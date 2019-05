DHA YURT BÜLTENİ-5

SİVAS'ın Divriği ilçesindeki Şeytan Şehri Kayalıkları, peri bacalarına benzeyen görüntüleriyle dikkat çekiyor. Bölge halkı tarafından ziyaret edilen kayalıklar, turizme kazandırılmayı bekliyor. Divriği ilçesine bağlı Maltepe köyü yakınlarında bulunan, zaman zaman üniversite öğrencilerinin de ziyaret ettiği Kapadokya'daki peri bacalarına benzeyen görüntüsü ile dikkat çeken Şeytan Şehri Kayalıkları, turizme kazandırılmayı bekliyor. Yağmur sularının aşındırması ile oluştuğu tahmin edilen kayalıklar, yıllardır bölge halkı tarafından mesire alanı olarak da kullanılıyor. Özellikle bahar aylarında ziyaretçi akınına uğrayan kayalıklar, fotoğrafçıların da sıklıkla tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Şeytan Şehri Kayalıkları drone ile havadan görüntülendi. 'KAPADOKYA'YA GİTMEK YERİNE BURAYA GELSİNLER' Maltepe Köyü Muhtarı Ali Osanmaz, Şeytan Şehri Kayalıkları'na çok sayıda kişinin bahar aylarında gelip ziyaret ederek gezdiğini belirterek, "Ben bu köye geldiğim zaman 4 yaşındaydım. İlk geldiğimizde buraya 'Şeytan Şehri' diyorlardı. Biz çocukken buralarda hep gezer hayvan otlatırdık. Çocukluğumuz her şeyimiz bu kayalıklarda geçti. Burayı çok seviyoruz. Buraya gelip giden çok oluyor. Bu kayalıkların fotoğrafını çekenler de var. Şu an buraya Şeytan Şehri Kayalıkları diyorlar, ama asıl ismi Şeytan Şehri'dir. Burası, doğasıyla, suyuyla çok güzel bir yer. Buranın çok güzel bir doğası var. Turizm açısından keşke değerlendirilse. Bizler gelenlere yardımcı da oluruz. Köy muhtarı olarak buranın yollarının yapılıp, turizme açılmasını istiyoruz. Buraya gelenler 'Nevşehir Kapadokya'dan daha güzel burası' diyorlar. Yöneticilerimizin buraya gelip görmelerini istiyorum. Kapadokya'ya gidene kadar buraya gelsinler" dedi. Köy sakinlerinden Hasan Çürük ise, "Buranın jeolojik yapısı çok güzel. Burası doğal bir oluşumdur. Burası turizme açılırsa müthiş olur. Kesinlikle buranın tanıtılması lazım." diye konuştu.

5)DİYARBAKIR'DAN DÜNYAYA ALYANS SATIYOR

DİYARBAKIRLI kuyumcu Serdar Ay, 30 yıl önce kurduğu 'Made in Diyarbekir' logolu alyansları dünya piyasasına sürme hayalini gerçekleştirdi. Ay, "Şu an Diyarbakır’da ürettiğimiz alyansları Almanya, Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri ile Dubai ve Azerbaycan gibi 10 ülkeye ihraç ediyoruz. Hem ülke ekonomisine can katıyoruz hem de istihdam sağlıyoruz. Bu 30 yıl önce kurduğum bir hayal idi" dedi.

Diyarbakırlı kuyumcu Serdar Ay, tedarikçiler aracılığıyla İsviçre ve Dubai'den temin ettiği yıllık 750 kilo külçe altını Diyarbakır’da işletip 'Made in Diyarbekir' logosuyla dünya piyasasına ihraç ediyor. Sur ilçesindeki Balıkçılarbaşı semtinde Kurduğu atölyede 52 personel çalıştıran 50 yaşındaki kuyumcu Serdar Ay, "Şu an Diyarbakır’da ürettiğimiz alyansları Almanya, Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya ve İngiltere, Dubai ve Azerbaycan gibi 10 ülkeye ihraç ediyoruz. Hem ülke ekonomisine can katıyoruz hem de istihdam sağlıyoruz. Bu 30 yıl önce kurduğum bir hayaldi. 31 yıldır bu sektördeyiz. 12-13 yıldır Avrupa standartlarında üretim yapıyoruz" dedi.