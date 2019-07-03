DHA YURT BÜLTENİ - 5

Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası davası başladı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili asıl kusurlu bulunan TCDD personelleri Turgut Kurt, Özkan Polat, Celaleddin Çabuk ile Çetin Yıldırım'ın 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak'tan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile İstanbul Halkalı seferinin yapıldığı, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan kazanın ardından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Oluşturulan bilirkişi raporunda kazanın, 1900'lü yıllarda yapıldığı değerlendirilen kagir (taş ya da tuğladan) menfez ile rayların arasının sağanak nedeniyle boşalması sonucu meydana geldiği belirtildi. Kazadan 10 gün önce uyarılmasına rağmen gerekli bakım ve kontrolleri yapmadığı gerekçesiyle bakım müdürü, yol bakım onarım şefi, hat bakım onarım memuru ile köprüler şefi olarak çalışan 4 görevli 'asli kusurlu' bulundu. Bilirkişi heyeti, rapora, tren makinistinin seri fren yaparak, uzun sürüklenme mesafesinin önüne geçtiği, meydana gelebilecek kayıpların artmasına engel olduğu ve kazanın şiddetini azalttığı kanaatine varıldığını yazdı.

'ASIL KUSURLU' 4 ŞÜPHELİYE 15 YIL HAPİS İSTEMİ

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bilirkişi raporunda, kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu bulunan, TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak'tan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Gözaltına alınan 4 görevli, cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme heyeti, şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

SIKI ÖNLEMLER ALINDI

Tren kazasının ilk duruşması Çorlu Adalet Sarayı'nda 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi olarak düzenlenen Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Duruşma öncesinde polis, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nden takviye polis ekipleri görevlendirildi. Adliye bahçesi ve girişlerine bariyerler konularak, girenler tek tek aramadan geçirildi.

Kazada yaşamını yitirenlerin yakınları ile yaralı kurtulanlar ve CHP Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer, İlhami Özcan Aygun'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi, Adalet Sarayı'na 1 kilometre mesafedeki bir AVM önünde toplanarak, yürüyüş düzenledi. Ellerinde ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyan aileler 'Adalet istiyoruz' pankart açtı. 'Adalet istiyoruz' yazılı tişört bulunanların sloganlar eşliğinde yürüyüşleri sırasında çevresinde polis önlem aldı. Adalet Sarayı önüne gelen aileler, burada yaptıkları açıklamada, adalet istediklerini dile getirip, kazada tüm sorumluların yargılanmasını istediklerini dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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Toplanan aileler

Ailelerin yürüyüşe geçmesi

Sloganların atılması

Polisle yaşanan kısa tartışma

Taşınan pankartlar

Adliye önünde gelinme

Basın açıklaması

Polisin arama yapması

Güvenlik önlemleri

Detaylar Haber-Kamera; Gurbet GÖKÇE- Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - ================== Gri listede aranan FETÖ'nün sözde 'mülkiye imamı' Adana'da yakalandı Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yeni eğitim yapılanmasına yönelik Adana merkezli 3 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan Hayrettin Döğer'in (38), sözde kaymakam ile valilerden sorumlu mülkiye imamı olduğu ve Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödüllü gri kategoride yer aldığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kapatılan eğitim kurumlarına alternatif olarak açıldığı iddia edilen 6 eğitim kurumuna 11 Haziran'da Adana, Hatay ve Mersin'de operasyon düzenledi. Baskınlarda 56 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Gözaltına alınan 49 kişinin ev ve eğitim kurumlarında yapılan aramalarda, 7 bin dolar para ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Gözaltına alındıktan 6 gün sonra adliyeye sevk edilen 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklananlardan Hayrettin Döğer’in 2 yıldır firari olduğu ve FETÖ/PDY’nin sözde Ağrı, Erzurum ve Giresun bölgesinin kaymakam ve valilerden sorumlu mülkiye imamı olarak Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödüllü gri kategoride yer aldığı ortaya çıktı. Telefonunda örgütün haberleşme programı 'ByLock'un da yüklü bulunduğu öğrenilen Döğer’in, Adana’da kapatılan dershanelere alternatif olarak açılan bir dershanede görev yaptığı, Çukurova ilçesindeki Huzurevleri Mahallesi’nde eşi ve 2 çocuğuyla saklandığı gaybubet evinde yakalandığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adli tıp birimine gelişi

- Zanlı Hayrettin Döğer'in (açık mavi tişörtlü) polis eşliğinde adli tıp birimine getirilmesi

