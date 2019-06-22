DHA YURT BÜLTENİ - 5

1 milyon yılda oluşmuş kanyondaki çöp yığınları iç sızlatıyor Antalya'nın Düzlerçamı Milli Parkı içerisinde yer alan, 1 milyon yılda oluşmuş 115 metre yüksekliğinde, yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki Güver Uçurumu Kanyonu'nun son yıllardaki bakımsız görüntü tepki çekiyor.

Antalya-Korkuteli Karayolu üzerinde Döşemealtı ilçesinde Düzlerçamı Milli Parkı sınırları içinde yer alan Güver Uçurumu Kanyonu, 2 kilometre uzunluk, 30 metre genişlik ve 115 metre yüksekliğe sahip. 1 milyon yılda oluştuğu düşünülen kanyonun içinden 3 ayrı çay akıyor. Kızılçam, ardıç, pırnal meşesi, keçiboynuzu ve sakız ağaçlarıyla alageyik, karaca, dağ keçisi, yaban domuzu, tilki, porsuk, tavşan, üveyik ve kartal gibi canlı türleriyle bölgenin en yakın ve güzel kanyonlarından biri olan kanyon, yüzlerce doğasever ve turisti ağırlıyor.

Seyir terasları, piknik yapılabilen alanları, dağ bisikleti, yürüyüş ve kamp aktivitelerine olanak sunan Güver Uçurumu Kanyonu'nun son yıllardaki bakımsız görüntüsü tepki çekiyor. Kanyona giden yol üzerinde biriken çöpler arasında pet şişeler, teneke kutular, cam şişeler, plastik poşetlerin yanı sıra moloz ve hayvan kemikleri bile görmek mümkün. Çöpten yayılan ağır koku içinde kanyonu gezen doğaseverler, gördükleri manzaraya isyan ediyor.

DAĞ BİSİKLETİ, YÜRÜYÜŞ, KAMP VE PİKNİK İÇİN UYGUN BİR ALAN

Yıllardır bölgede yürüyüş yaptıklarını belirten dağcı ve rehber Cuma Gök, "Kanyon şehir merkezine çok yakın. 20 kilometre uzaklıkta. Antalya-Korkuteli yolundaki ayrımdan sonra 7 kilometre sonra kanyona ulaşılıyor. Burası yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri" dedi. Kanyonda pek çok yürüyüş rotasının yanı sıra özellikle dağ bisikleti için uygun rotalar bulunduğunu belirten Gök, "Şehir merkezine yakın olduğu için bisikletçiler burayı tercih ediyor. 5 metreden 50 kilometreye kadar çeşitli zorluklarda rotalar var" diye konuştu.

'GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA İÇİMİZİ ACITIYOR'

Güver Uçurumu Kanyonu'ndaki çevre kirliliğinin bir doğasever olarak içini acıttığını belirten Gök, "Maalesef bu konuda çok eğitimsiziz. Gittiğimiz her yerde çöplerle karşılaşıyoruz. Yol boyunca çöpler var. Çöp konteynerleri olmasına rağmen maalesef çöpler yerlere atılmış. Lütfen ne olur dikkat edelim. Çöplerimizi geri götürmek bizim görevimiz olsun. Bu doğa hepimizin. Sadece günlük düşünmeyelim. Çocuklarımıza bırakacağımız bu ormanları korumamız gerekir" dedi.

'ÇOCUKLUĞUMDAN BU YANA GELDİĞİM BİR BÖLGE'

Antalyalı mimar Buğra Kayalı (39) ise çocukluğundan bu yana doğa yürüyüşü ve dağ bisikleti için Güver Uçurumu Kanyonu'na geldiğini belirterek, "Burası sakin bir yer. Antalya'ya çok yakın olmasına rağmen aslında çok bilinmeyen bir yer" dedi. Kanyonun eski halini çok iyi bildiğini kaydeden Kayalı, "O dönemlerde insanlar buraya pikniğe gelirdi. Doğayla baş başa olurlardı" diye konuştu.

