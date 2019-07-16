DHA YURT BÜLTENİ - 5

2 kişi daha sahte alkolden öldü Adana ve Mersin'de metil alkolden zehirlenen 2 kişi tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. 2 kişinin ölümüyle birlikte Mersin, Niğde ve Adana'da, 20 günde, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 16'ya yükseldi.

Dün metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Z.S Adana'da, B.G (57) ise Mersin'in Tarsus ilçesinde hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan her 2 kişi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Z.S. ile B.G.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 2 kişinin ölümüyle birlikte Mersin, Adana ve Niğde'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle getirildiği hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR ADANA, (DHA) - ===================== Bahçede başlayan yangın eve sıçradı Konya'da bahçede tutuşan boş sebze kasalarındaki alevler, evin çatısına sıçradı. Komşuların haber vermesiyle içerdeki baba ve oğul evi tahliye ederken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, dün saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Esenler Mahallesi Dursun Pozantı Sokaktaki Muhittin Adıküzel'e ait tek katlı müstakil evde meydana geldi. Evin bahçesindeki boş sebze kasaları belirlenemeyen nedenle tutuştu. Biranda yükselen alevler bitişiğindeki evin çatısına sıçradı. Alevleri gören komşuları Muhittin Adıküzel ve oğlu İzzet Adıküzel'e haber verdi. Bunun üzerine baba ve oğul evi tahliye edip, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Görüntü Dökümü

--------------

- Alevlerden detay

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Genel ve detay Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)) ======================= Yağışlar ayçiçeği üreticisinin yüzünü güldürdü TRAKYA çiftçisinin 'sarı gelin' diye adlandırdığı ayçiçeğinin önemli üretim merkezlerinden Edirne'nin Keşan ilçesinde yağış, ayçiçeği üreticisini sevindirdi.

Türkiye'nin yüzde 30 yemeklik ayçiçeği yağını karşılayan Edirne genelindeki tarlalarda ekili ayçiçekler, çiçeklerini açarken, tarlalar da sarı renge boyandı. Bölgede son haftalarda etkili olan yağış ise yeni açmaya başlayan ayçiçeği için faydalı oldu. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Derneği Kurucu üyesi ve uzman tarım danışmanı ziraat yüksek mühendisi Lütfü Açar, ayçiçeği üretimi açısından olumlu bir yıl geçirildiğini belirterek, "Ekim sezonu içerisinde hava koşulları oldukça müsait gitti. Şu an itibariyle de düşen yağışlar ayçiçeği üretimi için olumlu olmuştur. Bundan sonraki süreçte de iyi bir verim beklentisi vardır. Oluşacak fiyat ortamı da inşallah çiftçimizi mutlu eder. Üreticinin mutlu olduğu bir ülkede, toplumda mutlu olur" dedi.

AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ BÖLGEDE CİDDİ BİR TARIMSAL FAALİYETTİR

Lütfü Açar, ayçiçeğinin hububattan sonra bölgede en fazla tarımı yapılan bitki olduğunu belirterek, "Ayçiçeği üretimi bölgede ciddi bir tarımsal faaliyettir. Yağlık ayçiçeğinin, üretiminden hasadına kadar, hasadından pazarlanmasına kadar geçen sürede iyi bir şekilde takip edilmesi gereklidir. Üretim öncesinde doğru uygulamalar yapılırsa, üretimde doğru hareket edilirse, üretimden sonraki faaliyetler de doğru bir şekilde izlenirse yılında getireceği iklimsel olumluluklarda üretim artışı sağlanacaktır. Üretim öncesinde toprağı iyi bileceğiz, tohumu ona göre seçeceğiz. Bitki beslemelerini buna göre ayarlayacağız" dedi.

Açar, hastalıklar konusunda üreticinin daha fazla bilgilenmesi gerektiğini ifade ederek,"Özellikle mantar hastalıkları konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Mantar hastalıklarında ciddi bir verim kaybı söz konusu oluyor. Doğru tohum tercih edilmelidir. Üretim alanlarına göre tohum tercihi yapmamız yerinde olur. Üreticimiz özellikle kullanacağı tohumun etiket bilgilerini çok iyi bir şekilde incelemeli ve etiket bilgileri doğrultusunda tohum tercihlerini yapmalıdır" dedi.

onuştu.

Görüntü Dökümü

-------

-Ayçiçeği tarlası havadan drone görüntüsü

-Çiçek açan ayçiçekleri

-Sarıya boyanan tarla

-Arıların ayçiçeğine konması

-Uzman Tarım Danışmanı Lütfü Açar röp.

-Detaylar Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- ===================== Çatak'ta 15 Temmuz şehitleri için rafting gösterisi yapıldı (TEKRAR) Van'ın Çatak ilçesinde belediye tarafından düzenlenen '15 Temmuz şehitleri için kürek çekmeye hazır msınız' etkinliği kapsamında, bir grup raftingci, Çatak çayında Türk bayrakları ile süsledikleri botlarıyla şehitlerin anısına gösteri yaptı.

Van'ın Çatak ilçesinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında raftingciler, 15 Temmuz şehitleri için kürek çekti.Türk bayrakları ile süsledikleri botlarıyla çatak çayında gösteri yapan raftingciler, sık sık 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak şehitleri andı. Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ın katıldığı rafting gösterisi, renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan Şeylan, 251 şehidin verildiği 15 Temmuz'daki hain darbe planında, halkın hainlere karşı kahramanlık destanı yazdığını belirterek,"15 Temmuz gecesi, eli kanlı Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişimi ile Türk Milleti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenmesi ile Cumhuriyet ve demokrasi tarihimizde unutulmayacak günler arasında yerini almıştır. O gece, tarih yazan tüm vatandaşlarımızı, gazilerimizi minnetle, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle ve duayla anarken Belediye olarak böyle bir etkinlik yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Rafting österisine katılan Belediye Başkanı Abdurrahman Şevli

-Rafting gösterisi

-'Şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları atan raftingciler

-Rafting gösterisi dronla çekilen görüntü Haber-Kamera: Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)- ==================== Kataloglu fuhuş çetesi operasyonunda 9 tutuklama ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutukladı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Rusya Federasyonu ve Moldova vatandaşı kadınları erkeklere katalog üzerinden pazarladıkları belirlenen şebekeye yönelik çalışma başlattı. 3 ay önce başlatılan istihbarat çalışmaları sonucunda kadın satıcısı şüphelilerin, telefonla kendilerine ulaşan kişilere fuhşa teşvik ettikleri yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarını içeren katalog dokümanı gönderdikleri, müşterilerin beğendiği kadınları belli otellere göndererek fuhuş yaptırdıklarını tespit edildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler hakkında yeterince delil toplanmasından sonra 12 Temmuz'da Kemer ilçesi Göynük Mahallesi, Serik ilçesi ve İstanbul'da eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, fuhşa teşvik edilen Rusya Federasyonu ve Moldova vatandaşı 21 kadın kurtarıldı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan B.A., İ.Ç., M.L., H.A., N.H., İ.F., K.Ö., İ.L.E., Y.A. ve Romanya vatandaşı A.S., sorgularının ardından dün Kemer Adliyesi'ne sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şüpheliler tutuklandı.

Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan K.T. ve M.C. ise aranıyor.