- Adli tıp giriş ve tabelası SÜRE: 36" BOYUT:66 MB Haber:Nuri PİR-Kamera: ADANA,(DHA) ================== Ormandaki kenevir tarlaları imha edildi Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alana ekilen kenevirler drone ile tespit edilirken, ağaçların da kesilmesiyle oluşturulan alanlara ekilen 9 bin 732 kök kenevir sökülüp yakılarak imha edildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Karamürsel Avcıköy Mahallesi Şehitlik Deresi Föngel Tepe ve Acarlar mevkilerinde kenevir ekildiği bilgileri üzerine harekete geçti. Jandarma ormanlık alana ekilen kenevirlerin yerini belirlemek için drone kaldırdı. Drone ile havadan elde edilen görüntülerle 3 farklı yerdeki kenevir tarlalarının yerleri belirlendi. Jandarma kenevir tarlalarının olduğu bölgelere giderken, bazı yerlerde kenevirlerin ekilmesi için ağaçların kesilerek alan açıldığı tespit edildi. 9 bin 732 kök kenevir sökülürken, savcılığın talimatı ile yakılarak imha edildi. Kenevirleri eken kişileri tespit etmek için çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Drone ile çekilen görüntü

Tarlalardan görüntü

Kenevirlerden görüntü Haber: Selda Hatun TAN/KARAMÜRSEL(Kocaeli), (DHA) ================== Konya'da 5 bin yıllık saklı güzellik Konya'daki 5 bin yıllık Sille Mahallesi, Frigler, Roma, Anadolu Selçuklu, Karamanoğlu Beyliği ve Osmanlı Devleti’nin izlerini taşıyor. Her köşesinde tarihi yapıların yer aldığı Sille’de aşınmış kayalar üzerinde bulunan asırlık Şeytan Köprüsü, bölgeye gelen az sayıdaki turistin ilgisini çekiyor.

Kent merkezinin 8 kilometre kuzeybatısında yer alan ve 5 bin yıllık tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sille Mahallesi, her bir köşesinde Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Karamanoğlu Beyliği ve Osmanlı Devleti’nin izlerini taşıyan bölge de ilk yerleşimin Neolitik Çağ’a kadar uzandığı düşünülüyor. Yapılan araştırmalarda Frig kalıntılarına da ulaşılan bölge de, doğal güzellikleri de görmek mümkün. Akarsuların taşıdığı kil, kum, çakıl taşı gibi parçalarının suyun akış hızının azalması sonucu oluşan tortularla günümüze ulaşan kayalıklar 5 bin yıllık Rum köyünün saklı kalmış güzelliği. Kayalıklar üzerine, Hıristiyanlığın Anadolu’ya yayıldığı dönemde yapıldığı düşünülen ve dar olması nedeniyle insanlar güçlüklü geçtiği için Şeytan Köprüsü olarak bilinan köprü hala dimdik ayakta. Şeytan Köprüsü, bölgeye gelen turistler tarafından da az biliniyor. ABD'de kanyonlarıyla ünlü Arizona’daki kayalıkları andıran bölge, ziyaretçilerini bekliyor.

Sille Mahallesi’nde 33 yıl muhtarlık yapan Musa Çeliktaş (76), “Köprünün yapı tarzı çok dikkat çekiyor. Köprünün Rumlar tarafından yaptırıldığını düşünüyoruz. Dönemin insanları, o zamanın imkanlarıyla köprü üzerinden mahalleye su getirmiş. Mahallemize yerli ve yabancı turistler geliyor ancak burayı çok bilen yok. Adeta saklı kalmış bir güzellik.ö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile havadan görüntü

-Köprüden detay

-Kayalıklardan detay

-Musa Çeliktaş röp. Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA,(DHA)) ======================== Doğum günü kutlaması dönüşü kaza: 2 yaralı İzmir'in Kınık ilçesinde, doğum günü kutlamasından dönen ve her ikisi de kasksız olan sürücü Emre Kaya (26) ile arkadaşı Zekai Türkekul (26), bindikleri motosikletin devrilmesiyle yaralandı.

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında, Kınık- Bergama karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Zekai Türkekul (26), arkadaşı Emre Kaya'nın (26) doğum gününü, birlikte Dikili ilçesindeki bir müzikhole gidip eğlenerek kutladı. Ardından iki arkadaş Emre Kaya'nın kullandığı 35 L 9896 plakalı motosikletle, Kınık ilçe merkezindeki evlerine dönmek üzere yola çıktı. Kaya'nın kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Her ikisi de kasksız olan Kaya ve Türkekul yere düşerek yaralandı. Yaralılar ambulansla, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Emre Kaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Yaralı 2 arkadaşın fotoğrafı

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA) ============================= Anız yangınında asfalta yapışan yavru köpek tedavi ediliyor Gaziantep'te, anız yangınından kaçarken, eriyen asfalta yapışması sonucu yanan 3 aylık köpek, Canlı Hayatı İyileştirme Derneği'nce (CAHİDE) tedaviye alındı. Tedavi sonrası sahiplendirilmesi hedeflenen köpeğe, yangından kurtulduğu için 'Ateş' ismi koyuldu.

