DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ORMANDA TEK BAŞINA YAŞAYAN 'ROBİNSON NİNENİN' BAŞI AYILARLA DERTTE TRABZON’un Tonya ilçesinde yeğeninin ölümünden sonra küstüğü köyüne dönmeme kararı alıp yaz-kış 1900 rakımlı Karakısrak Yaylası'nda tek başına yaşayan ve yörede 'Robinson Nine' olarak tanınan Fadime Kayacı'nın (84), son günlerde kaldığı ormanlık alandaki evinde başı ayılarla derde girdi. Yayla evine dadanan ayılarla mücadele eden Kayacı,"Üç kere ayı kapımı kırdı, evime geldiğimde kapımı açık buldum. Ne yapacağımı şaşırdım. Ama yinede korkmuyorum" dedi.

Tonya ilçesinde yaz aylarında 1900 rakımlı Karakısrak Yaylası'nda oturan, 33 yıl aradan sonra önceki yıl kış mevsiminde köyüne dönen Fadime Kayacı'nın (84), 1984 yılında yaylada yanına gelen yeğeni 14 yaşındaki Ali Haydar Kayacı, sara nöbeti geçirip, öldü. Yaylada ot toplayan Fadime Kayacı, döndüğü evde yeğeninin öldüğünü gördü. Yaylada toprağa verilen yeğeninin ölümüne çok üzülen Kayacı, o tarihten sonra tedavisi için bir ara indiği köyüne, yakınlarının ısrarına karşın yaz- kış bir daha dönmedi. Kayacı, zorlu kış mevsiminde kimsenin kalmadığı yaylayı, kendine yurt edindi. İlçede 2011 yılında yapılan 'En beğenilen ev kadını’ adlı ankette birinci seçilen ve ilelermiş yaşına rağmen cesurca yaşam tarzından ötürü kendisine 'Robinson nine' olarak da hitap edilen Fadime Kayacı'nın son günlerde, kaldığı ormanlık alandaki evinde başı ayılarla derde girdi.

'AYI 3 KERE KAPIMI KIRDI' Yaylada yaşamayı benimseyen ve ormanlık alanda sessiz sakin bir yaşamı tercih eden 'Robinson Nine', kendine yurt olarak seçtiği topraklarda, evine dadadan ayıların kapısını kırdığını, ama kendisinin korkmadığını söyledi. İlerleyen yaşına rağmen kendi ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını belirten Kayacı, son günlerde evini sık sık rahatsız eden ayılardan dert yandı. Kayacı, “Ayılar son günlerde çoğaldı. Üç kere ayı kapımı kırdı, evime geldiğimde kapımı açık buldum. Pirincimi, şekerimi, neyim varsa yedi, bir tek baklalarımı yemedi. Ayı evime girdiğinde evde değildim, bahçede iş yapıyordum. Evime geldiğimde kapımı açık buldum. Ne yapacağımı şaşırdım. Yinede korkmuyorum. Bu köpeğimle birlikte yaşıyorum bu dağlarda, bu olmazsa arkadaşsız buralarda yaşayamamö dedi. 'ONA İLGİ GÖSTERİYORUZ' Fadime Kayacı ile yakından ilgilenen komşusu Ali İhsan Kurt da, yaşlı kadının evine ayıların saldırdığını ifade ederek, “Ayılar, evin iki kapısını da kırdı. Üç sefer eve ayı geldi ve üçünde de evin kapısını kırdı. Üçüncü sefer evin kapısı kırılınca Fadime nine tedirgin oldu. Yaylada kimsesizdir, kimsesiz olduğu için, sahip çıkanı olmadı. Hep biz ona ilgi gösteriyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, popülâsyonu artan ve kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulmak için dadandığı yayla evlerinin yanı sıra özellikle bölgede ekili tarım arazilerine de zarar veriyor. Yayla sakinleri ve çiftçiler, ayı saldırılarına karşı kendilerince önlem alıyor. Görüntü Dökümü

--------------------

-Yayla evi görüntüleri

-Ayı saldırısının izleri

-Fadime Kayacı detayları

-Röpler

-Genel detaylar

-Ayı arşiv görüntüleri

BOYUT: 698 MB

Haber-Kamera: İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- 2)4 MİLYON 795 BİN EURO'YU ÇALAN GÜVENLİKÇİNİN AKRABALARI TATİLE GİDERKEN YAKALANDI ADANA'da çalıştığı lojistik ve güvenlik hizmeti veren firmanın para transferi sırasında 4 milyon 795 bin Euro'yu çalıp kaçtıktan sonra yakalanıp tutuklanan güvenlik müdürü Burak Ekinci'nin (29), para verdiği akrabaları Hasan B. ve beraberindekiler 43 bin lirayla tatile çıkarken yakalandı. Şüphelilerin ayrıca 81 bin lira değerinde altın ve 25 bin liralık cep telefonu satın aldıkları da ortaya çıktı.

