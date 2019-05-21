DHA YURT BÜLTENİ-5

1)KUMA İNTİHARINDA KOCAYA VERİLEN 12,5 YIL HAPİS CEZASI ONANDI 1)ERZURUM'da üzerine kuma getirdiği eşi Netice Barçın'ın (28) intihar etmesinin ardından tutuksuz yargılandığı davada verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının Yargıtay tarafıdan bozulmasının ardından yeniden yargılanan Kamil Barçın'a (36) 12,5 yıl hapis cezası verildi. Bu karar Yargıtay tarafından onanırken, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Kamil Barçın 6 aydır aranıyor.

Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde 3 Haziran 2012 tarihinde yaşanan olayda, 2 çocuk annesi Netice Barçın, oturdukları apartmanın 4'üncü katından atlayarak, intihar etti. Genç kadının babası Necati Kayık, kızının ölümünden damadı Kamil Barçın ile kuma olarak eve getirdiği Esengül Nikbay'ı sorumlu tutarak, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan soruşturma sonunda Kamil Barçın 'kişiyi yoksun bırakma ve eziyet', olaydan sonra memleketi Adana'ya dönen kuma Esengül Nikbay da 'basit kasten yaralama' suçlarından yargılanmaya başlandı. 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 25 Aralık 2014 tarihinde görülen karar duruşmasında Barçın, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan yasal unsurlar oluşmadığı gerekçesiyle beraat ettirilirken, 'eziyet' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Esengül Nikbay de 'basit kasten yaralama' suçundan beraat etti.

Netice Barçın'ın ailesinin avukatı ile davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatının kararı temyiz etmesi üzerine dosya, Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi'nde incelendi. Daire, kumayaverilen 'beraat' kararını yerinde bulup onadı, Kamil Barçın'a verilen cezayı ise az bulup, bozdu.

YENİDEN YARGILANDI 12,5 YIL CEZA ALDI

Bozma kararı sonrası yeniden yapılan yargılamanın 9 Kasım 2018'de görülen duruşmasında Kamil Barçın, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan önce 4 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Suçun eşe karşı işlenmesi nedeniyle ceza 8 yıla çıkarıldı. 'İyi hal' indimiyle de 6 yıl 8 aya düşürüldü. 'Eziyet' suçundan da üst sınırdan olmak üzere 7 yıl hapis cezası verildi. Bu ceza da 'iyi hal' indirimi ile 5 yıl 10 ay hapis cezasına çevrildi. Toplam 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Kamil Barçın hakkında mahkeme 'kaçma' şüphesi bulunması nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

'YAŞAMA SEVİNCİNİ KAYBETTİ'

Erzurum 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Aydın Başar tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, 'Netice Barçın'ın ikinci bir kadınla aynı evde yaşamaya zorlanması nedeniyle kadınlık onurunun zedelendiği, yaşama sevincini kaybettiği ve deyim yerindeyse ölümü bir kurtuluş olarak görüp, intihar ettiği' belirtildi. Bir kadın için en büyük eziyetin, başka bir kadınla yaşamaya zorlanmak olduğuna vurgu yapılan kararda, olayın vehameti ve herkes için yürek acıtıcı bir sonuç doğurması göz önüne alınarak, cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak verildiği kaydedildi.

YARGITAY ONADI, FİRARİ SANIK ARANIYOR

İkinci kez temyiz edilen dosyayı ikinci kez inceleyen 8'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde bularak 12,5 yıllık hapis cezasını onadı. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Kamil Barçın, 6 aydır aranıyor.

Görüntü Dökümü

---------------------- ARŞİV

-Netice Barçın'ın düştüğü apartman

-Düştüğü yerde bulunan kan izleri

-Kayınpeder Ünal Barçın'ın evin kapısını açması

-Netice Barçın'ın atladığı evin içinden görüntü

-Yerde bulunan cam parçaları

-Netice Barçın'ın elbiseleri

-Netice Barçın'ıın babası Necati Kayık ile röp.

-Cenaze namazı

-Cenazenin götürülmesi

Haber : Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA) ================================================== 2)SOCAR ALİAĞA'DAKİ YATIRIMLARINA DEVAM EDECEK SOCAR Türkiye yöneticileri ile Petkim ve STAR Rafineri genel müdürleri, iftar yemeğinde bir araya geldi. STAR Rafineri'nin ekim ayında faaliyete başlamasıyla petrokimya-rafineri entegrasyonunda yaşanmaya başlayan sinerjiye vurgu yapan yöneticiler, SOCAR Türkiye'nin Aliağa vizyonunu ve yeni yatırım planlarını paylaştı.

