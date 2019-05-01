DHA YURT BÜLTENİ - 5

1 Mayıs kutlamasına giden sağlıkçıları taşıyan midibüs devrildi: 5 ölü, 15 yaralı (EK)

5 ÖLÜ, 15 YARALI Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden sağlık çalışanlarını taşıyan midibüs, Birecik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ŞANLIURFA,(DHA) ============== Antalya'da 1 Mayıs kutlamaları Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri, Atatürk Heykeli'ne çelenk sunulmasıyla başladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sabah saatlerinde başlayan etkinliklerde, bazı siyasi partiler ile sivil toplum örgütleri temsilcileri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sundu. Törene, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin de katıldı. Grup, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Alkollü olduğu görülen bir vatandaş da grubun arasına girmek istedi. Polisin defalarca uzaklaştırdığı alkollü vatandaş, uzun süre polisi uğraştırdı. Bunlar da ilginizi çekebilir Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor Ehram eski popülerliğine kavuşuyor 33 yıl sonra öğretmenleri ile buluştular

Görüntü Dökümü

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- Kalabalıktan görüntü

- Protokolden görüntü

- Çelenklerden görüntü 163 MB /// 01.16ö HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) ================= Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 60'ı tamamlandı Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise 14,5 kilometreyle en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli'nin inşaatı devam ediyor. Yüzde 60'ı biten tünel inşaatının, gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor.

Trabzon- Gümüşhane karayolu üzerinde yapılan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Yeni Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları, çift yönlü sürdürülüyor. Projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor. Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden 1015 metre kotundan girilip, 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden 1212 metre kotundan çıkacak tünelle Zigana Dağı geçilecek.

1 MİLYAR LİRAYA MAL OLACAK

Mevcut Zigana Tüneli, yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek, Zigana Dağı geçilmiş olacak. Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak. 2020 yılında tamamlanması planlanan tünel, 1 milyar liraya mal olacak. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta Zigana, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak. Dünyanın en büyük karayolu tünelinin ise 18,2 kilometre uzunluğuyla Çin'de bulunan 'Zhongnanshar' adlı, çift tüplü tünel olduğu belirtildi.

Proje kapsamında ayrıca, Türkiye'de ilk defa karayolu tünellerinde uygulanacak havalandırma sistemlerinin bir parçası olan 3 noktada 6 adet havalandırma şaft yapı çalışmaları da eş zamanlı olarak ilerliyor.

VALİ: TÜNEL İNŞAATININ YÜZDE 60'I TAMAM

Tünel şantiyesini ziyaret eden Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, tünelde Trabzon ve Gümüşhane yönünden çift taraflı olarak 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Vali Taşbilek, "Yaklaşık olarak yüzde 60 seviyesinde iş tamamlanmış durumda. İçerideki çalışmalarda zaman zaman su basması gibi bütün olumsuzluklara rağmen büyük bir fedakârlık ile çalışıldığını memnuniyetle müşahede ettim. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde bütün arkadaşlarımız olağanüstü bir gayretle çalışıyor. İki yönden de karayolları teknik ekiplerimizin kontrolünde büyük bir çalışma yürütülüyor" dedi.

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- Zigana Tüneli çalışmalarından görüntüler

- Vali Kamuran Taşbilek'in açıklamaları

- Detaylar Boyut: 396 MB Haber Kamera: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA) ========================= Otomobilin bisiklet parkına çarpma anı kamerada Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bisiklet parkına çarptı. 4 motosiklet ile 1 bisikletin zarar gördüğü kaza, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Yağızhan Yaman'ın (22) kullandığı 16 JTC 48 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bisiklet parkına çarptı. Kazada parkta bulunan 4 motosiklet ve 1 bisiklette maddi hasar oluştu. Sürücü Yaman'ın yara almadığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntü dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Aracın çarpma anı, kurtarılması

Dosya adı: 0105inegol_kaza

Süre: 02.45, Boyut: 363 MB Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,(DHA) ======================

