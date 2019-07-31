DHA YURT BÜLTENİ - 5

Sokak hayvanlarının su ve mama kaplarını molozla doldurdular
Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan Özen Özkaya (50), sokak hayvanları için içerisine su ve mama doldurarak sokağa koyduğu kapların boşaltılarak, içine beton molozu doldurulduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Keşan'da, Yukarı Zaferiye Mahallesi Lale Sokak'ta yaşayan ev kadını Özen Özkaya, sokak hayvanları için içerisine su ve mama doldurarak sokağa koyduğu kapların, bazı komşuları tarafından içi boşaltılarak, beton molozuyla doldurulduğunu iddia etti. Evinde kedi besleyen ve artan hava sıcaklığıyla birlikte sokak hayvanları için kapısının önüne kaplarda su ve mama koyduğunu belirten Özkaya, "Bu mahallede birkaç kişi sokak hayvanlarını istemiyor. Hayvanlara bir kap su, bir kap mama veremiyoruz. Verdiğimde hakarete uğruyorum. En sonunda pencerenin içine su koydum. Kapının önüne koyduğum su ve mamalar için 'burada olmaz' diyorlar. Kaplara önümde tekme atıyor, 'olmaz' diyor. Sebebini sorduğumda, 'ben kedi sevmem' diyor. Eğer kediye, köpeğe bakmak yasaksa, ben özür dilerim. Saklı saklı su ve mama veriyoruz. Bu komşuya zarar veriyorsa, ben özür dilerim" dedi.
Özen Özkaya, komşuları olduğu için polise şikayette bulunmadığını ancak insanların sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.
Görüntü Dökümü
---------
-Molozla doldurulan su ve mama kapları
-Sokakta dolaşan kediler
-Sokak ve molozla dolu kaplar
-Hayvansever Özen Özkaya röp.
-Detaylar
Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-
=======================
Yasak yola girince faciaya neden oluyordu
İzmit'te yüzde 18 eğime sahip, kamyon ve kamyonetlerin girmesinin yasak olduğu yoldan inmeye çalışan kamyonetin freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarında bulunan ağaca çarparak, durabildi. Ağaç kamyonetin üzerine devrilirken, ağacın kesilmesinin ardından araç yoldan kaldırıldı.
Kaza sabah saatlerinde Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yüzde 18 eğime sahip olan bulvara iniş yönünde girmesi yasak olmasına rağmen giren Onur T.'nin kullandığı 34 TH 0574 plakalı kamyonet, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Önce yol kenarındaki kaldırıma çıkan kamyonet, daha sonra yeşillik alana girerek, bir ağaca çarptı ve yolun alt tarafında bulunan Eyüp Kaymaz Sokak'a düştü.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri sokaktan geçen kimse olmaması olası bir faciayı önlerken, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Onur T., iyi olduğunu söyleyerek, hastaneye gitmek istemedi.
Kaza yapan kamyonet, üzerine devrilen ağacın kesilerek, alınmasının ardından çekiciyle kaldırıldı.
Kazayı gören mahalle sakini İbrahim Yıldız, yolda sürekli kazaların yaşandığını belirterek, "Yukarıdan hızla geldi, aşırı dik bir yokuş olduğu için freni boşaldı. Hızını alamayıp köşedeki ağaca vurdu. Neyse ki orada ağaç vardı. Burada devamlı yürüyüş yapıyorlar, araçlar geliyor, çoluk çocuk geçiyor bu sokaktan. Genel olarak bu ve benzeri olayları her zaman yaşıyoruz. Bu yokuşun aşırı dik olması ve buraya kamyon ve kamyonetlerin girmesinden ötürü insanlar ölebilir. Bizim isteğimiz yukarıya, büyük araçların girmesini engelleyecek bariyer konulması. Yetkililerin çözüm bulmasını istiyoruz" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------
-Kamyonetin enkazı
-Ağacın kesilerek kaldırılması
-Mahalle sakini ile röportaj
-Detaylar
HABER-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)
===============
'Dadaş mucit' sponsor bulursa aracını elektrikle çalışan araca çevirecek
Erzurum'da 'Dadaş mucit' lakaplı Ebubekir Taşbaşı, rengârenk boyadığı benzinli hafif ticari aracını, sponsor bulması halinde yüzde yüz elektrikle çalışan araca çevirecek.
Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar elektrik teknisyeni olarak görev yapıp, 2012 yılında emekli olan evli ve 4 çocuk babası Ebubekir Taşbaşı, merkez Yakutiye ilçesinin Şeyhler Mahallesi'nde elektrik dükkânı açtı. Burada hem buluşlarını geliştiren hem de mesleğini sürdüren Taşbaşı, 1993 model hafif ticari aracını doğaya dikkat çekmek için rengârenk boyadı. Taşbaşı, sponsor bulduğu takdirde benzinli olan aracını elektrikle çalışan araca çevireceğini söyledi. Bugüne kadar 50'inin üzerinde buluş yaptığını belirten Taşbaşı, "İmkân verilirse yapamayacağım hiçbir şey yok" dedi.
Bu aracın en büyük özelliğini ise kendi elektriğini kendisinin karşılayacağını ifade eden Taşbaşı, "Araçta ikisi boş, 4 tane akü olacak. Araç gittikçe boş aküleri dolduracak. Yani bu araçta yolculuk bedava olacak. Bu sistemin maliyeti işçilikle beraber 65 bin TL. Şayet bir sponsor bulursam aracı kısa sürede hayata geçirip seri üretimine de geçebiliriz. Mevcut dizel veya benzinli araçlar elektrikliye çevrilebilir" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
-----------
-Ebubekir Taşbaşı aracını boyarken
-Aracı ile gezerken
-İşyerinde çalışması
-Ebubekir Taşbaşı ile röp
Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)
======================
Sivas'tan, kardeş ülke Azerbaycan'a vagon
Sivas'ta 1939'da kurulan ve 80 yıldır vagon üretim ve bakımını yapan Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş.(TÜDEMSAŞ), kardeş ülke Azerbaycan için 2 prototip yük vagonu üretiyor. Mevcut vagonların testleri geçmesi halinde 600 yeni sipariş için çalışmalara başlanacak.
Cumhuriyet döneminin ilk ağır sanayi kuruluşlarından biri olan TÜDEMSAŞ, yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ve ürettiği yeni nesil yük vagonlarıyla Türkiye'nin yük vagonu üretim merkezi konumunda yer alıyor. Kurulduğu 1939'dan bugüne 25 bin civarında yeni yük vagonu üretilen, 350 bine yakın vagonunun da bakım ve onarımı gerçekleştiren kuruluş, 80 yıllık bilgi birikimi ve deneyimiyle kent ve Türkiye ekonomisine kazanç sağlamaya devam ediyor. Türkiye'nin 2023 vizyonu ve 2035 hedefleri doğrultusunda, yerli ve milli demiryolu sanayisinin oluşturulması ve zaman içerisinde geliştirilerek büyütülmesi noktasında çalışmalar yapan TÜDEMSAŞ, şehre yeni yatırımlar çekerek, bölge insanına yeni istihdam alanları oluşturuyor.
