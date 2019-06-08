DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ÇANAKKALE FERİBOT İSKELESİNDE TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU ÇANAKKALE'de, 9 günlük Ramazan Bayram tatilini fırsat bilip tatil merkezlerine ve memleketlerine gidenlerin dönüşleri başladı. Eceabat ve Kilitbahir'e geçmek isteyenler, bugün de feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.

Çanakkale feribot iskelelerinde, tatilcilerin erken dönüşü devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü başlayan, 3'üncü günü de devam eden Çanakkale feribot iskelesindeki araç kuyruğu bayramın ardından da sürüyor. Bozcaada, Edremit Körfezi ve Ege sahilleri gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayanlar, İstanbul ve Trakya bölgesindeki kentlere geçmek için bugünde Çanakkale merkez feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri hem de şehir içinde giden sürücüleri yönlendirerek, trafiğin akışını sağlamaya çalışıyor.

Öte yandan Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş firmasınca Çanakkale- Eceabat hattında 3, Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Lapseki- Gelibolu hattında 5, Gökçeada- Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla sefer yapılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale feribot iskelesinden görüntü.

-Feribot iskelesindeki araçlardan görüntü.

-Feribot sırası bekleyen araçlardan genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) ================================================= 2)YÜZEN ADALAR, SU ALTINDA KALDI SAMSUN'un Ladik ilçesindeki Ladik Gölü'nde su seviyesi yükselmesi rağmen gölün sembolü haline gelen yüzen adalar göl zemininde kaldı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Polat, Ladik Gölü'ndeki yüzen adaların biyolojik çeşitlilik için önemli alanlar olduğunu belirterek, "Ladik'e gittiğimizde yüzen adaları değil de, yüzen ağaçları görüyoruz. Çünkü ağaç ve bitkilerin kökleri suyun tabanında kaldı. Maalesef yüzen adalarımız tabanla birleşti" dedi.

Samsun'un Ladik ilçesinde 870 hektarlık alana sahip Ladik Gölü, çevredeki erozyon tehdidi, sudaki bitki tortuları ile zemininin dolması ve tarım faaliyetleri için aşırı su çekilmesi nedeniyle geçen Kasım ayında en derin yerinde su seviyesi 80 santimetreye kadar düştü. Bu nedenle gölün meşhur yüzen adaları karaya oturdu. Su seviyesi, kışın yağan kar ve bahar yağmurları ile 4 metreye kadar yükseldi. Ancak karaya oturan yüzen adalar için bir etkisi olmadı. Zeminle birleşen adalar, su yüzeyine çıkmadı. Adaların üzerinde bulunan ağaçların gövde kısımları su altında kalırken, dalları da su yüzeyinden görülmeye başlandı.

'YÜZEN ADALAR MAALESEF TABANLA BİRLEŞTİ' Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Polat, Ladik Gölü'ndeki yüzen adaların göl ve çevresindeki biyolojik çeşitlilik için çok önemli alanlar olduğunu belirterek, yüzen adaların maalesef tabanla birleştiğini söyledi. Polat, "Şuan da Ladik Gölü'ndeki su maksimum kotunda. Maksimum kotuna yükselince doğa gözlemcileri yüzen adaları tekrar yüzen vaziyette görmesi bekliyorduk. Ama bugün Ladik'e gittiğimizde yüzen adaları değil de, yüzen ağaçları görüyoruz. Çünkü yüzen ağaç ve yüzen bitkilerin kökleri suyun tabanında kaldı. Maalesef yüzen adalarımız tabanla birleşti" dedi. 'GÖÇMEN KUŞLARIN GELME İHTİMALİ AZALDI' Yüzen adaların korunaklı bölge olması sebebi ile özellikle balıkların yüzen adaların alt kısmını yuva olarak kullandığını dile getiren Polat, "Gölün bu özelliği yitirilmiş oldu. Ladik gölünün bir diğer özelliği de ornitolojik değeridir. Göçmen kuşlar üreme maksadıyla buraya geliyor. Göçmen kuşların burayı tercih etmesindeki etken buraların insan etkisinden uzak, korunmalı yüzen adalarda yuva yapıp kuluçkalara yatmalarıydı. Artık buralarda kuluçka yapacak habitatlar kalmadığına göre, göçmen kuşların buralara gelme ihtimalleri de çok aza indi. Dolayısıyla hem balık popülasyonun geleceğini hem kuş popülasyonunun geleceğini yüzen adalar ile birlikte zarara uğrattıkö diye konuştu.