Olay, 25 Haziran'da Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Banka ve iş insanlarına ait Dolar ve Euro transferi yapan lojistik ve güvenlik hizmeti firmasının güvenlik müdürü Burak Ekinci, ekibiyle, 9 milyon Euro'nun transferini yapmak için harekete geçti. 9 çuvaldan içinde 4 milyon 795 bin Euro (yaklaşık 31,5 milyon lira) bulunan 2 çuvalı zırhlı araca yükleyen Ekinci, personele, "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin, ben bunları kontrol edeyim" dedi. Yukarı çıkan görevliler, geri indiklerinde Burak Ekinci'yi göremedi. Bir süre bekleyen personel, paraların çalındığını anlayınca polise haber verdi.

Gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, Burak Ekinci'nin paraları alıp, lüks otomobille kaçtığını saptadı. Plakası alınan otomobil, terk edilmiş halde bulundu. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kurulan özel ekip, soygunu planladıkları öne sürülen Atilla Can Ö., Mehmet G., Ahmet K., Engin K., Tuncay B. ve Abdulsamet B.'yi geçen ay içerisinde operasyonla yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Atilla Can Ö., Mehmet G. ve Ahmet K. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan Gökhan B. ve kardeşi Sercan B. de gizlendikleri evde yakalandı. Sorguları tamamlanan 2 kardeşten Sercan B., tutuklandı. Gökhan B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Burak Ekinci de özel ekip tarafından 30 Temmuz günü Sarıçam İlçesi Gültepe Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Ekinci sorgusunda, paranın 4 milyon 645 bin Euro'sunu iş birliği yaptığı Mehmet G. ve Hasan B.'ye verdiğini iddia etti. Kalan paradan da 20 bin Euro akrabası Jale E.'ye , 22 bin Euro Berkay E.'ye, 34 bin Euro mahalleden arkadaşı Serdal K.'ye, 22 bin Euro Tolga Y.'ye ve 5 bin Euro da gizlendiği evin sahibi Hasan Y.'ye verdiğini öne sürdü. Ekinci para verdiğini kişilere, "Bu parayı size veriyorum. Eğer ben yakalanırsam avukat ve cezaevindeki özel ihtiyaçlarım için sizden geri isteyeceğim" dediğini kaydetti.

Ayrıca, Çukurova İlçesi Menekşe Mahallesi'nde bulunan bir barakada saklandığını, parası olmasına rağmen korkup dışarı çıkamadığını, burada kuru ekmek yediğini anlattı. İşbirlikçilerinin kendisine 150 bin Euro verdiğini ve bir daha aramadığını iddia eden Ekinci, pişman olduğunu söyledi. Bunun üzerine Burak Ekinci ile Jale E., Berkay E. Serdal K. Tolga Y. Hasan Y. ve Ayhan Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burak Ekinci, Jale E., Serdal K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ekinci'nin tutuklanmasının ardından ortaya çıkan ifadesinde büyük soygunu neden gerçekleştirdiğini anlattı. Ekinci ifadesinde, "22 Haziran'da devlet bankasına ait 4 ATM'ye para transferi yapacaktık. Birlikte çalıştığım Cengiz K.'ye, bu ATM'lere 395 bin lira eksik yatırmasını söyledim. Para eksik yatırılınca, hırsızlık ortaya çıktı ve şirketim denetleme başlattı. Ben de akrabam olan Mehmet Emin G.'den çok acil 400 bin lira borç istedim. Ben de kendisine soruşturma bitince suçsuz olduğum anlaşılacak, bu parayı geri verecekler dedim. Parayı bulamayınca soygunu gerçekleştirdim" dedi.Hafta başlarında yüklü miktarda para transferi yapıldığını söyleyen Ekinci, " Parayı aldıktan sonra çok hızlı bir şekilde Gürcistan'a kaçacaktık. Onlar fark edene kadar, biz yurt dışında olurduk. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı" dedi. Soygunda tutuklu sayısı 7'ye ulaşırken, polis şu ana kadar çalınan paradan 73 bin Euro ve 82 bin 540 lira ele geçirdi.

TATİLE ÇIKARKEN YAKALANDILAR 4 milyon 700 bin euroyla kayıplara karışan Hasan B. ve Mehmet Emin G.’yi yakalamaya çalışan polis, Burakt Ekinci'nin yakın çevresini mercek altına aldı. Yapılan takip sonucu, Ekinci'nin akrabalarına yüklü liktarda para verdiği saptandı. Bunun üzerine Hasan B.'nin kardeşleri Tuncay B. (24), Müslüm B. (23) Kadir B.(18) ve arkadaşları Batuhan Ç. (22) ile Mert Ş.'nin (25) Mersin'e tatile gittiğini öğrenildi. Lüks araç kiralayan şüpheliler, takip edilerek yakalandı. Yapılan aramada şüphelilerin üzerinden 43 bin 365 lira para ele geçirildi. Paranın kaynağını söylemeyen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hasan B.'nin ayrıca kız kardeşi Pınar B.'nin (32) kuyumcudan 81 bin 860 liralık altın siparişi verdiği ve 25 bin liralık 2 cep telefonu aldıklarıda saptandı. Şüpheliler sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Gözaltına alınan şüpheliler

- Ele geçirilen altın ve paralar Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

=================================================

3)ÇETE LİDERİ, EMEKLİLER ZOR DURUMDA DİYE DÜŞÜNÜP DOLANDIRICILIĞI BIRAKMIŞ ADANA'da, emekli, dul ve yetimleri dolandırdığı iddiasıyla pitbull cinsi köpeklerle korudukları evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişilik suç şebekesi, adliyeye sevk edildi. Şebeke içindeki anne, baba ve kız kardeşiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen Mustafa Yavuz M.'nin 4 yıl boyunca dolandırdığı emeklililerin zor durumda olduğunu görüp vicdanen rahatsız olduğu için dolandırıcılığı bıraktığını söylediği öğrenildi. Yöntemleriyle Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği 'Organize İşler' filmini akıllara getiren suç çetesinin, 77 kişiyi dolandırıp, 135 senete imza attırdıkları ortaya çıktı. Şubat ayının sonunda emekli H.Ü., Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek, yardım etme bahanesiyle kendisine ulaşan şebekenin düzenlediği 1’i sahte 3 senet yüzünden 150 bin liralık borç batağına sürüklendiğini anlattı. Polis, yaşlı adamın ifadesi doğrultusunda tam 5 ay boyunca Aydoğan Ş. (41) ve Mustafa Yavuz M. liderliğindeki şebekeyi adım adım takip edip, delil topladı. Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu deliller üzerine çete lideri Aydoğan Ş. ve sevgilisi Yaprak A.'nın da aralarında bulunduğu 4’ü kadın 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine kaçakçılık büro amirliği dedektifleri 31 Temmuz şafak vakti eş zamanlı olarak Adana ve İstanbul'da 15 adrese baskın düzenledi.

PİTBULL KÖPEKLERİYLE KORUNAN VİLLA

Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi’ndeki villaya baskın düzenleyen polis, evin kapısında bulunan 5 pitbull köpeğini veteriner hekim yardımıyla etkisiz hale getirerek kafeslere koydurdu. Oynar başlıklı ve zoom özelliği olan güvenlik kameralarıyla korunan villada sevgilisi Yaprak A. ile yaşayan çete lideri Aydoğan Ş. gözaltına alındı. Ekipler evde yaptıkları aramada alacak defteri, boş ve dolu senetler, çek fotokopileri, cep telefonları, bilgisayar, dijital materyaller ile 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.

Bu arada baskın sırasında evin garaj kısmının üst tarafında farı yanan otomobil ön tamponu olması da dikkat çekti.

Polisin operasyonunda hedefteki 15 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Olayla ilgili yapılan haberlerin kamuoyu tarafından takip edilmesinden sonra 71 olan mağdur sayısı 77'ye yükseldi. Şebekenin çökertildiğini öğrenen vatandaşlar kendilerinin de aynı yöntemle dolandırıldığını belirterek polise başvuru yaptı. Bu nedenle dolandırılan sayısı 77'ye çıkarken, imzatılan senet sayısı 135'e çıkıp dolandırılan para miktarı ise yaklaşık 9 milyon liraya kadar yükseldi.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

