DHA YURT BÜLTENİ-5

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde otomobille Tortum Şelalesinin gölünü besleyen çaya uçan 3 kişi yürekleri ağıza getirdi. Büyük bir bölümü suya gömülen otomobilin içerisinden çıkan sürücü ve arkadaşları, yüzerek kıyıya ulaştı. Can pazaranın yaşandığı kazada kazazedeler kısa süreli şok yaşadı. Kaza dün saat 21.30 sıralarında Erzurum'un Uzundere ilçesinin Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. Artvin istikametine giden Emin Turan yönetimindeki 34 AF 3777 plakalı otomobil iddiaya göre, aniden önünde duran başka bir otomobile çarpmamak için direksiyonu sağa doğru çevirdi. Yol kenarındaki mıcıra kapılan araç sürücünün direksiyon hakimeyetini kayetmesi sonucu Tortum Şelalesinin gölünü besleyen çaya uçtu. Giderek suya batan otomobilden kendi imkanları ile çıkmayı başaran 3 kişi yüzerek karşı kıyıya ulaştı. Hızla akan çaya kapılmamak için büyük bir mücüdele veren 3 kişi görenlerin yüreklerini ağıza getirdi. Görgü tanıklarının bilgi vermesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolun karşı tarafında uzun bir süre mahsur kalan kazazedeler traktörle yanlarına gidilerek kurtarıldı. Yaklaşık 8 metre havalanarak suya uçan otomobil kazadan 2 saat sonra Uzundere Belediyesine ait iş makinesi ile sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, kurtarma çalışmalarını izleyip kazazedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Botanik Park görevlisi Derya Saka, özel olarak bakımını üstlendiği ve 'Ömrüm' adı verilen yavru karacaya çok alıştığını söyledi. Saka, "Bu küçük yavrumuzu ben bakıp büyüteceğim. Bakalım başarabileceğim mi. Çok güzel, çok seviliyor. İnsanın çocuğu gibi hemen alışıyor. Şu an ılık sütle besliyorum onu. 1 ay sonra ot ve samanla beslemeye başlayacağım. Bana alışmaya başladı. Ona alışıp bırakmak çok zor olacak. Parkı ziyarete gelenler de karacaya hayli ilgi gösteriyor. Görenler sık sık hatıra fotoğrafı çekiniliyorö dedi.

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde yaşayan yerel gazete sahibi Özkan Doğan(61), 55 yılda biriktirdiği yaklaşık 15 bin plağı özenle saklıyor.

Özkan Doğan, plak koleksiyonuna 6 yaşında ablasının kendisine hediye ettiği Ajda Pekkan'ın 'Her yerde kar var' plağı ile başladı. O günden bu yana aldığı her plağı itina ile arşivleyen Doğan'ın plak sayısı 55 yılda 15 bini buldu. Yerli, yabancı, pop arabesk, sanat müziği, arajman müzik olmak üzere değişik çeşitlerde plakları bulunan Doğan'ın plak arşivi koleksiyonerlerin de ilgisini çekiyor. Özel günlerde arkadaşlarına plak dinletisi gerçekleştiren Doğan, plak biriktirmeye devam ettiğini belirterek, "6 yaşından bu yana her aldığım plağı itina ile bir köşeye koyarak böyle dev bir koleksiyon oluştu. Koleksiyonerler dikkat ediyorum tür koleksiyonu yapıyor. Mesela rock yapıyor, hard rock koleksiyonu yapıyor, Türk sanat müziği koleksiyonu yapıyor. Ama benim plaklarımın arasında Beethoven'den tutun Orhan Gencebay'a kadar birçok yerli ve yabancı sanatçıya ait plaklar var. Benim sanatçı ve tür seçimim yok. Ben zamanla Türk hafif müziği de dinlerim. Arajman müzikleri de biriktirdim, arabeskleri biriktirdim. Elvis Presley’i de çok severim. Elvis Presley'in 150 den fazla albümü var." dedi.

GENÇLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

Zaman zaman kafelerde ve değişik mekanlarda plak dinletisi yaptığını ifade eden Doğan, özellikle gençlerin plak dinletilerine ilgi gösterdiğini söyledi. Plak dinletilerinde sadece plak çalmadıklarını, şarkıların ve şarkıları seslendiren sanatçıların hikayelerini de paylaştığını anlatan Doğan, şöyle dedi:

"Gençler özellikle plakların birçoğunun coverları yapıldığı için birçoğunu yakinen tanıyorlar. Bir de müziğin güzel olanını dinlemek herkesin hoşuna gidiyor. Plak günlerinde gerçek müzik severlerle buluşuyoruz. O yüzden de yoğun bir ilgi var. İlgi ve alaka artarak devam ediyor. Bizim plak günlerimizde sadece plak çalmıyoruz. O günlerde şarklıların hikayeleri, şarkıcıların hikâyeleri ya da o günlerde o plağın çıktığı zamana ait bir hikayeyi anlatarak çalıyoruz. O yüzden aslında bir kültür programı gibi sadece plak çalmıyoruz orada. Söyleşiler yapıyoruz. O katılan arkadaşlarla beraber bir ortam oluşturuyoruz. Aldığım bütün plakların üzerinde aldığım tarih yazar. Hatta bazılarında ufak tefek anılarda görebilirsiniz."

