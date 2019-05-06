DHA YURT BÜLTENİ -5

Azez'de ÖSO, teröristlerin taciz ateşine karşılık verdi Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez bölgesinde, PKK/YPG'li teröristlerin taciz ateşi açtığı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, ateşle karşılık verdi. ÖSO mensupları, havan topu ve ağır makineli silahlarla teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı' ile teröristlerden arındırılan Azez bölgesinde, cumartesi günü, PKK/YPG'li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtığı ateş sonucu Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in şehit olması, Binbaşı Sıtkı Doğruer'in ise yaralanmasından sonra önlemler artırıldı. Bölgede bulunan TSK birliklerinin yanı sıra ÖSO mensupları da elleri tetikte mevzilerinde beklemeye başladı.

TACİZ ATEŞİNE KARŞILIK VERİLDİ

Azez yakınlarında bulunan ÖSO unsurlarına, bugün Tel Rıfat bölgesinden taciz ateşi açılması üzerine karşılık verildi. İlk olarak teröristlerin bulunduğu düşünülen binaya havan topu atıldı. Binanın isabet aldığı görüldü. Ardından aynı bölgeye, zırhlı araç üzerinde ve kamyonet kasasında bulunan ağır makineli silahlarla ateş edildi. Bunlar da ilginizi çekebilir Otomobil kiraladı, başına gelmeyen kalmadı Ramazan’ın ilk günü Erzincan’da ucuz et kuyruğu ‘Twitter Dünyası’ başladı

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM- Emrah KIZIL/AZEZ (Suriye), (DHA) - ========================= Evi yanarken, sinir krizi geçirdi Antalya'da, Kiriş çiftinin taşınmak üzere boşalttığı evde, eşyalar toplanırken, yangın çıktı. Alevler, yan daireye de sıçrarken, itfaiye görevlileri, 40 dakikalık müdahale sonucu yangını söndürdü. Evinin yanmasıyla sinir krizi geçiren Ayşe Kiriş'i, eşi Hakan Kiriş teskin etmeye çalıştı.

Kepez ilçesine bağlı Varsak Zeytinlik Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kiracı oldukları evden taşınma kararı alan Ayşe- Hakan Kiriş çiftinin eşyalarını topladığı sırada çıkan yangın, yandaki Süleyman Aksu'nun dairesine de sıçradı. Kiriş çifti ve Süleyman Aksu ile bina sakinleri kendilerini dışarı attı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, 40 dakikalık müdahale sonucu dairelerdeki alevleri söndürdü. Evinin yanmasıyla sinir krizi geçiren Ayşe Kiriş'i, eşi Hakan Kiriş teskin etmeye çalıştı. Yangının çıkış nedeni, yapılan incelemenin ardından belirlenecek.

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Sinir krizi geçiren kadının görüntüsü

İtfaiyenin soğutma çalışmasından görüntü

Vatandaşların görüntüsü

Takviye itfaiye aracının gelişi

Sağlık ekibinin kadını teselli etmesi

İtfaiye ekibinin evin balkonunda görüntüsü

Detaylar 226 MB - 02.02 /// HD Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA.(DHA) ================ Takımları şampiyon oldu, ülkelerine dönecek para bulamadılar (ÖZEL) Süper Amatör Lig Şampiyonu olan Diyarbakırspor'un Senegalli 2 genç futbolcusu, sezon bitmesine rağmen yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle ülkelerine dönemedi. Sezon boyunca ailelerine para gönderememekten yakınan 2 futbolcu, ülkelerine dönüp, ailelerini görmek istediklerini söyledi.

