedefleri olduğunu belirterek "Projemizin alt yapısını büyük oranda çözdük. Şehrimizin, esnafımızın ekonomik olarak rahat bir nefes alabileceği projeyi çok önem veriyoruz. Tarihi yerleşim yerinde gerçekleştireceğiz bu projeyi, 2023'e damga vuracak bir proje olacak" dedi.

Kente 3 kilometre uzaklıktaki şehrin en eski yerleşim yerlerinden olan tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde inşasına başlanacak olan 'kayak merkezi ve kayak köyü' projesi ile kayak merkezi sayısını 2'ye çıkarıyor. Yaklaşık 2 milyon liraya mal olacak, 1500 metrelik telesiyejle misafirlerini ağırlayacak olan kayak merkezi, bulunduğu mahallenin yapısı itibari ile tarihi doku içerisinde kurulan tek kayak merkezi özelliğine sahip olacak. Kentin turizm potansiyelinin arttırılması hedeflenen projenin yer alacağı Süleymaniye Mahallesi'ndeki evler ise düzenlenecek restorasyon çalışmasıyla tarihi Beypazarı ve Safranbolu modeline dönüştürülüp alana yöre mimarına uygun evler de inşa edilecek. Projeyle, kentin turizm potansiyelinin de artırılması hedefleniyor. Son günlerde yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, Körfez ülkelerinden bölgeye gelen Arap turistlerinde ilgi odağı olan kent, Zigana'nın ardından 2'inci kayak merkezine kavuşacak.

'PROJE, 2023'E DAMGA VURACAK'

Yeni dönemde en çok önem verecekleri projelerden bir tanesinin Süleymaniye Kayak Merkezi ve Kayak Köyü projesi olduğunu anlatan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, projeyle ilk etapta 300 bin turist hedefleri olduğunu söyledi. Çimen, "Bu mahallede gerçekleştireceğiz kayak köyümüz 365 gün hizmete açık olacak. Buraya gelen turistlerin sadece kayak yapmak için değil farklı etkinliklerde şehrimiz doğal güzelliklerini, kültürünü yansıtacağımız ve bakir olan bu bölgede gerçekleştirmek istiyoruz. İlk olarak 300 bin turist ağırlama hedefimiz var. Bölge bulunduğu coğrafi şekiller olarak oldukça kayağa uygun bir saha. 1500 metrelik telesiyeji temin ettik. Bununla beraber kar makineleriyle teminiyle birlikte yatırımı gerçekleştirip, inşallah bu dönem Gümüşhane Belediyesi olarak önderliğini biz yapacağız. Turizm açısından çok önemsediğimiz proje ile şehrimizin diğer ilçelerine gelen turistlerimizi kent merkezine çekmek istiyoruz. Bu proje 2023'e damga vuracaktır" dedi.

'TATİLİN ADRESİ OLACAK'

Projenin, sadece kayak meraklılarının değil, maceraperestlerin de uğrak yeri olacağını kaydeden Çimen, "Projeyle beraber adrenalin parkı da yapacağız. Maceraperestlerin şehrimizi gelerek, buradaki doğal güzellikleri yaşayacağı, farklı etkinliklere tanık olacağı bu projemizle, bölgemizi ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Projemizin alt yapısını büyük oranda çözdük. Daha önce valiliğimizin önderliğinde gerçekleşen bu projeyi Gümüşhane Belediyesi olarak lokomotifini biz gerçekleştireceğiz. Şehrimizin, esnafımızın ekonomik olarak rahat bir nefes alabileceği bu projeye çok önem veriyoruz. Çevremizde ünlü kayak merkezlerinden biri olan Palandöken'i örnek almayı düşünüyoruz. Proje çalışması tamamlandı. En kısa süre içerisinde ekiplerimiz çalışmalara başlayacakö diye konuştu.

'KENTE YAKIN OLMASI AVANTAJ'

Milli Kayakçı ve antrenör Ertürk Yakut ise, arazinin, kayağa çok elverişli olduğunu belirterek, arazinin vadi içerisinde bulunduğu için rüzgar ve sisin etkisinin çok fazla görülmeyeceğine dikkat çekti. Yapılması ön görülen kayak merkezinin kent merkezine yakın olmansın büyük avantajlar getireceğini ifade eden Yakut şunları söyledi:

"Yılın uzun zamanı burada kayak yapılabilir. Korunaklı bir bölge ve şehir merkezine çok yakın olduğu için sürekli çalışabilecek bir kapasiteye sahip. 300 bin turist hedefinin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Kente yakın olmasının diğer bir avantajı ise, ilkokul öğrencilerinin de kayak sporuyla daha erken yaşta tanışabilme imkânı olacaktır. Kayak sporundaki gururumuz Muzaffer Demirhan'ın gibi birçok sporcu yetişebilecektir. Ciddi bir sporcu havuzu da oluşabileceğini düşünüyorum. Kayak merkezi, uluslararası kayak merkezi tarafından da tescillenmiş olup, ilerleyen zamanlarda burada çok ciddi organizasyonlar ev sahipliği yapılacağı anlamı taşıyor"

TURİZM ACENTELERİNİN YENİ GÖZDESİ Bölgede turizm acenteliği yapan Akif Akbulut ise, yapılması ön görülen projenin, turizm acentelerini çok heyecanlandırdığını dile getirerek, "Bu proje Gümüşhane için gerekli olan bir çalışma, çünkü bugün baktığımızda Karaca Mağarası, Limni Gölü, Şiran Tomara Şelalesi gibi turizm yerlerinde hatırı sayılı ziyaretçi geldi. Hem tarihi, hem de kayak tesisi olarak bakıldığı hepsi arada olacak. Buraya insanlar geldiğinde hem kayak tesisi kayak yapacak hem de tarihi dokuyu görecek. İnsanlar burada dolu dolu vakit geçirebileceklerö ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü

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- Süleymaniye Mahallesi'nden görüntüler

- Kayak tesisi projesinden görüntüler

- Röpler

- Detaylar Boyut: 459 MB

Haber Kamera: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA) 3)NİKAHLARINA BİSİKLET KONVOYUYLA GİTTİLER ANTALYA'da katıldıkları bisiklet turunda tanışan ve daha önce birer evlilik yapmış olan Adnan Konuk (42) ile Yonca Eminoğlu (44), ikinci baharlarının nikahına iki teker üstünde gitti. 15 kilometre yolu bisikletle 45 dakikada tamamlayan çifte, yaklaşık 20 bisikletçi eşlik etti. Antalya'da oturan Deniz Astsubayı Adnan Konuk ile turizm sektöründe çalışan Yonca Eminoğlu, 3 yıl önce Antalya Bisiklet Severler Derneği'nin düzenlediği etkinlikte tanıştı. Bisiklet severlerin katıldığı grupla birlikte sık sık kent turu yapan ikili, zamanla birbirlerine ilgi duymaya başladı. İlişkilerini evlilikle taçlandırmak isteyen çiftten ilk adımı atan Adnan Konuk, Yonca Eminoğlu'na evlilik teklif etti. Eminoğlu'nun teklifi kabul etmesinin ardından nikah için hazırlıklara başlayan Adnan Konuk, bir araya gelmelerine aracılık yapan bisiklet sevgisinden yola çıkıp ilginç bir yönteme başvurdu.

BİSİKLET KONVOYUYLA 15 KİLOMETRE

Nikah öncesi Eminoğlu'nun evinin önünde bir araya gelen bisiklet severler, gelin ve damat için de birer bisiklet getirdi. Beyaz gelinliğiyle bisiklete binen Eminoğlu'na, damat Konuk eşlik etti. Alkışlar ve bisikletlerden çalan ziller eşliğinde konvoy oluşturan bisiklet sever çift, Muratpaşa Belediyesi'nde kıyılacak nikahları için 15 kilometrelik yolu 45 dakikada tamamladı.

'ÇEVRECİ ANLAYIŞA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK'

Trafikte otomobil sürücülerinin de zaman zaman klaksonlarıyla destek verdiği çiftin konvoyu vatandaşların da ilgisini çekti. Muratpaşa Belediyesi önünde sona eren konvoyun ardından burada çifti bekleyen bando takımı ve yakın çevresi, 'İzmir Marşı' eşliğinde bir süre oynadı. Muratpaşa Belediyesi nikah salonunda kıyılan nikahın ardından dünya evine giren çift, bisiklet sevgisiyle bir araya geldiklerini söyledi. Yıllardır bisiklete bindiklerini, tanışmaları da bisiklet sayesinde olduğu için pedallayarak nikaha gelmek istediklerini belirten çift, arkadaşlarının da desteğiyle farkındalık oluşturduklarını kaydetti.

Nikahın ardından çift, yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü

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-Bisikletlilerin evin önünden gelin ve damadı alması

-Bisiklet konvoyundan detay

-Gelin ve damadın bisiklet sürmesinden detay

-Belediye önünde çiftin oynaması

-Nikah kıyılması

-Çiftten röp Haber: Alparslan ÇINAR - Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ================================================= 4)ÇOCUK SERVİSİNDEKİ HASTALAR İÇİN 23 NİSAN KUTLAMASI AYDIN'ın Nazilli Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'ndeki hastaların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Nazilli Devlet Hastanesi Çocuk Servisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için süslendi. Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan, Başhekim Yardımcısı Dr. Ferah Arslan, Hastane İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Erol Boyacı, Hastane Müdür Yardımcısı Leyla Sevindi Durmaz, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gonca Eliküçük, Çocuk Gelişimi Uzmanı Selda Göner ve hasta refakatçılarının katılımıyla servisteki hasta çocuklar için bir dizi etkinlik yapıldı. Gezgin Kardeşler ekibinin tekvando gösterisi ve Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Eftal Ektial'ın keman resitali ilgiyle izlendi. Programda şiirler okundu. Gitar, keman, jimnastik ve tekvando performansı sunuldu. Etkinlikler, pasta kesimiyle sona erdi. Başhekim Arslan, "23 Nisan mevsim gibi bahardır. 23 Nisan çocuk gibi genç ve tazedir. Bu büyük bayram hepimize kutlu olsun" dedi. Programa katılım gösterenlere hastane yönetimi tarafından teşekkür belgeleri sunuldu.

Görüntü Dökümü

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- Nazilli Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nden görüntü

- Etkinliklerden görüntü

- Başhekim Yardımcısı Dr. Ferah Arslan'ın konuşması

- Etkinliğe katkıda bulunanlara Teşekkür belgelerinin Başhekim Opr. Dr. Şafak Çalışkan tarafından verilmesi

- Gösterilerden görüntü (Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) ================================================= 5)AKSARAY MALAKLISI'NIN MEMESİNDEN 2 KİLO TÜMÖR ÇIKARTILDI AKSARAY Malaklısı adı verilen çoban köpeğinin memesinde yapılan ameliyatla 2 kilo tümör çıkartıldı.

Aksaray Malaklısı olarak adlandırılan çoban köpeği, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafası, sarkık dudağıyla biliniyor. Aksaray bölgesinde, yöresel olarak sarkık olan dudağa 'malaklı' dendiği için bu köpekler 'Aksaray Malaklısı' olarak adlandırılıyor. Kentte oturan Fatih Dağdaş'a ait 4.5 yaşındaki 'Nazlı' adını verdiği köpeği memesinde kitle oluşması nedeniyle Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürdü. Burada yapılan muayenesinde memesinde sarkan ve hareket kabiliyetini kısıtlayan kitlenin tümör olduğu belirlendi. Ardından yapılan ameliyatla 2 kilo tümör çıkartıldı.

Ameliyatın yaklaşık 3 saat sürdüğünü belirten Veterinerlik Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Gaye Bulut, "Meme tümörü yaşlı hayvanlarımızda yaşanan bir durum. İnsanlardaki gibi bir meme tümörüdür. İ Tümörü almamız hayvanın ömrünü uzatmıyor. Sadece yaşam standartlarını artırıyoruz. Çok büyük bir kitle var. Bu kitle sürekli büyüyor. Biz burada kitleyi aldık." diye konuştu.