SOCAR Türkiye yöneticileri ile Petkim ve STAR Rafineri Genel Müdürleri, Aliağa'da bir otelde düzenlenen iftarda bir araya geldi. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter ve SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte'un katıldığı iftar organizasyonunda yöneticiler, Aliağa'daki üretimi ve önümüzdeki dönemde planlanan yatırımları anlattı. Ekim ayında faaliyete başlayan STAR Rafineri ile birlikte, petrokimya- rafineri entegrasyonunda yaşanmaya başlayan sinerjiye vurgu yapan yöneticiler, Aliağa'da yatırımların devam edeceğini belirtti. SOCAR'ın son 5-6 yıldır Türkiye'nin en büyük yatırımcısı olduğunu vurgulayan STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, "Bugüne kadar yaptığımız 15 milyar dolarlık yatırımı 19,5 milyar dolara çıkaracağız. SOCAR, yatırımlarını Türkiye'de enerji, petrokimya, lojistik, depolama, rafineri, iletim alanlarında tamamlama hedefindedir. Bu konuda Türkiye ekonomisine de güvenimiz tam. Bundan sonraki süreçte de yatırım yapmaya devam edecek. 2023'e kadar ciddi yatırım planları var" dedi.

'ALİAĞA DÜNYANIN SAYILI KİMYA MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK'

Rafineride test aşamalarının başarılı bir şekilde tamamlandığını söyleyen STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, yıl sonuna kadar 8 milyon ton hammadde işleme hedeflerinin olduğunu belirtti. Kısa bir süre içinde rafinerinin tam kapasite çalışmaya başlayacağını kaydeden İlter, "STAR Rafineri, Petkim için ürettiği naftanın yanı sıra dizel, LPG, jet yakıtı, ksilen, reformat, kükürt, petrokok gibi üretimleriyle de yurt içi piyasanın önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Tam kapasite çalışmaya başladığında her yıl cari açığın azaltılmasına 1,5 milyar dolarlık katkı sağlayacağını hesapladığımız rafineri, 6,3 milyar dolarlık yatırımla kuruldu. Rafinerinin, operasyonel çevikliğini, tank kapasitesini ve lojistik kabiliyetini artırmaya yönelik planlanan ek projelerle birlikte yatırım değeri, 2020 yılı sonunda 7 milyar dolara ulaşacak. Petrolün çıkartılmasından, işlenmesine kadar her kademesinde nihai verim söz konusu. Türkiye ekonomisi zaman zaman inişli çıkışlı durumlara sahip olsa da son 10 yıllık ortalamaya baktığımızda her yıl yüzde 4- 5 büyümenin yaşandığını görüyoruz. Önümüzdeki süreçte de inişli çıkışlı durumlar olacaktır, ancak biz Türkiye'ye uzun vadede güveniyoruz. 2023'e kadar ciddi yatırım planları var. Aliağa'daki yarımadayı dünyanın sayılı kimya merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

'ÇEVREYE ETKİSİ MİNUMUM OLACAK'

STAR Rafinerisi'nde çevre kirliliğini önlemeye yönelik en son teknolojilerin kullanıldığını belirten İlter, "Tüm gazlar içindeki kükürtten arındırılmış olarak kullanılıyor. Dünyadaki en iyi çevresel teknolojileri uygulamaya aldık. Gürültüyle ilgili bir hayli tedbir almış durumdayız. Bunun birçok örneği var. 33 farklı teknoloji kullanılıyor. Rafinenin, benzer tesislerle kıyaslandığında çevreye etkisi minimum olacaktır" diye konuştu.

'84 BİN TON HAMMADDE ELDE ETTİK'

Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, 2008 yılında SOCAR Türkiye yönetimine geçen Petkim'in 11 yılda çok önemli bir yol aldığını dile getirerek şirketin bugün satış ve kârlılık rekorları kırdığını söyledi. STAR Rafineri'nin, ekim ayında yapılan açılış töreninden sonra kademeli olarak devreye alınmasının ardından başlayan petrokimya-rafineri entegrasyonunun, verimliliği çok ciddi şekilde artıracağını dile getiren Mammadov, "7 aydır üretimde olan rafinerimizden 2019'un ilk çeyreğinde 75 bin tonu nafta olmak üzere toplam 84 bin ton hammadde aldık. Bu miktar önümüzdeki dönemde kademeli olarak artacak ve aynı kalitede ürünü lojistik maliyeti olmadan almak bize verimlilik ve performans anlamında büyük katkı sağlayacak" dedi. Yüzde 99 kapasitelere ulaşan Petkim'in verimliliğe odaklandığının altını çizen Mammadov, tesislerde başlayan dijital dönüşümün de bu açıdan önemli olduğunu ifade etti.

'AR-GE MERKEZİ KURULACAK'

Yeni petrokimya yatırımı ile ilgili bilgi veren SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte ise, yaklaşık 1,8 milyar dolara mal olacak tesisi 2023'te devreye alacak şekilde çalışmaların sürdüğünü söyledi. SOCAR Türkiye'nin bu yatırımının da cari açığın azaltılmasına yönelik önemli bir adım olduğunu dile getiren LeCompte, "Yeni petrokimya tesisimiz faaliyete başladığında Türkiye'nin halihazırdaki 1 milyon tonluk saf tereftalik asit (PTA) ithalatını sıfırlayacak. Aynı zamanda pareksilen (PX) ürünlerinde ithal ettiğimiz 800 bin tonluk ürün, Türkiye'de üretilmeye başlayacak" diye konuştu. LeCompte, SOCAR Türkiye'nin yine Aliağa'da tüm sektör paydaşları ve üniversiteler tarafından kullanılabilecek bir Ar-Ge merkezi kuracağını da sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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-İftar yemeğinden genel detay görüntü

-Murat Lecompte'nin konuşması

-Mesut İlter'in konuşması

-Anar Mammadov'un konuşması Haber-Kamera: Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA) ================================================== (ÖZEL)

3)KAHRAMANMARAŞ'IN MUTFAK KÜLTÜRÜ MÜZEDE YAŞATILIYOR KAHRAMANMARAŞ'ın mutfak kültürü, Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yaptırılan Mutfak Müzesi'nde yaşatılıyor. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 200 yıl önce şehrin mutfağında kullanılan malzemelerin sergilendiği müzenin büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Müzemize, Kahramanmaraş'taki tüm müzelerden daha fazla ziyaretçi geliyor" dedi.

Kendine özgü birçok yemek çeşidi bulunan Kahramanmaraş'ın mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarmak adına Dulkadiroğlu Belediyesi 2 yıl önce Mutfak Müzesi'ni açtı. Şehrin en eski mahallelerinden Kurtuluş Mahallesi'ndeki tarihi konakta açılan müzede yaklaşık 200 yıl önce ürünlerin toplanması ve saklanması ile yemeklerin hazırlanması ve sunulmasında kullanılan enstrümanlar yer alıyor.

Müze, yemek kültürünün yanı sıra dönemin geniş aile yaşantısı ile ev düzenini de anlatıyor. Avlusu, zahire odası, gelin odası gibi bölümleri ile dönemi yansıtan elbise, oyuncak ve günlük işlerde kullanılan malzemeleriyle ziyaretçileri zaman yolculuğuna çıkaran Mutfak Müzesi, şehrin turizmine önemli katkı sağlıyor.

OKAY: TÜM MÜZELERDEN DAHA FAZLA ZİYARETÇİ GELİYOR

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş'ın çok zengin yemek kültürüne sahip olduğunu, bu kültürü doğru ve uygulamalı şekilde genç nesillere aktarmak amacıyla Mutfak Müzesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi. 2 yıl önce açılan müzenin büyük ilgi gördüğünü ve bu durumun kendilerini şaşırttığını belirten Okay, "Müzemize yılda 50 binin üzerinde ziyaretçi geliyor. Gerek Kahramanmaraşımızın içerisinden gerekse dışarıdan çok yoğun bir şekilde ziyaretçi akını söz konusu. Şunu söyleyebilirim, sadece müzemize Kahramanmaraş'taki tüm müzelerden daha fazla ziyaretçi geliyor. Bu müzemizin içerisinde yemek kültürüyle alakalı her şeyi sergiliyoruz. Konağımızın giriş katında tam teşekküllü uygulamalı mutfağımız var. Bu mutfağımızda da şehrimize ait yemek kültürünü uygulamalı bir şekilde gösterecek çeşitli kurslar, etkinlikler ve günler organize ediyoruz. Böylelikle genç nesil, kentimizin yemek kültürünü uygulamalı ve doğru bir şekilde öğreniyor" diye konuştu.

