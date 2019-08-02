DHA YURT BÜLTENİ - 5

Bakan Pekcan, temmuz ayı ihracat verilerini açıkladı (1) Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, temmuz ayı ihracat rakamının yüzde 8.32 oranında artışla 15 milyar 958 milyon dolar olduğunu açıkladı. Bakan Ruhsar Pekcan, temmuz ayı ithalat rakamının ise yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK İZMİR,(DHA) ===================== Trabzon’da sağanak yolları göle çevirdi Trabzon’da etkili olan sağanak yağış, cadde ve yolları göle çevirdi, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinde şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Karadeniz Sahil Yolu da göle dönerken, yolda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkiinde oluşan göletler nedeniyle sürücü ve yayalar da zor anlar yaşadı.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), karayolları ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale etmeye çalıştı, tıkanan mazgalları açarak yolda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

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-Sağanak yağış

-Sahil yolundan görüntüler

-Tıkanan mazgallar

-Ekiplerin çalışmaları

-Göle döne yollar BOYUT: 392.82 MB Haber-Kamera:Fatih TURAN- TRABZON,(DHA) ================== 8 ilde 'sahte heyet raporu' operasyonu Eskişehir merkezli 8 ilde, malulen emeklilik, engelli raporu ve vergi indiriminden haksız yere yararlanılması için devlet hastanelerinden 'sahte heyet raporu' almak amacıyla para karşılığı aracılık ile iş takibi yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devlet hastanelerinden usulsüz veya sahte heyet raporları alındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelilerin Eskişehir'in yanı sıra Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Elazığ, İzmir, Kütahya ve Şanlıurfa'da haksız yere vergi indirimi, malulen emeklilik ve engelli olmayan kişilere sahte engelli raporu alınması için para karşılığında aracılık ve iş takibi yaptığı tespit edildi.

67 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Eskişehir merkezli 8 ilde, 'kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık ve haksız kazanç sağlama' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, 64 şüphelinin ifadesi alındı. Bu şüphelilerden 5'i hakkında gözaltı kararı verilirken, diğerleri ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, başka isimlere ait olduğu tespit edilen heyet raporları ele geçirildi. Ayrıca evlerdeki dijital materyallere el koyuldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde sahte heyet raporlarına para karşılığı aracılık ve iş takibi yaptığı tespit edilen 5 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında 3 şüphelinin de arandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Polis ekipleri

-Eskişehir adliyesi

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA) ==================== Çocuklar robot üretiyor Bursa'da 8- 11 yaşlarındaki öğrenciler, aldıkları eğitimler sayesinde programlanabilen robotlar üretiyor. Kendi kestikleri ve şekil verdikleri hazır parçaları birleştirdikten sonra yazdıkları kodlarla robotların çalışmasını sağlayan çocuklar, ihtiyaç olunca ellerine matkap ve testere alıp, gerekli parçaları tamir de ediyor.

Robotik kodlama ve robot üretimlerinin son dönemde popülerleşmesi üzerine Bursa'da faaliyet gösteren kolejde, 8- 11 yaşlarındaki öğrencilere robot oluşturma eğitimleri verilmeye başlandı. Çocuklar, robotlarda kullanacakları malzemelere kendileri kesip, şekil verirken, robotun çalışması için gereken kodlamayı da yazıyor. Robot eğitiminin, çocuklar üzerindeki etkisi hakkında bilgi veren elektronik öğretmeni Ufuk Bengi, şunları söyledi:

"Burada 8 ile 11 yaş arası çocuklara robotik kodlamanın temelini anlatıyorum. Bir de el- göz koordinasyonunu geliştirmeye yönelik el aletlerini kullanma, robot parçalarını bir araya getirme ve sonucunda bir ürün elde etme üzerine çalışıyoruz. Günümüzün öğrencileri bu konuda çok şanslılar. Günümüzdeki en büyük sıkıntı çocukların sürekli olarak bilgisayar başında olmaları. Bu gelişimleri için ciddi dezavantaj. Hiçbir şeye dokunmuyorlar, birleştirmiyorlar, üretmiyorlar ve topu dahi internet üzerinden oynuyorlar. Biz bu durumu değiştirmek istiyoruz. Çocuk, bilgisayarı kullanırken teknolojiyi bilerek, üreterek, kullansın istiyoruz. Biz çocuklarımızın bilgisayar bağımlısı olmasını değil bilgisayarı faydalı bir şekilde kullanmalarını istiyoruz. Buradaki çocuklar bu anlamla çok şanslı. Burada bir şey üretmekten dolayı çok mutlular."

