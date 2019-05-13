DHA YURT BÜLTENİ-5

'DENİZKURDU-2019', 3 DENİZDE EŞ ZAMANLI BAŞLADI (EK)
1)TATBİKAT KAPSAMINDA GEMİLERE HAVADAN VE DENİZDEN SALDIRI YAPILDI
Deniz Kurdu-2019 tatbikatı kapsamında Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı'ndan çıkan firkateyn, korvet ve hücumbotlarla 'Asimetrik Tehdit Altında Liman Çıkış Eğitimi' için 2 helikopter, 3 zodyak botla senaryo gereği Körfez ilçesi açıklarında terör saldırısı yapıldı. Gemilerden önce, 3 kez sözlü uyarı yapıldı. Ardından ikaz atışları yapıldı. Gemiler etrafından dolaşan zodyak botlar ve helikopterler, daha sonra ateş edilerek imha edildi. Ardından Osmangazi Köprüsü'nü geçen gemiler, Kuzey Ege istikametine doğru seyre devam etti.
Görüntü Dökümü:
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-Savaş gemileri çevresinde tehdit oluşturan helikopterler
-Gemiler çevresinde terörist zodyak botları
-Gemi içlerinde askerlerden detaylar
Haber-Kamera: Ergün AYAZ/KOCAELİ, (DHA)
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2)ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI, YARALANAN ARKADAŞINI BIRAKIP KAÇTI
Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen Özgür A., direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki 2 otomobile çarptı. Özgür A., kazada yaralanan arkadaşını olay yerinde bırakarak kaçtı. Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Özgür A., 16 JVZ 11 plakalı hafif ticari aracıyla şehir merkezi istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan Ümit Narin'e (47) ait 16 T 0906 plakalı taksi ile Yaşar Demiralp'e (50) ait 35 RE 407 plakalı otomobile çarptı. Araçların hurdaya döndüğü kazada Remzi Ç. yaralanırken, sürücü Özgür A. yaralı arkadaşını bırakıp, olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Remzi Ç.'yi Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tek şeride düşürülen yolda kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. Kazadan sonra kaçan Özgür A.'nin alkol kullandığı ve araçta alkol şişeleri olduğu öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Yaralının hastaneye getirilmesi
-Olay yerinden görüntüler
-Kazaya karışan araçların çekilmesi
-Polis ekipleri inceleme yaparken
-Detaylar
Süre: 01.51 Boyut: 209 MB
Haber: Mehmet İNAN- Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)
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3)RAMAZANIN VAZGEÇİLMEZ TATLISI; KADAYIF DOLMASI
OSMANLI döneminde padişah sofralarının tatlısı olan Erzurum yöresine has kadayıf dolması, ramazan sofralarını da süslüyor. Ramazanın gelmesi ile birlikte, kadayıf üretim ve tatlı yapım yerlerinde yoğun çalışma yapılıyor.
Erzurum'da çeyrek asır öncesine kadar evlerde kadınların yaptığı kadayıf dolmasını, mutfaktan çıkarıp yılın 365 günü Türkiye'nin her tarafına satmaya başlayan Muammer Tanhaş, ramazan ayı ile birlikte işlerin 3 kat arttığını söyledi. Tanhaş, enerji verdiği ve tok tuttuğunu söylediği kadayıf dolması tatlısını, Türkiye'nin dört tarafına internet üzerinden sipariş üzerine kargo ile gönderiyor. Ramazanda Erzurum'da bir ay boyunca yaklaşık 6 ton kadayıf tüketildiğini belirten Tanhaş, "Bu tatlıyı Osmanlı döneminde sultanlar tüketirmiş, asırlardır yaşatılan bir gelenek. Tamamen Erzurum'a has bir tatlı. Kadayıf dolması tatlısı iftar sofrasının olmazsa olmazıdır. Erzurum'da ramazan ayında yoksul, zengin demeden her evde mutlaka tatlı olarak kadayıf dolması vardır" diye konuştu.
Kadayıf dolması tatlısının ağır olmadığını, insanı rahatsız etmediğini ve damaklarda bıraktığı tatla Türkiye'nin dört bir tarafına kargo ile gönderdiklerini anlatan Tanhaş, kadayıf dolmasının buzdolabına konulmadan 10 gün bekletilebileceğini söyledi. Tanhaş, bu tatlının yapılışını ise şöyle anlattı:
"Çiğ kadayıfın içine cevizi koyarak dolma gibi sarıyor ve yumurta sarısına batırıyoruz. Sonra tereyağında kızartıyor ve balın içine atıyoruz."