İKİ PROTOTİP ÜRETİMDE
Azerbaycan Demiryolları ve TCDD’nin talebiyle, 'Demir İpek Yolu' olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) hattında kullanılması planlanan 'Ea' tipi yük vagonu üzerine çalışmalara başlayan TÜDEMSAŞ, gabari ölçülerini ve bazı özelliklerini iki ülkenin hatlarına uygun şekilde tasarladığı bu vagonlardan iki adet prototip üretimine başladı. Yaklaşık 110 bin metrakarelik kapalı alana sahip olan fabrikada, prototip vagonların her aşaması büyük bir titizlikle hazırlanıyor. Fabrikada deneyimli işlilerin yanı sıra son sistem robot kollar da kullanılıyor. Çalışmaları TÜDEMSAŞ Genel Müdür Vekili Mehmet Başoğlu da yakından takip ediyor. Prototip vagonların testleri başarıyla geçmesi halinde 600 adet üretilmesi konusunda sipariş alınacak. İki ülkenin kardeşliğini ticari olarak da pekiştirecek olan bu projeyle, Azerbaycan'da da TÜDEMSAŞ'ın ürettiği vagonlar kullanılmaya başlanacak. Kısa sürede prototiplerin üretiminin tamamlanarak test aşamasına geçilmesi hedefleniyor. İlerleyen süreçte, Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan'a kurulması planlanan bir fabrikayla, kardeş ülkenin ihtiyacı olan yük vagonlarının üretilmesi düşünülüyor.
Görüntü Dökümü:
---------
-Fabrikadan görüntüler
-Üretim aşamalarından görüntüler
-Üretim aşamalarını anlatan sunumlar
-Detaylar
(519 mb)
Haber: Eraydın AYTEKİN-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)
================
Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu kokteyl
Gaziantep'te, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanlar kadar hayvanları da etkiliyor. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların büyük kısmı barınaklarındaki gölgeliklerde yatarken, bazılarına ise dondurulmuş meyve kokteylleri ve dondurulmuş et verilerek serinletilmeye çalışılıyor.
Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte, 325 tür ve 7 bini aşkın hayvanın barındığı Hayvanat Bahçesi'nin sıcaktan etkilenen bazı sakinleri için ise çeşitli tedbirler alındı. Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat bahçesinde ayı, aslan ve kaplanlar gölgeliklerde korunup, günün büyük bölümünü barınaklarındaki havuzlarında geçiriyor. Ancak bakıcılar hayvanları sıcakların üst seviyeye çıktığı saatlerde, dondurulmuş meyve kokteyli ve dondurulmuş et ile besleyerek serinlemelerine yardımcı oluyor. Ayı ve yırtıcı hayvanların bakıcılarının verdiği buz kokteylleri ile karınlarını doyurarak serinlemesini ziyaretçiler ilgiyle izliyor.
Sıcaktan etkilenen deve ve devekuşları ise bakıcıları tarafından sık sık vücutlarına hortumla su sıkılarak serinletiliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, sıcaklara karşı tedbirleri aldıklarını söyledi. Hayvanların aşırı sıcaklardan etkilenmemeleri için çaba harcadıklarını belirten, Özsöyler, "Havaların ısınmasıyla birlikte, kaplanlar, leoparlar, ayılar, devekuşları, develer gibi hayvanları serinletmek için gerekli önlemleri alıyoruz. Hayvanlar, sıcakta barınaklarındaki havuzlarına giriyorlar. Tabi bu yetmiyor ve biz kendilerine serin tutacak yiyecekler veriyoruz. Bunun için de ayılara dondurulmuş meyve kokteyli, yırtıcı hayvanlara ise dondurulmuş et kokteyli veriyoruz. Böylece hayvanların hem serinlemelerini, hem de yaşam standartlarının yükselmesini sağlıyoruz. Hayvanların ise bu besinleri yedikleri zaman mutlu olduklarını gözlemliyoruz" diye konuştu.
Öte yandan Hayvanat Bahçesi'ni ziyarete gelenler vatandaşlar ise, hayvanların süs havuzlarında serinlemesini ve dondurulmuş ürünlerle beslenmesini ilgi ile izliyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------
- Hayvanat Bahçesi Drone
- Hayvanlardan Drone Görüntüsü
- Buzlu Yiyeceklerin Hayvanlara atılması
- Hayvanların Buzlu Yiyeceklerden Yemesi
- Hayvanların süs havuzunda serinlemesi
- Celal Özsöyler ile röp.
- Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.10 GB
Haber- Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)
================
Hüsnü Şenlendirici'ye halasıyla birlikte konser teklifi
Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, sosyal medyada paylaştığı 'Gecenin Matemi' adlı şarkıyı seslendiren halası Feriha Gözetlik ile birlikte konser vermesi için çok sayıda teklif aldığını söyledi.
Antalya Lara'da bulunan Fosforlu Meyhane'de sahneye çıkan klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, sevenlerine keyifli bir gece yaşattı. Konser öncesinde kuliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şenlendirici, yeni bir parça ve klibin müjdesini verdi.
Taksim Trio grubuyla birlikte Türkiye'den çok yurtdışında çaldıklarını söyleyen Şenlendirici, "Yaklaşık iki senedir yeni albüm çalışması içerisindeyiz. Ancak doğru düzgün kampa girip hazırlanamadık. Sonunda bir şarkı yaptık. Yurtdışında kayıtlarını yaptık, Mehmethan Dişbudak da düzenlemesini yaptı. Bir Balkan parçası yaptık, yakında onun klibini yayınlayacağız. Yaz sonunda da yaz aşklarının duygularını paylaşacağı duygusal bir parça yapacağız. Önümüzdeki süreçte Oslo'da Jazz Festivali'nde çalacağız. Ekim ayında Paris'te bir konserimiz olacak. Yurtdışı konserlerimiz devam ediyor" diye konuştu.
'HALAMA RÖPORTAJ VE KONSER TEKLİFLERİ GELDİ'
Sosyal medyada son günlerde binlerce kez tıklanan halası Feriha Gözetlik'in 'Gecenin Matemi' adlı parçayı seslendirdiği videonun binlerce beğeni aldığını söyleyen Şenlendirici, videonun geçen yıl yaptıkları Klarnet Kampı'nda çekildiğini söyledi. Şenlendirici, "Halam Feriha Gözetlik ile birlikte uzun yıllardır projeler yapıyoruz. Ben halamların, teyzemlerin ve annemin seslerinden ninnilerini dinleyerek büyüdüm. Bu müzikalitenin altında o altyapı var. Hepsinin Türk Sanat Müziği ağırlıklı repertuarı olması, konservatuar mezunları kadar iyi biliyor ve o sesleri doğru basıyor olmaları çok güzel. Birlikte çaldık söyledik, videoyu bir sene sonra sosyal medyada gördüm. Altına, 'Kendisi halam olur. Biz ailecek bir araya geldiğimizde böyle çalar söyleriz' yorumunu yaptım. Halama sonrasında birçok röportaj teklifi geldi. Birlikte sahneye çıkmamız için çok sayıda konser teklifi geliyor. Halam artık yaşlandı ve bize söylemeyi seviyor sadece. Yakında belki yeni videolarını da yayınlayabilirim" diye konuştu.
'DERYA BEDAVACI ÇOK BEĞENDİĞİM BİR SES'
Geçen hafta Bodrum'da çocuklarıyla sahneye çıktığı için çok mutlu olduğu söyleyen Şenlendirici, "Derya Bedavacı bu dönemlerde çok beğendiğim bir ses. Bodrum'da her hafta Derya ile birlikte program yapıyoruz. Geçen hafta program sırasında oğlum ve kızım yanımdaydı. Programın sonunda onları da sahneye çağırıp bir parça çalıp söylemelerini istedim ve çok güzel oldu. Ergün zaten profesyonel olarak müzisyenlik yapıyor ama Naz daha 13 yaşında olduğu için onun biraz daha eğitim alması lazım. İleride Naz da müzisyen olmak istiyor" dedi.
Görüntü Dökümü
------------
- Konserden detay
- Hüsnü Şenlendirici detay
- Sahne detay
- Röp: Hüsnü Şenlendirici
03.48- 425 MB
Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA-DHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum