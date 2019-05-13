DHA YURT BÜLTENİ-5

OSMANLI döneminde padişah sofralarının tatlısı olan Erzurum yöresine has kadayıf dolması, ramazan sofralarını da süslüyor. Ramazanın gelmesi ile birlikte, kadayıf üretim ve tatlı yapım yerlerinde yoğun çalışma yapılıyor. Erzurum'da çeyrek asır öncesine kadar evlerde kadınların yaptığı kadayıf dolmasını, mutfaktan çıkarıp yılın 365 günü Türkiye'nin her tarafına satmaya başlayan Muammer Tanhaş, ramazan ayı ile birlikte işlerin 3 kat arttığını söyledi. Tanhaş, enerji verdiği ve tok tuttuğunu söylediği kadayıf dolması tatlısını, Türkiye'nin dört tarafına internet üzerinden sipariş üzerine kargo ile gönderiyor. Ramazanda Erzurum'da bir ay boyunca yaklaşık 6 ton kadayıf tüketildiğini belirten Tanhaş, "Bu tatlıyı Osmanlı döneminde sultanlar tüketirmiş, asırlardır yaşatılan bir gelenek. Tamamen Erzurum'a has bir tatlı. Kadayıf dolması tatlısı iftar sofrasının olmazsa olmazıdır. Erzurum'da ramazan ayında yoksul, zengin demeden her evde mutlaka tatlı olarak kadayıf dolması vardır" diye konuştu. Kadayıf dolması tatlısının ağır olmadığını, insanı rahatsız etmediğini ve damaklarda bıraktığı tatla Türkiye'nin dört bir tarafına kargo ile gönderdiklerini anlatan Tanhaş, kadayıf dolmasının buzdolabına konulmadan 10 gün bekletilebileceğini söyledi. Tanhaş, bu tatlının yapılışını ise şöyle anlattı: "Çiğ kadayıfın içine cevizi koyarak dolma gibi sarıyor ve yumurta sarısına batırıyoruz. Sonra tereyağında kızartıyor ve balın içine atıyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Kadayıf dolmasının hazırlanması

-Kadayıf dolmasının içine ceviz konulması

-Sarılıp kızartılmak için hazırlanması

-Yumurtaya bulanarak yağın içine atılması

-Kızaran kadayıf dolmalarının şerbete batırılması

-Cağ kebabın kesilmesi

-Kesilen cağ kebabının mangalda kızartılması

-Muammer Tanhaş ile röp

-Tatlı alan vatandaşlardan detay

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

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4)GAZİYE, ABD'Lİ ASKER GÖRÜNÜMLÜ DOLANDIRICILIK TUZAĞI

ADANA’da, gazi uzman çavuş Uğur Dağdeviren (28), sosyal medyada kendisini Libya'da görevli ABD'li asker olarak tanıtan John isminde bir kişi tarafından dolandırılmaya çalışıldığını öne sürerek siber polis ekiplerine şikayette bulundu. Dağdeviren, kendisiyle iletişime geçen kişinin "Savaş olduğu için parayı burada bankaya yatıramıyorum. Göndereceğim 1 milyon Doların yüzde 30'unu sana vereceğim, kalanını savaştan sonra gelip alacağım. Kargonun sana ulaşması için kargo şirketine 392 Dolar göndermen gerek" dediğini belirterek uluslararası bir dolandırıcılık şebekesine karşı vatandaşları uyardı.

Görev yaptığı Şırnak’ta 3 yıl önce PKK’lı teröristlerin evinin önünde ateş açması sonucu ağır yaralanan ve malulen emekli edilerek gazi ünvanı verilen uzman çavuş Uğur Dağdeviren, memleketi Adana’ya dönerek burada yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kendisini ABD’li asker John olarak tanıtan bir kişinin kendisiyle iletişime geçtiğini aktaran Uğur Dağdeviren, John’un "Libya'da savaş yerindeyim. 1 milyon dolarla ödüllendirildim ama burada banka hesabı açamıyorum. Parayı size göndermek istiyorum. Böylece gelmeden önce ülkenizde benim için bir ev satın alabilir ve gerisini tutabilirsinizö dediğini anlattı.

"KİMSE BÜYÜK VAATLER VERMEZ"

Uğur Dağdeviren, kendisiyle iletişime geçen kişinin dolandırıcı olabileceğinden şüphelendiğini ancak bu olayın nereye varacağını merak ettiği için de iletişimi kesmediğini belirterek şunları söyledi:

“Bana güvenebileceğini söyleyerek parayı göndermesini istedim. Kendisi bana 1 milyon Doların ayrıca yüzde 30’unu vereceğini söyledi. Kabul ettim. Daha sonra benden iletişim ve adres bilgilerimi istedi, verdim. Birkaç gün sonra bir kargo firması bana mesaj attı. 392 Dolar yatırmam gerektiği belirtiliyordu. Olayın dolandırıcılık olduğunu kesin olarak anladım. Daha sonra bu durumu John’a anlattığımda o da ‘Arkadaşlarından bul bu parayı yatır sonra 1 milyon doların bulunduğu çanta sana ulaşacak’ dedi. Daha sonra parayı yatırmayınca bağlantıyı kestiler. O parayı yatırsaydım çanta bana gelmeyecekti, biliyorum. Türkiye’de böyle 1 milyon Dolar gelecek diye hesaplayan tuzağa düşecek insanlar olabilir. Yatırmamalarını tavsiye ediyorum. Kanmasınlar. Kimse büyük vaatler vermez. 392 Dolar da baya para ediyor. Banka hesabı da yabancı bir kişiye ait. Uluslararası bir dolandırıcılık şebekesi olduğunu anladım. Kimse bu tuzağa düşmesin diye Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne şikayette bulundum.ö