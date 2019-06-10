DHA YURT BÜLTENİ - 5

Malkara'da arı paniği Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, ıhlamur ağacına oğul veren bal arıları, itfaiye ekipleri ile bir arıcı tarafından kovana alınarak, bölgeden uzaklaştırıldı. Arılar, kısa süreli paniğe neden oldu.

Malkara'nın en işlek caddelerinden biri olan Şehit Selim Vural Caddesi üzerindeki ıhlamur ağacına, yüzlerce bal arısı, oğul verdi. Arıları gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri de ilçede arıcılık işi yapanlardan yardım istedi. Bunun üzerine arıcılık yapan Kadir Sarı devreye girdi. Özel kıyafetlerini giyen Sarı, eline aldığı kovanla, itfaiye aracının sepetine binip, arıların bulunduğu yere ulaştı. Kraliçe arıyı kovana koyan Sarı, diğer arıları da duman körüyle kovana yerleştirdi. Bu sırada bölgeye kimse yaklaştırılmadı.

Kovana yerleştirilen arılar daha sonra doğaya salınmak üzere güvenli bir yere götürüldü. Arıların bölgeden uzaklaştırıldığını belirten Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, "Doğanın can dostu olan arılar, oğul verme mevsiminde. Şehir merkezimizde oğul veren arılar da itfaiye ekiplerimiz, hemşerimiz ve arıcılık yapan Kadir Sarı sayesinde, hemşerilerimizin güvenliği için koruma altına alınmıştır" dedi.

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-İtfaiye ekibinin çalışması

-Arıların başka kovana nakledilmesi

-Çevrede toplananlar

-Cadde genel gör.

-Arı kovanı

-Detaylar Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- ==================== Nevşehir'de turistlerin gözdesi kabak çekirdeği oldu Nevşehir'de üretimi yapılan ve bölgenin önemli gelir kaynaklarından birisi olan çerezlik kabak çekirdeği, Kapadokya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

Nevşehir'de patates ve üzümden sonra gelen ve en önemli tarım ürünlerinden biri olan çerezlik kabak çekirdeği, Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Bölgeye gelen turistler, su yerine süt ve tuzun karışımıyla taş fırınlarda kavrulan kabak çekirdeğinden satın aldı.

KİLOSU 35 TL

Esnaf Yusuf Şahantez (52), tarlada yetişen kabak çekirdeklerini önce güneşin altında serip kuruttuklarını söyleyerek, "Daha sonra süt ve tuzlu karışımlarla taş fırında pişiriyoruz. Kabak çekirdeğinin odun ateşinde taş fırında kavrulması ayrı bir tat katıyor. Kabak çekirdeğini buradan müşterilerimize taze taze satışını yapıyoruz. Turistler tadına ve lezzetine bakarak diğer kabak çekirdeği ile aradaki farkı görüyor. Bu yıl çerezlik kabak çekirdeğinin fiyatını 35 TL olarak belirledik" dedi.

Tatil için Adana'dan Kapadokya'ya gelen Çağatay Yılmaz ise, "Kapadokya'ya geldiğimizde turist bölgeleri ziyaret ettikten sonra yemek içme konusunda neler meşhur onu sorduk. Herkes sütlü kabak çekirdeğinin mutlaka alınması gerektiğini söyledi. Tadına baktım ve çok beğendim. Hem kendim için hem de Adana'daki yakınlarım için aldım" diye konuştu.

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-İşletmeci Yusuf Şahantez 'in fırın başında kabak çekirdeği kavurması

-Müşterilerin kabak çekirdeğinin tadına bakması

-Yusuf Şahantez'in müşterilere kabak çekirdeğini nasıl hazırladıklarını anlatması

-Müşteriler ile röportaj

-Yusuf Şahantez, ile röportaj SÜRE: 3.18 Saniye - Boyut 368 MB NEVŞEHİR,(DHA) =================== İsale hattındaki arıza giderildi, Foça suya kavuştu İzmir'in turistik ilçesi Foça'ya kuyulardan içme suyu taşıyan isale hattındaki patlamalar nedeniyle yaşanan arıza, İZSU ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu dün (Pazar) saat 23.00 sıralarında giderildi. İlçeye 40 saat aradan sonra tekrar su verilmeye başlandı.