KREDİ ÇEKEMEYENLERE ARACI BULMUŞ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin çekirdek aile olduğu, şüpheli Mustafa Yavuz M.’nin kiraladığı ofiste kredi çekemeyen yaşlılara tanıdık vasıtasıyla kredi ayarladığı babası Bayram M.’nin temlik yoluyla senetleri sattığı annesi Ayfer M. ile kız kardeşi Merve Nur M.’nin ise imzalatılan senetlerde alacaklı konumda oldukları ayrıca dolandırılan paraların bu şahısların hesaplarına yatırıldığı ileri sürülmüştü. Mustafa Yavuz M. ise sorgusunda emeklileri, dul ve yetimleri dolandırarak, maaşlarına el koyduklarını anlattığı öne sürüldü. Ayrıca şüphelinin bu işi 2015 yılından 2019 yılına kadar yaptığını daha sonra emeklilerin çok zor durumda olduğunu öğrenince vicdanen rahatsız olarak 2019 yılının başında dolandırıcılık yapmayı bıraktığını öne sürdüğü öğrenildi.

Şebekenin diğer lideri Aydoğan Ş.'nin ise hiçbir suçlamayı kabul etmediği, ancak oturduğu 1,5 milyon lira değerindeki villayı nasıl aldığını açıklamayadığı belirtildi.

Çetenin faaliyetleri, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve oynadığı 'Organize İşler' filmini akla getirdi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden çete lideri Aydoğan Ş. ve yardımcısı Mustafa Yavuz M. çıkarlıdığı mahkemece tutuklandı. Yaprak A.'nın aralarında bulunduğu 4 kadın serbest bırakılırken, diğer 9 şüpheli de ev hapsine çarptırıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Zanlıların Adli Tıp Kurumu'ndan girişi ve çıkışı

- Adana Adli Tıp Kurumu tabelası

- Polis operasyonundan detaylar

- Pitbull köpeklerinin belediye görevlileri tarafından teslim alınması SÜRE: 04'12" BOYUT: 466 MB Haber-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) ======================================================= 4)HURDALIKTA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU KAYSERİ'de müstakil evin hurdalığında çıkan yangın paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Olay, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi'ndeki Hasdal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki müstakil evin arkasında bulunan hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede tüm bahçeyi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------------

-Hurdalıktan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Diğer detaylar

Haber-Kamera:Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)

Süre:2,01 Boyut:232 MB ======================================================= 5)MARMARİS'TE 42 DERECE SICAKTA ŞEZLONGLAR DENİZE ÇEKİLDİ MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde hava sıcaklıkları gölgede 42 dereceye ulaşınca sokaklar boşaldı plajlar serinlemek isteyen tatilci ve turistlerin akınına uğradı.

İlçe merkezinde gölgede 42 dereceyi bulan sıcak hava nemle birleşince iyice bunalttı. Deniz suyu sıcaklığının 21 derece ve nemin yüzde 57 olarak ölçüldüğü Marmaris'te sokaklar boşaldı, plajlar doldu. Atatürk Caddesi'nden oteller bölgesi olarak adlandırılan Siteler Mahallesi'ne kadar uzanan mavi bayraklı, 8 kilometrelik plajlarda renkli görüntüler oluştu. Turistler, şezlong ve sandalyelerini denize taşıyarak serinlemeye çalıştı. Şemsiye altında kitap okuyarak dinlenmeyi tercih edenlerin yanı sıra kavurucu güneş altında bronzlaşmaya çalışanların çoğunlukta olması dikkati çekti. Ebeveynler, şezlonglarında dinlenirken çocuklar denizin tadını çıkardı. Tatilciler, İçmeler Mahallesi Altın Sahil'deki ağaçların altında hem piknik yaptı hem de denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Heyecan arayanlar ise jet ski, muz, ringa ve deniz paraşütü gibi spor aletleriyle anın keyfini çıkardı. Güzellik uzmanı Lübnanlı 36 yaşındaki Gayle Hanan Allen, "Marmaris çok güzel bir yer. At safari, cip turu ve çeşitli kültür turlarına katıldık. Şimdi de arkadaşlarımla beraber deniz ve güneşin tadını çıkartıyorum. Herkesi Marmaris'e tatil yapmaya çağırıyorum" dedi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri artan nem ile sıcak havanın ağustos ayında devam edeceğini bildirip, yaşlı ve sağlık sorunu bulunanlara güneşte fazla kalmamaları uyarısında bulundu.

Görüntü Dökümü

----------------

-İçmeler Mahallesi'nde parka konumlandırılmış elektronik termometre 42 derece göstermesi

-Boş sokak ve caddelerin genel görüntüsü

-İçmeler Mahllesi'ndeki hakim bir tepeden kalabalık plaj görüntüsü

-Su sporları yapan turistlerin görüntüsü

-Güzellik uzmanı Lübnanlı 36 yaşındaki Gayle Hanan Allen ile röp.

-Genel ve detay görüntüler (Toplam: 4 dakika 7 saniye-298 MB HD görüntü)

(Haber_Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) ======================================================= 6)EDİRNE'DE KURBAN PAZARINDA YOĞUNLUK EDİRNE'nin Keşan ilçesi Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde kurulan kurbanlık satış yerinde, bayram hareketliliği sürüyor. Kurban pazarında ilgi çeken 100 kilo ağırlığındaki 'Kamil' adlı teke, 1650 TL'ye alıcı buldu.

Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde kurulan satış noktasında Kurban Bayramı'na 1 hafta kala hareketlilik sürüyor. Pazara getirilen küçükbaş kurbanlıklar, 850 ila 1700 TL arasında fiyatlarla alıcı bekliyor. Pazarda bu yıl küçük baş hayvan sayısının fazlalığı dikkat çekerken, alıcılar en çok kurbanlık için koyun ve koçları tercih ediyor. Hareketliliğin arife günü kurulacak pazarda daha da artması beklenirken, kurbanlık fiyatlarının geçen yılla aşağı yukarı aynı olduğu belirtildi. Kurban pazarına getirilen 100 kilo ağırlığındaki 'Kamil' adlı teke ise büyük ilgi gördü. Teke 'Kamil' kurban pazarında 1650 TL'ye alıcı buldu.

'KURBAN SATIŞLARIMIZ İYİ'

Üretici İslam Kurt, bayrama az bir süre kala kurban satışlarının arttığını belirterek, "Kurban satışlarımız iyi. İstediğimiz fiyatları elde edemedik ama yine de mutlu olmaya çalışıyoruz. Müşterinin talebine göre yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genellikle keçi burmasıyla koç var. Vatandaşın istediği mal maalesef elde yok. Eldeki mal da yetersiz. Fiyatlar geçen yılkinden biraz farklı. Şu an küçükbaşın kilo olarak canlı baskül fiyatı 24 ila 25 TL arasında değişiyor" dedi.

'BU YIL KUZUYA ÇOK FAZLA TALEP OLDU'

Şaban Yeşiloğlu da yıl boyunca ilgi gören kuzular nedeniyle kurban olacak hayvan sayısının azaldığını ifade ederek, "Bu yıl kuzuya çok fazla talep oldu. Bu nedenle elimizde kurban olabilecek hayvan sayısı az. Fiyatlarda çok iç açıcı değil. Elimizde uygun kurbanlıklar olsa yok satılırdı. Elimizde olanı satmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Fatih Okur ise kurban pazarının hareketlendiğini kaydederek, "Alıcı ve satıcılar oldukça ilgi gösteriyor. Herhalde bayram tatilinin kısa olması kurban satışlarını arttırdı. Bugünkü yoğunluk önümüzdeki günlerin de yoğun geçeceğinin bir göstergesi. Fiyatlarda hesaplı sayılabilir. Hem üreticiyi, hem de alıcıyı memnun edecek bir pazar olacağını umuyoruz. Alıcılar 1000 ila 2000 TL arasında fiyatlara istediği kurbanlıkları bulabiliyor. Arife günü fiyatlar az da olsa düşer. Arife günü pazarın çok daha kalabalık olmasını bekliyoruz" dedi.

'TRAKYA KIVIRCIK KOYUNU, BÖLGEMİZDE BİR MARKA HALİNE GELDİ'

Trakya kıvırcık koyununun bir marka haline geldiğini belirten Okur, "Yem fiyatlarının artması özellikle büyükbaş üretiminde üreticilerin biraz geri çekilmesine neden oldu. Küçükbaşta üretim daha fazla. Küçükbaş, Trakya kıvırcık koyunu bölgemizde bir marka haline geldi. Özellikle İstanbul'da aranan bir marka oldu. Bu nedenle de küçükbaş sayısında bölgemizde bir artış var. Süt fiyatlarının artması ve yem fiyatlarının aşağıya çekilmesiyle bölgemizde büyükbaş sayısında da artış görülebilir" dedi.

Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nin Çarşamba gününden itibaren arife gününe kadar açık olacağı bildirildi.