Görüntü Dökümü
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-Kadayıf dolmasının hazırlanması
-Kadayıf dolmasının içine ceviz konulması
-Sarılıp kızartılmak için hazırlanması
-Yumurtaya bulanarak yağın içine atılması
-Kızaran kadayıf dolmalarının şerbete batırılması
-Cağ kebabın kesilmesi
-Kesilen cağ kebabının mangalda kızartılması
-Muammer Tanhaş ile röp
-Tatlı alan vatandaşlardan detay
Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)
SÜRE: 06.13 BOYUT: 695 MB
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4)GAZİYE, ABD'Lİ ASKER GÖRÜNÜMLÜ DOLANDIRICILIK TUZAĞI
ADANA’da, gazi uzman çavuş Uğur Dağdeviren (28), sosyal medyada kendisini Libya'da görevli ABD'li asker olarak tanıtan John isminde bir kişi tarafından dolandırılmaya çalışıldığını öne sürerek siber polis ekiplerine şikayette bulundu. Dağdeviren, kendisiyle iletişime geçen kişinin "Savaş olduğu için parayı burada bankaya yatıramıyorum. Göndereceğim 1 milyon Doların yüzde 30'unu sana vereceğim, kalanını savaştan sonra gelip alacağım. Kargonun sana ulaşması için kargo şirketine 392 Dolar göndermen gerek" dediğini belirterek uluslararası bir dolandırıcılık şebekesine karşı vatandaşları uyardı.
Görev yaptığı Şırnak’ta 3 yıl önce PKK’lı teröristlerin evinin önünde ateş açması sonucu ağır yaralanan ve malulen emekli edilerek gazi ünvanı verilen uzman çavuş Uğur Dağdeviren, memleketi Adana’ya dönerek burada yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kendisini ABD’li asker John olarak tanıtan bir kişinin kendisiyle iletişime geçtiğini aktaran Uğur Dağdeviren, John’un "Libya'da savaş yerindeyim. 1 milyon dolarla ödüllendirildim ama burada banka hesabı açamıyorum. Parayı size göndermek istiyorum. Böylece gelmeden önce ülkenizde benim için bir ev satın alabilir ve gerisini tutabilirsinizö dediğini anlattı.
"KİMSE BÜYÜK VAATLER VERMEZ"
Uğur Dağdeviren, kendisiyle iletişime geçen kişinin dolandırıcı olabileceğinden şüphelendiğini ancak bu olayın nereye varacağını merak ettiği için de iletişimi kesmediğini belirterek şunları söyledi:
“Bana güvenebileceğini söyleyerek parayı göndermesini istedim. Kendisi bana 1 milyon Doların ayrıca yüzde 30’unu vereceğini söyledi. Kabul ettim. Daha sonra benden iletişim ve adres bilgilerimi istedi, verdim. Birkaç gün sonra bir kargo firması bana mesaj attı. 392 Dolar yatırmam gerektiği belirtiliyordu. Olayın dolandırıcılık olduğunu kesin olarak anladım. Daha sonra bu durumu John’a anlattığımda o da ‘Arkadaşlarından bul bu parayı yatır sonra 1 milyon doların bulunduğu çanta sana ulaşacak’ dedi. Daha sonra parayı yatırmayınca bağlantıyı kestiler. O parayı yatırsaydım çanta bana gelmeyecekti, biliyorum. Türkiye’de böyle 1 milyon Dolar gelecek diye hesaplayan tuzağa düşecek insanlar olabilir. Yatırmamalarını tavsiye ediyorum. Kanmasınlar. Kimse büyük vaatler vermez. 392 Dolar da baya para ediyor. Banka hesabı da yabancı bir kişiye ait. Uluslararası bir dolandırıcılık şebekesi olduğunu anladım. Kimse bu tuzağa düşmesin diye Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne şikayette bulundum.ö
Görüntü Dökümü
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- Gazi Uğur Dağdeviren'den detay
- Dağdeviren ile röp.
- Telefondaki mesajlar
SÜRE:05'05" BOYUT:563 MB
Haber:Nuri PİR-Kamera: ADANA,(DHA)
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5)ŞANLIURFA'DA SULAMA KANALINDA CESET BULUNDU
ŞANLIURFA'da, sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Şanlıurfa- Akçakale karayolu üzerinde bulunan Ortaören Mahallesi yakınlarından geçen Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalının ızgara tellerine sabah saatlerinde takılı ceset görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, tellere takılı cesedin çıkarılması için su altı dalgıç polislerinden yardım istedi. Dalgıç polislerin halat yardımıyla kanaldan çıkardığı üzerinde kimliği bulunmayan 40 yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Görüntü Dökümü
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- Adli tıp kurumu
- Cenaze aracın gelmesi
- Cenazenin araçtan indirilmesi
- Genel ve detay görüntüler
6)İMAMOĞLU'NDA JANDARMA VE POLİSTEN ORTAK UYGULAMA
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa olarak yaptıkları uygumla ile yayaların geçiş üstünlüğü hakkında sürücüler bilgilendirildi.
Mayıs ayının ilk haftasından kutlanan Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen uygulamada, özellikle öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde sürücülere, yaya geçitlerinin önemini anlatan broşürler dağıtıldı. Adana-Kozan karayolu İmamoğlu girişinde gerçekleştirilen uygulamada, jandarma ekiplerinin yol güzergahında radar uygulamasının da sürekli yapıldığı ve alkol, uyuşturucu ve asayiş uygulamalarının da aralıksız devam ettiği kaydedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Jandarmanın sürücüyü bilgilendirmesi
-Yolcu minibüsü
-Jandarmanın yolcuları bilgilendirmesi
-Sürücülere broşür verilmesi
-Genel görüntü
-Jandarmanın radar ekran görüntüsü
Haber-Kamera: Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU,(Adana),(DHA)
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