Robot yapma eğitimi aldığı için mutlu olduğunu dile getiren öğrencilerden Ahmet Faruk Altıkardeş ise "Burada robotları kodlamayı, kod yazmayı ve robotları yapmayı öğreniyoruz. Örneğin son robotumu ahşap parçaları birleştirerek yaptım. Robotumuza bir enerji kaynağı bağladım. Enerji kaynağı motorumu çalıştırarak robotumun tekerleklerinin dönmesini sağladı. Tekerlekler dönünce de arabam çalışmış oldu. İlerideki hayalim insanların hayatlarını kolaylaştırabilecek robotlar yapmak; fakat bence bu robotlar insanların her işini yapıp tembelliğe sebep olmamalı. Bu yüzden insanların yapmakta zorlandığı zor işler için bir robot tasarlamak istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Robot yapan çocuklardan görüntüler

-Yapılan robotlardan görüntüler

-Ders şurasından görüntüler

-Detaylar Süre: 3.55 Boyut: 439 MB Haber-Kamera:Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) ==================== Ailesi, ileri epilepsi hastası Kardelen için yardım bekliyor Tokat’ın Erbaa ilçesinde ileri düzey epilepsi 'Lafora Body' hastası Kardelen Erdönmez (18) için ailesi çare arıyor.

İlçede yaşayan Aynur ve Ahmet Erdönmez çiftinin 4 çocuğundan biri olan Kardelen Erdönmez, 2013 yılında amcasının cenazesinde rahatsızlandı. Baygınlık geçiren Kardelen'i ailesi doktora götürdü. Doktorlar Kardelen'e epilepsi tanısı koydu. Hastalığa yakalandığında lise öğrencisi olan genç kız, rahatsızlığı ilerleyince eğitimine devam edemedi. Bir süre ilaç tedavisi gören Kardelen, Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde de 5 ay kaldı. Hastanede yapılan tetkikler sonrası Kardelen'in yakalandığı hastalığın epilepsinin ileri düzeyi olan 'Lafora body' adlı bir türü olduğu belirlendi. Geçen yıl hareket etme, konuşma ve yürüme yeteneklerini de kaybeden Kardelen, ailenin talebi üzerine hastaneden çıkartılarak evine gönderildi. Hastaneden konuşma, duyma ve yürüme yeteneklerini kaybetmiş halde ayrılan Kardelen, evde geçirdiği süre içerisinde yeniden konuşmaya ve duymaya başladı. Tuğla fabrikasında dönemlik işçi olarak çalışan baba Ahmet Erdönmez ve evde bakım maaşı alan anne Aynur Erdönmez kızları Kardelen'in sağlığına kavuşması için yardım istiyor.

'BİR SENE ÖMÜR BİÇTİLER'

Doktorların kendilerine hastalığın belirli bir tedavisi olmadığının söylediklerini belirten Anne Aynur Erdönmez "Kardelen amcasının cenazesinde rahatsızlandı. Bundan 6 sene önce. Çocuk doktoruna götürdüm. Birkaç kere bayılmıştı, geçer dedik. Çocuk doktoruna götürdüm. Doktor bana dedi ki ‘Samsun’a götür Epilepsi olabilir’ dedi. Oraya götürdüm Kardelen'e orada epilepsi tanısı konuldu. Ondan sonra ilaca başladık. Ondan sonra biraz daha ilerledi hastalığı. Daha sonra İstanbul’a götürdüm. İstanbul’da bir çok hastaneye götürdüm, doktorlara götürdüm. Sonra Samsun'da hastaneye yattı. 5 ay yattık hastanede. Kardelen 2 defa yoğun bakıma girdi çıktı. Doktor ‘çocuğunuz için yapacak bir şey kalmadı, bu böyle yaşamak zorunda’ dedi. Ben kağıt imzalayıp hastaneden çocuğumu çıkarttım. Sadece bir bakışını getirdim eve. 'Bir sene yaşar, konuşamaz, size duyamaz' dediler. Kardelen çok şükür şu anda konuşabiliyor, duyabiliyor, adım atabiliyor, ama tek başına yürüyemiyor" dedi.

'KARDELEN'İM KURTULSUN'

Kızının sağlığına kavuşmasını istediğini belirten Aynur Erdönmez "Kardelen'ime doktor bulunmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan, işadamlarımızdan bana yardımcı olmalarını istiyorum. Eşimin işi sezonluk. Tuğla fabrikasında çalışıyor. Maddi durumum yok. İstediğim yere götüremiyorum. İstediğim doktora ulaşamıyorum. Sesimi duyan herkesten yardım istiyorum. Değerli doktorlarımız bize yardım etsin. Kardelen'im kurtulsun. 18 yaşında bir kız çocuğu, okula giden bir çocuktu. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Yardım istiyorum. Sesimi duyan herkesten yardım istiyorum" diye konuştu.

Baba Ahmet Erdönmez ise 6 yıldır kızlarının tedavisi işin uğraştıklarını, götürmedikleri hastane kalmadığını, ancak çaresini bulamadığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve doktorlardan yardım beklediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Ailenin evinden görüntülür

-Genç kızın görüntüsü

-Anne ve babasının konuşması

-Detaylar Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) ===================== Bitlis'te kayalıklarda yaralı kurtarma tatbikatı Bitlis'in Ahlat İlçesi’nde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) kayalıklarda yaralı kurtarma tatbikatı yaptı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, kayalıklardan düşerek yaralanan bir kişinin, ekipler tarafından indirildikten sonra hastaneye ulaştırılması canlandırıldı.

Ahlat Harabeşehir Mevkisi’nde kurulan eğitim kampında, Bitlis UMKE biriminden 8 personele Van'dan gelen AFAD eğitmenleri tarafından, teorik ve uygulamalı eğitim verildi. 5 gün süren eğitimlerin ardından UMKE ekibi, bölgedeki dağlık ve sarp kayalıkların olduğu bölgelerde tırmanış ve yaralı kurtarma tatbikatı yaptı. Senaryo gereği kayalıklardan düşerek yaralanan bir kişi, kayalıklardan indirildikten sonra hastaneye ulaştırıldı.

Bitlis UMKE Birim Sorumlusu Ömer Daşdemir, bölgenin coğrafi ve arazi koşullarının dağlık ve sarp kayalıklardan oluştuğunu belirterek, "Bölgemizde meydana gelebilecek vakalarda ve olağan dışı durumlarda hasta ve yaralılarımıza hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşıp olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra, hastaneye sevkini sağlamak büyük bir önem arz etmektedir. Van AFAD Müdürlüğü'nden gelen uzman eğitmenler, buradaki 8 personelimize teorik ve uygulamalı eğitimler verdi. Çok faydalı bir eğitim oldu. Burada senaryo gereği hasta kurtarma tatbikatı da gerçekleştirdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-UMKE Ekiplerinin kamp yerinden detay

-Ekiplerin kayalıklardan iplerle inmelerinden detay

-Hastaya ulaşmaları ve müdahaleleri

-Hastanın hazırlanarak kayalıklardan indirilmesi

-Detay görüntüler

-UMKE Birim Sorumlusu Ömer Daşdemir ile röportaj Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ / AHLAT, (Bitlis) - (DHA) - ===================== Bitlis'te şehit ve gazi aileleri, futbol turnuvasında buluştu Bitlis'te şehit Aileleri Derneği ve Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Müdürlüğü organizasyonuyla, kentteki şehit ve gazi aileleri, düzenlenen futbol turnuvasında buluştu. Tunrnuvada şampiyon olan Şehit ve Gaziler Federasyonu takımı, kupasını Vali Oktay Çağatay'ın elinden aldı.

Kentteki bir halı sahada düzenlenen turnuvaya, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Savaş Bulan ve sporcular katıldı. 8 takımın mücadele ettiği 'Şehit ve Gazi Aileleri Kardeşlik Futbol Turnuvası'nın final maçı, Bitlis Şehit ve Gaziler Federasyonu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında yapıldı.

Turnuvanın şampiyonu olan Şehit ve Gaziler Federasyonu takımı, kupasını Vali Çağatay'ın elinden aldı. Vali Çağatay, bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvayı, Şehit Binbaşı Zafer Akkuş ve ailesine atfettiklerini belirtti. Şehit ve Gaziler Derneği üyeleri de Vali Çağatay'a Şehit Binbaşı Akkuş’un fotoğrafının yer aldığı bir forma hediye etti.

Vali Çağatay, şehit yakınları ve gazi aileleri arasında düzenlenen turnuvanın anlamlı olduğunu belirterek, "Bitlis Aile, Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'müz tarafından, şehit ve gazi ailelerimiz arasında bir turnuva düzenlendi. Güzel bir turnuvaydı. Turnuvanın düzenlenmeye başlandığı tarihlerde üzücü bir olay yaşadık. Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş’u şehit verdik. Bu formalar kendisinin hatırına düzenlendi. Final maçını onun hatırına tertip etti arkadaşlarımız. Kendisi başta olmak üzere, tüm şehitlerimize tekrardan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, gazilerimize şifa diliyoruz. Allah memleketimize acı günler yaşatmasın. Turnuvada emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Bitlis Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsmetullah Altun ise, bu yıl ikincisini düzenledikleri turnuvanın başladığı tarihte Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş’un kalleş bir saldırı sonucu şehit olduğu ifade etti.