DHA YURT BÜLTENİ-5

1)YARALI BOMBA İMHA UZMANINI SKORSKY HELİKOPTERLE GETİRDİLER IĞDIR'ın Aralık İlçesi'nde teröristlerler tarafından toprağa gömülen el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirilmesi sırasında infilak etti. Olayda bomba uzmanı ağır yaralandı. Olay bugün sabah saatlerinde Aralık İlçesine bağlı Emince köyü yakınlarındaki Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında meydana geldi. 26 Mayıs akşamı nöbet mevzii yakınlarında toprağa gömülü olarak el yapımı patlayıcı bulundu. Güvenlik tedbiri alınan patlayıcının imhası için bugün sabah saatlerinde bölgeye bomba uzmanı ekip gönderildi. El yapımı patlayıcı etkisiz hale getirilmesi sırasında infilak etti. Patlamada bomba imha uzmanı Jandarma Astsubay Kıdemlı Üstçavuş Barış Bıdak ağır yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Barış Bıdak, skorsky helikopterle Erzurum'deki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait helikopter pistine getirildi. Buradan ambulansla alınan Bıdak, Atatürk Ünivresitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bıdak'ın burada yapılan müdahalesinde kolunun parçalandığı ve bunun için hava ambulansı ile Ankara GATA'ya gönderilmesine karar verildi. Bıdak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi

Görüntü Dökümü

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-Helikopterin gelişi

-Yaralı askerin helikopterden indirilmesi

-Ambulansa bindirilmesi

-Ambulansın gidişi

-Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinden detay Haber: Özkan AYDIN-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 02.28 BOYUT: 277 MB ======================================================== 2)TİRE'DE SİGARA FABRİKASINDA KAZAN PATLADI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI İZMİR'in Tire ilçesindeki bir sigara fabrikasında, üretim kazanı patladı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir sigara fabrikasında, bugün saat 09.00 sıralarında, üretim kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Kazanın yakınında bulunan işçilerden Mustafa Ulaşır yaşamını yitirirken, Sercan Özaşçı yaralandı. Özaşçı ambulansla Tire 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü:

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-Patlamanın yaşandığı fabrikanın dışarıdan görüntüsü

-İtfaiye araçlarının fabrikaya girişi

-DHA muhabirinin anonsu

(Haber-Kamera: Yiğit SOYLU / TİRE (İzmir), (DHA)

================================================ 3)GÖRME ENGELLİ KUZENİNİN DUVARA ÇARPTIĞINI GÖRDÜ, ONUN İÇİN GÖZLÜK KABINA SENSÖR YERLEŞTİREREK CİHAZ ÜRETTİ Bolu'da, lise öğrencisi Abdulkadir Topaç (17), üniversite öğrencisi görme engelli kuzeni Ali Topaç'ın (22) yürürken duvara çarptığını görünce öğretmenlerinin de desteğiyle yoldaki engelleri algılayıp rahatlıkla yürümesini sağlayacak cihaz üretti. Abdulkadir Topaç engellere yaklaşıldığında uyarıda bulunan, üzerinde sensörlerin bulunduğu cihazın geliştirilmesi için destek bekliyor. Bolu'da İzzet Baysal Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi elektrik-elektronik bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Abdulkadir Topaç, doğuştan görme engelli olan ve sadece gözleri ışığı algılayabilen amcasının oğlu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Ali Topaç'ın üniversiteye gidip gelirken zorlandığını fark etti. Kuzeninin duvara çarptığını gören Abdulkadir Topaç, onun için bir cihaz tasarlamayı planladı. Yaklaşık 6 aylık çalışma sonucu öğretmenlerinin de desteğiyle, engellere yaklaşıldığında sesle uyarı veren cihazı geliştirdi. Gözlük kutusuna yerleştirilen sensörle çalışan cihaz sayesinde Ali Topaç, artık engellere takılmadan sokağa çıkıp rahatlıkla okuluna gidebiliyor.

GELİŞTİRİLMESİ İÇİN DESTEK BEKLİYORLAR

Topaç'ın geliştirdiği cihaz, engele yaklaştığında sesli uyarı vererek görme engelli kişilerin nesnelere çarpmasının önüne geçiyor. Ali ve Abdulkadir Topaç, cihazın daha da geliştirilerek görme engelli bireylerin kullanımına sunulması için destek bekliyor.

Kuzeninin kendisi için geliştirdiği cihazı 8 aydır kullandığını anlatan Ali Topaç, "Yaklaşık ben bunu 8 aydır kullanıyorum. Önceden hayatımı idame ettirirken çok zorluk çekiyordum beyaz bastonla. Çünkü her engeli bastonla fark edemiyorum. Bu cihaz engele yaklaştığım zaman çift ses veriyor. Benim çarpmamı engelliyor. Kendimi böylece tüm somut cisimlerden korumuş oluyorum. Böyle bir faydasını gördüm. Tüm görmeyenler buradan tavsiye ediyorum. Bizden bunu talep edebilirler. Bunu örnek olarak yaptık ama bunun devamını yapma imkanımız var. Bizden istedikleri takdirde Türkiye'nin her tarafına ulaştırabiliriz. Geliştirmeye de açık bir cihaz zaten. Bunun geliştirilmesi çok önemli. Bileklik ve boyunluk olarak kullanılabilir. Bu şekilde kullanılırsa daha rahat edeceğiz. Bu yüzden destek bekliyoruz" dedi.

Cihazı yapan Abdulkadir Topaç, "Ağabeyimin birkaç defa duvara çarptığını gördüm. Elini, kolunu, başını duvara çarptı. Onu düşünerek bölümümle alakalı bir cihaz yapmak istedim. Cihazın yapımı 6 ay sürdü. Daha da geliştirmeye çalışıyorum. Daha küçük boyutlara getirilip daha kullanışlı hale getirmek istiyorum. Kesinlikle hata şansı yok cihazın. Ağabeyim de kullandığı için gözlemini yaptık. Dünyadaki ve Türkiye'deki tüm görme engelliler için kullanılabilecek bir cihaz olduğu için destek bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Cihazın görüntüsü

-Uygulaması

-Röportajlar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ================================================= 4)MÜSİAD'DAN SİLOPİ'YE YATIRIM ZİYARETİ ŞIRNAK’ın Silopi ilçesini ziyaret eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Şekerli beraberindeki heyetle, iş insanlarıyla bir araya geldi.

Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ile bir araya gelen MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Şekeri, TIR Parkı'ında 3 bin kişiye istihdam sağlayacak yatırım planını görüştü. Toplantıda İstanbul ve bir çok ildeki iş insanlarının Irak sınırına yatırım yapma planları görüşüldü.

Toplantının ardından açıklama yapan MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Şekerli, bölgeye yatırımın gelmesi için öncelikle yatırım ortamının sağlanması gerektiğini ifade ederek, "Sosyal dokuya dokunmamız lazım. İş insanları olarak sadece kendi rahatımızda, refah ortamımızda değil toplumun her kesimine birçok duyarlı çalışmalarımız var. Derdimiz vatanımız, milletimiz bir arada yaşayabilme gücümüzdür. Şırnak’ta Silopi’de iş konuşmamız lazım. Planladığımız bazı konular var. Önümüzdeki günlerde inşallah Anadolu’dan İstanbul’dan yatırımcıyı bilhassa Irak’a ticaret yapan yatırımcıyı bu bölgeye getirebilecek çalışmalar yapacağız. Orta ölçekli sanayi modelini sayın valimizle görüştük. Bu bölgede sanayi için birkaç lokasyon var, henüz netleştirmedik. Orta ölçekli sanayi modelimiz 500 metrekare ile 2 bin metrekare arası olan sanayi modellerimizdir. Buraya yatırımcıyı getirebilmek için il önce ortam sağlamamız gerekir. Genel merkezimizde birçok proje var. Fakat önemli projeyi buraya getirebilmektir. Yine de yapacağımız çalışmalar sonucunda 3 bin kişi burada istihdam sağlanırö dedi.