'ESKİ HASSASİYET YOK'

Kanyonun son yıllardaki halinin çok bakımsız olduğunu vurgulayan Kayalı, "Maalesef her yerde çöpler var. İnsanımızda eski hassasiyet yok. Yol boyunca çöpler birikmiş. Biz grup olarak geldiğimiz zaman bu çöpleri toplamaya çalışıyoruz. Ama bizim çabamızla olacak iş değil. Hem insanları bilinçlendirmemiz gerekir hem de yetkililerin buna müdahale etmesi gerekir. Öncelikle buraya gelen insanların çöplerini toplamaları, geri götürmeleri ya da uygun bir yere koymaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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Güver uçurum tabelası

Güver kanyonu drone görüntü

Çöp yığınlarından görüntü

Güver kanyonu detay görüntüler

RÖP 1: Cuma Gök

RÖP 2: Buğra Kayalı

Detaylar

589 MB -- 05.19 // HD Haber: Selma KUNAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ================ 'Çocuğa cinsel istismar' sanığına 'iyi hal' indirimsiz 18 yıl hapis Trabzon'da sokakta oyun oynayan Afganistan uyruklu 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Mesut Turan, 'iyi hal indirimi hükümlerini uygulanmayan mahkemece, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 29 Ekim günü, Ortahisar ilçesinde meydana geldi. Belediyede temizlik görevlisi olan Mesut Turan, cadde üzerinde tek başına oyun oynayan Afganistan uyruklu 5 yaşındaki Afkanistan uyruklu kız çocuğu Z.A.'ya tacizde bulunmaya başladı. Yaslandığı atölyenin arka kapısından çıkan kişiyi fark eden Turan, bölgeden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından yakalanıp, gözaltına alınan Mesut Turan, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

TEPKİLER BÜYÜDÜ, YAKALANIP, TUTUKLANDI

İstismar şüphelisinin serbest bırakılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, bahse konu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşarak Mesut Turan'ın tutuklanmasını istedi. Kısa sürede yayılan görüntüler ve medyada çıkan haberlerin ardından tepkiler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden yakalama kararı çıkardı. Polis tarafından gözaltına alınan Mesut Turan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Turan'ın iş akdi belediye tarafından ise feshedildi.

İYİ HAL UYGULANMADI, 18 YILA MAHKUM EDİLDİ

Tutuklu sanık Mesut Turan hakkında, 'çocuğa cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan dava açıldı. Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması süren Mesut Turan, önceki savunmalarında olduğu gibi suçsuz olduğunu savundu, tahliye talebinde bulundu. Talebi reddeden mahkeme, iyi hal hükümlerini uygulamadığı sanığa 'çocuğa cinsel istismar' suçundan 12 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan da 6 yıl olmak üzere toplam 18 yıl hapis cezası verdi.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri görüntüleri

Mahalle sakinleri tepki

Olay anı görüntüsü

Detaylar BOYUT: 352 MB TRABZON,(DHA) ===================== Balıkçı barınağında patlama: 1 yaralı (Görüntü ekiyle yeniden) Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde sahildeki balıkçı barınağında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

İlçe sahilindeki balıkçı barınağında saat 07.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale etti. Barakanın içinde bulunan Fatih Aksu (65), çevredekiler tarafından dışarı çıkartıldı. Ağır yaralanan Fatih Aksu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aksu’nun vücudunda yanıklar oluştuğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Yangın ise itfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Polis ekipleri, içeride başka bir kişinin olup olmadığını kontrol etti.

Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Seyit Sami Velioğlu, kahvaltı için kalktıktan sonra patlama sesi duyduğunu anlatarak, “Sesi duyar duymaz geldik. Sanki bomba patlamış. Yaralı arkadaşmızı Ankara’ya sevk edeceklermiş. İnşallah bir şey olmaz arkadaşımıza. Burada insanlar spora geliyor. İyi ki geçen olmamış o sırada" dedi. Patlamanın şiddetiyle evinin sallandığını ifade eden Coşkun Şengün ise, “Patlamanın şiddetiyle ev sallandı. Önce trafo patladı sandım. Sonra dumanlar çıkınca barakada olduğunu anladımö diye konuştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Barınaktan çıkan dumanlar

-İtfaiyenin çalışması

-Toplanan kalabalık

-Yangının söndürülmesi

-Barakadan detaylar

-Röportajlar

-Hastaneden detay Süre: (5:05) Boyut: (570 MB) Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA) ====================== Okul birincisi bedensel engelli Abdullah'ın hedefi bilgisayar mühendisliği Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde doğuştan yürüme engelli Abdullah Akyıldız (18) liseyi birincilikle bitirdi. Abdullah Akyıldız, bilgisayar mühendisi olmak istediğini belirterek, "İnsanlar teknolojiyi çok kullanıyor. Teknolojik programlar üretmek istiyorum" dedi.

Sandıklı'da manav işletmecisi Yılmaz Akyıldız (50) ile butik işletmecisi Birdane Akyıldız'ın (42) iki oğlundan küçüğü olan Abdullah, kas hastalığıyla dünyaya geldi. Hastalığı nedeniyle yürüyemeyen, ayağa kalkamayan ve tüm ihtiyaçlarını ailesinin yardımıyla karşılayan Abdullah Akyıldız, eğitiminde gösterdiği başarısıyla göze çarptı. Dedesi Ali Akyıldız, annesi Birdane ve babası Yılmaz Akyıldız'ın yardımlarıyla akülü engelli aracıyla okuluna gidip gelen Akyıldız, eğitim yaşamı boyunca büyük başarı gösterdi. Abdullah Akyıldız, 4 yıldır eğitim gördüğü ve her yıl okul birincisi olduğu Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni birincilikle tamamladı. Bu yıl üniversite sınavına da giren Abdullah Akyıldız, hedefinin bilgisayar mühendisi olmak, yeni yazılımlar üreterek insan hayatını kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

'SIRTIMDA TAŞIDIĞIMIN HAKKINI FAZLASIYLA VERDİ'

Anne Birdane Akyıldız, Abdullah'ın bu başarıları yakalayana kadar çok zorluk çektiklerini belirterek, "İlk seneler akülü engelli aracı bile yoktu. Sırtımda taşıyarak okuttum. Çok mutluyum. 4 yıldır birincilik yaşatıyor bize. Hep başarılı oldu, beni mahcup etmedi. Sırtımda taşıdığımın hakkını fazlasıyla verdi. Allah'ım herkese böyle çocuk versin" dedi.

'SEVİNCİNDEN ÇOK MUTLU OLUYORUZ'

Abdullah'ın okula gidip gelirken baş yardımcısı olan dedesi Ali Akyıldız, "Her karnede takdir alıyor. Biz de bunun sevincinden çok mutlu oluyoruz. Abdullah'a ben yardımcı oluyorum. Annesi benden çok yardımcı oluyor. Annesi olmayınca biz getirip götürüyoruz. Allah gönlü ne istiyorsa, ne muradı varsa onu versin inşallah" diye konuştu.

'BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ OLAN AZİM'

Azmi sayesinde başarılı olduğunu anlatan Abdullah Akyıldız da şöyle dedi:

"Liseye başladığımdan beri 4 yıldır okul birincisi oluyorum. Bir engelli olarak başarıyı yakaladım. Başarıyı yakalamamda, çalışmak da tabii ki önemli ama benim için en önemlisi azim. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Çünkü bu mesleği yapacağıma inanıyorum. Teknoloji çağındayız. İnsanlar teknolojiyi çok kullanıyor. Teknolojik programlar üretmek istiyorum."