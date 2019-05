DHA YURT BÜLTENİ-5

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 2017 yılında karşıdan karşıya geçmek için kaldırımda bekleyen 16 yaşındaki Nihan Eren'e çarpan ve hayatını kaybetmesine neden olan Tahsin Özden hakkında Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava karara bağlandı. Karar sonucunda Tahsin Özden 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kazadan 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Nihan Eren'in organları 3 kişiye can olurken, korneası ise 2 kişinin ışığa kavuşmasını sağlamıştı. Nihan Eren'in babası Mehmet Eren ise cezayı az bularak karara tepki gösterdi. 9 Haziran 2017 tarihinde Tahsin Özden yönetimindeki 07 JA 169 plakalı otomobil, önce İbrahim Uluten'in kullandığı hafif ticari araca, ardından yolun karşısına geçmek için kaldırımda bekleyen Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Nihan Eren'e (16) çarptı. Yaralı halde Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nihan Eren, 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra beyin ölümü gerçekleşti. Eren'in bağışlanan karaciğeri, böbrekleri ve korneaları 3 hastayı hayata bağlarken, 2 hastaya da ışık oldu. 6 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Tahsin Özden, Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında 3 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Nihan Eren'in babası Mehmet Eren, cezayı az bularak karara tepki gösterdi. Mehmet Eren, 16 yaşında gencecik kızını toprağa verdiğini belirterek, "Bu ülkede adalet diye bir şey yok" dedi. Ailenin avukatı, kararı temyiz edeceklerini kaydetti. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tahsin Özden'in dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı hareketi nedeniyle asli ve tam kusurlu olduğu kaydedildi. Kazayla ilgili tanıkların da benzer ifadeleri kullandığı belirtilen iddianamede, sürücü Tahsin Özden'in, şikâyetçi ve tanık ifadeleri, şüpheli ifadesi, kaza tespit ve bilirkişi raporları incelendiğinde tam kusurlu olduğu aktarıldı. İddianamede, Tahsin Özden'in 'taksirle ölüme neden olmak' suçlamasıyla 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ASLİ KUSURLU Olayla ilgili davanın karar duruşması, Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Tahsin Özden, Nihan Eren'in annesi Name Eren, babası Mehmet Eren ve avukatı Erhan Baban ile tarafların yakınları katıldı. Hâkim, kazayla ilgili keşif yapıldığını ve bilirkişi raporu hazırlandığını belirterek, sanık Tahsin Özden'in asli kusurlu, hayatını kaybeden Nihan Eren ile sanığın otomobiline çarptığı İbrahim Uluten'in kusursuz olduğunun raporda belirtildiğini söyledi. Duruşmada dinlenen tanık Fikri İlhan da olay anında kendisinin İbrahim Uluten'in kullandığı ticari araçta olduğunu anlatarak, "Arkamızdan gelen araç süratliydi. Aracımıza sürtünerek çarptı ve kaldırımda karşıya geçmek için bekleyen genç kıza çarptı. Hemen genç kıza müdahale etmeye gittik. İlk müdahaleyi biz yaptık. Sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdik" diye konuştu. Duruşmada son sözü sorulan sanık Tahsin Özden de çok üzgün olduğunu belirterek, "Kimse kimseyi bilerek öldürmez. Olay, önümde seyreden İbrahim Uluten'in direksiyonu kırması nedeniyle oldu. Benim daha önce yaptığım savunmalarım geçerlidir. Takdir mahkemenizin" dedi.

Diğer yandan anne Name Eren, sosyal medya hesabında, kızının yaşamını yitirmesinin ardından organlarını bağışladıklarını hatırlatarak, "Organ nakli hayat kurtarır. Kuzumun, Nihanım'ın organları Berke'de hayat buldu. Allah'ım bu yavruya sağlıklı uzun ömürler nasip etsin" diyerek, Nihan Eren ve Berke'nin fotoğraflarını paylaştı. Görüntü Dökümü ----------------------- - Ölen Nihan Eren'in cep telefonuyla kendi çektiği kardeşi ve arkadaşlarının olduğu videolar - Manavgat adliyesinden genel görünüm - Baba Mehmet Eren'in mahkeme sonrası açıklaması - Manavgat adliyesinden genel görünüm 244 MB /// 02.12

