DHA YURT BÜLTENİ -5

Kombinada kıyma 32, kuşbaşı 35 lira

Erzurum'da, ramazan ayı öncesi Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü'ne ait satış mağazasında ucuz et satılıyor. Kombinada dana kıyma 32, dana kuşbaşı 35, dana biftek rosto 40,50, dana pirzola 56,75, dana bonfile 73,75 liradan satın alınıyor. Her müşteri, en fazla 3 kilo kıyma ve 3 kilo kuşbaşı alabiliyor.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Et ve Süt Kurumu'nun tek satış mağazasında dana kıyma 32, dana kuşbaşı 35, dana biftek rosto 40,50, dana pirzola 56,75, dana bonfile 73,75 liradan satılıyor. Ramazan ayı öncesi ucuz et satılırken, her müşteri, en fazla 3 kilo kıyma ve 3 kilo kuşbaşı alabiliyor. Satış mağazası sayısının artırılmasını isteyen kent sakinlerinden Maksut Koç, "Saat 09.00'da kapılar açıldı; kıyma ve kavurma aldım. Halka hizmet için yapıyorlar. Piyasaya göre ucuz olduğu için rağbet görüyor. Aldığımız her 1 kilo ette kasaplara göre 10 lira karımız var. Yetkililerden isteğimiz tek olan şube sayısını artırılması" diye konuştu.

Kasap Zeki Gülen ise Et ve Süt Kurumu ile aralarında 8 liralık fiyat farkı olduğunu belirterek, "Masrafımız ve maliyetimiz çıkarılsın, söylenen fiyattan vatandaşa et satalım. O kadar vatandaş da sıkıntı yaşamaz. Bizde kıyma şu an 40 lira; fakat zam gelme ihtimali var" dedi.

Erzurum Et ve Süt Kombinası yetkilileri, merkezdeki tek satış mağazasında günde ortalama 3 ton kıyma, 2 ton da kuşbaşı olmak üzere 5 ton et satıldığını söyledi. Yetkililer, ramazan ayı nedeniyle yoğunluk yaşandığını belirtti.