YEMEK DENİLİNCE AKLA GELEN TÜM MEKANLAR VAR

Müzenin içeriği hakkında da bilgiler veren Başkan Necati Okay şöyle devam etti:

"Burası komple bir mekan. Yemekle alakalı, mutfakla alakalı ne varsa bu konakta mevcut. Mesela zahire odamız var. Bizim geçmişteki yemek kültürümüzde bir zahire odası muhakkak vardır. Yaz aylarında tedarik edip, kış aylarında tükettiğimiz ürünlerin saklandığı zahir odası ve zahire odasıyla ilgili alet edevatın tamamı bu zahire odamızda mevcut. Bunun dışında yemeğin sunumuyla alakalı, Kahramanmaraş'taki aile düzeni ve bu aile düzeninin bu yemeğe yansımasında oturduğu mekanlara varıncaya kadar, geniş aile tipinin örneklemesi olan dede, nine, eş ve çocukların komple bulunduğu geniş aile tipine uygun yemek kültürü, buzdolabının olmadığı zamanlarda yemek saklamayla alakalı teknikler ve bunların örnekleri mevcut. Dolayısıyla yemek denince tedariki, saklanması, sunulması ve fiili olarak da yapılabilecek mekanlar bu müzemizde var."

Müzenin ziyaretçilerinden görsel sanatlar öğretmeni Tuğba Paksoy da müzeyi çok beğendiğini söyledi. Bursa'dan geldiği kentte müzeyi ziyaret eden Paksoy, müzeden çok etkilendiğini ifade etti.

Mutfak Müzesi ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Görüntü Dökümü

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- Mutfak Müzesi tabelası

- Tarihi konak

- Konaktaki odalar

- Necati Okay ile röp.

- Salondan detay

- Mutfak malzemelerinden detay

- Ziyaretçilerin müzeyi gezmesi ve röp.

- Genel ve detay görüntüler ( Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.3 GB ============================================== 4)KUŞ KAFESİNE SIKIŞAN YILANI İTFAİYE KURTARDI DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kuş kafesine girmeye çalışırken tele sıkışan yılan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Kervansaray Mahallesi 3099 Sokak'ta evinin bahçesinde bulunan kuş kafesinin tellerinde bir yılanın sıkıştığını fark eden ev sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kafesin tellerine sıkışan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı, özel aparatla sıkıştığı yerden çıkardı. File içerisine alınan yılan, daha sonra doğaya bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiyecinin kurtarılan yılanı eline alması

- Yılanın doğaya salınması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) 5)TÜRK KİRAZI GÜNEY KORE YOLUNDA MANİSA'nın Alaşehir ilçesine gelen Güney Kore heyeti, kiraz bahçeleri, işleme, paketleme tesisleri ve soğuk hava depolarında incelemelerde bulundu.

Türkiye ile Güney Kore arasında yaş sebze meyve alımı için bir süre önce yapılan protokol doğrultusunda Alaşehir'e gelen Güney Kore heyeti, Alaşehir'de incelemede bulundu. Güney Kore heyetindeki Hayvan ve Bitki Karantinası Bölümü uzmanları, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki ve Bitkisel Sınır Kontrol Daire Başkanı Neslihan Alper ve Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı Uzmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Serkan Soykan başkanlığında ilk olarak kiraz bahçelerini gezdi. Heyete, Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçılar Birliği, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Alaşehir Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. Heyetin ikinci durağı Alaşehir'deki yaş sebze ve meyve ihracatı yapan işletmeler ve soğuk hava depoları oldu. Güney Kore heyeti, burada kirazın toplanması, depolanması, soğutulması, kalıntı raporlarının hazırlanması, nakliyesi, paketlenmesi gibi bir çok aşamasını yerinde görüp, bilgi aldı. Heyet, incelemelerinin ardından hazırlayacakları raporları ülkelerindeki ilgili mercilere sunacaklarını söyledi.

İncelemede bulunulan yaş sebze ve meyve ihracatı yapan bir işletmenin (ARGE) Koordinatörü Dr. Salih Çalı, Güney Kore ile yapılan protokolün kendilerini memnun ettiğini belirterek, "İhracat yapmaktan çok mutluyuz yeter ki devletimiz bize imkanları sağlasın. Geçen yıl yaklaşık 7 bin ton ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl hedefimiz 8 bin ton. Güney Kore ile yapılan protokol gereği ihracat alanımız genişleyecektir. Biz hazırız, yeter ki devletimiz lojistik imkanları sağlasın. Güney Kore'ye ilk etapta kargo uçaklarıyla ihracat yapacağız. Talepler doğrultusunda deniz kargo ile de ihracat yapılabilir" dedi.

'ARTIK UZAK DOĞU'YA DA BİR TAKIM ÜRÜNLERİMİZİ İHRAÇ ETMEYE BAŞLAYACAĞIZ'

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki ve Bitkisel Sınır Kontrol Daire Başkanı Neslihan Alper de heyetin işletmenin hijyen koşularından etkilendiğini belirterek, şöyle dedi: