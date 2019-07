DHA YURT BÜLTENİ - 5

İzmit'te yüzde 18 eğime sahip, kamyon ve kamyonetlerin girmesinin yasak olduğu yoldan inmeye çalışan kamyonetin freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarında bulunan ağaca çarparak, durabildi. Ağaç kamyonetin üzerine devrilirken, ağacın kesilmesinin ardından araç yoldan kaldırıldı. Kaza sabah saatlerinde Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yüzde 18 eğime sahip olan bulvara iniş yönünde girmesi yasak olmasına rağmen giren Onur T.'nin kullandığı 34 TH 0574 plakalı kamyonet, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Önce yol kenarındaki kaldırıma çıkan kamyonet, daha sonra yeşillik alana girerek, bir ağaca çarptı ve yolun alt tarafında bulunan Eyüp Kaymaz Sokak'a düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri sokaktan geçen kimse olmaması olası bir faciayı önlerken, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Onur T., iyi olduğunu söyleyerek, hastaneye gitmek istemedi. Kaza yapan kamyonet, üzerine devrilen ağacın kesilerek, alınmasının ardından çekiciyle kaldırıldı. Kazayı gören mahalle sakini İbrahim Yıldız, yolda sürekli kazaların yaşandığını belirterek, "Yukarıdan hızla geldi, aşırı dik bir yokuş olduğu için freni boşaldı. Hızını alamayıp köşedeki ağaca vurdu. Neyse ki orada ağaç vardı. Burada devamlı yürüyüş yapıyorlar, araçlar geliyor, çoluk çocuk geçiyor bu sokaktan. Genel olarak bu ve benzeri olayları her zaman yaşıyoruz. Bu yokuşun aşırı dik olması ve buraya kamyon ve kamyonetlerin girmesinden ötürü insanlar ölebilir. Bizim isteğimiz yukarıya, büyük araçların girmesini engelleyecek bariyer konulması. Yetkililerin çözüm bulmasını istiyoruz" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta 1939'da kurulan ve 80 yıldır vagon üretim ve bakımını yapan Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş.(TÜDEMSAŞ), kardeş ülke Azerbaycan için 2 prototip yük vagonu üretiyor. Mevcut vagonların testleri geçmesi halinde 600 yeni sipariş için çalışmalara başlanacak. Cumhuriyet döneminin ilk ağır sanayi kuruluşlarından biri olan TÜDEMSAŞ, yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ve ürettiği yeni nesil yük vagonlarıyla Türkiye'nin yük vagonu üretim merkezi konumunda yer alıyor. Kurulduğu 1939'dan bugüne 25 bin civarında yeni yük vagonu üretilen, 350 bine yakın vagonunun da bakım ve onarımı gerçekleştiren kuruluş, 80 yıllık bilgi birikimi ve deneyimiyle kent ve Türkiye ekonomisine kazanç sağlamaya devam ediyor. Türkiye'nin 2023 vizyonu ve 2035 hedefleri doğrultusunda, yerli ve milli demiryolu sanayisinin oluşturulması ve zaman içerisinde geliştirilerek büyütülmesi noktasında çalışmalar yapan TÜDEMSAŞ, şehre yeni yatırımlar çekerek, bölge insanına yeni istihdam alanları oluşturuyor. İKİ PROTOTİP ÜRETİMDE Azerbaycan Demiryolları ve TCDD’nin talebiyle, 'Demir İpek Yolu' olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) hattında kullanılması planlanan 'Ea' tipi yük vagonu üzerine çalışmalara başlayan TÜDEMSAŞ, gabari ölçülerini ve bazı özelliklerini iki ülkenin hatlarına uygun şekilde tasarladığı bu vagonlardan iki adet prototip üretimine başladı. Yaklaşık 110 bin metrakarelik kapalı alana sahip olan fabrikada, prototip vagonların her aşaması büyük bir titizlikle hazırlanıyor. Fabrikada deneyimli işlilerin yanı sıra son sistem robot kollar da kullanılıyor. Çalışmaları TÜDEMSAŞ Genel Müdür Vekili Mehmet Başoğlu da yakından takip ediyor. Prototip vagonların testleri başarıyla geçmesi halinde 600 adet üretilmesi konusunda sipariş alınacak. İki ülkenin kardeşliğini ticari olarak da pekiştirecek olan bu projeyle, Azerbaycan'da da TÜDEMSAŞ'ın ürettiği vagonlar kullanılmaya başlanacak. Kısa sürede prototiplerin üretiminin tamamlanarak test aşamasına geçilmesi hedefleniyor. İlerleyen süreçte, Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan'a kurulması planlanan bir fabrikayla, kardeş ülkenin ihtiyacı olan yük vagonlarının üretilmesi düşünülüyor.

Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu kokteyl

Gaziantep'te, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanlar kadar hayvanları da etkiliyor. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların büyük kısmı barınaklarındaki gölgeliklerde yatarken, bazılarına ise dondurulmuş meyve kokteylleri ve dondurulmuş et verilerek serinletilmeye çalışılıyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte, 325 tür ve 7 bini aşkın hayvanın barındığı Hayvanat Bahçesi'nin sıcaktan etkilenen bazı sakinleri için ise çeşitli tedbirler alındı. Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat bahçesinde ayı, aslan ve kaplanlar gölgeliklerde korunup, günün büyük bölümünü barınaklarındaki havuzlarında geçiriyor. Ancak bakıcılar hayvanları sıcakların üst seviyeye çıktığı saatlerde, dondurulmuş meyve kokteyli ve dondurulmuş et ile besleyerek serinlemelerine yardımcı oluyor. Ayı ve yırtıcı hayvanların bakıcılarının verdiği buz kokteylleri ile karınlarını doyurarak serinlemesini ziyaretçiler ilgiyle izliyor.

Sıcaktan etkilenen deve ve devekuşları ise bakıcıları tarafından sık sık vücutlarına hortumla su sıkılarak serinletiliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, sıcaklara karşı tedbirleri aldıklarını söyledi. Hayvanların aşırı sıcaklardan etkilenmemeleri için çaba harcadıklarını belirten, Özsöyler, "Havaların ısınmasıyla birlikte, kaplanlar, leoparlar, ayılar, devekuşları, develer gibi hayvanları serinletmek için gerekli önlemleri alıyoruz. Hayvanlar, sıcakta barınaklarındaki havuzlarına giriyorlar. Tabi bu yetmiyor ve biz kendilerine serin tutacak yiyecekler veriyoruz. Bunun için de ayılara dondurulmuş meyve kokteyli, yırtıcı hayvanlara ise dondurulmuş et kokteyli veriyoruz. Böylece hayvanların hem serinlemelerini, hem de yaşam standartlarının yükselmesini sağlıyoruz. Hayvanların ise bu besinleri yedikleri zaman mutlu olduklarını gözlemliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Hayvanat Bahçesi'ni ziyarete gelenler vatandaşlar ise, hayvanların süs havuzlarında serinlemesini ve dondurulmuş ürünlerle beslenmesini ilgi ile izliyor.