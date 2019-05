DHA YURT BÜLTENİ - 5 

1)TÜRK BALIKÇI TEKNESİNE MÜDAHALEDE YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI KARADENİZ'de, Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle açılan ateş sonucu 3 balıkçının yaralandığı olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sahil güvenlik ekiplerinin Türk balıkçılara müdahalesi yer aldı. Ordu'nun Perşembe ilçesi Medreseönü balıkçı barınağından Romanya'ya giden Ordulu balıkçılar, önceki gün Köskence açıklarında, uluslararası karasularda Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı. Sahil Güvenlik ekiplerinin 'dur' ihtarı ardından balıkçı teknesine plastik ve gerçek mermilerle ateş açıldı. Olayda 3 balıkçı yaralanırken, 5 balıkçıda gözaltına alındı. Mermilerin isabet ettiği balıkçı tenkesi de battı. Yaralı balıkçılar tedavi için Köstence'de hastaneye götürülürken sağlık durumlarının da iyi olduğu belirtildi. Türk balıkçıların bugün Türkiye'ye teslim edilmesi bekleniyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine müdahalesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ateş açılan balıkçıların büyük panik yaşadığı ve tekne ile kaçmaya çalıştıkları görülüyor. Balıkçılar, Romanya Sahil Güvenlik ekiplerince gözaltına alındığı da görüntülerde yer aldı. Ordu'da 'Ostik Şenol' adlı 14 metrelik balıkçı teknesiyle Romanya'ya balık avına giden balıkçılardan 3'ü, 20 Şubat'ta da yine Sahil Güvenlik ekiplerinin plastik ve gerçek mermilerle açtığı saldırı sonucu yaralanmıştı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Balıkçılara ateş açılmasından yeni görüntüler

Süre: 3:38 DK Boyut: 541 MB

Haber: Nedim KOVAN-ORDU-DHA ============================================ 2)EVLENMESİNE İZİN VERİLMEYEN İKİ ÇOCUK ANNESİNİ ÖLDÜRÜP, AYNI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 2 çocuk annesi Seher Özer'i (30) başından vuran Erdal Akın (44), aynı pompalı tüfeği göğsüne dayayıp tetiği çekerek yaşamına son verdi. Akın'ın, eşinden boşanıp Özer ile evlenmek istemesine genç kadının ailesinin onay vermemesi üzerine cinnet getirdiği öne sürüldü. Evli olan Erdal Akın, bir süre önce eşinden boşanan 2 çocuk annesi Seher Özer'e gönlünü kaptırdı. Akın, eşinden boşanıp Özer ile ikinci evliliğini yapmak istedi. Ancak iddiaya göre, bu evliliğe Özer'in ailesinden onay çıkmadı. Bunun üzerine ikili konuşmak için bugün saat 07.00 sıralarında, Osman Yozgatlı Mahallesi, 1212 Sokak'taki Nuri Sanlı Parkı'nda buluştu. Aralarında tartışma yaşandığı öne sürülen ikiliden cinnet getiren Akın, yanındaki pompalı tüfekle Özer'i başından vurdu. Akın, ardından aynı tüfeği göğsüne dayayıp, bir kez daha tetiği çekti. Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, Akın ağır yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akın, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Parkın çevresini güvenlik şeridi ile çeviren polis ekipleri ile savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, Özer'in cesedi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Acı haberi alarak parka gelen Özer'in yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) ============================================

(ÖZEL)

3)MİNİK MELEK, SIRTINDAKİ KESEDEN KURTULMAYI BEKLİYOR DİYARBAKIR'da spina bifida hastalığı nedeniyle ameliyat olması gereken 2,5 yaşındaki Melek Doğan yardım eli bekliyor. Omurga açıklığı ile dünyaya gelen spina bifida hastası Doğan'ın, sırtındaki kese nedeniyle belden aşağısının da tutmadığını ve kızının acı çektiğini belirten anne Firdevs Doğan (37) kızının 20 günlükken ilk ameliyatını olduğunu, ikinci ameliyat için 25 bin lira ödenmesi gerektiğini belirtti. Kolon kanseri tedavisi gören Melek'in annesi Firdevs Doğan, kızının tedavisi için sosyal medyada gönüllüler tarafından kampanya başlatıldığını ancak valilikten izin beklendiğini söyledi.