Senegal'de Elite Food Clup'ta oynayan 19 yaşındaki stoper İbrahima Ciss ile 24 yaşındaki forvet Limane Badiane, Diyarbakır 1'inci Amatör Lig'de mücadele eden Diyarbakırspor'a transfer oldu. Yeşil- kırmızı formayla şampiyonluk yaşayan 2 Senegalli futbolcu, sezon bitmesine rağmen, kentten ayrılamadı. Maddi sıkıntılar ülkelerine dönemeyen futbolculara bir dönem Diyarbakırspor'a kulüp başkanlığı yapan iş insanı Mehmet İpek destek oldu. Kulübün yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle para alamayan futbolcuları kendisine ait otelde misafir eden İpek, "Bu iki kardeşimiz çok sevdiğimiz Diyarbakırspor'u şampiyon yaptı. Ben de kendilerini otelimde ağırlıyorum. Bu çocuklar seneye de Diyarbakırspor'da oynayacak ve inşallah takımı Bölgesel Lig'e çıkartacaklar. Onlar burada kaldıkları sürece misafirlerim olacak. Bu kent bizim, bu takım bizim, amatörde de olsa sokakta da olsa bu takım bizim. Bütün idareci, futbolcu ve taraftar kardeşlerimizi kutluyorum. Senegalli futbolcuları ayrıca kutluyorum. Binlerce kilometre öteden gelerek, burada bizim için ter döktüler. Takımımızın bir yere gelmesi için büyük emek ve çaba sarf ettiler. Sağ olsunlar. Şimdi sıra biz de hepimizin görevimizi yapmamız lazım. Madem bunlar bize bir şampiyonluk tattırdı biz de herkesi yardıma davet ediyoruz" dedi.

'BİZDEN YARDIM BEKLEYEN AİLELERİMİZ VAR'

Senegalli Limane Badiane, Diyarbakır'da forma giymekten mutlu olduğunu ancak ülkesindeki ailesini görmek istediğini ifade ederek, "Burada herkes bizi seviyor. Buraya geldiğimizde takımın süper amatöre lige yükseleceğini, bu şekilde hedeflerinin olduğunu söylediler. Biz de 'tamam' dedik. Ancak bizim Senegal'de ailelerimiz var. Biz Senegal'den buraya ailemize yardım etmek için geldik. Biz Diyarbakır'a yardım ettik, şimdi istiyoruz ki Diyarbakır da bize yardım etsin. Çünkü bizden yardım bekleyen ailelerimiz var. Gidip onları göremiyoruz bile" diye konuştu.

'İSTEĞİMİZ SADECE BİR MAAŞIMIZIN OLMASI'

7 aydır ailesini göremediğini söyleyen İbrahima Ciss da şunları söyledi:

"Gelecek sezon Diyarbakırspor'da oynamak istiyorum. Diyarbakır'ı seviyorum. Fakat problemlerimiz var. Ailem var. 6- 7 aydır buradayım ve aileme para gönderemedim. Play-off maçlarında Diyarbakırspor'a büyük destek verdim, onların da bana destek vermesini bekliyorum. Eğer gelecek sene oynamamı istiyorlarsa Diyarbakır bana yardım etmeli, çok şey değil. İsteğimiz sadece bir maaşımızın olması ve gidip, ailemizi görebilmek."

Limane Badiane ve İbrahima Ciss, aileleriyle sadece sosyal medya üzerinde görüşebildiklerini ifade etti.

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-Diyarbakırspor maça çıkarken

-İbrahima ve Limane'dan görüntüler

-Mehmet İpek ile röportaj

-Limane Badiane ile röportaj

-İbrahima Ciss ile röportaj

-İbrahima Ciss telefondan ailesiyle görüşmesi GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.26 MB Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA) ==================== Vali Memiş Erzurum'u bisikletle gezdi Erzurum Valisi Okay Memiş, kent merkezini bisikletle gezdi. Trafikte araçların arasında ve yaya kaldırımında bisiklet süren Vali Memiş, kente parkur yapılacağını söyledi.

Erzurum'da havaların ısınmasını fırsat bilen Vali Okay Memiş, bisikletiyle tura çıktı. Kentin değişik cadde ve sokaklarında bisiklet süren Vali Memiş, bazen de yaya kaldırımında gezisine devam etti. Trafikte ilerlerken arkasından gelen araçları dikkatle izleyen vali Memiş, uzun süre bisikletiyle kenti pedalladı. Bisikletle vakit geçirmenin fiziksel ve zihinsel açıdan faydalı olduğunu belirten Vali Memiş, kent merkezine parkur yapılması için çalışma yapılacağını bildirdi. Vali Memiş, "Dünyada havaalanına indikten 10 dakika sonra kayak yapabileceğiniz başka bir yer yok. Biz istiyoruz ki böylesi önemli bir merkezi sadece kayak sezonununda değil yaz mevsiminde de ziyaretçilerin uğrak yeri haline getirelim. Bu amaçla şehrimize bir bisiklet parkuru yapacağız. Bu sayede hem turizme katkı sağlayacağız hem de bisiklet kullanıcıları için önemli bir mekan kazandırmış olacağız" dedi.

