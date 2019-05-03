DHA YURT BÜLTENİ-5

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-Yaralıların Gazipaşa devlet hastanesine ambulansla gelişi

-Yaralıların ambulanstan indirilişleri

-Acile götürülüşleri

-Hastane önündeki kalabalıktan

-Yaralı yakınlarının göz yaşları

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA)

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Datça'da turizmcilerin sorunları masaya yatırıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde turizm sezonu öncesi işletme sahiplerinin taleplerini dinlendi, sorunlarının çözümü tartışıldı.

Datça'da turizm sezonu öncesi işletme sahiplerinin taleplerini dinlemek ve sorunlara çözüm yolları aramak amacıyla toplantı düzenlendi. Datça Kaymakamı Mesut Çoban tarafından Palamutbükü sahilinde yapılan toplantıya, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, muhtarlar, Palamutbükü, Ovabükü ve Hayıtbükü'nden işletmeciler ile vatandaşlar katıldı. Toplantıya katılan işletmeciler, bu yıl kış aylarında şiddetli rüzgarların etkisiyle zarar gören çardakların, sahillerde yapılaşma izni bulunmadığı gerekçesiyle onarımının yasaklandığını, Palamutbükü'nde halen arıtma tesisi ve kanalizasyon sitemi bulunmadığı için denizin kirlenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirterek çözüm bulunmasını istedi.

'KANALİZASYON OLMADIĞI İÇİN DENİZ KİRLENİYOR'

Toplantının açılış konuşmasanı yapan Datça Kaymakamı Mesut Çoban, amaçlarının birlikte olmak, kamu kurumlarının sunduğu hizmetlerin, vatandaş tarafından takip edilmesini kolaylaştırmak, vatandaşların var olan sorunlarına çözüm yolları aramak olduğunu söyledi. Çoban, "Sizlerin istek ve şikayetlerinizi dinlemek istiyoruz. Taleplerinizi ilgili kurum ve kuruluşlara ileterek çözüm yolları aranacaktır" dedi. Apart otel ve restoran işletmecisi 60 yaşındaki Mehmet Ergun Olgun da konuşmasında Palamutbükü'nde denizin kanalizasyon sistemi ve arıtma tesisi bulunmadığı için hızla kirlenme tehdidi ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Olgun, şöyle dedi:

"Palamutbükü'nde halen kanalizasyon yok. Böyle giderse Palamutbükü, Hayıtbükü ve Ovabükü denizlerini kaybedeceğiz. Vatandaş çaresiz. Kanalizasyon olmadığı için denizler kirleniyor. İlerisi için büyük bir tehlike oluşturuyor. Ayrıca bir de çardak problemimiz var. Sahillerimizde yıllardan beri süre gelen bir uygulama vardı. Sahillerdeki işletmeler önlerindeki alana yaptıkları çardakları kullanıyor, belli bir ücret karşılığı belediyeden kiralıyorlardı. Bu yıl yeni bir uygulama ortaya çıktı. Doğanın verdiği zarardan dolayı işletmelerin önündeki çardakların yüzde 80'i tahribata uğradı. Bu tahribattan sonra, 'Çardaklara bir çivi dahi çakmayacaksınız' diye sert bir uygulama getirildi. Peki, biz çakmayalım. Ancak daha önceden onaranlar ne olacak ya da doğanın zarar vermediği çardaklar yerinde mi kalacak? Bu durum adil bir uygulama olabilir mi? Vatandaşın mağduriyeti nasıl karşılanacak?"

BAKANLIK ÖDENEK SÖZÜ VERDİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Mühendisi Erman Tolga Bayrak arıtma tesisi ile ilgili soruyu yanıtlayıp, bölgede sızdırmalı foseptiğin kullanımı ile ilgili şu an herhangi bir yasak bulunmadığını hatırlattı. Bayrak, şöyle dedi:

"Foseptik çukurunun 50 metre etrafında içme suyu kuyusu yoksa bir sıkıntı yok. Ancak foseptik kuyusunun belirli dönemlerle çekilmesi gerekiyor. Muğla, 2014 yılında büyükşehir statüsü kazandıktan sonra bu tür yerlerde kanalizasyon sisteminin kurulması, işletilmesi, yapılması büyükşehir belediyesine ait. Palamutbükü, Selimiye ve Bozburun gibi çok göz önünde bulunan turizmin gözbebeği bazı yerlerimiz var. Büyükşehir Belediyesi'nin, il müdürlüğümüze bu konuyla ilgili bir başvurusu oldu. Belediye, ödeneği bakanlığın sağlaması durumunda kanalizasyonu kendisinin yapacağını taahhüt etti. Bakanlığımız bu talebi olumlu bularak ödenek sözü verdi. Bu konuda geçen yıl bir proje başlatıldı. Nasıl bir arıtma tesisi yapılacağı belli ancak buralar Özel Çevre Koruma Bölgesi olduğu için yer bulmak sıkıntı yaratıyor. Ayrıca arıtmanın suları nereye verilecek? Tekrar denize verilecekse eğer bu işin bir anlamı olmaz. Büyükşehir Belediyesi'nce bir çalışma olduğunu biliyoruz. Bazen bizden de görüş alıyorlar. Sonuç itibariyle şuan için bakanlığımızın ödenek vermek konusunda sözü var ama gerekli projeyi Muğla Büyükşehir Belediyesi yürütüyor. Bilgimiz bununla sınırlı ancak, arıtma tesisinin en yakın zamanda yapılacağını biliyoruz."

ÇARDAKLAR İÇİN ÇÖZÜM ARANIYOR

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise sahildeki çardaklar konusunda açıklamalarda bulundu. Sahil şeridinde, insanların yazın güneşten korunacağı, gölgesinde rahatça oturup yemeğini yiyebileceği, dinlenebileceği çardakların bir ihtiyaç olduğu hatırlatan Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bir gerçek var ki 'Bunlar yasal mı?' derseniz, maalesef değil. Özel Çevre Koruma Kurumu (ÖÇKK) yetkisinde iken muhtarlıklarla yapılan protokol çerçevesinde bu çardaklar oluşturulmuş. O yıllarda ÖÇKK'da olan belki de bugün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan arkadaşlar belki de o zaman yasal olmadığını bilmiyorlardı. Bugün bu çardakları yok saymak mümkün değil; 'Kullanamazsınız' delmek bana göre çok doğru değil. Ama bunları yapmak yasal da değil. Nasıl bir çözüm buluruz? Datça Belediyesi olarak imar planları yapılırken, planlamacıya burada bu dokuya uygun imar planlarında, kıyı kenar çizgisinin de mutlaka planlanmalı gerektiğini ilettik. Bu çalışmalar devam ediyor. Şu an daha bu planlar sonuçlanmış değil. En hızlı şekilde sonuçlandırılıp, bu planları Bakanlığa göndermeyi hedefliyoruz."