Kentteki Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) de içinde bulunduğu arazide, dün anız yangını çıktı. Alevlerin arasında kalan 3 aylık köpek, kaçarken, eriyen asfalta yapıştı. Yavru köpeği görenler, CAHİDE'ye haber verdi. İhbar üzerine dernek görevlileri, olay yerine gelip, yanan köpeği zeminden aldı. Havyan ambulansıyla derneğe ait kliniğe götürülen köpeği kontrol eden veteriner Esra Taşkın, sol tarafında ciddi yanıklar olduğunu ve tüylerine erimiş asfaltın yapıştığını belirledi. CAHİDE yöneticisi Cemal Güneş, yavru köpeğin tedavisine başlandığını belirterek, "Bu köpeğimiz Organize Sanayi Bölgesi'nde anız yangının içinde kalmış. Daha sonra canını kurtarmak için kaçarken, eriyen asfalta yapışmış. Çevrede görenler bize haber verdi. Biz de olay yerine giderek köpeğimizi aldık. Bu anız yangınlarına son verilmesi gerekiyor. Anız yangınlarında yüzlerce hayvan hayatını kaybediyor" dedi.

Tedaviyi gerçekleştiren veteriner Esra Taşkın ise köpeğin ağır yanıkları olduğunu kaydederek, yangından kurtulduğu için 'Ateş' ismini koyduklarını söyledi. Taşkın, "Yaklaşık 4 saat boyunca temizledik ve hala devam ediyoruz. Yanığa bağlı yaraları var. Yavru köpeği tedavi ediyoruz, durumu iyiye gidiyor. Köpeğimiz yangının içinden kurtulduğu için adını 'Ateş' koyduk. 'Ateş'i tedavisinin ardından rahat edeceği bir yuva için sahiplendireceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Köpeğin yaraları

- Köpeğin yaralarının temizlenmesi

- Köpeğin yürümesi

- Cemal Güneş ile röp

- Veteriner Esra Taşkın ile röp

- Genel ve detay görüntüler Haber: Mustafa KANLI-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA) ======================== Hurda otomobiller geçim kaynağı oldu Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Özcan Türkeş (38), satın aldığı hurda araçları, sıfır otomobil satışı yapan firmalara komisyon karşılığında satıyor. Firmalar ise bu hurda araçlar sayesinde yeni otomobil alacak müşterilerinin hurda indiriminden yararlanmalarını sağlıyor. Hurdaya çıkan aracı geri alan Türkeş, demir fiyatına bu kez hurdacıya satarak ayrıca bir gelir elde ediyor.

Matrahı 70 bin TL'ye kadar olan yeni otomobil alımında, hurdaya ayrılan 16 yaş üstü araçların 15 bin liraya kadar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi sağlaması, birçok kişiye iş kapısı oldu. İncirliova'da yaşayan evli ve 1 çocuk babası Özcan Türkeş de, bu hurda araçları sahiplerinden satın alarak, geçimini sağlayanlar arasında. Türkeş, 2019 yılı sonuna kadar devam edecek uygulama kapsamında, satın aldığı bu araçları, sıfır otomobil satışı yapan firmalara komisyon karşılığında satıyor. Firmalar ise, bu hurda araçlar sayesinde yeni otomobil alacak müşterilerinin hurda indiriminden yararlanmalarını sağlıyor. ÖTV indiriminin sağlanması sonrası hurdaya çıkan aracı geri teslim alan Türkeş, demir fiyatına bu kez hurdacıya satarak ayrıca bir gelir elde ediyor. Günlük yaklaşık 5 araç alımı yaptıklarını belirten Türkeş, "16 yaş üstü araçları ÖTV indirimi için sahiplerinden alıyor, satışını şirket adına yapıyoruz. Araçlar hurdaya ayrılıyor. Bir ayda 150 otomobille ilgili işlem yaptım. Benim gibi bu işi yapan binlerce kişi var. Her gün binlerce araç hurdaya ayrılıyor. Topladığımız araçlar, bir zamanların modern otomobilleriydi. Ama artık ömrünü doldurarak geri dönüşüme veriliyor. Geçimimiz bununla sağlıyoruz" dedi.

HURDA ARAÇLAR PARÇALANIYOR

Hurdaya çıkmış araçları demiri için satın alarak parçalayan Hüseyin Zabit ise, "Bu araçları, aracılar vasıtasıyla alıyoruz. Burada ise imha ediyoruz. İşe yarayan parçaları tekrar geri dönüşüme kazandırıyoruz. Kapı, jant, lastik ve kaportadaki birçok parçayı çok uygun fiyata kaza yapan araç sahiplerine satıyoruz. Motor kısmı ve diğer kalan kısmını ise ezerek imha ediyoruz. İzmir'deki bir demir çelik fabrikasına yolluyoruz" diye konuştu.