'KARDEŞLERİM YÜRÜYEBİLİYOR BEN NİYE YÜRÜYEMİYORUM'

Kızının hastalığından dolayı büyük üzüntü yaşadığını belirten anne Doğan, "Melek 2,5 yaşında ve belden aşağısı tutmuyor. Sırtında bir kese var. Ameliyat olması gerekiyor. Her gün bizim için ölüm gibi. Kendisi de durumunun farkında. 'Kardeşlerim yürüyebiliyor ben niye yürüyemiyorum' diyor. Doğduktan 20 gün sonra ameliyat oldu. Hep acı çekiyor. Emekleyemiyor. Hep bu şekilde yan ya da yüzükoyun uzanıyor. Gece gündüz öylece uzanıyor veya kucağımıza alıyoruz. Zihinsel olarak çok şükür bir problemi yok. Belden aşağısı tutmuyor. Şu an rutin tedavileri sürüyor. Neredeyse her gün hastaneye gidiyoruz, fizik tedavi görüyor. Ancak ameliyat edebilmemiz için gereken 25 bin lira kadar parayı bulamıyoruz. Sırtı bir yere değdiği zaman hemen sırtının ağrıdığını söylüyor ve ağlıyor. Burada bazı yerlere başvuru yaptık ama netice alamadık. Ameliyatı da karşılanmıyor. Hiçbir yardım da alamadık" dedi.

'AMELİYAT OLABİLMESİ İÇİN 25 BİN LİRAYA İHTİYACIMIZ VAR'

'Çocuklar üşümesin' isimli platformun Melek'in tedavisi için başlatmak istediği kampanyayla ilgili valilikten izin beklenildiğini ifade eden Doğan, izin süresinin gecikeceğini ve kızı Melek'in acilen ameliyat edilmesi söyledi. Doğan, "Valiliğe gidip yardım toplanabilmesi için izin almaya gittik ancak işlemler uzun sürüyor. Kızımın acilen ameliyat edilmesi gerekiyor. O süreyi bekleyemiyoruz. Sosyal medyadan yardımcı olmak isteyen vatandaşlarımız var, ancak izin almamız gerekiyor. İznimiz olmadığı için de kısa sürede bu parayı toplayamıyoruz. Bir yerden de bulamıyoruz. Kızımın bu halden kurtulmasını istiyorum. Kızım artık uyuyamıyor. Her gün acı çekiyor. Ameliyat olabilmesi için 25 bin liraya ihtiyacımız var. Ben bunu karşılayamıyorum. Eşim uzun süredir işsizdi, yeni işçi olarak çalışmaya başladı. Maddi durumumuz olmadığı için kısa sürede bu parayı biriktirme şansımız da yok" diye konuştu. 'BAĞIRSAK KANSERİYİM, ÖNCE EVLADIMIN İYİ OLMASINI İSTİYORUM'

Kendisinin de kolon kanseri olduğunu ancak durumunun iyi olduğunu ifade eden Doğan, "Ben de bağırsak kanseriyim, şu an tedavi görüyorum. Çok şükür durumum iyi ancak öncelikle evladımın iyi olmasını istiyorum. O iyi olursa ben de iyi olurum. Hangi kapıya gittiysek yüzümüze kapandı. Ben dört gözle gelecek yardımı bekliyorum. İnşallah bir yardım bulunacak ve çocuğum iyi olacak" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Anne Firdevs Doğan ve çocuğu Melek'ten detaylar

- Annenin Melek ile ilgilenmesi

- Melek'in annesine sarılması

- Melek'in sırtındaki kese ve vücudu

- Annenin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1,1 GB ============================================ 4)ALTIN ARAR GİBİ 'DOMALAN' MANTARI ARIYORLAR Konya'nın Ereğli ilçesinde bahar mevsimiyle araziye çıkan vatandaşlar, adeta altın arar gibi 'domalan' adı verilen mantarı arıyor. Kilosu 40 ila 80 arasında değişen domalan mantarını bulmak için taşların ve otların atlına kadar bakılıyor. Patates yumrusuna benzeyen domalan mantarının kırmızı et kadar besleyici proteini, lif kaynağı ve afrodizyak etkisi olduğu belirtiliyor.