İzmir'in Menemen ilçesi kırsal Musabeyli Mahallesi'nde İZSU'ya ait su kuyularından Foça'ya içme suyu taşıyan isale hattında, 8 Haziran Cumartesi saat 07.00 sıralarında patlama meydana geldi. İsale hattının Foça'nın Bağarası Mahallesi ile ilçe merkezi arasındaki kesiminde meydana gelen patlama nedeniyle tonlarca su boşa aktı. İZSU yetkilileri isale hattına giden suyu, vanasını kapatarak kesti. Kesinti nedeniyle ilçe merkezindeki Atatürk, Fevzipaşa, İsmetpaşa ile kırsal Yenibağarası ve Gerenköy mahallelerine su verilemediği bildirildi. Ekipler, gece boyunca aralıksız olarak çalışıp, isale hattında patlayan boruyu onarıp, tekrar su verdi. Ancak bu defa 40 yılı aşkın bir süredir kullanıldığı için eskidiği belirtilen isale hattında başka patlamalar da meydana geldi. İsale hattında yaşanan yeni patlamalar nedeniyle ilçedeki su kesintisinin süresi uzadı. Arızanın uzaması nedeniyle mahallerde İZSU ve Foça Belediyesi tarafından tankerlerle temizlik ve hijyen amaçlı kullanma suyu dağıtıldı. Arızanın giderilmesi için İZSU ekiplerinin aralıksız yaptığı çalışmalar sonucunda, dün (pazar) saat 23.00'te arıza giderilip, ilçeye yeniden su verilmeye başladı.

'PERSONELİM KENDİ İNSİYATİFİ İLE EVLERİN İÇİNE KADAR SU TAŞIDI'

Arızanın başladığı anlardan itibaren, gerek patlamanın meydana geldiği noktadaki çalışmaları izleyerek yönlendiren gerekse kesinti nedeniyle sıkıntı yaşayan mahalleleri dolaşarak geçici çözümler üreten Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, gece yarısı, belediyenin kurumsal Facebook sayfasından yaptığı açıklamayla ilçeye yeniden su verilmeye başlandığını duyurdu. Gürbüz, "Bu sıcak yaz gününde hiç yaşamak istemeyeceğimiz iş, başımıza geldi" diyerek başladığı açıklamasında, tatil ve hafta sonu demeden İZSU personelinin tamamının görev başında kalarak işlerini sahiplenmesinden övgüyle bahsetti.

Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

"Sıcak yaz gününde hiç yaşamak istemeyeceğimiz iş, başımıza geldi. Borular eskiydi, bakımı yapılmıştı veya yapılmamıştı, bizim sorumluluk alanımızdı veya değildi. Bunlar sebepler ve bahaneler. İşin aslı bu sıcakta bayram tatili, pazar günü demeden bölge İZSU personelinin tamamının görev başına gelmesi ve mesai saati gözetmeksizin tekrar tekrar patlak veren sorunu çözünceye kadar işlerini sahiplenişleri, bizim elimizdekiler dahil çevre ilçelerden gelen 16 adet arazöz ve tankerin Foça'da girilmedik sokak bırakmaması, personelin kendi insiyatifiyle suyu ihtiyacı olanların evlerine kadar taşıdığını duyurmak isterim. İki gün boyunca susuz kaldığı halde bana ve ekibime olan güvenini kaybetmeyen desteğini esirmeyen büyük ailem Foçam. Bu sıcakta sıkıntı çeken herkesten hakkını helal etmesini istiyorum. Yeni boru hattı en erken ne zaman yapılmaya başlanabiliyorsa o zaman başlanacağını bilmenizi istiyorum. Bana olan güveninizi hiçbir zaman boşa çıkarmayacağıma söz veriyorum. Sizi seviyorum. Herkese iyi geceler. Çamaşırları makinaya kendimi duşa atıyorum."