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-Vali kent merkezinde bisikletle gezerken

-Caddede araçların arasında ilerlemesi

-Yaya kaldırımında bisiklet sürmesi Haber: Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) =================== Deniz taşları ve ahşabı sanatta buluşturuyor Çanakkale'de yaşayan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Tekstil Tasarımcısı Hande Özcan (42), denizden topladığı taşlar ile doğal ahşap üzerine insan, hayvan, manzara ve Çanakkale temalı figürleri çiziyor. Hande Özcan, deniz taşlarını 5 TL, ahşabı ise 7,5 ile 30 TL arasında satışa sunarak gelir elde ediyor.

İki yıldır Çanakkale'de kentin en işlek yerlerinden biri olan Çarşı Caddesi'nde açtığı tezgahta çizimler yapan Hande Özcan, deniz taşları ve ahşaba şekil veriyor. Sokaktan geçen vatandaşların da ilgisini çeken deniz taşları ve ahşap üzerinde çizimlerde özellikle, 'Dur Yolcu', Şehitler Abidesi ve Troya Atı figürlü taşlar büyük beğeni topluyor. Özcan, deniz taşlarını 5 TL, ahşabı ise 7,5 ile 30 TL arasında satışa sunuyor.

'İNSANLAR YAPTIĞIM FİGÜRLERİ SEVİYOR'

İnsan, hayvan, manzara ve Çanakkale temalı figürlerin çizimlerinde doğal malzemeler kullandığını belirten Hande Özcan, "Deniz taşları ve ahşap üzerine magnetler yapıyorum. Ahşap üzerine kolyeler tasarlıyorum. Bunların dışında normal her ressam gibi tuval üzerine çalışmalar yapıyorum. Daha büyüklerini de yapıyorum ama burada bu küçük eserleri sergiliyorum. Her türden şeyler çizmeye çalışıyorum. Kişisel olarak en çok hayvan figürleri seviyorum. Özellikle kedi, köpek, baykuş tarzı çizimleri çok seviyorum. İnsanlarsa bu yaptığım figürleri seviyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Hayvan figürlerinin yanı sıra Çanakkale'ye özgü Troya Atı, Şehitlik, 'Dur Yolcu' gibi figürleri doğal taşlara resimliyorum" dedi.

'İMKANIM OLDUĞU SÜRECE BU İŞİ YAPMAK İSTİYORUM'

Doğal taş ve ahşap üzerine figürleri nasıl çizdiğini de anlatan Özcan, "İlk önce ahşaba kurşun kalemle çizeceğim resmi yerleştiriyorum. Daha sonra akrilik boya kullanarak resmi renklendirmeye başlıyorum. Bütün resim renklendirildiğinde ve bittiğinde kontur çalışması başlıyor. O da resmi netleştirmesi ve daha güzel göstermesi için. Kontur çalışmasından sonra da sprey vernikle sabitliyorum. Arkasına da çelik magnet kullanarak bu şekilde ürünü hazırlamış oluyorum. Bu çizdiğim değişik figürleri gören insanlardan çok güzel tepkiler alıyorum. İnsanlar bu işle tahmin ettiğimden daha fazla ilgileniyorlar. Tezgaha gelip soruyorlar, nasıl yapıldığı konusunda tarif ediyorum. Beraber resim yapıyoruz. İmkanım olduğu sürece bu işi yapmak istiyorum. Zevkli ve güzel bir iş. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

'ORTAYA HOŞ VE GÜZEL ÇALIŞMALAR ÇIKIYOR'

İnsanlardan kendi istekleri doğrultusunda talepler geldiğini de kaydeden Özcan, "İnsanlar kendi fotoğraflarını çizdirmek istiyorlar. Ya da evcil hayvanlarını ölümsüzleştirmek istiyorlar. O resimleri biraz daha büyük tuval üzerine yapıyorum. İnsanlar kendi resimlerini ya da sevdikleri hayvan resimlerini taş ve ahşap üzerinde görünce mutlu oluyorlar. Bu sayede de ortaya güzel ve hoş çalışmalar çıkıyor" diye konuştu.