Ereğli ilçesi Beyören Mahallesi'nde oturanlar her yıl nisan ayından itibaren Beyören Dağı bölgesinde arazide domalan mantarı arıyor. Taş ve otların altına tek tek bakıp, buldukları mantarı ellerindeki çubuklarla toprağa hafif kazıp çıkartıyor. Mahalle sakinlerinde Ufuk Özdemir, Şevket Duran ve Osman Aldemir de arazide adım adım ilerleyerek adeta altın arar gibi mantar aradı. Mantarın kilosunun 40 ile 80 liraya satıldığı için kendileri için altın değerinde olduğunu ifade eden Ufuk Özdemir, "Dolaman bizim için altın değerindedir. Dağda organik olarak kendisi yetişiyor. Bizlerde bu mevsimde çıkıp topluyor. Mahallemizden çoluk- çocuk herkes bu bölgelerde domalan mantarı toplar. Biz kilosunu 40 ila 50 liraya ihracatçı firmalara satıyoruz. Onlarda 80 liraya özellikle Arap ülkelerine ihraç ediyor. Bazı ilaçlarda da kullanıldığını öğrendik." diye konuştu.

Tadının kırmızı et lezzetinde olduğunu belirten Özdemir, "Tadı lezzetli olduğu için çok fazla rağbet görüyor. Bol proteinli ve sağlık açısından da bir çok faydasının olduğunu biliyoruz.' 'dedi.

Özdemir, günlük 5 ila 15 kilo arasında mantar topladığını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Mahalle sakinlerinin domalan araması

-Bulması, toprağı kazıyıp çıkarması

-Röportajlar Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA)) =============================================== 4)CAMİ İMAMI GÖREV YAPTIĞI İLÇEYE KOYUN ÇİFTLİĞİ KURDU Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde 9 yıldır imamlık yapan Barış Bayrak (30), ailesinin desteği ve devlet destekli kredilerle koyun üretim çiftliği kurdu. Vatandaşların kırsaldan kopmaması ve üretimden vazgeçmemesi için örnek olmak amacıyla da çiftliği kurduklarını anlatan Bayrak, "Üretmesek hiçbir zaman ilerleyemeyiz. Üretim olmadan tüketim olmayacağını vatandaşlarımız anlasın" dedi.

Barış Bayrak, 9 yıl önce Kızılören Merkez Ulucami'ne imam olarak atandı. 3 çocuk babası Barış Bayrak, eşi Afra Sultan, babası İnkılap ve annesi Ömür ile Kızılören'e yerleşti. Geçen yıl ağustos ayında ailesinin de desteğiyle yaklaşık 600 bin liraya koyun üretim çiftliği kuran Barış Bayrak, 300 bin lira da devlet destekli kredi kullanarak 200 koyun aldı. Kırsalda kalkınma ve üretimi sağlamak amacıyla kurduğu çiftliğinde koyunlarının yavrulamasıyla birlikte hayvan sayısını artıran Bayrak, bunlardan bazılarını sattı.

'ÖRNEK OLMAYA GAYRET EDİYORUZ'

Barış Bayrak, "Nasip oldu geçen yıl ağustos ayında bu aile işletmesini kurduk. Milletimize, memleketimize örnek olması, önderlik olması için ailecek bu işletmeyi hep birlikte kurduk. Hem imamlık görevimizi yerine getirmekteyiz hem de insanlarımıza kırsaldan kopmamaları, kırsalda her şeyi elde edebilecekleri, her şeyi kazanabilecekleri, geçimlerini sağlayabilecekleri yani kırsala sahip çıkma noktasında burada örnek olmaya gayret ediyoruz. 200 koyunla başladık bu işletmeye. Şu anda ikinci doğumlarımız gerçekleşti. Geçen sene eylül ile ekim aylarında ilk doğumlarımızı gerçekleştirmiştik. O kuzularımızın hepsini İzmir bölgesine gönderdik. Bu sene de nisan ayının 15'inden beri doğumlarımız devam etmektedir. Şimdi kuzularımızla birlikte 400 tane hayvanımız bulunmakta" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZ KIRSALA KÜSMESİN'