Bıçakla eşinin evine gitti, polis gelince intihara kalkıştı Antalya'da elinde bıçakla arasının bozuk olduğu eşinin otrduğu eve giden M.K., polisin geldiğini görünce binanın çatısına çıktı. İntihar edeceğini söyleyen M.K.'yi, polis ikna etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir eşiyle anlaşmazlık yaşayan M.K. konuşmak istediğini söyleyerek eşinin oturduğu binanın önüne geldi. Eşinin konuşmak istemediğini söylemesi üzerine M.K., kapı önünde bağırmaya başladı. Binada yaşayanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisi gören M.K., elinde bıçak olduğunu söyleyerek, yaklaşmamalarını istedi.

İNTİHAR ETMEYE KALKIŞTI

M.K. daha sonra binanın çatı kısmına çıktı. Çatının duvarlarının üzerine çıkan M.K., buradan atlayacağını söyledi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans çağrıldı. Bu sırada M.K.'nin eşi evden çıkarılarak polis aracına bindirildi. 30 metre yükseklikte dengede durmaya çalışan M.K. bir süre sonra binanın içine girdi. Polisin ikna çabası sürerken bıçağı bırakmayan M.K., bu kez de binanın merdiven boşluğundaki pencereden sarktı. Bir süre burada duran M.K.'yı polis ekipleri ikna etti. Gözaltına alınan M.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Camdaki M.K.’dan görüntü

- Polis ekiplerinden detay

- Camdaki M.K.’dan görüntü

- M.K.’nın indirilip ekip aracına konulması

- Ambulanstan detay Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ==================== Sağlık öğrencilerine 'terör saldırısı' tatbikatı GÜMÜŞHANE Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerince 'bombalı araçla terör saldırısı' tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği, 100 öğrencinin acil durumlarda hareket kabiliyetinin ölçülebilmesi amaçlanan tatbikat, gerçeğini aratmadı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerince, kentte stadyum ve spor müsabaka alanlarında 'bombalı araçla terör saldırısı' tatbikatı gerçekleştirdi. Öğrenciler, senaryo gereği terör saldırısı sonucu ortaya çıkan kargaşayı ele alarak, kurtarma, yaralılara müdahale ve engelleri aşarak yaralıların hastanelere nakli gibi konularda deneyim kazanmaya çalıştı. Toplam 4 bölümden oluşan, 100 öğrencinin katıldığı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) de destek verdiği tatbikat, gerçeğini aratmadı.

'TEORİK DERSLER UYGULAMAYA DÖKÜLÜYOR'

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü öğretim görevlisi Ayşe Elkoca, tatbikatları 6 yıldır yaptıklarını belirterek, öğrencilerin gördüğü teorik dersleri yaşayarak öğrenmesi için her türlü olağan dışı duruma hazırlanabilmesi için bu tarz tatbikatların çok önemli olduğunu belirtti. Bu yıl yaptıkları tatbikat için triaj, kurtarma, taşıma ve resüsitasyon için 4 ayrı parkur kurduklarını kaydeden Elkoca, "Bu tarz uygulamalı dersler teorikten çok daha iyi bir şekilde öğrencilerin aklına giriyor. Yarın olay yerinde yaşadıklarında, gerçek vakalarla karşılaştıklarında şaşırmadan çok daha iyi, daha hızlı, doğru bir şekilde müdahalelerini yapıyorlar. Senaryomuz bu sene bir patlama. Stadyumda maç esnasında bir araç patlatılıyor. Sonrasında yaralananlara da müdahale ediliyor. Taşıma parkurunda öğrencilerin çok daha zor şartlarda, 'yaralıları nasıl çıkaracaklar, bu tarz durumda karşılaştıklarında nasıl müdahale edecekler' bunları öğrenebilmeleri ve hastayı en doğru en düzgün şekilde taşıyabilmeleri gerekiyor. Çünkü hastanın omurga eksenini bu tarz travmalarda korumak çok önemli. Öğrencilerin bunu en doğru bir şekilde öğrenmeleri ve yapabilmeleri için öğretiyoruzö dedi.