BURDUR'da 12 Mayıs 1971'de meydana gelen ve 57 kişinin yaşamını yitirdiği depremin merkez üssü olan Yarıköy ve Yazıköy'de acı 48 yıldır tazeliğini koruyor. Burdur'da 12 Mayıs 1971 tarihinde saat 08.25'te meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde kent merkeziyle Yazıköy, Yarıköy ve çevresinde birçok ev yıkılırken, 57 kişi yaşamını yitirdi. Depremin yıktığı evlerini olduğu gibi bırakan Yazıköy ve Yarıköylüler yeni yerleşim yerlerine taşındı. Depremin izlerini taşıyan eski evler ise 48 yıldır olduğu gibi duruyor. 'KÖYÜN HER TARAFI TOZ DUMAN OLDU' Yarıköy'ün 1971 yılındaki muhtarı Mehmet Kocabıyık (87), "1971'de köy muhtarıydım. Değirmenin yanındaydım. Bir baktım köyün her tarafı toz duman oldu. Benim ev yıkılmamıştı, çocuklarıma bir şey olmadı. Kardeşimin 8 yaşındaki çocuğu enkaz altında kalarak öldü" dedi. 'ACIMIZ 48 YILDIR AYNI' Deprem anında 8, yaralanıp hastaneye gidenlerden de 3 kişinin öldüğünü anlatan Kocabıyık, "Acımız 48 yıldır aynı duruyor. Allah bir daha göstermesin. Çadırlarda çok zorluk çektik. Hayvanlarımız, eşyalarımız yıkıntı altında kaldı. Devlet yiyecek, içecek, battaniye getirdi. Çok yağmur yağdı. İlk gün çok zahmet çektik. Daha sonra devlet yardımları geldi. Zamanın cumhurbaşkanı geldi. Depremden sonra köyümüz şu andaki yerine taşındı" diye konuştu. 'AMCAMIN KIZI ENKAZ ALTINDA ÖLDÜ' Yarıköy'de oturan Osman Nuri Şen (66), "Sabah deprem olduğunda köyün yüzde 90'ı yıkıldı. Çok az sağlam bina kaldı. Çadırlarda çok rezil olduk. Çok yağmur yağdı. Benden 3 yaş küçük amcamın kızı enkaz altında kalarak öldü. Deprem olduğunda nişanlıydım ve düğün hazırlıkları içindeydik. Deprem olunca bütün eşyalarımız enkaz altında kaldı. Çadırda düğün yapamadık. Düğünü bir yıl ertelemek zorunda kaldık" dedi.

Yazıköy- Yarıköy deprem yıkıntılarına 'deprem köyü' adını verdiklerini kaydeden Kurtman, bölgenin afet farkındalığı açısından önemli olduğuna işaret etti. Kurtman, "Türkiye'nin her yerinden otobüslerle öğrencilerin bu deprem köyüne gelmesini istiyoruz. Onlara deprem köyünü gezdirip, oluşturacağımız müzede buradaki yıkıntılardan çıkanları sergileyeceğiz. Konferans salonumuzda gelen öğrencilerimize afet farkındalık eğitimleri vereceğiz. Deprem simülasyonu izleyecekler. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) konusunda bilgilendirilecekler ve buradan öğrencilerimizi Afet Farkındalık Sertifikası ile geri göndermeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

İLK UÇAĞI VALİ VE PROTOKOL KARŞILADI

THY’ye ait A319 tipi TK2732 sefer sayılı 'Edirnekapı' isimli uçak, 81 yolcusuyla birlikte bugün sabah 07.45’de İstanbul Havalimanı'ndan kalkarak Zonguldak Havaalanı’na ilk seferini gerçekleştirdi. Uçaktan inen yolcuları, Vali Erdoğan Bektaş, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve protokol üyeleri karanfillerle karşıladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Hamdi Uçar, Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş, Deniz Yavuzyılmaz, belediye başkanları ve dernek yöneticileri ilk seferle İstanbul’dan Zonguldak’a geldi. Uçak önünde kesilen kurdelenin ardından konuşan Vali Erdoğan Bektaş, Zonguldak ve bölge için özel bir gün yaşadıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

“3 ilden oluşan bir bölgenin tek havaalanı burası. Tek dışarıya açılan kapısı. Bu kapının açılması, işlemesi gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla THY uçağı bugün buraya indi. Bize de karşılamak nasip oldu. Bütün yolcularımıza hoş geldiniz diyorum. Havaalanı bölgemizde projelerimiz için anahtar konumunda. Her şeyin başı her soru ‘havaalanı var mı? oluyordu. Evet havaalanımız var ve uçuşlar başladı. Uçuşlar devam edecek. Üzerimize düşen neyse yerine getireceğiz ve uçaklarımızı güvenli bir şekilde havaalanına gelip gitmesini sağlayacağız. Havaalanının bölgeye an ve umut getirmesini sağlayacağız.ö