DHA YURT BÜLTENİ-5

1)KIRIKKALE'DE SEL 2 CAN ALDI

ANTALYA'da bir ortaokulun tek görme engelli öğrencisi Deniz Aygün (14), 100'lük sistemde 99 puan alarak okulu birinci tamamladı. Sevgi- Güven Aygün çiftinin ilk çocukları Deniz, görme engelli doğması nedeniyle hiç gün ışığını göremedi. Gözlerinin açılması için ailesinin doktor doktor gezdirdiği Deniz'in anne karnındayken beyninden gözlerine giden damarların gelişmediği, organ nakli şansı olmadığı ortaya çıkınca Deniz hayatını görme engelli sürdürdü. Durumunu kabullenen Deniz, evde bütün işlerini kendi yapabilecek duruma geldi. Okul çağına geldiğinde ailesi Deniz'i engellilere yönelik okul yerine normal okula gönderdi. İlkokul ve ortaokul süresince her sabah annesi Sevgi ile okula giden Deniz, eğitimdeki başarısıyla dikkati çekti. Anne Sevgi Aygün, her teneffüste de okula gelerek oğlunu bahçede gezdirdi.

BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda fayton çeken bir atın yorgunluktan baygın düştüğü görüntüler tepki yaratırken, tatilciler tabiat parkında atların gün boyu tatilcileri gezdirmek için kullanılırken bitkin düştüğünü, faytonların kullanılmamasını istedi. Bazı vatandaşlar da faytonların Abant'ın simgesi olduğunu savundu. Bolu'da geçen hafta yorgunluktan baygın düşen bir atın görüntüsü sosyal medyada yayıldı. Atın üzücü görüntüleri medyada da haber oldu. Görüntülerin yayılmasının ardından Bolu Hayvanları Koruma Derneği(BOLHAYKO) savcılığı suç duyurusunda bulundu. Uzun yıllardır Abant'ta süren fayton gezileri tartışılmaya başlandı. Abant'a tatil için gelen vatandaşlar, faytonların kullanılmamasını istedi. Bazı vatandaşlar ise faytonların Abant'ın simgesi olduğunu, uygun bakım koşulları ve yeterli dinlenme sağlanması halinde çalıştırılmasında bir sakınca olmadığını söyledi. Faytonculuk yapanlar ise atların gayet bakımlı olduğunu, özenle bakıldığını ve fazla zorlanmadığını belirtti. Trabzon'dan tatil için Bolu'ya gelen Şükrü Küçük, "Faytonların bu bölgeye, Abant'a renk kattığını düşünüyorum ama hayvanların yorgunluktan bayılması çok doğru bir şey değil. Sahiplerinin onları bir şekilde o kadar yormaması gerektiğini düşünüyorum. Ama faytonlar bölgeye renk katıyor. Dinlendirilerek, yormadan, bayılacak hale gelmeden olması lazım. Onlar da bir can." dedi. Hatay'dan eşi ile birlikte Abant'ı gezmeye gelen Yücel Özdağ ise "Bu hayvanlara yapılan bir zulümdür. En kısa zamanda hayvan hakları korumasının gelmesi gerekiyor. Bu zulme son verilmesi gerekiyor. İnsanların buna binerek bunu teşvik etmeleri çok yanlış. Biz hayvanları seviyoruz. Hayvanları korumalıyız. Bu dünya hepimizin. Faytonlar kesinlikle kaldırılmalı. Bunun yerine alternatif şeyler yapılmalı. Mesela elektrikli araçlar olabilir. Bunlar atlar yerine kullanılabilir. Hayvan yerine elektrikli bir araçla buralar gezilebilir." diye konuştu. Ailesi ile birlikte Türkiye turu yapan Hasan Felek ise "Korunaklı olduğu sürece olabilir. Günde süreç olarak 5-6 saatlik çalışma yerine 1-2 saatlik çalışma ile hem hayvanlar korunabilir. Hem dinlendirilerek yapılabilir. Burayı görmek isteyenler de onu tatmak istiyor aynı zamanda fakat dediğimiz gibi biraz daha süreci kısa tutarak çok kazanç değil de daha insanlara hizmet için sunulabilir." ifadelerini kullandı. 30 yıldır Abant'ta faytonculuk yapan Hayrettin Türe, "Atlarımız doğal yaşamda yeşimin içinde, çimenin içinde yaşıyorlar. Atlar bakımlı. 8-10 tane atımız var. Yorulduğu zaman hepsi 2 turda bir değiştiriyoruz. Vatandaşlar da atların burada olmasından memnun. Yabanı misafirler Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Abant'ı artık herkes biliyor. Yeni bir şey değil bu. 30-40 yıldır burada faytoncular var.

Anne Sevgi Aygün de bu akşam çok heyecanlandığını söyledi. Oğlunun kendisini her zaman gururlandırdığını anlatan Aygün, başarısının devam etmesi dileğinde bulundu. Aygün, "Deniz'in tek başına ayaklarının üstünde durduğunu görmek en büyük hayalim, başka bir isteğim yok" dedi. Baba Güven Aygün de oğlu Deniz'in her zaman yüzlerini güldürdüğünü söyledi. Oğlunun bu okula başlarken tereddüt ettiklerini belirten Aygün, öğretmenlerin kendilerine destek olduğunu açıkladı.

