DHA YURT BÜLTENİ-5

Görünüt Dökümü

- Çocukların cadde kenarında beklemesi

- Ali Kaygsız'ın yaya geçidinden koşarak geçmeye çalışması

- Küçük çocuğa otomobilin çarpması

- Çocuğun savrularak orta refüje düşmesi

- Çevredekilerin kaza mahalline koşması

2)CİNAYET SANIĞI KADIN, TAHLİYE KARARINI DUYUNCA AVUKATINA SARILDI

ANTALYA'da, birlikte yaşadığı Cengiz Aydın'ı (30) kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada kendisini boğmaya çalışırken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Nurcan Saraç, yurt dışı yasağıyla tahliye edildi. Nurcan Saraç kararı, avukatına sarılarak kutlarken, yakınları sevinç gözyaşı döktü.

Olay, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3930 Sokak'ta geçen yıl 4 Haziran sabahı meydana geldi. Nurcan Saraç ve Cengiz Aydın, 3 yıldır birlikte yaşadıkları evde kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. İddiaya göre, alkollü olan Aydın, kadına saldırdı. Bunun üzerine eline bıçak alan Nurcan Saraç, kendisini yatak odasına kilitleyip polisi aradı. Ancak Cengiz Aydın odanın kapısını kırarak, içeri girdi ve 2 çocuk annesini boğmaya çalıştı. Saraç da elindeki bıçağı, Aydın'ın kalbine sapladı. Ardından 112 Acil'i aradı. Ambulansla hastaneye götürülen Aydın, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Nurcan Saraç, tutuklandı.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Saraç ile ölen Cengiz Aydın'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Şikayetçi avukatları, sanığın öldürme kastıyla bıçağı maktulün kalbine sapladığını, bıçağın da meyve bıçağı olmadığını belirterek, 'kasten insan öldürme suçu'ndan cezalandırılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı, sanığa 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu'ndan 12 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

'MÜVEKKİLİM KENDİSİNİ VE BEBEĞİNİ KORUMUŞTUR'

Sanık avukatı Serap Ertuğrul ise müvekkilinin meşru müdafaa sınırları içerisinde hareket ettiğini belirterek, "Müvekkilim olay öncesinde 112'yi aramıştır. Bize göre meşru müdafaanın tam koşulları oluşmuştur. Müvekkilim kendisini ve bebeğini korumak içgüdüsüyle hareket etmiştir. Mahkemenin, müvekkilimin korku ve panik anlarını da dikkate almasını istiyorum. Müvekkilimin beraatını talep ediyorum" dedi.

'ÖLMEMEK İÇİN BIÇAĞI ELİME ALDIM'

Sanık Nurcan Saraç ise mecbur kaldığı için bıçağı eline aldığını ifade ederek, "Ben öldürmek için değil, ölmemek için elime aldım. Cengiz güçlü biriydi, benim onu öldürmeye gücüm yetmez. Ben o gece elimden geleni yaptım" diye konuştu. Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan Saraç, "Ben en başından beri söylediğim gibi bıçağı saplamadım. Saplamış olsaydım, benim de üzerimde kan olurdu" dedi.

YURT DIŞI YASAĞIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, olayda 'kasten insan öldürme suçu'nun oluşmadığına kanaat getirerek, sanığı 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu'ndan 12 yıl hapis cezasına mahkum etti. Eylemin tahrik altında meydana geldiğini değerlendiren heyet, cezayı 6 yıla indirdi. Duruşmadaki iyi halini de indirim nedeni olarak kabul eden mahkeme heyeti, sanığa 5 yıl hapis cezası verdi. Cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurulan sanık, yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edildi.

ANNE: KADINLARIMIZ RAHAT YAŞASIN

Nurcan Saraç mahkemenin kararını avukatına sarılarak kutlarken, Saraç'ın yakınları mahkeme koridorlarında sevinç gözyaşları döktü. Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Nurcan Saraç'ın yakınları, karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Anne Ayşe Leylak, "Sabrın sonu selametmiş. Uzun süre bekledik ama huzura kavuştuk. Artık kadınlar üzerindeki şiddet yeter. Çocuklar ve kadınlar baskı altında. Biz istiyoruz ki kadınlarımız rahat yaşasın" dedi.

BABA: ADALET YERİNİ BULDU

Baba Osman Leylak da adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Allah herkesten razı olsun. Mutlu ve sevinçliyim. Bundan sonra kızıma sahip çıkacağım. Her zaman arkasındayım, destekçisiyim. Hiçbir zaman unutmasın ki arkasında babası var. Ölene kadar yanındayım" diye konuştu.

ABLA: ARTIK BÖYLE OLAYLAR OLMASIN

Abla Nuray Akkurt ise duruşmalar boyunca umutlarını kaybetmediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Hep çıkacağı yönünde umudumuzu yükselttik ve şu an çok mutluyuz. Kadınlara eziyet son bulsun. Artık böyle olaylar olmasın. Hiçbir kadın zor durumda kalmasın istiyoruz. Bu kararı bekliyordum ama dava hep ertelendi. Tahliye beklerken dava ertelendi. Yine ertelenebilir kuşkusu vardı. Bir an önce yanımıza gelmesini bekliyoruz. Hatta gidip alacağız."

YAVUZ: KADINLAR ÖLDÜRMEK İÇİN DEĞİL, ÖLMEMEK İÇİN BU DURUMDA

Duruşmaları takip eden Antalya Kadın Platformu üyesi Selma Yavuz da "Bugün buraya Nurcan için geldik. Bu karar hepimiz için sevindirici oldu. Böyle kararlara ihtiyacımız var. Umut ederdik ki bu karar Nevin Yıldırım için de alınsın. O da kendini savundu. Ama ne yazık ki müebbetle cezalandırıldı. Nurcan gibi örneklerimiz var. Kadınlar öldürmek için değil ölmemek için bu duruma geliyorlar" dedi.