'AZ ZAMANDA DOĞRU MÜDAHALE'

Tatbikata katılan İlk ve Acil Yardım Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Saim Sus da tatbikatla öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak hayata geçirdiklerini söyleyerek, "Eğitim ve yapmış olduğumuz uygulamalı derslerle, bu tür tatbikatlarla acil afet gibi durumlarda ve terör saldırısı gibi vakalarda çok az bir zamanda doğru müdahaleyle yaralıların yardımına koşuyoruz. Uygulamalı olarak direkt yararlılara yardım yaparak tedavilerde bulunduk. Patlamalarda çok acil olarak gerek psikolojik gerek fiziksel olarak müdahalelerde bulundukö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin tatbikat görüntüleri

-Senaryo gereği yaralılara müdahale

-Röpler ve detaylar

BOYUT: 266 MB Haber-Kamera: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- ====================== 'Çalıkuşu' Serap öğretmen hayat mücadelesini kaybetti Antalya'da spor yaparken beyin kanaması geçiren Türkçe öğretmeni Serap Seviğ (42), 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. İdealistliğiyle Reşat Nuri Güntekin'in kaleme aldığı 'Çalıkuşu' romanındaki 'Feride öğretmen' karakterine benzetilen Seviğ, son anına kadar öğrencilerini sordu.

Antalya'da Mobil Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yapan Serap Seviğ, 11 Nisan günü özel bir spor salonuna gitti. Spor yaptığı sırada rahatsızlandı. Çevresindekilere başının ağrıdığını söyleyen Seviğ, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Serap Seviğ ameliyata alındı. Ertesi gün okula gelmeyen Seviğ'in öğretmen arkadaşları, hastanede olduğunu öğrendi. Okul Müdür Yardımcısı Meryem Haldan, Antalya'da yalnız yaşayan Serap Seviğ'in "Belki lazım olur" diyerek, 2 ay önce kendisine verdiği telefon numarasından Seviğ'in Tokat'taki annesine haber verdi.

İdealistliğiyle Reşat Nuri Güntekin'in kaleme aldığı Türk edebiyatının klasikleri arasında gösterilen 'Çalıkuşu' romanındaki 'Feride öğretmen' karakterine benzetilen Seviğ, beyin ameliyatına girerken bile "Öğrencilerim var, yazılılarımı kim yapacak şimdi, okulum" sözlerini sarfetti.

ÖĞRENCİLERİ MAĞDUR OLMASIN DİYE DOĞUDAKİ GÖREV SÜRESİNİ UZATTI

Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Seviğ, 18 gün süren yaşam mücadelesini 29 Nisan günü kaybetti. Serap Seviğ'in ölümü öğretmen arkadaşları ile öğrencilerini yasa boğdu.

Müdür Yardımcısı Meryem Haldan, Seviğ'in ölümünün çok erken olduğunu belirterek, yıkıldıklarını söyledi. Seviğ'in idealistliği ile her öğrencinin saygı duyduğu bir öğretmen olduğunu kaydeden Haldan, "Arkadaşım öğretmenliği o kadar çok istemişti ki 28 yaşından sonra üniversite okuyup, öğretmen oldu. İlk görev yeri Muş'un Varto ilçesinde 4 yıl olan görev süresi dolmasına rağmen, 8'inci sınıf öğrencilerini yarıda bırakmamak için bir yıl daha kendi isteğiyle görev yaptı. Çok üzgünüz" dedi.

MASASINI ÇİÇEKLERLE DONATTILAR

Öğretmenlerinin hayatını kaybettiğini öğrenen öğrenciler de gözyaşlarını tutamadı. Sınıfındaki masasını öğrencileri çiçekler ile donattı. Seviğ'in cenazesi memleketi Tokat'ta defnedildi.

