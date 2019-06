DHA YURT BÜLTENİ-5

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Ailenin evinin önünden görüntüler

-Acı haberi duyup eve gelen annesi

-Annenin yaşadığı üzüntü

-Şehidin fotoğrafı

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),(DHA)

====================================================

2)ORDU'DAKİ HEYELANLI MAHALLEDE EVLER ASKIDA KALDI

Ordu'nun Aybastı ilçesinde, geçen ay meydana gelen heyelanda, 22 bina ile 1 caminin yıkıldı, 61 binadaki 80 konutun tahliye edildi. Heyelan sonrasında çok sayıda ev de yamaçta askıda kaldı. Zarar gören evler boşaltılırken, bazı vatandaşlar heyelanlı bölgede yıkılma riski taşıyan evlerden kalan eşyalarını almaya çalışıyor. Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesinde geçen ay heyelan meydana geldi. Heyelan sonrasında 61 binadaki 80 konut tahliye edilirken, 22 bina ile 1 cami yıkıldı. Mahallede 2 bina dışındaki tüm binalar heyelandan etkilenirken mahalleye girişte yasaklandı. Heyelandan etkilenmeyen 2 bina henüz tahliye edilmezken, evlerinden ayrılan vatandaşlarda her gün mahalleye gelerek evlerini ve tarım arazilerini gezip hasret gideriyor.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile AFAD ekiplerinin başlattığı zemin etüt çalışmaları sürerken, vatandaşlara kira yardımı yapılıyor. Şehirde kirada yaşayan vatandaşlar, mahalleye dönmek istediklerini belirterek kendilerine yardım eli uzatılmasını istiyor. Binaların yıkılmasıyla oluşan enkazda görenleri korkutuyor.

'GELİYORUZ ÇOK ÜZGÜN HALDE GERİ DÖNÜYORUZ'

Mahalle sakinlerinden Hanife Yılmaz, mahalleye girişin yasak olmasına rağmen her gün gelip evlerini baktıklarını, hasret giderdiklerini belirterek, "Buraya giriş yasak, eşyalarımız halen evlerimizde duruyor. Her gün gidip geliyoruz. Devletten yardım bekliyoruz. Herkes burada mağdur, mahalleden giderken çok üzüldük. Bütün emeklerimiz boşa gitti. Gittiğimiz yerde hayvancılık yapmaya devam edeceğiz. Eşyalarımızdan götürebildiğimizi götürdük kalanı burada, çok mağduruz. Evden çıkmak öyle kolay bir şeymi, hep ağlaya ağlaya gittik. Geliyoruz çok üzgün halde geri dönüyoruzö dedi.