(ÖZEL)

8) DEDEDEN KALMA ÇİFTLİKTE MUHTAÇ HAYVANLARA BAKIYOR

DİYARBAKIR'da veteriner asistanı Serhat Şiyar Bayar (23), ailesiyle birlikte Hevsel Bahçeleri'nin yanındaki dededen kalma çiftlikte oluşturduğu özel alanda tedaviye muhtaç hayvanlara bakıyor. Maaşının büyük bölümünü hayvanlara harcayan ve çiftçilik yapan ailesinin hayvanlarla iç içe yaşadığı Bayar'ın hedefi, rehabilitasyon merkezi açmak.

Veteriner asistanı Serhat Şiyar Baran, ailesiyle birlikte UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan tarihi Hevsel Bahçeleri'nin yanındaki dededen kalma arazi ve içerisinde yer alan evde özellikle tedaviye muhtaç hayvanlar için özel alan oluşturdu. Ev içerisindeki tavanda bulunan kuş yuvalarına dokunmayan ve odalarda kedilerin bakımını yapan aile, hayvanlarla iç içe yaşıyor. Ailesi çiftçilikle uğraşan Baran, çalıştığı veteriner polikliniğinden arta kalan zamanlarda çiftliğe gelip, hayvanların tedavi ve bakımları ile ilgileniyor. Kendisi olmadığı zaman daima çiftlikte bulunan babasını yönlendirerek tedavilerini yaptıran Bayar, aldığı maaşın büyük bölümünü de yine hayvanlar için harcıyor. Sakat hayvanlar için yürüteç ve benzeri protezler de yapan Baran’ın hedefi, rehabilitasyon merkezi açarak, hayvanları ücretsiz tedavi etmek.

'KENDİ İMKANLARIMIZLA YAPIYORUZ'

Hayvan sevgisini babasından kaynaklandığını ve kendi imkanlarıyla hayvanların bakımlarını üstlendiklerini ifade eden Serhat Şiyar Bayar, "Burası bizim aileye ait. Aile çiftliği, dededen kalma bir ev. Babamın çiftçilik yaptığı yerde boş bir bölümü hayvanlara ayırdım. Sokakta gördüğüm, kliniğe gelen, yardıma muhtaç hayvanlar var. Ayağı kırık, kaza geçirmiş tedaviye muhtaç hayvanlar var. Burada bunların tedavisini yapıyorum. Serum tedavisine ihtiyacı olan var, parazit tedavisine ihtiyacı olan hayvanlar var. Genelde burada kendi imkanlarımla bunların tedavisini yapmaktayım. Burada şu an 2'si yetişkin, 3'ü 6 aylık, 9 da yavru köpeğimiz var. Bir tane yavru baykuşumuz var. Annesini kaybetmiş. Anne beslenmesine ihtiyaç duyuyor. Burada onu elle besliyoruz. Avlanabileceği düzeye geldiğinde tekrardan salacağız. Bugüne kadar burada yılan, atmaca, baykuş, at, kedi, köpek bunların tedavisini yaptım. Ailemin tepkisi gayet olumlu oldu. Ben kendimi bildim bileli babam hayvan besliyor. Babadan gelme bir hayvan sevgisi var bende. Annem de babam da destekliyorlar. Yardımcı oluyorlar. Benim olmadığım zamanlarda babam tedavilerini yapıyor. Hafta içi çalıştığım için hafta sonları buradayım. Hafta içi tedavilerini babam yapıyor. Birlikte yapıyoruz bazen. Bütçeyi kendi imkanlarımla karşılıyorum. Babamın desteği de oluyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden geldikçe yapıyoruz. Destek olursa daha çok hayvana erişmeyi planlıyoruz. Olmasa da kendi imkanlarımızla devam edeceğiz" dedi.

FELÇLİ KEDİYE YÜRÜTEÇ YAPTI

Dokuzuncu kattan düşen ve felç olan bir kedinin tedavisini yaparak yürüteç yapar Baran, şunları söyledi:

"Kedi kafeste yaşıyordu. Yeme içme ihtiyacını karşılıyordu ama tuvalet ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Kafeste üstünü falan batırıyordu. Bunu gördükten sonra bahçeli bir yere sahiplendirirsek en azından bir yürüteçle bu kedinin yürüyebileceğini düşündüm. İnternetten gördüğüm yürüteç örneklerinden bakıp bir taslak oluşturdum. Bu taslağı bisiklet tekerleklerinden demirciden yaptırdım. Gayet de güzel oldu. O kediyi de sahiplendirdik. Şuan o kedi mutlu yaşıyor. Bundan sonraki hedefimiz bu arazi içinde veya başka bir yerde bir hayvan barınağı gibi veya bir rehabilitasyon merkezi gibi bir şey kurmak. Tamamen ücretsiz olarak sokak hayvanlarına gönüllü bir şekilde bakmak. Hedefimiz bu şuanda. Destek gerekiyor. Her şey için destek gerekiyor. Hani biz elimizden geldiğince kendi imkanlarımızla derme çatma tedavi yapıyoruz. Bakım yapıyoruz. Sahiplendirme yapıyoruz."