DHA'YA RÖPORTAJ VERMİŞTİ

Serap Seviğ, geçen Aralık ayında, Antalya'da 1400 öğrencisi bulunan ortaokulun tek görme engelli öğrencisi Deniz Aygün'ün 3 yıldır okul birinciliği unvanını elinde bulundurduğu haberinde DHA'nın mikrofonuna konuşmuştu. Seviğ, o röportajda şunları söylemişti:

“Okulumuzdaki tek görme engelli öğrenci Deniz, benim de öğretmenlik hayatımdaki tek görme engelli öğrencim. Deniz'in eğitimi bizi de yönlendiriyor. Braille Alfabesi'ni ben de arkadaşları da öğrenmeye başladık. Okula ilk geldiğinde annesi de çok tedirgindi. Hepimiz tedirgindik. Ama ilk derste o tedirginliğimizi attık. Çünkü gerekli malzemeleri saydığımda her öğrencim 3 defa tekrarlattırdı ama Deniz arkadaşlarına dönüp 'Hala aklınıza yazamadınız mı' dedi ve bütün listeyi saydı. Ben o gün Deniz'deki ışığı gördüm. Beni mutlu eden şey ise diğer öğrencilerin Deniz'e saygı göstermesi ve çarpmamak için çaba göstermeleri."

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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler Haber: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - =================== Çatıya kurduğu mezarla üne kavuştu, muhtar seçildi Samsun'un Kavak ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaptığı mermer mezarları teşhir için 3 katlı binasının çatısına yerleştirerek üne kavuşan mermer işletmecisi Hamit Yerişkin (38), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde adayı olduğu muhtarlığı 7 rakibini geride bırakarak kazandı.

Kavak ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde mermer işletmecisi Hamit Yerişkin (38), yaptığı mermer mezarları ilginç yöntemle teşhir ediyor. Yerişkin, Samsun- Ankara Karayolu'ndan gelip geçen sürücülerin görmesi için yaptığı mermer mezarı 3 katlı binasının çatısına yerleştirdi. Çatıdaki mezar, yoldan geçen sürücülerin ve vatandaşların ilgisini çekti. Görenler, şaşkınlığını gizlemediği mezarı türbeye benzetti. Çatıdaki mezarla üne kavuşan Hamit Yerişkin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde adayı olduğu muhtarlığı 7 rakibini geride bırakarak kazandı.

Çatıya mezar çıkararak yaptığı işi zirveye taşıdığını anlatan Hamit Yerişkin, "İşyerim yolun alt kısmında kaldığı için dezavantajlı durumdaydım. İnsanlara yaptığım işi teşhir etmek için bir mermer mezarı binanın çatısına koymaya karar verdim. Kısa sürede çok dikkat çekti. Birçok insan ‘Burada yatır mı var’ diyerek gelip sordu. Böyle ilginç bir fikirle dikkat çekmiş olduk. Çok olumlu geri dönüşleri oldu. Tabi çatıdaki mezarı ilk defa gören herkes hala çok şaşırıyorö dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri için işyerinin ve evinin bulunduğu mahalle sakinlerinin kendisini muhtar adayı olması konusunda teşvik ettiğini söyleyen Yerişkin, "İlginç fikirlerimi kısa sürede mahalle sakinleri de benimsedi. Mahalle sakinlerimizin teşvikiyle muhtar adayı olmuştum. Onların desteğiyle seçim yarışını kazanarak muhtar oldum. En yakın rakibime 119 oy fark atarak muhtarlığı kazandım. Herkese çok teşekkür ederim. Mahallem için 5 yıllık hizmet süremde çok güzel fikirlerim var. Biraz uçuk fikirlerim de var. Çatıya yerleştirdiğim mezar gibi hizmet ederek mahallemi de zirveye taşıyacağım. Çatıya yaptığım bu mezarla birlikte artık bizi Türkiye hatta yurt dışında bile tanıyorlar. Bana 'Çatıdaki mezarcı’ olarak sesleniyorlar. Ben bu işi yapmaya devam ettiğim sürece bu mezar da bu çatıda kalmaya devam edecek" şeklinde konuştu.