Koyunlarının Macar merinosu cinsi olduğunu anlatan Barış Bayrak, "Biz bu işletmemizi öz kaynaklarımızla kurduk. Sadece hayvan alımında devletimizin sunmuş olduğu sübvansiyonlu krediler var bunlardan yararlandık. Bu işletmeye 600 bin lira yatırım yaptık. Hayvanlar için de 300 bin liralık kredi kullandık. Toplamda yaklaşık 1 milyon liralık yatırımı Kızılören'e kazandırmış olduk. Eşim olsun, babam olsun her daim sırt sırta vererek işin üstesinden geliyoruz. Vatandaşlarımız kırsala küsmesin, üretimden vazgeçmesin. Köylerimize, kırsalımıza her daim sahip çıkalım. Üretmesek hiçbir zaman ilerleyemeyiz. Üretim olmadan tüketim olmayacağını vatandaşlarımız anlasın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

-Kızılören ilçesi giriş tabelasından görüntü

-İmam Barış Bayrak hutbede vaaz verirken görüntü

-Barış Bayrak cenaze namazı kıldırırken görüntü

-Barış Bayrak koyun çiftliği önünde yürürken görüntü

-Barış Bayrak eşi kızı ile çiftlik önünden görüntü

-Barış Bayrak çiftlik içerisinde koyunların bakımını yaparken görüntü

-RÖP: Barış Bayrak (imam ve koyun üreticisi)

-İmam Barış Bayrak eşi ve kızı ile üretim çiftliği önünde 438 MB /// 03.57" Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI/KIZILÖREN (Afyonkarahisar), (DHA) =============================================== 5)13 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİDEN 'GPS'Lİ AMBULANS' PROJESİ BURSA'da özel bir okulda eğitim gören Ebral Su Güçman (13), arkadaşının kalp krizi geçiren babasının ambulansla hastaneye kaldırılırken yaşadığı sıkıntılardan etkilenip proje geliştirdi. Projede, GPS sayesinde ambulansın gideceği yoldaki bütün kırmızı ışıklar yeşile dönerek yolda trafiğin önüne geçiliyor, hasta vakit kaybedilmeden hastaneye yetiştiriliyor.

Kentteki özel bir okulda 7'nci sınıf öğrencisi olan Ebral Su Güçman'ın arkadaşının babası kalp krizi geçirdi. Çağırılan ambulansın trafik nedeniyle geciktiğini gören, hastaneye de geç gittiğini öğrenen Güçman, arkadaşının ve ailesinin üzüntüsüne ortak oldu. Bu durumu okuldaki arkadaşları ile paylaşan Güçman ambulansların trafikte daha kısa sürelerde ulaşım sağlaması için proje çalışmaları yaptı. En son projesini tamamlayıp bir maketle hayata geçiren Güçman'ın geliştirdiği sistemle ambulanslar GPS ile takip edilip kavşaklara yaklaştığında, kullandığı istikamette trafik ışıkları yeşile dönecek. Can güvenliği ya da trafik cezası korkusuyla kırmızı ışıkta geçemeyen sürücülerin de bu sayede önüne geçilecek.

'AMBULANSA YOL VERMEYEN ARAÇLAR KIRMIZI IŞIK CEZASI YEMEKTEN KORKUYOR'

Proje hakkında bilgi veren Bilişim Bölümü Öğretmeni Furkan Sayın, "Bu proje bir öğrencimizin yaşadığı olaydan çıkmış bir projedir. Bir öğrencimiz ailesiyle yemek yerken arkadaşının babası rahatsızlanıyor ve ambulans çağırıyorlar. Bu ambulans hem adrese geç geliyor, hem de hastaneye güçlükle yetişiyor. Öğrencimiz de bunun üzerine hem kendi düşünüyor, hem de konuyu bize açıyor. Biz bu gecikmede trafiğin ve trafik ışıklarının etkilerini düşünüp tartıştık. İnsanların ambulansa yol verememe sebeplerini de iyice araştırdık. Burada en büyük yol vermeme etkeninin trafik ışıklarındaki elektronik denetim sisteminden ceza yeme endişesi olduğunu gördük. Projede ambulans, itfaiye ve polis gibi geçiş üstünlüğü olan ve acele yetişmesi gereken araçlardaki GPS sistemi, aracın nerede olduğunu bize bildirecek. Biz de o aracın istikametine göre trafik ışıklarını yeşil ışığa döndüreceğiz. Öte yandan bu sistem otomatik olarak da geliştirilebilecek ve ışık yeşile dönüp, trafiğin daha rahat akmasını sağlayacakö dedi.

'KİMSE BÖYLE BİR ACI YAŞAMAK İSTEMEZ'

Tasarladığı projenin arkasında bir hikaye yer aldığını belirten Ebral Su Güçman, "Bir arkadaşım babası yemek yerken kalp krizi geçiriyor. Ambulans hem eve çok geç geldi, hem de hastaneye çok geç yetiştiriyorlar. Çok da zor bir dönemden geçiyorlardı. Yakın arkadaşımın üzüntüsünü görünce ben de bu meseleyi kafa taktım. 'Biz ne yapabiliriz?' diye düşündüm ve aklıma bu fikir geldi. Bu fikri arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle tartışıp proje haline getirdik. Projede geçiş üstünlüğü olan bir araç, trafik ışığına yaklaştığında bu araçların geldiği yoldaki ışık yeşil olup diğer ışıklar kırmızı oluyor. Bu tarz talihsiz olaylar herkesin başına gelebilir ve kimse böyle bir acı yaşamak istemez. Bizim amacımız insanların hayatını kurtarmak" dedi.

'TEKNOLOJİK BAŞARILARIN ZOR OLMADIĞINI ÖĞRENMELERİ GEREKİYOR'

Öğrencilerin projelerine her zaman sahip çıktıklarını belirten okulun genel Müdürü İbrahim Zafer Kayan, "Okulumuzda robot faaliyetlerini uzman kadro ile çalışmamızdaki amaç, dünya pazarında teknoloji ile yer alabilmektir. Bu bağlamda öğrencilerin küçük yaşlarda teknolojiye merak sarmaları gerekiyor. Teknolojik başarıların zor olmadığını ve bu çalışmaları kendi bünyelerinde yapabileceklerini öğrenmeleri gerekiyor. Buradaki projemizde olduğu gibi yazılım projelerinin temelinde bilgisayar öğretmenlerimiz olmazsa olmaz konumundalar. Ancak öğrencilerimiz de bu işin içinde olduklarında, yapabildiklerini gördüklerinde ve uluslararası yarışmalarda başarı elde ettiklerinde güçlü bir motivasyon ile çalışıyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Projeden detaylar

-Sistemin kumanda edilmesi

-Minyatür canlandırma

-Olay yeri ambulans ve itfaiye detayları

-Trafik DRONE görüntüsü Süre: 4:58 Boyut: 556 MB

Haber: Enver Fatih TIKIR- Kamera:Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) ============================================ 6)HATAY'DA TASARIM VE BECERİ ATÖLYELERİ FUARI AÇILDI HATAY Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 2023 Eğitim vizyonu projesi kapsamında yapılan eserlerin yer aldığı "Tasarım ve Beceri Atölyeleriö fuarı açıldı. Antakya'da bir AVM'de gerçekleşen açılış törenine Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Levent Sekman, okul Öğretmenleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Levent Sekman fuar açılışına katılanlara teşekkür ederek Milli Eğitim Bakanlığı eğitim planlaması kapsamında 2023 Eğitim Vizyonu alnında fuarı açtıklarını belirtti. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri stantlarını ziyaret ederek projeleri inceledi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Fuarda sergilenen ürünler

- Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli'nin konuşması

- Açılış kurdelesinin kesilmesi

- Mardinli'nin fuarı gezmesi