'GEÇEN YILKİ MANZARANIN DAHA KÖTÜSÜYLE KARŞILAŞACAĞIZ' Yakın gelecekte sulama maksadıyla tekrar su çekilmeye başlandığında geçen yıl görünen manzaranın biraz daha kötüsüyle karşılaşılacağını da kaydeden Polat, şunları söyledi: "Çünkü Ladik Gölü baraj gölüne dönüştürülmeden önceki su derinliği 6-6,5 metre derinliğindeydi. Bugün bu derinlik maksimum kotunda en derin yerde 4 metre şeklinde. Bu şunu ifade ediyor; Ladik Gölü'nün tabanı erozyonla en az 2 metre tabı yükselmiş oluyor. Dolayısıyla gölün alanı tarım yapılan arazilere doğru kayacaktır. Su çekilmeye başlandığı andan itibaren ham tarım topraklarının büyük bir kısmı su rejimi ile birlikte tabana dolmaya devam edecek ve dolayısıyla Ladik Gölü'nü yakın bir gelecekte önce gölede ardından bataklığa dönüştürecek ve yok olma seyrini hızlandıracaktırö 'YENİDEN BİR YÜZEN ADALAR SİLSİLESİNİ GÖRMEK ZOR' Sular altında kalan yüzen adaların yerine yeni yüzen adaların yapılmasının çok masraflı olacağını da aktaran Polat, şöyle dedi: "Eğer 'biz yeniden bir yüzen ada yapalım, kuşlarımız, balıklarımız tekrar yuva yapacak habitatlara kavuşsun' desek herhalde Samsun'un bütçesini bu iş için harcamamız gerekir. Sonucunda ise 'kesin başarılı olacağız' diyemeyiz. Bunun için bir doğal habitatı, geri dönüşümsüz olarak tahrip ettikten sonra onu tekrar doğaya kazandırmanın çok masraflı ve çoğu zamanda imkansız olduğunu bilmemiz gerekir. Yeniden bir yüzen adalar silsilesini Ladik Gölü'nde görebilmemiz mümkün değil. Ancak şunu yapmamız gerekir. En kısa sürede Ladik Gölü'nün boşa akan sularını sulamada değerlendirecek yeni bir sistem kurarak Ladik Gölü'nün su rejimi ile daha fazla uğraşmamak, doğal haline bırak gölün ömrünü elimizden geldiği kadar uzatmak bizim görevimiz olmalıö

Görüntü Dökümü:

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-Yüzen adalardan detaylar

-Drone detayları

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/LADİK(Samsun),(DHA) ===================================================== 3)30 DERECE SICAKTA KAR BANYOSU SİVAS Kongresi'nin 100'üncü Yılı etkinlikleri kapsamında İmranlı ilçesi sınırlarında Kızıldağ'dan doğan ve Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta kamp ve doğa yürüyüşü programı düzenlendi. Etkinliğe katılanlar 30 derece sıcak altında kar banyosu yapıp, kar helvası yedi.Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği öncülüğünde Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü tarafından (SİVDAK) İmranlı ilçesi sınırlarında Kızıldağ'dan doğan ve Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta kamp ve doğa yürüyüşü programı düzenlendi. Kızılırmak'ın doğduğu kaynakların en büyük kolu olan Kızılmezra köyü başlangıcından itibaren Kızılırmak'ı takip ederek 10 gün boyunca Sivas il merkezine kadar yürüyüş ve kamp faaliyeti yapılacak.

KAR BANYOSU KEYFİ

Kızılırmak'ın doğduğu 2 bin 500 rakımlı Kızıldağ eteklerinden başlayan ilk gün parkurunda katılımcılar, altından ırmağın geçtiği kar kütlesi üzerinde serinleme fırsatı buldu. Yanlarında getirdikleri dut pekmeziyle kar helvası yapan sporcular, yaklaşık 30 derece sıcak altında kar banyosu ile serinledi. Daha sonra halat yardımıyla şelaleden aşağı inen sporcular, burada Türk bayrağı açtı. Milli Mücadelenin yüzüncü yılına atfedilen yürüyüş programında Kızılırmak'ın geçtiği İmranlı, Zara ve Hafik ilçeleri güzergahı üzerinde onlarca; tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri görecek ve aynı zamanda görüntüleyecek olan katılımcılar, Sivas'ın zenginliklerini gözler önüne serecek.

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüşten görüntüler

-Kar banyosu yapanlar

-Kar helvası yapılıp yenmesi

-Detay görüntüler Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS (DHA) ================================================== 4)BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 AĞIR YARALI KONYA'da belediye otobüsü ile çarpışan otomobildeki 4 kişi, ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir ile Köyceğiz caddelerinin kesiştiği kavşağında meydana geldi. Mehmet Çoban yönetimindeki 68 DN 314 plakalı otomobil, kavşakta Tepekent Mahallesi seferini yapan Kazım Salkım yönetimindeki 42 DEG 57 plakalı belediye otobüsü ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki 3 kişi araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Görüntü dökümü:

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- Kaza yerindeki araçlardan detaylar

- Polisin olay yeri incelemelerinden detay