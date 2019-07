DHA YURT BÜLTENİ - 5

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i bebek, 4 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde D-400 karayolunda meydana geldi. Nizip yönüne giden A.Ş. yönetimindeki 01 AAR 46 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan C.M. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Her iki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan E.Ş. (39), S.Ş. (26), H.Ş. (57) ve 6 aylık olan B.Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ekiplerce Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------

-Meşe ormanından detay görüntü

-Mangal kömürü odunu kesen işçiler

-Odun kesen kadınlar

-Kesilmiş meşe odunları

-Traktöre meşe odunu yüklenmesi

-İşçilerin konakladığı çadırlar

-Mangal kömürü yapımından görüntü

-Mangal kömürlerinden detay

-Ailesiyle birlikte mangal kömürü yapımında çalışan Abdullah Gül ile röportaj

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA)

==================

Apartman boşluğunda 10 gündür mahsur köpek kurtarıldı

Karaman'da düştüğü apartman boşluğunda yaklaşık 10 gündür mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı. Açlık ve susuzluktan bitkin düşen köpeğe mahalleli yemek ve su verdi. Köpek tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.

Ali Şahane Mahallesi 180 Sokak’taki bir apartmanda oturan Ayşe Can, ekmek yapmak için girdiği apartmanın zemin katındaki boş alanda köpek sesi duydu. Köpek sesinin apartman boşluğundan geldiğini fark eden Can, itfaiyeden yardım istedi. Yaklaşık 10 gündür köpek seslerini duyduğunu belirten Ayşe Can, köpeğin yerini bir türlü tespit edemediklerini söyledi. İhbar üzerine köpeğin mahsur kaldığı apartmana gelen ekipler apartman boşluğunun kapısını kırarak köpeğe ulaştı. Açlıktan ve susuzluktan bitkin düşen köpeğe mahalleliler tarafından su ve yemek verildi. Köpek, tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.